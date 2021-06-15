‘Gidiyorsun’un söz, müzik, düzenleme ve mixinde Ersay Üner’in imzasını görüyoruz. 717 Digital isimli kendi yapım firmasından yayınladığı şarkının video klip çalışması ise yönetmen Can Özen’e emanet edilmiş.
Şarkıyı çıkardıktan sonra tatil için soluğu Bodrum’da alan Ersay, sosyal medya paylaşımlarından görülüyor ki müzikal karargahını şimdi orada kurmuş. Tatilini yaparken yeni şarkıların çalışmalarını eş zamanlı olarak Bodrum’da yürütmek isteyen Ersay, kışın dinleyeceğimiz şarkıları şimdiden pişirmeye başlamış bile.
Heyecanlı bekleyiş
Müzik ve eğlence sektörü normalleşme sürecine girdiğinde eskisinden daha fazla ilgi gösterip her türlü etkinlikte var gücümüzle destek olmalıyız diye düşünüyorum.
Eminim kültür sanat seyircisi bu açığı kapatmaya dünden hazır. Uzunca bir süredir çalışmayan ve maddi anlamda zarara uğrayan sektörün ve çalışanlarının faaliyete geçildiği anda yoğun bir ilgi ve katılıma ihtiyacı var.
Özellikle müzik sektöründeki normalleşme sürecini heyecanla bekliyorum. Konserlerde buluşmayı bekleyen şarkıcı ve müzisyenlerin coşkusunu, heyecanını tahmin etmek hiç zor değil. Yapılacak organizasyonların karnaval tadında olacağı kesin. Merakla o coşkulu sahneleri görmek ümidiyle.
Hadise’den yeni şarkı
Hadise sosyal medya hesabından bombayı patlattı. 18 Haziran Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısının kapak fotoğrafını paylaşan Hadise, hayranlarını heyecanlandırdı.
Pandemi dönemi yeni albümün çalışmalarını aksatmadan yürüten Gökhan Türkmen, bir başak burcuna yakışır şekilde ince eleyip sık dokumuş ve ortaya dinlemesi keyifli, keşfi heyecanlı bir albüm sunmuş. Yeni albüm ‘7’de Gökhan Türkmen , Mert Carim ve Genco Arı öyle güzel ekip bir olmuş ki, bu uyum albüm boyunca akıp giden şarkılarda net bir şekilde hissediliyor.
Yeni albüm ‘7’nin mottosu ‘İyi yaşa!’. Albümü dinlerken kendinizi iyi hissedeceğiniz, müzikal açıdan oldukça zengin şarkılar sizi bekliyor. Beni bu çalışmada en çok etkileyen şey ise özgürlük. Hesap kitap yapmadan , ne tutar ne tutmaz matematiğine girmeden tamamen gönlün akışına göre müzik yapılmış.
Disco, house, rock, funk türlerinin ahenk içinde sunulduğu albümde Mert Carim’in sözleri ve Genco Arı’nın düzenlemeleri ışıl ışıl parlıyor. Analog kaydedilen albümde canlı enstrümanların lezzetine fazlasıyla varıyorsunuz.
Geçen yaz çıkan ‘Deli’ ile birlikte toplam 7 şarkının yer aldığı albümden ilk video klip Murat Joker yönetmenliğinde ‘Şerefine’ye çekilmiş. Şarkının pozitifliği, altyapısının güzelliği tam yaza yakışır bir açılış olmuş. Dansa davet eden ‘Şerefine’de bas gitar ve synthler dinlerken uçuruyor.
Albümdeki ‘Nanay’ benim favorilerimden biri. Cayır cayır funky olan parça, Prince şarkılarından aldığım hazzı yaşattı. Her zaman yaptığının üzerine yeni şeyler katmayı başaran Gökhan yine şaşırtmadı ve kaliteli bir iş ile dinleyicisinin karşısına çıktı. Müzikal açıdan rengarenk ve doyurucu bir albüm olan ‘7’ye emek verenlere kocaman bir alkış.
Yeni Çıkanlar
Evelallah
Özellikle sahne performansları ve hem Türkçe hem de yabancı şarkılardan oluşan zengin repertuarı ile nam salmış başarılı yorumcu Barbaros, Barış Manço’nun ‘Evelallah’ şarkısını yeniden yorumlamış.
İlk single çalışması 'Nimet'le YouTube'da 160 milyon dinlenmeye ulaşan Didomido, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu şarkı onu geniş kitlelere tanıtmada büyük rol oynadı. O dönem Spotify'da 'Global Viral' listesine 2 numaradan giriş yapan Didomido, genç yaşında güzel bir başarıya imza atmış oldu.
Şimdi söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait olan yeni şarkısı ‘Yarım’ ile tekrar sevenlerinin karşısına çıkan Didomido, müzikal kariyerini inşa etmeye devam ediyor. ‘Yarım’ şarkısında duygusal yanının altını daha çok çizen Didomido yarım kalmış bir aşk hikayesini anlatıyor.
Didomido tanındığı günden itibaren yüzünün yarısını göstermiyor. Bu gizemli durum bana kalırsa ona yakışıyor. Said Ateş yönetmenliğinde ‘Yarım’ şarkısına çekilen video klipte kullandığı maskelerle yüzünün yarısını gizlemeye devam eden Didomido, bu maskeleri ilerleyen zamanlarda konserlerinde kullanırsa çok şık olur ve onunla özdeşleşir diye düşünüyorum.
