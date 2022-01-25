Al Yorgun Kalbimi

Aybüke Albere’nin söz ve müziği kendisine düzenlemesi ise Görkem Yenilmez’e ait olan yeni şarkısı ‘Aklım Kalır’ tertemiz bir slow olmuş. Aybüke’nin vokalini en duru haliyle dinleyebileceğiniz şarkı aynı zamanda Aybüke’ye yorumunun gücünü gösterme imkanı sağlamış.

Evdeki Saat’in 2022 model ilk şarkısı ‘Sarmaşık’ sizi dans pistine davet ediyor. Temposu yüksek bir çalışma ile Evdeki Saat’in yeni döneminin fitilini ateşleyen ‘Sarmaşık’ın söz ve müziği Eren Alıcı imzası taşıyor. İlerleyen zamanda bu yeni dönemin sürprizlerinin neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Anıl Durmuş’un yeni şarkısı ‘Kafayı Yaktım’ biraz pop biraz arabesk yağ gibi akıp giden nakaratıyla dikkat çekiyor. Şarkının sözleri Anıl Durmuş ve Mert Demir , müziği ve prodüktörlüğü ise Mert Demir’e ait. Her zaman yaptığı şarkılarda değişiklik arayan ve müzikal gelişmeleri takip edip, kendi işine uygulayan Anıl, ‘Kafayı Yaktım’ sonrası dinleyiciyi bekleyen diğer şarkıların yolda olduğunun notunu düşmüş.

Kara Elmas’ı yeniden keşfe çıkmak

Duygu Soylu’nun 2020 yılında çıkan ve daha önceki yazılarımda detaylıca bahsettiğim ‘Kara Elmas’ albümünün canlı konser kayıtlarından oluşan ‘Kara Elmas (Live)’ bu ara tekrar sıkça dinlediğim albümler arasında yer alıyor.

Geçen sene ekim ayında çıkan albümün canlı kayıtlarını dinlemek parçaların farklı yerlerini yeniden keşfe çıkartıyor. Albüm şarkılarına ek olarak ‘Baş Harfi Ben’in Kenan Doğulu ile olan düet versiyonun bu çalışmada yer alması ise hoş bir sürpriz olmuş.

Albümün performans videolarını Duygu Soylu’nun kendisine ait olan Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Soylu’nun bu yıl yeni bir çalışma ile tekrar kulaklarımızın pasını silmesi dileğiyle şimdilik ‘ Kara Elmas’ albümünün canlı kayıtları ile idare edeceğiz.

Dijital dünyadaki gizli savaş

Magazin dünyası dijitale düştüğünden beri sosyal medya hesaplarının altında ünlülerin mesajlarına sıkça rastlar olduk. Her magazin hesabının verdiği haberin altında ünlü yorumları mütemadiyen cirit atıyor. Çoğu karşı tarafa taş atmaya yönelik negatif şeyler.