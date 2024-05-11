Terapi köpekleri Kuki ve Alita

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Altı yaşındaki Kuki ve 1.5 yaşındaki Alita, kısa bir süre önce dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı personeline, stresli yolcuları neşelendirme göreviyle dahil olmuş. Projeyi koordine eden veteriner Volkan Arslan, “Terapi köpeği projesini misafirlerimize daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatmak ve uçuş stresini azaltmak için hayata geçirdik” diyor.

MESAİ EN FAZLA 3 SAAT

Aralarında Kuki ve Alita’nın da bulunduğu beş köpek, iç ve dış hat terminallerinde dolaşarak ciddi bir eğitimden geçmiş. Eğitimleri tamamlandığında iki köpek daha onlara katılacakmış. Köpeklerin mesaisi günde en fazla üç saatmiş ve programları da cinslerine göre değişiyormuş. Arslan şöyle diyor: “Bir Border Collie olan Alita çok enerjik, misafirlerimizle vakit geçirmeyi seviyor, bu yüzden onun programını biraz daha uzun tutuyoruz. Öte yandan Kuki dinlenmek istiyor ve çok fazla efor sarf etmek istemiyor, bu yüzden onun programını daha kısa tutuyoruz” diyor. Havalimanı yönetiminin aktardığına göre yolculardan gelen yorumlar hep olumlu yöndeymiş. İşte buna güzel haber diyorum.

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BÖCEK DİYETİ FAYDALIYMIŞ

Sürdürülebilirliği ön planda tutan İsveçli bir mama firması kedi maması formüllerinde kara asker sineği larvalarını kullanmanın kümes hayvanı küspesi barındıran mamalara göre daha faydalı olduğunu ileri süren bir rapor yayımladı. Raporda, araştırma süresince kedilerin tamamının mamayı kolaylıkla kabul ettiği, faydalı bağırsak bakterilerinde artışa neden olduğu ve sindirim sorunlarını azalttığı yazıyor. Boşuna avlanmıyorlarmış demek ki.

VİKİNG VE SARMANLARIN ARASINDAKİ BAĞ

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S ARMAN kedilerin maceraperestliğinin ardında yatanı Essex’teki Brightlingsea’den biyolog ve kedi davranışları uzmanı Roger Tabor, olayı Vikinglere kadar uzatıyor. Sahiplerinin algısına göre sarman kediler ‘daha arkadaş canlısı ve sevecen’ olarak niteleniyor. Bu konuda geçmişe uzanan Tabor, “Sarmanların insanlara karşı daha arkadaş canlısı ve kendinden emin olduğu algısı, kaldırımlarda ve yollarda dolaşmaktan daha az korkmalarını sağlayabilir” derken bu dışa dönük hallerinin bu kedilerin Vikingler arasında bu kadar popüler olmasının nedeni olabileceğini belirtiyor. Viking-sarman ilişkisi de işte bu kedilerin daha maceracı yetişmesini sağlıyormuş.

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SFENKS KEDİLERDEN ÜZEN HABER

TÜYSÜZ olmaları nedeniyle tercih edilen Sfenks cinsi kedilerin diğer ırklara göre ömrünün çok daha kısa olduğu belirlendi. İngiltere ve Tayland’da iki üniversitenin (Birleşik Krallık’taki Kraliyet Veteriner Koleji (RVC) ve Tayvan’daki Ulusal Chung Hsing Üniversitesi) 2019-2021 yılları arasında yürüttüğü araştırmanın sonucu üzücü haberi söylüyor: Evcil kediler 18 yaşına kadar yaşayabilirken Sfenks cinsi kedilerin ortalama yaşam süresi sadece 6.8 yıl. Buna karşılık, Birman ve Burma cinsleri 14.4 yıl ile en uzun yaşam beklentisine sahipmiş. Onları 11.9 yıl ile melez kediler ve 11.7 yıl ile Siyam kedileri takip ediyor.

Peki Sfenks kedileri neden böyle: İlk kez 1966 yılında Kanada’da ortaya çıkan bu türün bu dezavantajının ‘ırka yatkın çeşitli hastalıklardan’ kaynaklanabileceği belirtiliyor. Minik bir bilgi: Çekinik bir gen sebebiyle tüysüz olan Sfenksler alerjik bünyeler için daha iyi olsa da deri hücreleri ürettikleri için tamamen hipoalerjenik değiller.

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OKUR FOTOSU





İSİMSİZ BİR GÜZEL

Okurumuz Alper Yener, “Başka söze gerek yok” dercesine sadece kedisinin fotoğrafını iletmiş bize. Haklı galiba, bu güzellik üzerine herhangi bir söz söylemeye gerek yok. Yine de dünya güzelinin adını öğrenmek isterdik. Okurumuza ve kedisine mutlu upuzun bir ömür diliyorum, sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...