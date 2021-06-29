Ağlak Disko

Hadise’nin merakla beklenen yeni şarkısı ‘Hay Hay’ müzikseverlerin beğenisini kazanıp listelerde kısa sürede güzel bir dinlenme ve izlenme sayısına ulaştı.

Hadise, söz, müzik ve aranjesi Ersay Üner’e ait olan şarkının ruhuna öyle güzel girmiş ki, bir dinleyici olarak parça esnasında anlatılan hikayenin tam ortasına düşüp, duygu yoğunluğu içinde kayboluyorsunuz.

‘Hayatında her anlamda sürekli mücadele içinde olan, zaman zaman düşen ve kalkan, her başlangıcın bitişinden sonra yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden, yürüyen ve sonra koşan kadınların hikayesi…’ notuyla paylaşılan şarkı bence Hadise’nin müzikal kataloğunda ilerleyen zamanlarda değeri katlanarak artacak imza bir iş olmuş.

Ersay Üner ile kimyalarının gayet güzel tuttuğuna inandığım Hadise, umarım ilerleyen zamanlarda bu müzikal işbirliğinin devamını getirir. Müzik konusunda kendini geliştirmeyi seven, sınırlarını zorlayan ve tek bir türe bağlı kalmadan farklı şeyler deneyen Hadise’nin bu azmine ve çalışkanlığına yıldızlı bir 10 puan.

Gönder Gelsin

Hande Ünsal, yaz aylarında eller havaya eşlik edilecek şarkılara gayet güzel bir örnek

teşkil eden tempolu parçası ‘Gönder Gelsin’i geçtiğimiz günlerde çıkarttı.

Müzik kariyerinin başından beri ağırlıklı olarak kendi söz ve bestelerini dinleyici ile paylaşan Hande, bu sefer bir Murat Güneş söz ve bestesi ile karşımızda. Şarkının düzenlemesi ise her zamanki gibi Serkan Balkan imzası taşıyor.

Yediği darbelerden, hayal kırıklıklarından sonra yara alsa bile yılmayanların marşı olmaya gelmiş olan ‘Gönder Gelsin’, sırtındaki bıçakları satmaya kalksa yeni bir ev alacakları şu hayatta daha fazla ne şaşırtabilir ki diyor.