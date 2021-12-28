2022 yılında müzik dünyasında neler olacak?

İrem, söylediği hit olmuş şarkıların aksine ağırlıklı olarak 90’lı ve 2000’li yıllara ait olan yabancı pop ve r&b şarkılarını dinleyen bir isim. Kendi müzik yelpazesi alabildiğine geniş olmasına rağmen kalbinin bir başka attığı ve vokalini daha rahat ortaya koyduğu şarkılar hep r&b türünde. Bu yüzden ‘Konu O Olunca’ İrem’e derin bir nefes alma imkanı sağladı diyebiliriz. Şarkının ilk demosunu dinlediği günden itibaren heyecanına şahit olduğum için İrem’in bu çalışmasıyla gurur duyduğunu ve arkasında sonuna kadar durduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.
Genco Ecer’e gelecek olursak o da hep r&b ve hip hop şarkılar dinleyerek müziğini besleyen bir isim. ‘Konu O Olunca’ için kendini en rahat ve içine sinerek ifade ettiği çalışma desem yalan olmaz. Şu sıra hayatının üretim anlamında verimli zamanlarını yaşıyor. Çıkmayı bekleyen yeni şarkıları hazır. Başka şarkıcılara verdiği şarkılar da birer ikişer müzik piyasasında kendini göstermeye başladı.
Taşlar yerine oturunca ortaya dinlemesi keyifli bir iş çıkması kaçınılmaz oluyor tabi. Popüler isimlerin böyle şarkıları sunması ticari açıdan riskli gözükse de kitleyi eninde sonunda bir şekilde yakalıyor. Dinledikçe farklı şeyleri keşfe teşvik eden ‘Konu O Olunca’ , zaman içinde yerini bulacak bir şarkı.
Şarkının videosu 3 günlük yoğun bir çalışmanın ürünü. Murat Joker ve ekibinin titiz hareket etmesi, detaylarla tek tek ilgilenmesi sonucunda şarkının ruhunu olduğu gibi yansıtan kısa film tadında bir klip ortaya çıkmış. İşe sadece popüler olsun, sürümden kazanalım ve daha çok iş kapalım mantığından uzak yaklaşan İrem, Genco Ecer ile yaptığı bu düet çalışma ile ileride yapacaklarına bir ön hazırlık yapıyor aslında. Bu arada İrem’in Genco’dan aldığı ve sırasını bekleyen bir başka şarkı daha var ki tadından yenmez.
Yine Yine
Gizem, “Özel hayatımda yaşadığım sorunlar klipte canlandırdığım deli kadın rolüne bürünmemi kolaylaştırdı” diyerek oynadığı yeni şarkısı ‘ Yine Yine’de bir başka yönünü ortaya koymuş. Önceki şarkılarına baktığımızda hep farklı tarzlar denediğini gördüğümüz Gizem, müziğinde şaşırtmayı seviyor.
Belirli kalıplarda sıkışıp kalmayı sevmediğini çıkarttığı şarkılarla gösteren Gizem, bana kalırsa hala potansiyelini tam olarak ortaya koymuş değil. Bunu yaptığında adından sıkça söz ettireceğine ve daha geniş kitlelere ulaşacağına eminim. 2022 bu açıdan Gizem’in atak yılı olabilir.
Haftanın yenisi
Sözleri Ferhat Yaşrin’e, bestesi Esad Fidan’a, düzenlemesi ise Gürkan Kömürcü’ye ait olan “Mümkânsız”ı geçtiğimiz günlerde çıkaran Özgün, hip hop’a göz kırparak kendi tarzına güzel bir çeşitlilik katmış. Özgün’ün yeni şarkısı yine radyolarda sık çalınacak, enerjisi yüksek bir iş olmuş.
Ellerin Uzansa
Dünya olarak içinde bulunduğumuz zor zamanların bizi hayatı daha derinlemesine sorgulamaya ittiği şu dönemde Ufuk Beydemir’in son şarkısı ‘Ellerin Uzansa’ ile adını koyamadığımız duygulara tercüman olmaya gelmiş gibi.
İnsanın insandan gün geçtikçe uzaklaştığı, samimiyeti mumla aradığı bir ortamda ‘Ellerin Uzansa’ hem derde ortak oluyor hem de hayata bir yerinden tutunmanın gerekliliğinin altını çiziyor.
60’lar ve 70’ler ekipmanlarıyla kaydedilmiş olan şarkı o ruhu gayet güzel aktaran soundu ile ışıl ışıl parlıyor. Söz ve müziği Ufuk Beydemir’e ait olan ‘ Ellerin Uzansa’nın prodüktörlüğünü ise Ufuk Beydemir ve Abdulkadir Çığşar yapmış.
Haftanın yenisi
Aslı Sivri'nin ‘Yara’ isimli şarkısı bu haftanın yenilerinden. Söz ve müziği Oğuzhan Çarklı'ya, düzenlemesi ise Honey Wave'a ait olan şarkı Aslı’nın müzik dünyasına ilk merhaba dediği çalışma.
Her gün yeni bir şarkı ve ismin yer aldığı bu zorlu müzik dünyasında Aslı’nın şansı açık olsun diyelim. Müzik çalışmalarının yanında aynı zamansa bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan Aslı’nın r&b türünde olan yeni şarkısı ‘Yara’, yeni yorumlar duymak isteyenlere tavsiye edilir.
‘OF’ şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya düzenlemesi ise Erkan Güleryüz, A.Soner Kıvanç, Ömer Göktepeliler ve Can Güneş’ e ait. Şarkı bir solukta akıp gidiyor. Erkan Güleryüz’ün vokali bana her zaman 90’lı yılların müziğinin sevdiğimiz, sıcak ve samimi zamanlarını hatırlatır. Eski bir dostla dertleşir gibi hissettiğiniz yeni şarkı ‘OF’un düzenlemesi bir başka güzellikte olmuş.
Erkan Güleryüz’ün 2022 yılında yayınlamayı planladığı 10 şarkıdan oluşan ‘Minimal’ albümünün iki ayda bir sevenleri ile paylaştığı şarkılardan dördüncüsü olan ‘OF’tan sonra bakalım bizi nasıl bir şarkı bekliyor?
Aşkın Mevsimi
Oğuzhan Koç, söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran’ a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran‘a ait olan yeni şarkısı ‘Aşkın Mevsimi’ ile biraz pop biraz alaturka efkar rüzgarları estirmeye gelmiş.