Eurovision özlemişiz
Geçtiğimiz hafta sonu Eurovision şarkı yarışmasını izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Meğer ne kadar özlemişim televizyon başındaki heyecanlı dakikaları, şarkıları oylamayı ve yakın arkadaşlarla kritik yapmayı. Aynı duygulara sahip çok kişi olacak ki o gece sosyal medyada gördüğüm kadarıyla herkes Eurovision şarkı yarışmasına kitlenmişti.
Yarışma süresince favorilerimiz, eleştirilerimiz ve özlemlerimiz havada uçuştu. Beni en çok etkileyen şey ise yarışmanın yapıldığı yerdeki kalabalık seyirci kitlesi oldu. Şu pandemi bizde öyle bir travma yaratmış ki nerede bir kalabalık görsek irkilir hale geldik. Ama bu sefer o kalabalık seyircinin coşkusu ve eğlenceli hallerine bir hayli özendim. Umarım her şey yoluna girer de böyle konser ve organizasyonlarda keyifle yer alır ve anın tadını çıkarırız.
Gecenin kritiğine gelecek olursak bu sene katılımcıların şarkıları tür açısından çeşitlilik gösteriyordu. Ne ararsanız fazlasıyla mevcuttu. Görsel şölen hadisesi teknoloji ilerledikçe daha şaşalı hale gelmişti. Her şarkıda sahnenin şekilden şekle girmesi gayet etkileyiciydi.
Gönüller yarışmayı bu sene Azerbaycan’ın kazanmasından yanaydı. Gerek şarkının enerjisi gerekse koreografinin güzelliği ortaya ateş gibi bir performans çıkarmıştı. Gelgelelim puan açısından yüzler gülmedi ve geceyi İtalya birincilikle kapattı. İtalya’nın yarışmacısı hakkında çıkan iddialar ise Eurovision’a ayrı bir damga vurdu.
Yeni dönemde sık sık karşımıza örnekleri çıkan ve oldukça sevilen bir trap müzik durumu var. Bu türün arabesk ile kardeşliğinden ortaya çıkan ‘Trabesk’ ise bahsedeceğim yeni albümün adını oluşturuyor.
Albümde arabesk müziğin sevilen şarkıları trap altyapısıyla yeniden düzenlenmiş. 22 şarkıdan oluşan ‘Trabesk’ albümünde Mustafa Ceceli, Hakan Taşıyan, Ece Mumay, Yaşar İpek, Ekin Uzunlar gibi tanınmış isimlerin yanı sıra belki ilk defa dinleyeceğiniz yeni isimler yer alıyor.
Projede yer alan 22 şarkının 22'sine de klip çekilmiş bile. 'Mutlu ol yeter', 'Hatıran Yeter', 'Nereden Sevdim O Zalimi', 'Mavi Mavi' gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları barındıran albüm, arabesk sevenleri yeni bir anlayışla buluşturan güzel bir çalışma olmuş.
Bir Ömür Daha
Melis Fis yeni şarkısı ‘Bir Ömür Daha’ ile müzikal yolculuğuna eskisinden daha güçlü devam ediyor. Melis’in genç yaşında çizgisini bozmadan çıkardığı işleri, duruşunu ve müzikalitesini beğendiğimi yazılarımda fırsat buldukça hep söylerim.
Sosyal medya’da söylediği coverlar ve kendi yazdığı şarkılar ile elde ettiği dinleyici kitlesini her geçen yıl genişleten Melis, gözümüzün önünde büyürken üretmeye ve kendini geliştirmeye devam etti.
Söz ve müziği Melis Fis ve Mert Çalışkan'a düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait olan yeni şarkı ‘Bir Ömür Daha’ya sosyal platformlarda ilgi büyük. Melis aynı zamanda bu şarkı ve görselleri ile daha olgun ve büyümüş bir Melis’i dinleyicisine göstermek istemiş.
Ben gerek şarkıyı gerekse Can Özen yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasını çok beğendim. Şarkı ve video Melis’in yeni dönemine geçişi gayet güzel yansıtmış. Her çalışmada farklı yönlerini keşfeden ve bunu dinleyici ile paylaşan Melis’in bu yolculuğunda yeni neler yapacağını bekleyip göreceğiz.
‘Marlon Brando’, ‘Zeyno Disco’ albümü tamamlandıktan sonra projeye son anda dahil olmuş. Tek gitar ile 1.5 saat içerisinde ortaya çıkan şarkı, Serhat Şensesli’nin yağ gibi akan düzenlemesinin ardından tamamlanmış. Albümdeki nazar boncuğu orta tempolu şarkılardan biri. Yaz aylarına tam anlamıyla girmeden ve ‘Zeyno Disco’ albümünün yüksek enerjisini hissetmeden önce ‘Marlon Brando’ ile bu mevsimin son melankoli rüzgarları estirilmiş.
Şarkının isminin neden ‘Marlon Brando’ olduğuna gelince; öyle özel bir hikaye ya da Marlon Bey’e tribute durumları söz konusu değilmiş. Sözlerin gidişatı içinde melodiye Marlon Brando cuk oturduğundan bu isim seçilmiş. Zeynep’in şarkıya Mali Ergin yönetmenliğinde çekilen videosu ise tamamen ev yapımı olmuş. Saç ve makyajını bile kendisi yapmış.
