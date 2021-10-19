Ajda hep Ajda

Müzik dünyasında her gün yeni bir ses müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Piyasanın zorlu ortamında aradan sıyrılabilmek bu işe yeni başlayanlar için oldukça meşakkatli.

Zehra Toy bu yolda yeteneği ile gelecek vaat eden isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Katıldığı O Ses Çocuklar ve O Ses Türkiye yarışmasındaki başarılı performansları ile dikkatleri üzerine çeken Toy’un, Youtube’ta paylaştığı coverlar onun dinleyici kitlesini epey genişletmiş.

Zehra, sözü ve müziği Cem Adrian’a ,düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan ilk solo çalışması ‘ Söz’ü geçtiğimiz haftalarda çıkardı. Tertemiz bir pop şarkısı olan ‘Söz’ , Zehra’nın duru vokaliyle birleşince dinlemesi keyifli bir çalışma ortaya çıkmış. İlk işinde önemli isimlerle çalışması onun en büyük şansı. Bu fırsatları iyi değerlendirirse ilerleyen zamanlarda adını sıkça duyacağımızı düşünüyorum.

Real Love

Aleyna aradığı yeni enerjiyi Amerikalı dj/prodüktör Dillon Francis’in son çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love’ şarkısı ile bulmuşa benziyor.

Dans şarkılarında vokali bir başka parlayan Aleyna’nın bu şarkısını önceki çalışması ‘Retrograde’den daha çok beğendim. Enerjisi gayet yüksek olan şarkı, çekilen video ile birlikte tam bir hit adayı olmuş.

Dillon Francis şarkıyı piyasaya çıkmadan büyük bir festivalde çalarak seyirciden coşkulu bir reaksiyon almıştı. Aynı başarıyı dans listelerinde üst sıralarda görmek üzere diyelim.

Aldatıldık

En sevdiğim Sezen Aksu imzalı şarkılardan biri olan ‘ Aldatıldık’ için şu zamana kadar çok cover yapıldı. Her biri şarkının güzelliğini farklı bir biçimde yansıttı. Şimdi aynı şarkının Jabbar ve Deeperise işbirliğinden doğan yeni versiyonu gündemde.