Oğuzhan Koç rotayı bu sefer daha akustik düzenlemeye sahip olan bir şarkıya kırmış. Kendisine pek yakışan nağmelerin uçuş uçuş savrulduğu şarkının nakaratı tam kalabalık sofralarda aşka gelip eşlik edilecek türden olmuş.
Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran işbirliği son sürat devam etmekte. Her türde şarkıyı gayet güzel kotaran ikili, yine insanın içine işleyen söz ve melodileri ustalıkla bulup dinleyicinin kalbini 12’den vurmayı başarmış gözüküyor.
Sen Lazım
Ayrıldığınız sevgilinizle aranızı düzeltmek ve gönlünü almak için bir şarkı arayışındaysanız sizlere bir önerim var. Eren Sandal’ın ‘Sen Lazım’ şarkısı en samimi anlatımı ve keyifli melodisiyle sevgiliye barış çağrısını yapan adrese teslim bir iş olmuş. Söz ve müziği Eren Sandal’a düzenlemesi ise Abdurrahman Şimşek’e ait olan ‘Sen Lazım’ dinler dinlemez akılda kalan melodisiyle dikkat çekiyor.
Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Albın Hasani'ye ait olan ‘Asla’ , Akademi Organizasyon ve Dmc etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlenmiş. Kendine has vokali ile müzik dünyasına taze kan olmaya gelen Nilhan, tertemiz bir pop şarkısı olan ‘Asla’ ile yeni şeyler dinlemek isteyenler için biçilmiş kaftan.
Önceleri sosyal platformlarda yayınladığı coverlar ve beraberinde dj’ler ile yaptığı ortak çalışmalarla ismini duyuran Nilhan, farklı tarzlarda şarkılar söylemeyi seviyormuş. Hikayelerini müzik yelpazesini geniş tutup dinleyiciye anlatmak isteyen genç şarkıcının ismini ilerleyen zamanlarda daha çok duymak dileğiyle diyelim.
Gidip Gel
Son zamanlarda müzik dünyasında sevindirici değişimler yaşandığını görüyorum. Kendi üretimlerini popüler olma kaygısından uzak, tribünlere oynamadan özgürce icra eden gençler birer ikişer kendilerini göstermeye başladı. Selin Geçit bu isimlerden bir tanesi.
Dijital dünyada coverladığı şarkılar ve kendi besteleri ile sağlam bir dinleyici kitlesine ulaşan Selin, yeni çıkan şarkısı ‘Gidip Gel’ ile müzik kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam ediyor. O da küçük yaştan müziğin kucağına doğanlardan biri. Baba müzisyen olunca Selin’in müzik kulağı ve vokali yıllar içinde gayet güzel gelişmiş. Londra’da alınan müzik eğitimi tüm bunların üzerine eklenince ortaya hem Türkçe hem de İngilizce şarkı söyleyebilen yetenekli bir genç kız çıkmış.
Selin’in Warner Music Türkiye etiketiyle çıkan yeni şarkısı ‘Gidip Gel’in söz ve bestesi kendisine ait. Düzenlemede Selin ve Kerem Akdağ’ın imzasını görüyoruz. Stephen Schmuldt’ın prodüksiyon ve mix’ini üstlendiği şarkının masteringini ise Grammy ödülü adayı Luca Pretolesi yapmış. Şarkısından videosuna özenli bir çalışmanın ürünü olan ‘Gidip Gel’ ile karşımızda olan Selin’in bundan sonra yapacağı şarkılar için beklemede kalın.
Atiye geri döndü
Ve Atiye nihayet sahalara geri döndü. 3 yıl uzak kaldığı müzik dünyasına görkemli bir dönüş yapan şarkıcı, yepyeni projelerini kendisini fazlasıyla özleyen sevenleri ile paylaşmaya hazırlanıyor. ‘Ses Seda Yok’ uzunca bir aradan sonra Atiye’nin bize ilk merhabası.
Selda Bağcan’ın ilk kez 45 yıl önce seslendirdiği "Yaz Gazeteci Yaz", bu kez rapçi Ramiz'in katılımıyla 2021 model haliyle yeniden müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ramiz, Bağcan’ın 1976 yılında çıkan şarkısının orijinal kayıtlarının üstüne beat yapıp, söz yazmış ve ortaya yeni nesil ile buluşan güzel bir çalışma çıkmış.
Kült olmuş isimlerin böyle projelerle eserlerinin kalıcılığını perçinlemesi çok güzel. Selda Bağcan yeni fikirlerle önceki çalışmalarını genç dinleyiciye tanıtma konusunda öncü isimlerden biri.
Bağcan’ın eski şarkılarını farklı sanatçılarla yeniden dinleyici ile buluşturduğu projesinin “ Yaz Gazeteci Yaz”dan sonra çıkacak ikinci çalışmasını 17 Aralık’ta dinleyeceğiz.
İllallah
Emrah Karaduman’ın yeni çıkan şarkısı ‘İllallah’, kendisinden yeni çalışma bekleyen dinleyicisinin yüzünü güldürdü. Söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkıda yorumcu olarak Emirhan Çakmak ile çalışan Karaduman, pandemi döneminde hazırladığı şarkıları hız kesmeden dinleyici ile paylaşmaya başlamış.
“İllallah” şarkısı yağ gibi akan, oturduğunuz yerde ufak ufak sallanmanıza neden olan şık bir çalışma olmuş. Genç ve yükselen bir isim olan Emirhan Çakmak’ın vokali şarkıda dikkat çeken bir diğer unsur.
Emrah Karaduman ile Emirhan’ın yollarının kesişmesi ileride yapılacak işler düşünüldüğünde heyecan verici. Karaduman’ın soundu Emirhan’a çok yakışmış. Bu ikiliden önümüzdeki zamanlarda temposu yüksek bir dans şarkısı etkileyici olur diye düşünüyorum.
Kendine Dünya
2000’li yılların Pop, Soul ve R&B tınılarını dibine kadar hissettiğiniz yeni şarkısında Gülçin yine bildiği yoldan şaşmamış ve hedefi 12’den vurmuş. Şarkının başarısındaki en önemli unsur Genco Ecer ile Gülçin’in yollarının kesişmesi diye düşünüyorum. Genco, özellikle 2000’li yılların R&B’sini yemiş yutmuş bir isim olarak gerek kendi müziğinde gerekse başka şarkıcılara verdiği şarkılarda bu tatları gayet kıvamında kullanan bir isim.