İlk albüm ‘Zeyno Disco’ nun çıkmasına 2 haftadan az bir süre kalmışken önce ‘Bana Sorma’ ardından ‘Marlon Brando’ ile ısınma turları atan Zeynep’in diğer şarkıları ile tempo yükselecek ve dans edeceğiz. Şimdilik çılgın dans figürleri öncesi ‘Marlon Brando’nun tatlı orta temposu eşliğinde ufak ufak sallanarak mevzuya hazırlanalım.
Kanunlar Gibi
2 yıllık bir aranın ardından Derya Uluğ’un sözü ve müziği Emrah Karakuyu, aranjesi ise Ozan Bayraşa ve Asil Gök’e ait olan "Kanunlar Gibi" isimli şarkısı geçtiğimiz hafta çıktı. Her geçen gün seveni artan şarkı, Derya’nın yeni yapacağı işlerin habercisi olma özelliği taşıyor.
Yeni şarkı çıkarmadığı süreçte ‘SöylüyorDU’ adı altında kendi youtube kanalında başlattığı akustik seri ile beğeni toplayan Derya, seçtiği şarkılara kattığı soslarla dinleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı. Eş zamanlı olarak şarkılarının çalışmalarına devam eden Derya, şimdi yeni döneminin kapılarını aralıyor ve mutfakta pişen işleri teker teker dinleyici ile paylaşıyor.
‘Kanunlar Gibi’ dinledikçe sizi etkisi altına alıyor ve dile dolanıyor.
Şarkının sosyal medya platformlarında çeşitli versiyonlarına rastlamak mümkün. Dinleyicilerden kimisi akapella kimisi akustik olarak şarkıyı yorumlayıp paylaşıyor. ‘Kanunlar Gibi’nin kısa sürede ne kadar etkili olduğunu bu paylaşımların çokluğundan anlayabiliyoruz.
Yedi parçadan oluşan ‘Sakin’ isimli albümde, sözü ve müziği Düzağaç’a ait olan şarkılar, İsimsiz Orkestra’nın senfonik düzenlemeleri ile karşımıza çıkıyor. Seyrüsefer, Biçare, Özledim, Gönül, Çok Aşık, Beni Unutma, F.D. gibi akıllarda yer etmiş, sevilen şarkıların yer aldığı ‘Sakin’ albümünü dinlerken sakin sakin her bir şarkının döneminde yaşadığınız anılara yolculuk yapıyorsunuz.
Ben albümü dinlerken epey duygulandım. Feridun Düzağaç’ın İsimsiz Orkestra eşliğinde yeniden seslendirdiği şarkılar şu dönemde bana pek iyi geldi. Keza kendisi de ‘Sakin’ albümü için ‘Bu zor zamanlarda bana bir çeşit oksijen çadırı oldu’ demiş.
‘Sakin’ albümü aynı zamanda bir üçlemenin ilki olma özelliği taşıyor. Düzağaç bu üçleme için “ Şarkılarımla ilgili bütün bir hikayenin içinde kendimce bir üçlememdi bu. İlki “Sakin”, bir sonraki “Saf” ve nihayetinde “Sek” olmak üzere.” demiş. Sırada bizi bekleyen diğer iki albümde bakalım hangi şarkılar olacak.
Sözü ve müziği Feridun Düzağaç’a, düzenlemesi ise aynı zamanda İsimsiz Orkestra’nın şefi Özgür Ulusoy’a ait olan şarkının ‘ Seyrüsefer’, albümden kliplenen ilk şarkı olmuş. Video klip yönetmenliğini İlkay Muratoğlu’nun üstlendiği ‘Seyrüsefer’ şarkıya çok yakışmış.
Çölde Bi’ Vaha
Ne zaman yeni bir şarkı çıkarsa dinleyicisini bambaşka diyarlara götüren Göksel, yeni çıkan çalışmasıyla yine şaşırtmamış.
Sözü Göksel, müziği Göksel ve Osman Şahin’e ait olan “ Çölde Bi’ Vaha”nın enfes düzenlemesinde ise Sabi Saltiel ile Osman Şahin’in imzalarını görüyoruz.
‘Çölde Bi’Vaha’ şarkıdan videosuna bütünlüğü olan ışıl ışıl bir çalışma olmuş. Özellikle synthlerin insanı göklere uçurduğu şarkıda Göksel’in yenilikleri kendi müziğine ustalıkla kattığı görülüyor. Ben bu şarkıda aynı zamanda her dönemine göz kırpan bir Göksel buldum. Dinler dinlemez sizi farklı bir atmosferin içine sokan şarkı, iyi güzel işlere ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde bana göre tıpkı şarkının ismi gibi çölde bir vaha etkisi yarattı.
Ragıb Narin’in müzikal yolculuğunun hikayesi ilk olarak 2013 yılında Facebook’a yüklediği ve kendi bestelerini gitarıyla seslendirdiği amatör videolar ile başlamış. Bu sayede ufak ufak kendisine bir dinleyici kitlesi oluşturan Ragıb, müziğe olan ilgisi ve üretimde olup, bol bol şarkı yapması sayesinde daha çok tanınır olmuş.
