Sokak hayvanlarını nasıl korumalıyız

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Tüm itirazlara rağmen yasa artık yürürlükte ve her gün bir hayvan eziyeti, katliamı haberi alır olduk. Hayvanseverler, mahallelerinde yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkmak için örgütleniyor ve daha önce besleyip sağlık sorunlarında yanlarında oldukları dostlarımızın şimdi de yaşam hakkına sahip çıkıyor.

Yasanın neden yanlış olduğuna dair argümanlarımızı o kadar anlattık ama işe yaramadı. Şimdi bugünün şartlarında yaşam hakkını savunmak için ne yapmalı ona bakalım.

İstanbul Şişli’de güzel bir örnek var. Bu köşede daha önce konuk etmiştim, Şişli Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyon Başkanı ve Şişli’de yaşayan Senem Selimi, bu hafta Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da katıldığı ‘Sokak Hayvanları Yasası Hakkında Stratejik Eylem ve Risk Azaltma Planı’ çalıştayında belediye ve hayvanseverler arasında önemli fikir alışverişinin olduğunu ve daha sonra bir yol haritasının belirlendiğini aktarıyor.

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Hayvanseverlerin, muhitlerinde yaşayan ve ilgilendikleri sokak hayvanlarını nasıl koruyacaklarına dair rehber hazırlamışlar. Öğrendiklerimi kısa notlar halinde aktarayım.

Köpeklerin küpe numarası, çip numarası, ayırt edici özellikleri not alınmalı ve fotoğrafları çekilerek bu bilgiler altına yazılmalı.

Muhitinizdeki sokak hayvanlarına sahip çıkan tanıdıklarınızla bu listeleri paylaşarak bilgilerin bu kişilerde de olmasını sağlamalısınız.

Mahallede yaşayan sokak hayvanlarının listesi hazır olduktan sonra günlük olarak bu yoklama listesi kontrol edilmeli ve herkes yerli yerinde mi emin olunmalı. Herhangi bir eksiklik durumunda, ilçe, il ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Rehabilitasyon Merkezi veya Hayvan Bakımevi’ne bilgi verip durumu oradan takip edilmeli. Eğer mahallenizde bulamıyor ve belediyenin de bu canlılardan haberi yoksa, durumu ihbar etmelisiniz.

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Tabii sokak köpeklerini sahiplendirme çalışmaları, ilçe belediyelerine sokak hayvanları için yaşam alanları oluşturmaları yönünde istekte bulunmak, hayvanların güvence altına alınmasını sağlamak da yine hayvanseverlerin mücadele vermesi gereken konular arasında.

İşin ucunda bir de PR kısmı var. Mahallenizde mağazaları olan markalardan, sokak hayvanları için mama ve bakım desteği yapmalarını isteyebilirsiniz. Bu konuda adım atan marka sayısı çok.

Hayvanseverler hayvanların toplanmasına denk gelirlerse, eğer usulüne uygun yapılmıyor veya işkence yapıldığına denk gelirse, yapabiliyorsa toplamaya engel olmalı, yapamıyorsa bunu kayıt altına alıp aracın resmi olup olmadığı resmi kurumlara bildirmeli.

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OKUR FOTOSU

USTA VE ÇIRAK

Okurumuz İrem Hanım, kedisinin fotoğrafını “Doktor Watson ve babası” notuyla paylaşmış. Watson’ın patisini tutan sanıyorum İrem Hanımın babası. Bu işler böyle oluyor, çocuklar kedi bakalım diye dil döküyor, önce istemeyen anne-baba, daha sonra o kediyle büyük bir aşk yaşıyor. Okurumuza, Watson’a tüm aileye sağlıklı upuzun, sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...