Gülçin’in vokal tarzı ve batı müziğine olan yatkınlığı, Genco’nun evrensel müzik anlayışı ile birleşince, ışıl ışıl parlayan bir Pop, R&B şarkısı ortaya çıkmış. Artık prodüksiyon anlamında kendi kanatları ile uçmayı isteyen ve kendi yapım şirketi Roka Müzik’i kuran Gülçin, kendi istediği tarzda şarkılarla aramızda olacak.
Genel olarak baktığımızda Gülçin zaten solo kariyerinin başından itibaren hep kendi çizgisini koruyup, vokaline ve müzik zevkine uyan işler ortaya çıkardı. Arada yaptığı konsept çalışmalar da bile o işe kendi tarzını monte etmesini bildi. Bundan sonraki işlerinde çıtayı yükseltip hayalini kurduğu şarkıları hız kesmeden dinleyicisi ile paylaşacağına hiç şüphe yok.
Umduğum Gibi
Geçtiğimiz ay Mavi ile İstanbul’da artık klasikleşen biraz kahve biraz ne olacak bu müzik dünyasının hali buluşmalarımızdan birinde fırından çıkmayı bekleyen yeni şarkılarını dinlemiştik.
Hepimizi sağlam sallayan pandemi döneminde heybesinde çokça şarkı biriktiren Mavi’nin yenilerinde bu sefer farklı bir tat vardı. Yaptığı müzikal işlerde her zaman hesapsız kitapsız hareket etmeyi seven Mavi, yeni oluşturduğu rotada dozu arttırıp işe daha çok renk katmaya kararlıydı.
Amatör ruhunu kaybetmemiş bir yetkinliğin ilk meyvesi olarak tanımladığı yeni şarkısı ‘Umduğum Gibi’ ile geçtiğimiz günlerde yeni döneminin kapılarını aralayan Mavi, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Caner Karamukluoğlu’na ait çalışmasında müziğine kattığı indie-pop, R&B, elektro pop ve neo soul elementleri ile bu sefer farklı bir lezzet sunuyor. Caner ile Mavi’nin işbirliğini bu yönde çok başarılı buldum. Kimyalar uyuşunca ortaya çıkan işin sonucu bir başka oluyor.
Mavi, bağımsız olarak çıkardığı bu çalışmada kendisinin dinlemekten zevk aldığı, daha özgür daha deneysel bir iş ortaya koymuş. Bağımsız olmanın hakkını her şekilde vermeye çalıştığını söyleyen Mavi’nin kafasında oluşturduğu müziği eskisinden daha cesur ortaya koyma fikri beni oldukça heyecanlandırdı. Yeni döneminin bundan sonraki duraklarında bizleri nelerin beklediğini hep birlikte göreceğiz. Her ay yeni bir şarkı ile dinleyici karşısına çıkmayı planlayan Mavi, daha sonra bu şarkıları bir albümle taçlandıracakmış.
Yeni şarkısı ‘ Kal Ya Da Git’ ile hız kesmeden kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devem eden Ege Can Sal, söz ve müziği kendisine ile beraber Ateş Atilla ve Can Atayılmaz’a ait olan çalışması ile tekrar dinleyicisin karşısında.
Düzenlemesini Can Atayılmaz’ın yaptığı şarkı bana 80’ler popunun sevilen gruplarından AHA’nın tatlarını verdi. Ege Can Sal’ın tarzındaki istikrar ve her defasında üstüne yeni şeyler koyarak ilerlemesi gayet güzel. Bir sonraki işinde çıtayı nereye çıkaracağını merak ediyorum.
Çocuklara renkli etkinlikler
Geçtiğimiz ay Maximum Uniq’de gittiğim Yalın konserinden bahsederken, sizlere o mekanda yeni sezonda yapılacak yeni aktivitelerden bahsetmiştim. Şimdiki haberim 13-21 Kasım tarihleri arasında okulların ilk ara tatile girmesiyle birlikte eğitici ve eğlendirici etkinlik arayan çocuklara yönelik olacak.
Birçok farklı etkinlikle çocuklarınıza hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil dönemi yaşatmak istiyorsanız; Maximum Uniq’te yukarıda verdiğim tarihlerde gerçekleşecek olan aktivitelere bir göz gezdirin derim.
Matematik atölyesi, drama atölyeleri, müzik etkinlikleri, kukla atölyeleri, felsefe atölyeleri, ebeveyn katılımlı psikolog söyleşileri, dilsel gelişim atölyeleri, doğa ve sanat atölyeleri gibi pek çok atölye ara tatil boyunca her gün Maximum Uniq Lounge ve Maximum Uniq Box’ta olacakmış. Çocukları ve ailelerini buluşturacak olan “TAŞ KAĞIT MAKAS – DUYGU ATÖLYESİ” bu kapsamda yer alacak etkinlerde benim en çok dikkatimi çeken oldu.
Abartmayın
Son yıllarda özellikle müzik sektöründeki bazı isimlerin pazarlama stratejilerinde , basın bültenlerinde ve yaptıkları demeçlerde yoğun bir abartma ve yanlış yönlendirme söz konusu. Öyle desteksiz cümleler havada savruluyor ki izlerken hayretler içinde kalıyor insan.
Tarkan’ın Türkiye’ye gelip yeni şarkı çalışmalarına başlaması ve reklam filmi, Yonca Evcimik’in verdiği röportajlar ve şarkıları gündemin orta yerine bomba gibi düşüp konuşuluyor. O dönemin isimlerinin haber değeri her zaman ilk günkü gibi taze. En son Gülben Ergen ve Hülya Avşar’ın haberi hafta sonu herkesin dilindeydi.
Manzaraya şöyle bir baktığımızda o dönemi tekrar iliklerimize kadar hisseder olduk. ‘Demode o isim’ çıkışıyla tekrar haberlerin baş sırasına yerleşen Hülya Avşar aslında bu çıkışıyla gösterdi ki ne Gülben Ergen ne de bu muhabbetler asla demode değil. Söylenildiği gibi olsaydı sabah programlarında ve gazetelerde bu kadar yer alıp manşetlere taşınmazdı.
O dönemin isimleri temellerini öyle sağlam atmış ki inişli çıkışlı zamanlara rağmen her daim ünlerini perçinleyip günümüze taşımasını bildiler. 90’ların her zerresi bu yüzden hala moda ve ilgi görüyor. Gelelim çok konuşulan Gülben Ergen Hülya Avşar haberine. Demode olmayan tek şey Gülben Ergen’in sosyal medyasında paylaştığı gibi kendisi ile ilgili ara sıra ortaya atılan söylemler. Bu cevabı ile Ergen’in gayet güzel bir karşılık verdiğini düşünüyorum.