2019 yılından bu yana çıkardığı “Sevda Çiçeği”, “Gecekondu”, “Mavi”, “Gel Diyemem” ve “Menekşem” şarkılarıyla dijital platformlarda varlık gösteren Ragıb, şimdi ritmi ve enerjisiyle yaz aylarına hazırlık yapan yeni şarkısı ‘Mucize’ ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
Ben Ragıb’ın adını ilerleyen zamanlarda daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Kendi şarkılarını yazıp besteliyor olması şu ortamda onun için büyük bir şans. Kumaşı bu sektör için uygun gözüken Ragıb’ın ilerleyen zamanlarda neler yapacağını bekleyip göreceğiz.
Hissediyorum
Trompet sanatçısı Serenad Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ilk teklisi “Kabul Ettim” in ardından şimdi tempoyu yükselttiği ve kendisine başarılı prodüktör Genco Arı’nın eşlik ettiği şarkısı ‘Hissediyorum’ ile kah disco kah jazz rüzgarları estirerek dinleyiciyi dansa davet ediyor.
Söz ve müziği Serenad Bayraktar’a, düzenleme ise Genco Arı’ya ait olan şarkının enerjisi insana gayet iyi geliyor. Genco Arı düzenlemede tüm ustalığını yine konuşturmuş. Özellikle kulaklıkla dinlediğinizde katman katman düzenlemenin güzelliklerinin farkına varıyorsunuz. Şarkıya çekilen eğlenceli retro disko tatlardaki videonun yönetmenliğini ise Murat Joker üstlenmiş.
Barbar
Genç bir müzik aşığı olan Ege Can Sal, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise son zamanlarda listelerin üst sıralarında çoğu şarkıda isimlerine rastladığımız Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın kurduğu The Colony’e ait olan ‘Başa Sar’, taptaze sounduyla güzel bir pop şarkısı olmuş.
Ege Can Sal’ın genç dinleyici kitlesi bu şarkıyla birlikte katlanarak çoğalacak gibi duruyor. Ege Can eğer enerjisini ve kendisine yapılan desteği iyi değerlendirirse adını müzik dünyasında ilerleyen yıllarda sık sık duyarız diye düşünüyorum.
Gelin Canlar
Burcu Arı, Anadolu Halk Müziği ezgilerini genç nesillere aktarmak adına müzikal açıdan pırıl pırıl bir işe imza atmış. Triphop / Deep House tarzındaki Türküler Projesi’nin ilk çıkış şarkısı “Gelin Canlar”da ise kendisine Gökhan Türkmen eşlik etmiş. Ortaya çıkan iş büyüleyici.
‘Gelin Canlar’ın sözü ve müziği 16. Yüzyıl halk ozanımız Pir Sultan Abdal’a aranjesi ise Genco Arı’ya ait. Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın müzikseverlerle buluşacağı Triphop ve Deep House alt yapısına sahip albüm projesi, Kasım 2021’de tamamlanmayı hedefleyen keyifli bir yolculuk olacak anlayacağınız.
Gökhan Türkmen’in ardından Ersay Üner ve İsmail Tunçbilek gibi değerli müzisyenlerin eşlik edeceği diğer çalışmalar ise sırada bekleyenler arasında yer alıyormuş. Aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız keyifli bir deneyim sunacak bu çalışmanın ilk teklisi ile müzikal bir yolculuğa hemen çıkabilirsiniz.
Misafir
Esra Zeynep Yücel’in ‘Misafir’ isimli yeni albümü farklılık seven müzikseverlerin beğenisine sunulmuş, hem etnik hem de evrensel olmayı hedeflemiş bir çalışma.
Simge katıksız bir müzik aşığı. Yaptığı işi hayatının merkezine koyan, ince eleyip sık dokuyan, detay detay ortaya koyduğu şarkılar için çalışan biri. Kaliteli müzik için uğraş veren Simge, bu sefer yeni kararlar almış. Bu yeni kararlar öncesi herkesin sevdiği ve Simge’den duymayı istediği tarzda bir şarkıyla bir dönemi kapatırken yeni bir dönemin sayfasını açmaya hazırlanıyor. Simge yoğun bir tanıtım maratonu öncesi saç ve makyajı yapılırken, samimiyetle sorduğum soruları yanıtladı ve yeni planlarını anlattı.
‘Sevmek Yüzünden’ ile uzun süren sessizliğini bozdun. Bu şarkının anlamı ne senin için?
-‘Sevmek Yüzünden’ şarkısı ile ilgili Simge, Ersay Üner ve Ozan Bayraşa üçlüsünün son şarkılarından biri diyebilirim. O yüzden ayrı bir özelliği var. Şarkının sözlerini Sezen Aksu yazdı. Çok bekleyen bir şarkı aslında. Bizi eskiye götüren, 90’lardaki pop şarkılarını andıran ve şu an günümüzle alakası olmayan bir şarkı. Hatta şu son çıkan şarkılar arasında türünün son örneği diyebilirim. O yüzden bu kadar aranın ardından klasik bir Simge şarkısı ile geçiş yapıp, sonrasında artık hayal ettiğim yeni soundlarla yoluma devam edeceğim. Bu şarkının benim için önemi bu.
Şarkının düzenlemesini Genco Arı yaptı. Kendisiyle ilk çalışman.
Dijital dünyayı dibine kadar yaşadığımız şu ortamda, eskiye özlemini sık sık dile getiren Sali, cd olarak çıkan belki de son albümüm dediği çalışma için ince elemiş sık dokumuş. “Yaşam Çiçeği”, 9 tane yeni ve önceden çıkmış, hatırı sayılır başarılar elde etmiş 6 single ile tam 15 şarkıdan oluşan dolu dolu bir albüm olmuş.
