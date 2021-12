2022 yılında müzik dünyasında neler olacak?

Nisan ayında ilk teklisi “Başa Sar”ı çıkaran müzik dünyasının genç isimlerinden Ege Can Sal’dan sizlere daha önce bahsetmiştim. İlk olarak kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığı cover şarkılarla adını duyuran ve güzel bir kitle edinen Sal, ‘ Başa Sar’ ile müzikal yolculuğunu başka bir boyuta taşıyarak kendi şarkılarını dinleyici ile paylaşmaya başlamıştı.

Yeni şarkısı ‘ Kal Ya Da Git’ ile hız kesmeden kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devem eden Ege Can Sal, söz ve müziği kendisine ile beraber Ateş Atilla ve Can Atayılmaz’a ait olan çalışması ile tekrar dinleyicisin karşısında.

Düzenlemesini Can Atayılmaz’ın yaptığı şarkı bana 80’ler popunun sevilen gruplarından AHA’nın tatlarını verdi. Ege Can Sal’ın tarzındaki istikrar ve her defasında üstüne yeni şeyler koyarak ilerlemesi gayet güzel. Bir sonraki işinde çıtayı nereye çıkaracağını merak ediyorum.

Çocuklara renkli etkinlikler

Geçtiğimiz ay Maximum Uniq’de gittiğim Yalın konserinden bahsederken, sizlere o mekanda yeni sezonda yapılacak yeni aktivitelerden bahsetmiştim. Şimdiki haberim 13-21 Kasım tarihleri arasında okulların ilk ara tatile girmesiyle birlikte eğitici ve eğlendirici etkinlik arayan çocuklara yönelik olacak.

Birçok farklı etkinlikle çocuklarınıza hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil dönemi yaşatmak istiyorsanız; Maximum Uniq’te yukarıda verdiğim tarihlerde gerçekleşecek olan aktivitelere bir göz gezdirin derim.

Matematik atölyesi, drama atölyeleri, müzik etkinlikleri, kukla atölyeleri, felsefe atölyeleri, ebeveyn katılımlı psikolog söyleşileri, dilsel gelişim atölyeleri, doğa ve sanat atölyeleri gibi pek çok atölye ara tatil boyunca her gün Maximum Uniq Lounge ve Maximum Uniq Box’ta olacakmış. Çocukları ve ailelerini buluşturacak olan “TAŞ KAĞIT MAKAS – DUYGU ATÖLYESİ” bu kapsamda yer alacak etkinlerde benim en çok dikkatimi çeken oldu.

Abartmayın

Son yıllarda özellikle müzik sektöründeki bazı isimlerin pazarlama stratejilerinde , basın bültenlerinde ve yaptıkları demeçlerde yoğun bir abartma ve yanlış yönlendirme söz konusu. Öyle desteksiz cümleler havada savruluyor ki izlerken hayretler içinde kalıyor insan.