Gülben Ergen seversiniz sevmezsiniz gün sonunda sorulduğunda şu an en az 5 şarkısını ezbere bildiğiniz bir isimdir. Şarkıları, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile aktif olarak çalışan, üreten başarılı bir kadın. Hülya Avşar’ın bu çıkışını eski günlerde olduğu gibi tatlı bir atışma yaratmak için yaptığını düşünüyorum. Eminim o da bu çıkışlarının ve bahsedilen ismin demode olmadığının gayet farkında.
Söylediğim Şarkılarda Saklı
İlk çıktığı zamandan itibaren çalışmalarını severek takip ettiğim Türk Rock müziğinin ön planda olmayı sevmeyip sadece şarkılarının konuşulmasını tercih eden kadın vokali Aslı Gökyokuş güzel bir sürprizle tekrar aramızda.
2007 yılında yayımlanan ‘Söylediğim Şarkılarda Saklı’ albümü, içinde Dans Etmeye İhtiyacım Var ve Yardımcı Olmuyor gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları barındırsa da dijital platformlarda dinlemek istediğimizde bulunamıyordu. Bu tarz kült olmuş ama dijitalde yer almayan albümler çok var. Nedeni o zamanki plak şirketleri ve şarkıcılar arasında yapılan anlaşmaların beraberinde gelen anlaşmazlıklar diye düşünüyorum.
Aslı Gökyokuş dinleyicisinin yıllardır ulaşamadığı ‘ Söylediklerim Şarkılarda Saklı’ albümünün tüm haklarını, geçtiğimiz sene kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi üzerine almış ve 5 Kasım’da tüm dijital ortamlarda yayınlanacakmış.
Çıktığı zamanlar listelerin üst sıralarından inmeyen şarkı, Şahsenem’in duygu yüklü yorumu ile dönemin gençlerinin boynu bükük aşk hikayelerine fon müziği teşkil eden çalışmalardan biriydi. Şarkının daha sonra birçok cover versiyonu yapıldı ama orijinalinin yerini hiç bir zaman tutamadı.
Şahsenem şimdi ‘ Gözyaşlarım Anlatır’ı yeni nesille buluşturmak için gün sayıyor. Yıllar sonra şarkının 2021 dokunuşlarının nasıl olduğunu merakla bekliyorum. Sözü Vural Şahin, müziği Uluğbey Hekimoğlu imzası taşıyan şarkının stüdyo okumaları tamamlanmış. Yakında çıkacak olan çalışmanın yorumlarını ilerleyen zamanlarda tekrar ele alırız. Mevzu eski eserleri yeniden değerlendirmekse umarım Şahsenem ‘O Bu Gece Gelecek’ şarkısını da listeye alır. O şarkının da fazlasıyla seveni mevcut.
Çok Sev
Turaç Berkay’ın yeni single çalışması ‘Çok Sev’ geçtiğimiz hafta çıktı. Turaç’ı pandemi dönemi stüdyosunda ziyaret ettiğimde yeni çalışmalarını dinleme fırsatı bulmuştum.
Üretime ara vermeden devam eden tayfadan olan Turaç’ın söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘Çok Sev’ şarkısında vokaller genç bir isim olan Su El Roman’a ait.
Tertemiz bir dans şarkısı olan ‘Çok Sev’de Su El Roman’ın vokalleri ışıl ışıl parlıyor. Şarkının aynı zamanda birde akustik versiyonu var. Dans etmekten yorulanları dinlendirip efkarlandırmayı hedefleyen bu versiyon en az orijinali kadar güzel olmuş.
Turaç’ın hazırda bekleyen projelerini ve çıkacak şarkılarının detaylarını ileride stüdyosuna yapacağım ziyaret sonrası detayları ile birlikte buradan sizlerle paylaşacağım. Eminim daha çok sürpriz eli kulağında dinleyici ile buluşmayı bekliyordur.
Kızıl Christina
Albümün çıkış şarkısı Pekkan’ın uzun yol arkadaşı Şehrazat’ın imzasını taşıyan "Bi Tık" olmuş. Orta tempolu bir aşk şarkısı olan ‘Bi Tık’ şimdiden radyolarda sık çalınan şarkılar arasındaki yerini almış bile. Şarkının birde gece yarısı versiyonu var ki tadı başka.
Benim yeni albümde en çok sevdiğim şarkı ise sözleri Özlem Argon, müziği Reşit Gözdanlı, düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait olan ‘ Bilebilirsin’ oldu. Dinler dinlemez Ajda’nın 1996 yılında çıkardığı albüme gittim. O yıllardaki bol nağmeli vokali ve Akdeniz esintileri ‘Bilebilirsin’de yeniden karşımıza çıkmış. Dinlerken insanın içi kaynıyor. Umarım bu güzel şarkı yakın zamanda kliplenir.
Günün sonunda üretime devam eden ve çalışma disiplinini hiç kaybetmeyen Ajda Pekkan sevenlerini memnun edecek bir çalışma ile yıllara meydan okuduğunu hem görsel hem de işitsel olarak bir kez daha kanıtlamış. Onun müzik dünyası içindeki bu duruşunun yeni çıkan isimlere örnek olması dileğiyle.
Neler görüyor bu gözler
Youtube’da hiç bilmediğim insanların şarkılarını keşfe çıkmak oldukça keyifli. Her gün o kadar çok video klip yükleniyor ki meğer ne çok müzik sevdalısı varmış demeden edemiyor insan. Adını hiç duymadığım ama bazılarının radarına çoktan girmiş ve izlenmeleri milyonları aşmış şarkılar farklı renkler barındırıyor.
Farklı şeyleri dinlemek üzere çıkılan yolculuk her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor tabi. Çoğunlukla amatör kaydedilen ve video klip çalışması düşük maliyetle kotarılan bazı işler hem görsel hem de işitsel olarak insanı hayrete düşürüyor. Öyle acayip söz ve melodilere rastlıyorsunuz ki nutkunuz tutuluyor. Ya bile isteye etkileşim almak için böyle şeyleri paylaşıyorlar ya da yaptıkları işlerin gerçekten kötü olduğunun farkında değiller.
Milyon izleyiciye ulaşan bu video kliplerin bir parodi olduğunu söylemek çok isterdim ama maalesef değiller. İzlerken eğleniyoruz orada hiç bir sıkıntı yok. Üzücü olan gerçek anlamda müziğini bu platformlarda duyurmak isteyenlerin o algoritmada bu tarz işlerin ön plana çıkması sebebiyle gümbürtüye gidiyor olması.
