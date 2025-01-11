 Soğuk havalarda ne yapmalıyız

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Size bu yazıyı yazdığım sırada İstanbul’da hava sıcaklığı dışarıda ince bir ceketle gezmeye müsaitti. Ama meteorolojiye göre gelecek hafta şehirde kar görme ihtimalimiz var.

Biz şimdi o zaman normal bir kış mevsiminde neler yapmak gerekiyor ona bakalım.

İnsanlar gibi hayvanlar da soğuk havaya maruz kaldıklarında hipotermi riski altında olabilirler.

Kış aylarında dışarıdaki köpek ve kedilere yapılan yuvalar için birkaç ilave battaniye ve eviniz-bahçeniz müsaitse sığınabilecekleri alanlar belirlemeniz öneriliyor.

Bu öneriler ağırlıklı olarak dışarıyla teması olan evcil hayvanlara yönelik:

- Evcil hayvanların dışarıda daha az zaman geçirmeleri halinde enerjilerini atabilmeleri için de evde onları aktif tutacak oyun ve oyuncakların kullanılması tavsiye ediliyor.

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- Fizik kuralı: Isınan hava yükselir. Bu durumda soğuk hava da zemine yakın olur. O nedenle kedi ve köpeklerin evlerde yerden yüksekte yatmalarını sağlamak gerekiyor.

- Uzmanlara göre köpeğinizin tüyleri uzunsa dışarıda yürüyüşe çıktığında üzerine bir şey giydirmenize gerek yok. Ama ince tüylü bir köpekse, ya da çok küçük, hasta veya yaşlılarsa onlar için de koruyucu giysi iyi olabilirmiş.

- Tuz, kum, kir veya kar birikmesi köpek patilerinde sorun yaratabilir o nedenle eve dönüşte temizlik ve kurulama şart.

- Evcil hayvanlar için yüksek sıcaklık farkları da tehlikeli. Bu nedenle ev ve dışarısı arasında çok fazla fark varsa, kademeli olarak ısınmak yararlı diyor uzmanlar. En azından kaloriferi kapatabileceğiniz, daha serin bir odada başlayıp, yavaş yavaş ısınması ideal olanı.

- Kediler için ise dışarıyla haşır neşir olan kedilerin istediklerinde eve sığınabilecekleri bir ayarlama (kedi kapısı) yapmak ya da akşamları dışarı çıkmamasını sağlamak gerekiyormuş.

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- Sokak hayvanları için sokağınızda temiz su ve mama bulundurmanız, barınabilecekleri yerleri kontrol etmeniz gerektiğini de bir not olarak ekleyeyim.

KÖPEKLER ŞARAP İŞİNE DE EL ATTI

ÜLKEMİZDE ucuz ve alkol etkisi fazla olan şaraplar için “köpek öldüren” ifadesi kullanılıyor malum. Fakat köpeklerin şarapçılar için çok daha büyük bir faydası ortaya çıktı.

Yeni araştırmalar, üzüm bağlarındaki hastalık ve zarar veren etkenlerle mücadelede köpeklerin yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Cornell Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve aralık ayı sonunda yayınlanan bir çalışmada, köpekler, işgalci benekli fenerböceği yumurtalarını tespit etmeleri için sahiplerine yardımcı olmuş. Burunları sayesinde insanlardan çok daha isabetli olarak bu zararlıları bulmuşlar.

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Araştırmanın yazarları köpeklerin yakındaki ormanlık alanlarda, bu zararlıların kışlama yerleri olan yerlerde, insanlardan 3 kat daha fazla yumurta kitlesi bulduğunu belirtiyor.

Ama bağa girip aynı araştırma yapılınca insanlar köpekleri geçmiş. Bu istilanın önemi şu: Bir yetiştirme sezonunda asmaların yüzde 80-100’ünün ölümüne yol açabilir.

Köpekler, ‘Büyük ölçekte unlu mildiyönün (Bir tür mantar) yerini belirlemenin hızlı ve ekonomik bir yolu yok’ ifadesinin de tersini ispatlamayı başardı. Üç ev köpeğiyle daha önce koku tespiti için araştırma deneyimine sahip olan köpeklerle çalışan araştırma ekibi bu hastalığı tespit etmekte başarılı oldu. Ama tabii bunu daha fazla araştırmayla desteklemeleri şart.

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Görüyorsunuz köpeklerin pati atmadığı bir bağcılık meselesi vardı, ona da dahil oldular.

OKUR FOTOSU





NİCE SENELERE VİPSİ

Okurumuz Sinem Kürkçü, elçilik yapmış, şöyle: “Anneannemiz Kifayet Kürkçü ve Dedemiz Muammer Kürkçü gazetenizin iyi okurları. Onlar adına Vipsinin güncel resmini paylaşıyorum. 7 Ocak 2023, Vipsimizin doğum tarihi ve bugün onun hayattaki üçüncü yılının ilk günü. O ailemizin iyi sevgi dolu ruhu. Hepimiz onu çoook seviyoruz. Fotoğrafını köşenizde paylaşırsanız hem onun bu dünyadaki özel ruhuna hem de anneannesine hediye olur diye düşünüyorum.” Okurlarımızı kırmayız. Tabii ki yayınlarız. Vipsi’ye tüm sevdikleriyle upuzun sağlıkli bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

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NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...