Her çalışmasında bir başka aleme götüren Ersay Üner, yeni şarkısı ‘Gidiyorsun’ ile yine gönlümüzü fethetti. TripHop, Rock ve Trap öğeler barındıran yeni şarkı, güncel dünya pop müziğine enfes bir örnek teşkil ediyor.

‘Gidiyorsun’un söz, müzik, düzenleme ve mixinde Ersay Üner’in imzasını görüyoruz. 717 Digital isimli kendi yapım firmasından yayınladığı şarkının video klip çalışması ise yönetmen Can Özen’e emanet edilmiş.

Şarkıyı çıkardıktan sonra tatil için soluğu Bodrum’da alan Ersay, sosyal medya paylaşımlarından görülüyor ki müzikal karargahını şimdi orada kurmuş. Tatilini yaparken yeni şarkıların çalışmalarını eş zamanlı olarak Bodrum’da yürütmek isteyen Ersay, kışın dinleyeceğimiz şarkıları şimdiden pişirmeye başlamış bile.

Heyecanlı bekleyiş

Müzik ve eğlence sektörü normalleşme sürecine girdiğinde eskisinden daha fazla ilgi gösterip her türlü etkinlikte var gücümüzle destek olmalıyız diye düşünüyorum.

Eminim kültür sanat seyircisi bu açığı kapatmaya dünden hazır. Uzunca bir süredir çalışmayan ve maddi anlamda zarara uğrayan sektörün ve çalışanlarının faaliyete geçildiği anda yoğun bir ilgi ve katılıma ihtiyacı var.

Özellikle müzik sektöründeki normalleşme sürecini heyecanla bekliyorum. Konserlerde buluşmayı bekleyen şarkıcı ve müzisyenlerin coşkusunu, heyecanını tahmin etmek hiç zor değil. Yapılacak organizasyonların karnaval tadında olacağı kesin. Merakla o coşkulu sahneleri görmek ümidiyle.

Hadise’den yeni şarkı

Hadise sosyal medya hesabından bombayı patlattı. 18 Haziran Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısının kapak fotoğrafını paylaşan Hadise, hayranlarını heyecanlandırdı.