Bu festival kaçmaz
Zehra Toy bu yolda yeteneği ile gelecek vaat eden isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Katıldığı O Ses Çocuklar ve O Ses Türkiye yarışmasındaki başarılı performansları ile dikkatleri üzerine çeken Toy’un, Youtube’ta paylaştığı coverlar onun dinleyici kitlesini epey genişletmiş.
Zehra, sözü ve müziği Cem Adrian’a ,düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan ilk solo çalışması ‘ Söz’ü geçtiğimiz haftalarda çıkardı. Tertemiz bir pop şarkısı olan ‘Söz’ , Zehra’nın duru vokaliyle birleşince dinlemesi keyifli bir çalışma ortaya çıkmış. İlk işinde önemli isimlerle çalışması onun en büyük şansı. Bu fırsatları iyi değerlendirirse ilerleyen zamanlarda adını sıkça duyacağımızı düşünüyorum.
Real Love
Aleyna aradığı yeni enerjiyi Amerikalı dj/prodüktör Dillon Francis’in son çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love’ şarkısı ile bulmuşa benziyor.
Dans şarkılarında vokali bir başka parlayan Aleyna’nın bu şarkısını önceki çalışması ‘Retrograde’den daha çok beğendim. Enerjisi gayet yüksek olan şarkı, çekilen video ile birlikte tam bir hit adayı olmuş.
Dillon Francis şarkıyı piyasaya çıkmadan büyük bir festivalde çalarak seyirciden coşkulu bir reaksiyon almıştı. Aynı başarıyı dans listelerinde üst sıralarda görmek üzere diyelim.
Aldatıldık
En sevdiğim Sezen Aksu imzalı şarkılardan biri olan ‘ Aldatıldık’ için şu zamana kadar çok cover yapıldı. Her biri şarkının güzelliğini farklı bir biçimde yansıttı. Şimdi aynı şarkının Jabbar ve Deeperise işbirliğinden doğan yeni versiyonu gündemde.
‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’in söz ve müziğinde Gökcan Sanlıman, düzenlemesinde ise Gökcan Sanlıman, Alper Atakan, Tolga Görsev, Alexei Tintaru, Rıza Erekli’nin imzalarını görüyoruz. Elektronik alt yapıların içinde boğulduğumuz son zamanlarda şarkının akustik tatları derin bir nefes almamıza neden olmuş. Yaylılar ve gitarlar ahenk içinde dans ederken şarkının hikayesi bir başka vurucu olmuş.
Gökcan Sanlıman yeni çıkacak albümü için ‘ Her içimden geleni şarkı zannetmedim. Altı çizilebilecek cümleler aradım ve dürüstlükle söyleyebilirim ki bu albüm için yazdığım bütün şarkıları kendi kalbimle yaşadığım gerçek olaylardan esinlenerek yazdım.’ demiş. Albümün ilk haberci şarkısı “Bir Dokun Bin Aşk İşit” ile Sanlıman’ın bu dediklerini fazlasıyla yerine getirmiş olduğu ortada. Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Alper Atakan ile sound yelpazesini alabildiğine geniş tuttuklarını söyleyen Sanlıman’ın ‘ Loş Bir Sokakta’ albümü için geri sayım başladı.
Konser izlemeyi biliyor muyuz?
Son zamanlarda gittiğim tüm konserlerde dikkat ettiğim şey yoğun bir konuşma ve gülüşme sesinin şarkı esnasında dalga dalga arka koltuklardan sahneye doğru gelmesi. Sinemalarda sıklıkla denk düştüğümüz gürültülü bir şekilde yemek yeme mevzusunun ise konserlerde aynı şekilde hız kesmeden devam ettiğine şahit oldum.
Gayet romantik bir şarkı dinlerken arkadan telefonda evdeymiş gibi konuşan birinin muhabbetine maruz kalmanız gayet olası bir durum. Uyardığınız zaman ise oralı olmadan konuşmaya devam etmesine hiç şaşırmayın. Akıl alır gibi değil. Bu seslere takıldığınız anda ise zaten geçmiş olsun artık sadece onları duyar hale geliyorsunuz. Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğine ayamamış insanlarla bu tip organizasyonlarda aynı havayı solumak ciddi bir sinir kontrol deneyimi.
Hey Britney
Britney Spears davasının sonucu tüm sevenlerinin yüzünü güldürdü. Babasının yıllardır Britney üzerinde kurduğu kontrol mekanizması artık tarih oldu diyebiliriz. Hayranlarının başlattığı #FreeBritney hareketi başarıyla sonuçlanınca onların cephesinde tam bir bayram havası esti.
Bundan sonrası önemli. Britney, babasına para kazandırmamak için son birkaç yıldır gelen işleri geri çevirip, kendi özel hayatına odaklanarak kafayı dinlemeyi seçmişti. İstediği şeyi elde ettikten sonra ne gibi hamlelerde bulunacağını bekleyip göreceğiz.
Konser öncesi mekanı dolaşınca üniversite yıllarıma geri döndüm. Ortamın enerjisi, çevredeki oluşumlar güzel bir kampüs hissi verdi. Yeni sezonda orada yapılacak işleri duyunca epey heyecanlandım. Sahne vakti gelip çatınca Maximum Uniq Açıkhava’daki seyircinin coşkulu katılımıyla Yalın, şarkılarını art arda sıraladı. ‘Ah Be Kardeşim’ ile başlayan hit festivali ‘Kasma’ ile sona erdi. Yalın’ın her şarkısına aynı oranda gösterilen ilgi ve katılıma şapka çıkarttım. Tansiyon konser boyunca hiç düşmedi.
Yalın, şarkı aralarında seyirci ile hep iletişim halindeydi. Onun sahnedeki bu eğlenceli yönünü daha önce canlı izlemediğimden hiç bilmiyordum. Espriler, minik hikayeler ve kahkahalar havada uçuştu. Yalın, sahne hakimiyeti ve iletişiminin sıcaklığı ile seyirciyi söylediği şarkılar haricinde de avcunun içinde tutmayı başardı.
Son Seslenişim
Temmuz ayında yayınlanan ‘Sen Varsın Diye’ şarkıları ile dinleyicisinin hasretini sona erdiren Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2022 yılının baharında çıkaracağı yeni albümden ikinci şarkı “Son Seslenişim”i müzikseverlerin beğenisine sunmuş. Şarkıyı dinledikten sonra yeni albümlerinin heyecanı iyice artmış oldu.