Albümde tüm hakları Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak olan, Cem Adrian’ın bestelediği "Yaralım" şarkısı güzel bir amaca hizmet ediyor. Ziynet Sali aynı zamanda "İçime Atıyorum" şarkısında Mustafa Ceceli ile gönül telini sızlatan bir düet yapmış. Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan ‘Uyutmaz Bu Gece ‘ isimli şarkı ise yaz aylarında kliplenirse tadından yenmez diye düşünüyorum.
Ziynet Sali her zaman kendine yakışan ve içine sinen şarkıları seslendirdi. Yeri geldiğinde sırf trend diye bazı türleri yapmış olmak için yapmamak için elinin tersiyle itmesini bildi. Kendi tarzını koruyup, günceli müziğine adapte etmeyi iyi başardığını düşündüğüm Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ albümü yine güzel başarılar elde edecek gibi gözüküyor.
Gülben Ergen’in NFT’si
21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn Kova burcunda bir araya gelerek, 200 yıllık Kova çağını başlattı. Bu Kova çağında bizi neler bekliyor diye araştırdığımda yapılan yorumlarda karşıma sıklıkla çıkan şey teknoloji ve dijital dönemin altın çağı olacağıydı. Dijital yaşama ve sunduklarına yavaş yavaş alışmamız gerektiğinin altı çiziliyordu.
‘DKTT’ albümü 10 şarkıdan oluşuyor. Künyeye baktığımızda vokalde Uğurhan Özay’ı, gitarda Mürsel Oğulcan Ava’yı ve geri vokallerde Billur Battal ve Dilan Balkay’ı görüyoruz. Şarkıların mix-masteringi Mürsel Oğulcan Ava’ya emanet edilmiş.
Demlenmiş, daha çok güçlenmiş ve gelişmiş bir Dolu Kadehi Ters Tut var karşımızda. Teklilerin cirit attığı ve albüm olayına çok yanaşılmadığı şu ortamda 10 şarkılık bir çalışma ile arz-ı endam etmek takdire şayan bir hareket.
Bu albümde her şey o kadar kıvam ve dozunda ki dinlerken bir eksiklik veya fazlalık hissetmiyorsunuz. Düzenlemeler, sözler ve vokal yağ gibi akan bir ‘DKTT’ ortaya koymuş. Yıllar içinde hem yerini hem de dinleyici kitlesini sağlamlaştıran grup, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Hala kendileri ile tanışmamış veya isimlerini duyup şarkılarını dinlemediyseniz bugün kendinize bir güzellik yapıp Dolu Kadehi Ters Tut’a vakit ayırın. Sonuçtan pişman olmayacağınıza eminim.
Ece, “Gözlerinizin önünde hıçkıra hıçkıra ağlayarak kırdığım duvarlarımı izleyeceksiniz.” dediği klip çekimi için Said Dağdeviren ve İdil Dizdar yönetmenliğinde kamera karşısına geçmiş. Videoyu izlerken Ece’nin gözlerindeki acıyı , mutluluğu ve içini dökmenin verdiği rahatlığını ben gayet net gördüm.
Yeni dönem, yeni kararlar bana kalırsa Ece’ye çok iyi gelmiş. İşindeki azim ve özen her zaman ortaya koyduğu çalışmalarda kendini gösteriyor. Güncel kalabilmeyi, yeniyi kendi tarzı ile yoğurmayı iyi beceren Ece’nin ‘Yastık’ şarkısı şimdiden dillere düştü bile.
Kapıldım Gitti
Nükhet Duru’nun yeni şarkısı ‘Kapıldım Gitti’ içinde bulunduğumuz yağmurlu günlere inat dinlerken bahar havası estirmeye gelmiş. ‘Kapıldım Gitti’nin müziği aslında eski bir Balkan türküsüymüş. Nükhet Duru türküyü dinler dinlemez vurulmuş ve söz yazması için Şebnem Sungur’a götürmüş. Bütün bu hikaye 4 sene öncesine dayanıyor. Şarkı iyice demlenip tamamlandıktan sonra dinleyici ile buluşmuş.
Hande’nin temposu yüksek şarkılardaki hünerini biliyoruz. Nokta atışı çıkardığı bu şarkılar radyoların her daim favorisi olmayı başardı. Önceki yazılarımda aynı başarıyı slow şarkılarında gösterdiğinden bahsettiğim Hande’nin ‘İyi misin’i buna iyi bir örnekti. Şimdi mid tempo bir çalışma ile tekrar hüzünlü bir rüzgar estiren Hande, ‘Çok Sevmekten’i geçtiğimiz günlerde çıkardı.
Sözlerini Hande Ünsal'ın yazdığı, müziğini Hande Ünsal ve Mert Carim'in birlikte yaptığı şarkının düzenlemesinde her zaman olduğu gibi başarılı aranjör Serkan Balkan’ın imzasını görüyoruz. Hande Ünsal ile Mert Carim’in iş birliğinden ileride çıkacak şarkıları ayrıca merakla bekliyorum.
Şarkı için "Başımıza gelen bir çok şey insanlara çok değer vermekten, çok sevmekten... Şarkı da bunu anlatıyor. Herkese hak ettiği kadar değer vermek lazım" diyen Hande, ‘Çok Sevmekten’ ile yeni başarılar elde edecek gibi gözüküyor.
