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Serhat Demirel
Serhat Demirel
Serhat DemirelYazarın Tüm Yazıları

Sözünüzü dinlesin ister misiniz

#Kedi#Köpek#Biliminsanları

BAŞLIKTAKİ soruya cevabınız ‘evet’ ise o zaman Viyana’daki Veterinerlik Üniversitesi’nden araştırmacıların, 20 köpek üzerinde yaptığı incelemeye göz atmakta yarar var.

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Yapılan çalışmada aralarında Staffordshire teriyeri, Avustralya çobanı, kaniş ve bazı melezler de dahil olmak üzere farklı ırklardan köpekler kullanıldı. Köpekler sadece birinde ödül bulunan iki kase kullanılarak farklı senaryolarda test edildi.

Testte biliminsanları ya bir kaseyi işaret etti, ya sadece kaseye baktı ya da her ikisini aynı anda yaptı.

Ayrıca klasik köpek şakası olan, topu tutarken kaseye doğru atıyormuş gibi yapma yöntemini de kullandılar.

İşaret verildikten sonra, kasklarındaki kameralar sayesinde köpeklerin nereye baktığı takip edildi.

Sonuçları inceleyen biliminsanları, köpeklerin hem işaret edilip hem de ödülün bulunduğu kaseye bakıldığında talimatları en iyi şekilde anladığını gördüler.

Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde köpeklerin en az anladığı senaryo, biliminsanlarının topu atıyormuş gibi yaptığı anlar.

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Araştırmacılar, bu bulguların köpeklerin basit talimatların ötesinde, insanlardan aldıkları ipuçlarını takip ettiğini göstermeye başladığına inanıyor.

Ancak, biliminsanlarının tam bir sonuca varabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Her bilimsel çalışmanın son kısmındaki notu buraya da düşmüşler: Köpeklerin tam olarak ne kadarını anlayabildiği ve bunun insanların öğrenme biçimiyle nasıl karşılaştırılabileceği konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

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İLGİNÇ BİR SEVGİLİLER GÜNÜ ÇALIŞMASI

Barınak ve hayvanat bahçeleri, ABD’de son dönemde Sevgililer Günü kutlamalarında, ‘yalnızlara’ da yer açıyor. Bu uğurda da şaşırtıcı şeyler yapıyorlar. Mesela kara mizah içeren bağış kampanyaları düzenleyerek yalnız kalplere eski sevgililerinden intikam alma fırsatı veriyorlar. Mesela vahşi kedi, sıçan ve hatta hamamböceği gibi bir hayvana, kısırlaştırılmadan önce eski romantik partnerinizin adını vermeniz mümkünmüş. Fiyatlar hayvana ya da hayvanat bahçesine göre değişiyor.

Mesela çok daha ucuza şöyle bir şey de varmış: 10 dolar karşılığında, bir saksağan ya da kargaya yem edilmeden önce bir un kurduna eski sevgilinizin adını veriyorsunuz, o kurdu kuş yerken video çekilip sosyal medyada paylaşılıyor. Vahşi yaşamın da Sevgililer Günü’ne malzeme edildiğini görmedik demeyiz artık.

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100 YAŞINDA BİR DÜNYA GÜZELİ

Okurlarımızdan gelen fotoğrafları her hafta paylaşıyorum. Bu hafta da var fotoğrafımız ama bir de tatlı bir örnek iliştireyim istedim. İngiltere Dorset’de Corfe Mullen’deki Hillside Veterinerlik Merkezi’ne yaklaşık 10 yıldır giden Marlee, merkezin en yaşlı kedilerinden biriymiş. Muayenehanedeki ekip Marlee’nin bu kadar uzun yaşamasının sebebini ona hep sarılmaları, ara ara tavuk ve ton balığı ikram etmeleri ve düzenli sağlık kontrolleri olarak gösteriyor. Fotoğraf 21’inci yaş gününden. İnsan yaşıyla 100 yaşında yani.

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OKUR FOTOSU: YAKIŞIKLI PAPYON

Okurumuz Sezgin Demir, kedisi Papyon’un fotoğrafını, “Sizinle canımız oğlumuz Papyon’un fotoğrafını paylaşmak isteriz” notuyla iletmiş. Bize yayımlamak düşer. Okurumuza, Papyon ve tüm sevdikleriyle sağlıklı upuzun bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

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NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...

#Kedi#Köpek#Biliminsanları
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