Şarkı çıktığı günden itibaren dinleyici tarafından hemen sevilip benimsendi. Bu sevgiyi listelerde hızla yükselmesinden ve YouTube trend videolarda günlerdir arz-ı endam etmesinden net bir şekilde görebiliyoruz.
Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan şarkıyı ilk dinlediğimde Ayten Alpman slowlarını hatırladım. Yaşasaydı bu şarkıyı grupla birlikte seslendirse ne güzel olurdu diye düşünmeden edemedim. Bu düşüncemin üzerine Ayten Alpman’ın ‘Bu Sana Son Seslenişim’ isimli bir şarkısı olduğunu öğrenince yüzümde tatlı bir tebessüm oluştu.
Sanırım
Az eğlenmedik Altay’ın gece programlarında. Sahnede tüm enerjisini ortaya koyan, oraya gelen izleyiciye hayatının eğlencesini yaşatmaya yemin eden, şarkıcı kimliğinden önce başarılı bir sahne adamı Altay.
Şarkıyı dinleyenlerin etkisinden çıkamayıp mütemadiyen ‘ Ee daha daha nasılsınız ?’ dediğine şahit oluyorum. İşin enteresan tarafı herkesin diline takılan bu bölüm şarkıda sadece 2 kez geçiyor. ‘Yok’un videosunun altına yazılan yorumlara bakılırsa bu durum dinleyiciyi pek bir üzmüş. ‘ Ee daha daha nasılsınız?’ kısmının şarkının ikinci bölümünde bir kere daha dönmesi yönünde yoğun istekler göze çarpıyor.
Belki ileride dinleyicinin sesine kulak verip şarkıyı yeni bir editle tekrar servis ederler. Sabırsız olanlar kendi versiyonlarını yapıp şarkıyı sosyal medya platformlarında paylaşmış bile. Sura İskenderli’nin ortaya bırakıp kenara çekildiği bu şarkı, şu sıralar bol promosyon ve şaşalı söylemlerle servis edilen şarkılardan daha çok etkileşim almışa benziyor. Buradan çıkan sonuç ise hangi şarkının tutacağı, pazarlamasının nasıl yapılırsa başarılı olacağı konusunda net bir formülün olmadığı.
Heyecan
Gökhan Türkmen, 7 albümünden “Heyecan” şarkısına çektiği video klip ile izleyiciyi farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Albümlerine olduğu kadar onlara çektiği video kliplere de ekstra özen gösteren Türkmen, anlayacağınız yine farklılığını ortaya koyup ezber bozan bir videoyu müzikseverlerin beğenisine sunmuş.
Sözleri Mert Carim, müziği Gökhan Türkmen, düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait olan ‘Heyecan’ şarkısının videosunda, şehirden uzaklaşmak isteyen bir adamın hikayesine tanıklık ediyoruz. Gökhan ile birlikte kurulan o dünya içinde seyahat ederken karşımıza çıkan görsel şölen fazlasıyla cezbediyor.
Kapadokya Ortahisar’da çekimleri Murat Joker tarafından yapılan video klipte, yaratılan dünyaya insan ışınlanmak istiyor. Uzay temalı çalışmada hem doğal güzellikleri hem de fütüristik öğeleri dijital efektlerle harmanlanmış bir şekilde izlerken hayal kurmak tamamen serbest.
Türkmen video için ‘Her şarkımızda olduğu gibi yeni ve evrensel ne yapabiliriz, üstüne ne koyabiliriz diye düşünerek en ufak ayrıntısına kadar dikkat ettik.’ demiş. Ben izlerken videoda kurulan dünyanın içine fena daldım. Merak edenler şimdi hemen gidip videoyu izlesin.
Ne eksik?
‘Şivesi Sensin Aşkın’, Güliz Ayla’nın üzerine dikilmiş bir elbise gibi. Şarkıyı dinler dinlemez hiç yadırgamayıp, sanki hep Güliz’den dinliyormuş gibi benimsedim. İlk cover için çok doğru bir seçim olmuş.
Bu şarkıdan hareketle Güliz, kendi yorumuna ve müzikalitesine giden şarkılardan oluşturduğu bir repertuar ile keyifli bir cover projesi yapsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum.
Dijitalde yayınlayacağı mini bir konser eşliğinde seçtiği şarkıları dinleyicisi ile paylaşabilir. ‘Şivesi Sensin Aşkın’ gibi Güliz’e yakışan şarkılardan oluşan bir proje çok güzel olabilir.
Zengbej Müzikhol
Yaptığı işlerle farkını ortaya koymayı seven ve yıldızı gün geçtikçe parlayan rapçi Zen-G, üç bölümden oluşan canlı performans serisi ‘Zengbej Müzikhol’ ile dijital platformlarda karşımıza çıkıyor.
Fikir benim çok hoşuma gitti. Kurulan ambiyans ve görseller gayet başarılı olmuş. Proje ‘Zengbej’ albümünün devamı niteliğindeymiş. Önceden yayınlanan üç şarkının yeni düzenlemeleriyle hayata geçmiş. Zen-G farklılık peşinde olan, yeni şeyleri denemekten korkmayan biri. Kendisinden ilerleyen zamanlarda ne gibi projeler gelecek şimdiden meraklanmaya başladım.
Zen-G’nin canlı performans serisi, eylül ayının sonuna kadar her pazar günü dinleyiciyle buluşacakmış. Sözü ve müziği Zen-G’ye düzenlemesi ise Can VS’ye ait olan serinin ilk teklisi ‘Temizle’, Silvyo Behmoaras’ın yönetmenliğinde çekilen videosu ile dijital platformlardaki yerini aldı. Diğer iki şarkı için takipte kalın.
Tam 12’den
‘Melekti Sanki’ boynu bükük bir aşk şarkısı. Ayrılık yaşayan ve acısı taze sevgililer kısa sürede şarkıyı benimser diye düşünüyorum. ‘Melekti Sanki’ye Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen video klip, yaz bitimi hüzünlü olduğumuz şu günlerde insanı tekrar tatile çıkmaya davet ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Cem ile bir araya geldiğimizde bana hazırda bekleyen bitmiş şarkılarının yanı sıra, söz ve müziği kendisine ait olan yapım aşamasındaki çalışmalarını dinletti. Farklı türlerde çok güzel şarkılar dinleyiciyi bekliyor. Sahne çalışmalarına ve halk konserlerine ağırlık veren Cem, bu kış çeşitli sürprizlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Beklemedeyiz.