Miras
Rubato’nun 4. stüdyo albümü "Rubato 4 / Miras" yayınlandı. Grup bu albümde 10 yöreden 11 türküyü kendi yorumlarıyla sunmuş.
Hızla yayılan şarkının etkisi hiç azalmadı. Sosyal medyada ‘Dünyadan Uzak’ın fon müziği teşkil ettiği paylaşımlar hala devam etmekte. İçinde bulunduğumuz duruma öyle uyan bir şarkı seçmişler ki biz sustuk şarkı konuştu.
Sakiler şimdi arayı hiç açmadan ikinci teklisini dinleyenleri ile paylaştı. Derin bir of çektirecek yeni çalışmanın ismi ‘Adımız Ayyaş’ Yine dertlenip , uzaklara dalıp gideceğimiz bir şarkı ile arz-ı endam ediyorlar. Efkara biletimizi kesen ‘Adımız Ayyaş’ın sözleri Elif Nun’a, müziği Yücel Girgin’e düzenlemesi ise Sakiler grubunun kendisine ait.
Poyrazköy'de bir balıkçı teknesinde, denizde Emre Abi’nin yönetmenliğinde çekilen video klip ise şarkıyı dinlerken olmak istediğimiz yer ve mekanı yansıtmış. Sakiler tam gaz dinleyiciyi memnun etmeye devam ediyor.
Kendi Yolumuzda
Sözü ve müziği Zeynep Bastık, Serhat Şensesli, düzenlemesi yine Serhat Şensesli’ye ait olan ‘Kendi Yolumuzda’, azimle, yılmadan kendi yolunda ilerleyen cesur ve güçlü kadınların marşı olmaya gelmiş gibi.
‘Bir Şişe Aşk’ albümü ile 2015 yılında müzik dünyasına sağlam bir giriş yapan Buray, devamında nokta atışı işlerle müzikal kariyerini nakış gibi işledi. İlk çıktığı günkü heyecanını kaybetmeyen Buray, disiplini ve müzik aşkıyla üretime devam ederek müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.
İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde 10 şarkıdan oluşan bir albüm yapmak kolay iş değil. Buray ve ekibi zoru başarıp üzerinde titizlikle çalışıldığı her halinden belli olan dolu dolu bir albüm yapmış.
‘Başka Hikayeler’ albümünde sözler Buray’ın ilk albüm yolculuğundan itibaren yanında olan Gözde Ançel, besteler ise Buray ve Gözde Ançel’in imzasını taşıyor. Bu ikilinin kimyası öyle güzel tutmuş ki ortaya çıkan işlerin duygusu ilk günden beri hep çok yoğun. Müzikal konuda tek yürek olmayı başarabilmiş Gözde ve Buray’ın bu işbirliğine şapka çıkarıyorum.
Sözleri Gözde Ançel, bestesi Buray ve Gözde Ançel’e, düzenlemesi ise Buray’ın kendisine ait olan albümün çıkış şarkısı ‘Yüreksiz Tilki’ kademe kademe yükselen ve nakaratla bombayı patlatan sağlam bir slow olmuş. Buray ve Gözde can alıcı melodi ve sözleri harmanlama konusundaki hünerlerini bir kez daha göstermiş.
Sözlerini Yıldız Tilbe'nin yazdığı ‘Sevgilim’in müzik ve düzenlemesinde Devrim Karaoğlu’nun imzasını görüyoruz. İnsanın içine içine işleyen ve gayet efkarlı bir slow olan ‘Sevgilim’, Murat Boz’un tertemiz vokali ile pik yapmış.
İlk albümünden bu yana çıkardığı çalışmalarda slow şarkıları farklı yerde duran Boz’un bana kalırsa ilerleyen zamanlarda bu şarkılarını derlediği bir albüm hiç fena olmaz. Klip çekmediği slow ve mid tempolu şarkılar bu sayede tekrar değerlenmiş olur.
Yeni şarkı ‘Sevgilim’, romantik bir filmin soundtrack çalışmasının A1’i gibi vurucu bir iş olmuş. Boz’un pesinden tizine duyguyu dört dörtlük veren vokalinden söz etmeye gerek bile yok.
‘Sevgilim’e Murad Küçük'ün yönetmenliğinde çekilen ve çekimleri iki günde tamamlanan klip şarkıyı tamamlamış. Ben Murat Boz’un son yıllarda seçtiği şarkıları, denediği türleri ve bizden öğelerden kopmadan dünya müziğine yakınlaşmasını gayet başarılı buluyorum. Bu aralar yaydığı enerji yeniden doğmuş ve daha çok güçlenmiş gibi. Yeni yapacağı işleri ve çıkaracağı şarkıları bu varsayımdan hareketle merakla bekliyorum.
Yakında çıkacak olan ve toplam 9 şarkıdan oluşan albümden ‘Bitmezse Kış’ isimli şarkı önden girizgahı yaparak şimdi dinleyiciyi selamlıyor. Fikri Karayel’in söz ve bestesinde Ceren Deniz ve Serhan Bülbül ile ortak çalıştığı 'Bitmezse Kış' isimli mid tempo şarkı bana 2000’lerin başlarında sevdiğim pop r&b şarkılarının tadını verdi. Nakaratla birlikte sizi alıp götüren şarkının düzenlemesi Tolga Erzurumlu’ya ait.
