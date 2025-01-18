Yüz ifadesini taklit ederek anlaşıyorlar

Haberin Devamı

ABD’de yaşayan kedi uzmanı Brittany Florkiewicz’in son araştırması Scientific Reports’ta yayımlanmış ve insanlar ile diğer sosyal memeliler gibi kedilerin de arkadaşlarıyla anlaşmanın anahtarı olarak yüz ifadelerini kullandığını ortaya koymuş.

Pisa Üniversitesi’nden etolog Martina Francesconi de bu sonucu “Birbirinin yüz ifadelerini taklit etmek, önemli bir sosyal rol oynar” diyor ve ekliyor: “Bu ilginç araştırma sayesinde, asosyal olarak damgalanan kedilerin de bu hareketi yaptığını öğrendik.”

KÜÇÜK İFADELER

Florkiewicz, 2023’te kedilerin yaklaşık 300 yüz ifadesi yapabileceklerini ortaya çıkarmıştı, şimdiyse diğer kedilerin ifadelerine ne kadar dikkat çektiklerini incelemiş.

Haberin Devamı

“Gülümseyen birini gördüğünüzde, kendinizi gülümserken buluyorsunuz” diyen Florkiewicz, bu kez Hayfa Üniversitesi’nden bilgisayar bilimcisi Anna Zamansky ile çalışmış. Zamansky’nin ekibi de kedilerin yüz ifadelerini tanıyıp kataloglayan bir yapay zekâ programı geliştiriyor.

Los Angeles’ta bir kedi kafesinde saatler süren kedi etkileşim videoları çekmişler ve bu videoyla da programı eğitmişler. Yapay zekâ kedi yüzlerine yerleştirdikleri 48 dijital nokta aracılığıyla bu videolarda 26 tane benzersiz yüz hareketi yakaladı. Sonra araştırmacılar iki kedi yakın mesafede birbirlerine baktığında bu yüz ifadelerinin nasıl değiştiğini inceledi: Bu sürenin yüzde 22’sinde kediler birbirlerini taklit etmiş. Bunun süresi kısıtlı tabii. Taklitler genellikle saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşiyor.

Taklit edilen ifadeler çok inceymiş. Bazen sadece kulakların hafifçe düzleşmesi, burnun küçük bir kırışması veya üst dudağın minik bir kalkışı. Fakat bunlar olduktan sonra kediler yüzde 60 oranında dostça bir etkileşime başlıyormuş.

Bu sinyalleri Florkiewicz şöyle yorumluyor: “Yüz taklidi, onlara ‘Oyun arkadaşım hâlâ eğleniyor mu? Olumlu bir sosyal bağ mı kuruyoruz?’ diye sorar.” Kediler müthiş canlılar.

Haberin Devamı

NEDEN KIYAFETLERİMİZİN ÜZERİNDE YATIYORLAR

Bu soruyu genelde “Kokumuzu aldıklarından” diye cevaplıyoruz ama başka nedenler de varmış.

Evcil hayvan barınağı sahibi Linda Rollins, kıyafetimizin üzerinde yatan bir kedi gördüğümüzde içimizde hissettiğimiz sevgi hissinin benzerini kedilerin de hissettiğini söylüyor.

Ona göre kediler uyumak için en sıcak, en yumuşak ve en rahat yeri bulmanın peşinde, eğer bu sizin kıyafetinizse kaçarı yok, o zaman o kıyafetin üstünde yatıyorlar. Diğer sebepler şöyle:

- Kokunuzu severler.

- Bölgelerini işaretler.

- Dikkat çekmek ister.

- Kıyafetlerinize meraklıdır.

- Yuva yapma içgüdüsü nedeniyle böyle davranırlar.

- Kıyafetlerinizin doku ve hissiyatını severler.

Haberin Devamı

- Stresten kaçmak için kıyafetinize sığınırlar.

- Bunu bir bağ kurma ritüeli olarak gerçekleştirirler.

- Bu hareketleriyle sahiplik iddia ederler.

Peki son noktada kedilerin kıyafetlerinizin üzerine yatmasına izin vermeli miyiz? Rollins’e göre kedi tüyünden hoşlanmıyorsanız hayır. Ayrıca tırnaklarıyla ne zaman ne yapacakları, ya da mideleri rahatsızsa kusarken kıyafetinizi pas geçip geçmeyecekleri belirsiz. O nedenle siz iyisi mi sevdiğiniz kıyafetlerinizi kapalı bir yerde tutun.

OKUR FOTOSU

TARÇIN’IN KEYİFLİ HAYATI

Okurumuz Taha Şahin, kedisi Tarçın’ın fotoğrafını, “Evimizin prensi, tatlısı” notuyla iletmiş. Tarçın’a, okurumuz ve tüm sevdikleriyle upuzun musmutlu bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

Haberin Devamı

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...