Merakla beklediğim yeni Kenan Doğulu şarkısı ‘ Bumaya ‘ geçtiğimiz hafta çıktı. Sözü ve müziğinde Onurr, Kenan Doğulu, Ozan Bayraşa ve Umur Doma’nın imzasının bulunduğu şarkının aranjesi Ozan Bayraşa'ya miks ve mastering’i ise Emre Kıral’a ait.

Şarkının mayası öyle güzel tutmuş ki her dinleyişte farklı şeyleri keşfediyorsunuz. Türkiye’nin Dolby Atmos mikslenmiş ilk şarkısı olma özelliğini taşıyan ‘Bumaya’ , sağlam bir ses sisteminiz varsa dinlerken keyfine varma katsayısını daha çok arttırıyor.

Yepyeni bir enerjiyle karşımıza çıkan Doğulu, ‘ Bumaya’ ile 2021 yazına kendi imzasını şık bir şekilde atmış. Yeniliklere, kolektif çalışmalara açık olması , risk alması, ezber bozması Kenan Doğulu’nun en büyük artısı. Doğulu’nun Onurr, Ozan Bayraşa ve Umur Doma ile ortaya çıkarttığı bu iş bana kalırsa gayet heyecan verici.

Kenan Doğulu 90’lı yılları dibine kadar yaşamış olanların kıymetlisidir. Kendisini ilk olarak ‘ Yaparım Bilirsin’ albümünün şarkılarını seslendirdiği Madonna’nın İstanbul İnönü Stadyumu konserinde izlemiştim. Yonca Evcimik ile konser öncesi sahne alan tek Türk şarkıcısıydı. Doğulu, o yıllardan bu zamana yaptığı sahne programları, albümler, prodüksiyonlar, projeler ve başka isimlere verdiği şarkılar ile hep üretimde kalıp, kendini yenileyen bir isim oldu.

‘Bumaya’ ile yenilenmeye devam eden Doğulu, son zamanların parlayan ismi Ecem Lawton yönetmenliğinde çekilen video klip ile ‘Bumaya’nın görsel tarafını çok güzel beslemiş. Edgar Allen Poe’nun 1842’de yazdığı “Kızıl Ölümün Maskesi” adlı kısa hikayesinden aldığı ilhamla yaratılan klibin kreatif yapımcılığını ve koreografisini Jennifer Lopez, Beyonce ve Dua Lipa gibi sanatçılarla çalışan Marvin Brown üstlenmiş.

Şarkıdan video klip çalışmasına mayası çok güzel tutmuş, rengarenk, heyecan veren bir işe imza atan Kenan Doğulu’yu ve ‘Bumaya’nın oluşmasında emekleri olan Onurr, Umur Doma ve Ozan Bayraşa’yı tebrik ediyor, yeni projeleri heyecanla bekliyorum.

Bon Voyage

Ece Seçkin ve Faruk Sabancı 2021 yazında bizi tropikal adalara gitmişçesine ferahlatacak şarkıları ‘ Bon Voyage’ ile keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Sözü Onurr , bestesi Faruk Sabancı ve Onurr imzası taşıyan, düzenlemesi ise Faruk Sabancı'ya ait olan “Bon Voyage”, Ece’nin yüksek enerjisi ile birleşince kan kaynatan güzel bir dans şarkısı olarak karşımıza çıkıyor.