Rubato’dan Sezen şarkıları
Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, yeni çıkacak albümlerinde Sezen Aksu şarkılarına yer vermiş. Rubato’nun efkara davetiye çıkaran stili, Sezen Aksu’nun hayatımıza fon müziği olmuş şarkıları ile birleşince ortaya çıkan duygu yoğunluğunu varın siz düşünün.
Yaz aylarının deli dolu enerjisinden sıyrılıp melankoli rüzgarlarının esmesinin kaçınılmaz olduğu kışa girerken yayınlanacak albümde Sezen Aksu şarkılarından Tutuklu, Perişanım Şimdi, Hata, Sorma, Sultanım, Gidiyorum, Yazık, Tükeneceğiz, Ahdım Olsun gibi hepimizin ezbere bildiği şarkılar bu sefer Rubato yorumuyla karşımızda olacak.
Rubato, kariyerlerinin 5. stüdyo albümü olan ‘Rubato / Sezen Aksu Şarkıları’nın habercisi olarak ‘Tutuklu’yu geçtiğimiz hafta Bayhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. ‘Tutuklu’nun Rubato tarafından yorumunu dinleyince insan albümün geri kalanında efkar festivalinin en ön sırasında yer alacağını az çok kestirebiliyor.
Zor
Yaptıkları işleri zevkle takip edip dinlediğim Dolu Kadehi Ters Tut, Dilan Balkay’la birlikte ‘Zor’ adını verdikleri yeni bir single yayınlamış. Yine keyifli ve dinledikçe farklı güzelliği keşfedilen bir iş ile karşımızda olan DKTT grubunun Dilan Balkay ile olan uyumu her zamanki gibi dinleyeni mest ediyor.
‘Adım Adım’ şarkısının söz ve bestesi İlyas Yalçıntaş’a , düzenlemesi ise Duhan Dönder’e ait. Sözlerinden düzenlemesine orta tempo güzel bir aşk şarkısı olan ‘Adım Adım’da, Ezgi Kosa ile İlyas Yalçıntaş’ın vokal uyumu bu çalışmayı başarılı kılan bir başka etken. İki vokal öyle güzel kaynaşmış ki şarkının hikayesinin içine dinlerken hemen giriveriyorsunuz.
Çıktığı günden beri Youtube trend listesinde yer alan ‘Adım Adım’ ilerleyen günlerde kendine daha çok dinleyici bulacak gibi. Şarkının kendisi kadar sıcak video klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturmuş. Samimi ve sıcak işleri çok özlemişiz. ‘ Adım Adım’ enerjisi ile dinleyiciye iyi gelecek bir çalışma olmuş.
Kim?
Manitas grubunu ilk olarak 2020 yılında çıkarttıkları ‘ Olsun’ ile dinleme fırsatı buldum. O zamanki yazımda Alternatif ve Synth Pop Türkçe müziğe bambaşka bir soluk getireceklerini düşündüğümü yazdığım, Defne Angın ve Selin Dumlugöl’den oluşan Manitas, ilk çalışmaları ‘Olsun’ ile kendilerini ilk defa dinleyen müzik dinleyicisine güzel bir göz kırpmıştı.
Grup şimdi yeni şarkısı ‘ Kim?’ ile müzikal yolculuğuna devam ediyor. Sözleri Defne Angın, müziği ise Selin Dumlugöl imzası taşıyan projenin prodüktörlüğünü Mert Kasap üstlenmiş. Şarkının düzenlemesi ise Mert Kasap, Mert Sever ve Onur Taşkan tarafından yapılmış.
‘Kim?’in bana göre önceki Manitas şarkılarına göre farkı, etnik öğelerin ön planda olması. Farklı bir rengini dinleyici ile paylaşan Manitas, bu seçimiyle bundan sonra yapacağı şarkıların türünün ucunu açık bırakarak bana kalırsa şık bir heyecan yaratıyor.
Hayda
Erkin Arslan, aşkın türlü halini şarkılarında iyi anlatan bir isim. Arslan, yeni çıkan şarkısı ‘Hayda’ ile bu sefer ilk görüşte aşkın bizlere neler ettiğine değinmiş.
Şarkının mayası öyle güzel tutmuş ki her dinleyişte farklı şeyleri keşfediyorsunuz. Türkiye’nin Dolby Atmos mikslenmiş ilk şarkısı olma özelliğini taşıyan ‘Bumaya’ , sağlam bir ses sisteminiz varsa dinlerken keyfine varma katsayısını daha çok arttırıyor.
Yepyeni bir enerjiyle karşımıza çıkan Doğulu, ‘ Bumaya’ ile 2021 yazına kendi imzasını şık bir şekilde atmış. Yeniliklere, kolektif çalışmalara açık olması , risk alması, ezber bozması Kenan Doğulu’nun en büyük artısı. Doğulu’nun Onurr, Ozan Bayraşa ve Umur Doma ile ortaya çıkarttığı bu iş bana kalırsa gayet heyecan verici.
Kenan Doğulu 90’lı yılları dibine kadar yaşamış olanların kıymetlisidir. Kendisini ilk olarak ‘ Yaparım Bilirsin’ albümünün şarkılarını seslendirdiği Madonna’nın İstanbul İnönü Stadyumu konserinde izlemiştim. Yonca Evcimik ile konser öncesi sahne alan tek Türk şarkıcısıydı. Doğulu, o yıllardan bu zamana yaptığı sahne programları, albümler, prodüksiyonlar, projeler ve başka isimlere verdiği şarkılar ile hep üretimde kalıp, kendini yenileyen bir isim oldu.
‘Bumaya’ ile yenilenmeye devam eden Doğulu, son zamanların parlayan ismi Ecem Lawton yönetmenliğinde çekilen video klip ile ‘Bumaya’nın görsel tarafını çok güzel beslemiş. Edgar Allen Poe’nun 1842’de yazdığı “Kızıl Ölümün Maskesi” adlı kısa hikayesinden aldığı ilhamla yaratılan klibin kreatif yapımcılığını ve koreografisini Jennifer Lopez, Beyonce ve Dua Lipa gibi sanatçılarla çalışan Marvin Brown üstlenmiş.
Şarkıdan video klip çalışmasına mayası çok güzel tutmuş, rengarenk, heyecan veren bir işe imza atan Kenan Doğulu’yu ve ‘Bumaya’nın oluşmasında emekleri olan Onurr, Umur Doma ve Ozan Bayraşa’yı tebrik ediyor, yeni projeleri heyecanla bekliyorum.