Şarkı ve onun görsel anlatımına her zaman önem veren Fikri Karayel, ‘Bitmezse Kış’ın İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasında gayet şık bir işe imza atmış. Kapak ve imaj fotoğrafları için Fethi Karaduman ile çalışan Karayel, şarkısından videosuna yine özenli bir çalışma ile karşımızda. Heyecanla albümü beklerken, lapa lapa kar yağan şu günlerde fonda ‘Bitmezse Kış’ ile rüyalara dalacağız.
Kalpsiz
Efkar katsayınızı arttırmak istiyorsanız Cengiz Kurtoğlu ve Ayşen Birgör’ün birlikte seslendirdiği ‘ Kalpsiz’ isimli şarkıyı hiç düşünmeden dinleyebilirsiniz. Sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Orçun Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu, Ferit Özkan ve Seçkin Özer'e ait olan şarkı sevgiliye duyulan öfkeyi ve sitemi nokta atışı sözlerle dile getirmiş.
Aşk söz konusu olunca kalpsiz kesilenlere mesaj niteliği taşıyan şarkı özellikle geçtiğimiz 14 Şubat günü ayrılan çiftlerin birbirine mesaj olarak yolladığı şarkılardan biri olmuştur diye düşünüyorum.
Dinler dinlemez yerinde sallanmana neden olan şarkının düzenlemesi ve mixi başarılı aranjör Sabi Saltiel’e ait. Saltiel’in hem retro hem de modern çizgisini yine çok iyi harmanladığı işlerinden biri olmuş. Kendisinin daha önce Yalın ve Mabel Matiz’e yaptığı çalışmaları beğendiğimden, Güliz Ayla’nın bu şarkısının düzenlemesinde imzasının olmasına ayrı bir sevindim.
‘Evdekilere Söyle’de her şey büyük bir uyum içinde. Şarkının ruhunu çok iyi yansıtan ve Melih Kun yönetmenliğinde çekilen videoda Güliz’e 15 kişilik profesyonel bir dans grubu eşlik etmiş. Styling Bedirhan Taşçı tarafından yapılırken, fotoğrafları Halil Güzel çekmiş.
Şarkıda tıpkı kendi gibi cesur, güçlü ve eğlenceli bir kadının duygularını anlatan Güliz, karşı tarafı harekete geçmeye davet ediyor. Madem seviyoruz, ne diye kasıyoruz duygularını sal gitsin mesajını veren şarkı, keyifle eşlik edeceğiniz türden.
Aşka Cezalı
Soner Arıca’nın söz ve müziği kendisine, aranjesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan "Aşka Cezalı" isimli yeni single çalışması geçtiğimiz hafta çıktı. Soner Arıca denince akla duygu yoğunluğu yüksek şarkılar geliyor. Dinler dinlemez biraz efkar biraz romantizm derken tripten tribe girerken buluyorsunuz kendinizi.
Katıldığı bir ses yarışmasında birinci seçilen Gülşah Kömür’ün vokali ile ‘Çok Mu Zor’ şarkısı dinleyeni alıp götürüyor. Akıp giden melodiye lazım olan tertemiz vokal ihtiyacı Gülşah ile tamamlanmış diyebilirim. Müzik kariyerinin ilk teklisinde Onur ile çalışması bana kalırsa Gülşah için büyük bir şans. En nihayetinde ilk şarkı her zaman önem teşkil eder. Bunun usta bir elden çıkması isabet olmuş. Onur ile sosyal medyada şarkının çıktığı gün yaptığı canlı yayında gözlemlediğim kadarıyla Gülşah, işinin her detayıyla ilgilenen, disiplinli biri. ‘Çok Mu Zor’ şarkısının çıktığı bu müzikal yolculukta kendisine uğur getirmesi dileğiyle.
Begefendi
Berkcan Güven namı diğer BEGE’nin toplam on iki parçadan oluşan “BEGEFENDİ” isimli albümü geçtiğimiz cuma günü çıktı. Albüm öncesi haberci niteliğinde yayınlanan Harman, Nazar ve Eksi şarkılarının ses getirmesinin ardından gelecek yeni çalışmaların ne olacağı merakla beklenirken BEGEFENDİ albümü sürpriz bir şekilde geçen hafta dinleyici ile buluştu.
Çalışmalarının dört ay sürdüğü albümün ilk videosu BEGE’nin Emir Taha ile birlikte söylediği B.S.G’ye gelmiş. Mert Akay yönetmenliğinde çekilen video klip çok keyifli olmuş. Azılı bir Eurovision şarkı yarışması seveni iseniz videoyu tebessüm ederek izlemeniz garanti. Zeynep Bastık, Chaby, David ve Linçsquad tayfası şarkının videosuna misafir olarak renk katmış.
1977
Müzisyen Emir Ersoy, latin müzik denince akla gelen ve son yıllarda yaptığı albüm ve özel projeler ile keyifli işlere imza atmış bir isim. Yeni albüm ‘1977’de yine güzel bir fikirle karşımıza çıkan Ersoy’a bu sefer kadın oyuncular eşlik etmiş.
Çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren ‘1977’ albümü için ince eleyip sık dokuyan Ersoy’a bu projede Gülse Birsel, Leyla Lydia Tuğutlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Bakan, Gökçe Bahadır, Hande Subaşı, Aslı İnandık, Oya Başar, Belçim Bilgin konuk olmuş.