Bon Voyage
Ece Seçkin ve Faruk Sabancı 2021 yazında bizi tropikal adalara gitmişçesine ferahlatacak şarkıları ‘ Bon Voyage’ ile keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Sözü Onurr , bestesi Faruk Sabancı ve Onurr imzası taşıyan, düzenlemesi ise Faruk Sabancı'ya ait olan “Bon Voyage”, Ece’nin yüksek enerjisi ile birleşince kan kaynatan güzel bir dans şarkısı olarak karşımıza çıkıyor.
Şarkı uzun yıllar Bonomo’nun sandığında duruyormuş. Hiç kayıt edilmemiş. Bir instagram canlı yayınında akla gelip çalınınca, dinleyenlerden şarkının kayıt edilmesi konusunda ısrarlar gelince Bonomo hemen işe koyulmuş.
Demet Evgar’ın şarkıya eşliği konusunda “Ne mutlu bize ki yıllar önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki benim canım, eski dostum Demet Evgar bize eşlik etmeyecekti.” yorumunu yapan Bonomo, ‘Rüyamda Buluttum’ şarkısı ile beraber sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Acı Kiraz’ı da dinleyici ile paylaşmış.
Kapak görselinden video klip çalışmasına yine özenli bir iş ile karşımızda olan Can Bonomo, bu iki yeni şarkısıyla dinleyicisini mutlu etmeye devam ediyor. Sıradaki şarkıları merakla bekliyorum.
İki nokta atışı şarkı
Geçtiğimiz hafta prodüktör ve aranjör Alper Atakan’ın yakında çıkacak olan ‘Aranjör’ isimli albümünden iki şarkı dijital platformlardaki yerini aldı.
İlk olarak İrem Derici’nin seslendirdiği ‘Affeder Mi Aşk Bizi?’ ile dans pistine davet edildik. Söz ve bestesi Cem Adrian’a düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan şarkı , kan kaynatan disko aranjesinin içinde barındırdığı duygusal hikaye ile dikkat çekti. Dinledikçe kana karışan şarkı, İrem Derici’nin güçlü vokali ile radyoların sık sık çalacağı bir çalışma olmuş.
Seda Sayan’ın seslendirdiği söz ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar‘a ait olan ‘Gel Günaha Girelim’ şarkısı Alper Atakan düzenlemesi ile ‘Aranjör’ albümünden bizleri selamlayan ikinci şarkı oldu.
Yıllar önce Emel Müftüoğlu‘nun seslendirdiği ve severek dinlediğimiz şarkı Seda Sayan’ın vokali ile şimdi bir başka lezzetli olmuş. Şarkıyı kim Seda Sayan için seçtiyse kendisini tebrik etmek lazım. ‘Gel Günaha Girelim’ Seda Sayan’ın sesine ve müzikal tarzına gayet güzel yakışmış.
2022 yılında müzik dünyasında neler olacak?
2022 yılında müzik dünyamızda bizleri nelerin beklediğini enine boyuna bir masaya yatıracak olursak 2021’den farklı sonuçlar elde edeceğimizi pek düşünmüyorum. Gönül ister biraz şaşıralım heyecanlanalım ama olacakların önüne geçilemiyor.
Sosyal medyanın ve televizyon dünyasının hayatımıza kattığı isimlerden günü kurtarma, popülerliğin ekmeğini yeme adına piyasaya çıkan şarkılarına maruz kalacağız. İçlerinden yetenekli olanları belki ‘ Vay be!’ dedirtebilir ama ağırlıklı olarak ‘Bu neydi şimdi?’ tepkisi vermeye hazır olalım.
Gündemde popüler olan tür neyse ‘ Haydi bunu deniyoruz’ diyerek kendi müzik tarzına uyar mı uymaz mı hiç sorgulamadan farklı şeyler yapmaya kalkanların işleriyle kafamızı bolca karıştıracağız.
Olmayan seslerine güvenip, detonelerini teknolojiye emanet eden, işin pazarlama kısmında klişe olmuş magazin oyunlarına başvuran yeni isimlerin şarkılarını dinleyip ertesi gün unutacağız.
Başarılı olmanın yolunun sadece izlenme ve dinlenme sayılarının yüksek olmasından geçtiğine inananların dijital ortamda salına salına dolanırken günlük hayatta şarkılarından sadece akrabalarının haberdar olduğunu göreceğiz.
Yeni şeyler üretmekte zorluk çekenlerin cover şarkı her daim tutar mantığı ile hareket edip, orijinalini mumla aratmasına şahit olurken, TikTok’da eski şarkıların remixlerinin Z kuşağının videolarında yeniden şahlandığını görüp bit pazarına yine nur yağdıracağız.
Tüm bunlar olurken iyi müzik peşinde koşanlardan şanslı olanlarının ürettikleri şeylerin yukarıda bahsettiğim karmaşanın arasından sıyrılıp bizlerle buluşmasına sevineceğiz. Yeni yılda müzik dünyasının artık bizi iyi yönde şaşırtması dileğiyle.
2021’in Harbiye özeti
2021 yazında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen “Harbiye Yıldızlar Geçidi” konser serisi videoları Live From İstanbul YouTube kanalında yayınlanmaya başlamış. Konserlere gidemeyenler için şahane bir fırsat.
Yıldız Tilbe, Tan Taşçı, Teoman, Göksel, Gökhan Türkmen, Rubato, Simge, Adamlar, İrem Derici gibi ünlü isimlerin performanslarının profesyonel kayıtları hem görsel hem de işitsel olarak müzikseverleri tatmin edecek gibi gözüküyor.
“Harbiye Yıldızlar Geçidi” 2021 performanslarından şarkılar her çarşamba ve cuma Live From İstanbul Youtube kanalında müzikseverler ile buluşacakmış.
Kirpiklerin
2021 yılını verimli geçiren isimlerden biri olan Melek Mosso, ‘ Hayatım Kaymış’ ile bu sene radyolarda sıkça çalındı. Şarkının yükselişi hız kesmeden devam ederken ‘Kirpiklerin’ ile tekrar dinleyici ile buluşan Mosso, sözü ve müziği Kalben’ e , düzenlemesi ise pek sevdiğim Genco Arı’ya ait olan yeni şarkısı ile yılın son günlerinde gönül telimizi titretmeyi bir kez daha başardı.
Kalben ve Melek Mosso buluşmasından güzel bir sinerji ortaya çıkmış. İlerleyen zamanlarda bu paslaşmaların devam etmesi dileğiyle.