Olmaz Olsun, Aldatıldık, Çakkıdı, Başka Bahar,Hepsi Senin Mi, Şarkı Söylemek Lazım, Seni İstiyorum, Kaçın Kurası ve Aşktan Ne Haber albüm için seçilen şarkılar. 1977 yılından başlayarak Sezen Aksu'nun yorumladığı ve yazdığı şarkılardan bir repertuar hazırlayan Ersoy, albüm genelinde 70’li yılların havasını estirmek istemiş.
25 Haziranda çıkacak olan albümden ilk video klip Gülse Birsel’in seslendirdiği ‘Olmaz Olsun’ şarkısına gelmiş. Hem görsel hem işitsel keyifli bir iş olduğu her halinden belli olan ‘1977’ albümü bize bu yaz fonda nostaljik rüzgarlar estirecek gibi gözüküyor.
Hit var mı?
Bu yazın hit şarkısı ne olacak? Haziran itibarıyla yaz ayına özel şarkılar birer ikişer çıkmaya başladı. Bu seneki yarış nasıl olacak ve ipi hangi şarkı göğüsleyecek bekleyip göreceğiz.
Yaz geldiğinde şarkı çıkarması beklenenlerin en başında tartışmasız hep Demet Akalın yer alır. Demet Akalın şarkısı dinleyici ile buluştuğunda yaz geldi demektir. Bu yaz söz ve müziği Sinan Akçıl’a düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan ‘Bi Daha Bi Daha’ ile karşımıza çıkacak olan Akalın, 21 Haziran’da yarışı başlatıyor.
Hadise’nin Ersay Üner imzalı şarkısı ‘Hay Hay’ merak edilen şarkılar arasında. Cuma günü yayınlanacak olan şarkı hakkında kapak görselleri haricinde başka bir ipucu yok. Ben bu müzikal birliktelikten güzel bir şarkı çıktığına inanıyorum.
Serdar Ortaç’ın uzunca bir süredir üzerinde çalışılan albümü bu yaza yetişir mi bilmiyorum. Geçmişten günümüze dillere dolanmış şarkılarının başka şarkıcılar tarafından okunmuş hallerinin ilgi göreceğinden emin olduğum proje albümü bakalım ne zaman dinleyici ile buluşacak.
Sırada çıkmayı bekleyen işler arasında geçtiğimiz günlerde Metin Arolat yönetmenliğinde video klip çalışması gerçekleşen bir Ayla Çelik şarkısı var. Şarkı hakkında en çok söylenen şey farklı bir iş olduğu. Ayla Çelik ile geçtiğimiz aylarda konuştuğumuzda ‘ Bu sefer çok farklı ve değişik bir şey denedim. Şaşıracaksın!’ demişti. Bakalım Ayla Çelik nasıl bir sürpriz yapacak.
Eminim bu yaz çalışmaları sır gibi saklanan ve bir anda ortaya çıkacak şarkı vardır. Bu yaz nasıl şarkılar dinleyeceğiz ve en çok dinlenen hangisi olacak önümüzdeki aylarda az çok belli olur. En çok derdi kederi unutturan kazansın diyelim. Şu ara en ihtiyaç duyulan o tür şarkılar.
Madonna’nın hayatına senarist dayanmıyor
Madonna geçen yıl hayatını anlatan film için kolları sıvamıştı. ‘ Böyle bir film çekilecekse bunu benden başka kimse yapamaz’ diyerek hummalı bir çalışma içine giren Madonna, Oscar ödüllü senaryo yazarı Diablo Codey ile anlaşmıştı. Birlikte haftalarca Madonna’nın evinde çalışan ikili epey yol almıştı ki geçtiğimiz aylarda Codey projeden ayrıldığını açıkladı.
Kulislerdeki dedikodu Madonna’nın çalışma süresince Diablo’yu çok zorladığı ve bu yüzden ortaklığın sona erdiği yönündeydi. Madonna’nın genel olarak mükemmeliyetçiliğini bilmeyen yoktur. Mevzu kendi hayatını anlatan bir film olunca en iyisi olması adına Madonna’nın çalışma esnasında nasıl bir hal aldığını düşünün.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında senarist Erin Wilson ile videosunu paylaşan Madonna, böylelikle hayatını anlatan filmde yeni ortağını açıklamış oldu. Madonna’nın temposuna ve isteklerine Erin Wilson ne kadar dayanabilecek zamanla göreceğiz. Son turnesinin videosunun montajının 2 sene sürdüğünü hesaba katarsak, hayatını anlatan filmin vizyona gireceği tarih için ne kadar bekleyeceğimizi siz hesaplayın.
Kaçmalı Bu Kafadan
Yeni bir ses dinlemek istiyorsanız Aykut Turan’ın ‘ Kaçmalı Bu Kafadan ‘ şarkısına kulak verin. Sözü ve müziği Aykut Turan’a ait olan şarkının düzenlemesi Alper Anık’a, prodüktörlüğü ise Gökhan Türkmen’e ait.
2020 yılında Allianz Motto Müziğin Son Ki’ Üç Kayıt yarışmasını birincilikle bitirerek Gökhan Türkmen’in vokal koçluğu ve prodüktörlüğü ile GTR Müzik öncülüğünde bir single şansı yakalayan Aykut Turan’ın “Kaçmalı Bu Kafadan” şarkısı söz, beste ve düzenlemesiyle gayet güzel bir iş olmuş.