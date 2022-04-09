Sesimizi ayırt ediyorlar

Bu haberler bana iyi geliyor.
Şanlı biliminsanları yine yapacaklarını yapmışlar ve meseleyi köpeklerin konuşabilmesine, konuşulanı anlayabilmesine getirmişler. Şunun peşindeler şimdilik: Köpeklerin beyni, insan ve köpek sesini farklı şekilde işliyor ve kendi sesleriyle bizim sesimizi ayırt edebilecek şekilde evrimleşiyor.
Önceki araştırmalar, görüntü ve sesi bir arada içeren çalışmalardı. Yani gülen bir kadının sesi dinletilen köpek, gülen kadın fotoğrafına bakıyordu. Bu kez araştırmacılar köpek beyninin sesleri tam olarak nasıl işlediğini bulmak için çalıştı.
Bu köşede çok rastladığınız Budapeşte’deki Eötvös Loránd Üniversitesi’nde köpek sinirbilimci olan Anna Bálint, yapılan çalışmada köpeklerin beyinlerinde oluşan tepkileri ölçmeye odaklandı. Border Collie, Golden Retriever ve Alman Kurdu cinslerinden 17 köpek üzerine çalıştı.
Köpeklere, insan ve köpek seslerini dinlettiler. İnsan sesleri bebek mırıldanması, kahkaha, öksürük gibi konuşma dışı sesler oldu, köpek sesleri de koklama, nefes nefese kalma ve havlama içeriyordu.
Duydukları her ses için köpekler ilk 250-650 milisaniye içinde beyin dalgalarında değişiklik yaşadı. İnsan beyni için bu süre motivasyon ve karar vermeyle alakalıyken, bu veri, araştırmacılara köpeklerin sesi kimin ya da neyin çıkardığı ve buna nasıl tepki vereceklerini bulmaya çalıştıklarını gösteriyor. Royal Society Open Science’ta yer alan bilgiye göre, insan seslerine yanıt olarak daha pozitif dalgalar, köpek seslerine yanıt olarak daha negatif dalgalar oluşuyor. Bizi seviyorlar mı ne?
SONUÇ ŞU: Köpek beyinleri iki tür sesi farklı şekillerde işliyor, ama tam olarak nasıl olduğunu hâlâ bilmiyoruz.
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SAĞIR BİR KEDİNİN BİSİKLET ÜSTÜNDE YOLCULUĞU
OKURKEN karışık gelmiş olabilir, Instagram hesabına girip baktığınızda daha iyi gözünüzde canlanacaktır. Londra’da yaşayan Travis Nelson, Norveç Orman Kedisi cinsi mavi gözlü Sigrid’le şehri bisiklet üstünde turluyor. Beyaz tüylü ve mavi gözlü olan 5 kediden 4’ü maalesef sağır oluyor. Sigrid de böyle. Travis Nelson, kedisi Sigrid’in doğuştan itibaren seslere değil görüntülere tepki verdiğini fark ediyor, onu bisikletinin sepetine koymasının hoşuna gidip gitmeyeceğini merak ediyor ve macera başlıyor. Sigrid’in yolculuğu çok keyifli. Takip etmek isteyenler buraya buyursun: instagram.com/skintension
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DUDU’NUN UYARISINI DİKKATE ALALIM
OKURUMUZ Zeynep Demirel, kedisi Dudu’nun fotoğrafını, Dudu’nun düşüncelerini aktaran şu ifadelerle iletti: “Ben Dudu. Bizlere evlerinizi açıp bizi ev hayatına alıştırdıktan sonra sokağa bırakmayın. Sokaklardaki arkadaşlarımın da yaşam hakkına saygı duyun ve onları koruyun. Herkese sevgiler.” Dudu’nun isteklerinin aynısı için çaba sarf eden bir köşe burası. Dudu’yu dinleyelim lütfen. Bu arada sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.
NİCE 100’LERE DİYELİM Mİ
MEKÂNIN Sahibi köşesinde bugün 100’üncü yazıyı okuyorsunuz. 2020’nin ocak ayının ilk yarısında başladığımızda daha COVID-19’un ülke topraklarına resmen girmesine iki ay vardı. Hayatımız bu kadar kökünden sarsılmamıştı. Daha sonra evlere kapandık, endişeli günler geçirdik, tanıdıklarımızı, yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Karanlık günlere çoğu insan hayatını paylaştığı evcil dostlarıyla tutundu. Bu köşe de sık sık bu ilişkiyi ele aldı. Geldiğimiz noktada artık hayat biraz daha normale dönmeye başladı. Yaz da geliyor. İçimizde bir iyimserlik. Siz okudukça, hikâyelerinizi paylaştıkça bu köşe devam edecek. Umarım daha söyleyecek sözümüz vardır. 100’üncü yazı vesilesiyle okuyuculara teşekkürlerimi sunuyorum.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Sesimizi ayırt ediyorlar
Bu haberler bana iyi geliyor.
Şanlı biliminsanları yine yapacaklarını yapmışlar ve meseleyi köpeklerin konuşabilmesine, konuşulanı anlayabilmesine getirmişler. Şunun peşindeler şimdilik: Köpeklerin beyni, insan ve köpek sesini farklı şekilde işliyor ve kendi sesleriyle bizim sesimizi ayırt edebilecek şekilde evrimleşiyor.
Önceki araştırmalar, görüntü ve sesi bir arada içeren çalışmalardı. Yani gülen bir kadının sesi dinletilen köpek, gülen kadın fotoğrafına bakıyordu. Bu kez araştırmacılar köpek beyninin sesleri tam olarak nasıl işlediğini bulmak için çalıştı.
Bu köşede çok rastladığınız Budapeşte’deki Eötvös Loránd Üniversitesi’nde köpek sinirbilimci olan Anna Bálint, yapılan çalışmada köpeklerin beyinlerinde oluşan tepkileri ölçmeye odaklandı. Border Collie, Golden Retriever ve Alman Kurdu cinslerinden 17 köpek üzerine çalıştı.
Köpeklere, insan ve köpek seslerini dinlettiler. İnsan sesleri bebek mırıldanması, kahkaha, öksürük gibi konuşma dışı sesler oldu, köpek sesleri de koklama, nefes nefese kalma ve havlama içeriyordu.
Duydukları her ses için köpekler ilk 250-650 milisaniye içinde beyin dalgalarında değişiklik yaşadı. İnsan beyni için bu süre motivasyon ve karar vermeyle alakalıyken, bu veri, araştırmacılara köpeklerin sesi kimin ya da neyin çıkardığı ve buna nasıl tepki vereceklerini bulmaya çalıştıklarını gösteriyor. Royal Society Open Science’ta yer alan bilgiye göre, insan seslerine yanıt olarak daha pozitif dalgalar, köpek seslerine yanıt olarak daha negatif dalgalar oluşuyor. Bizi seviyorlar mı ne?
SONUÇ ŞU: Köpek beyinleri iki tür sesi farklı şekillerde işliyor, ama tam olarak nasıl olduğunu hâlâ bilmiyoruz.
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SAĞIR BİR KEDİNİN BİSİKLET ÜSTÜNDE YOLCULUĞU
OKURKEN karışık gelmiş olabilir, Instagram hesabına girip baktığınızda daha iyi gözünüzde canlanacaktır. Londra’da yaşayan Travis Nelson, Norveç Orman Kedisi cinsi mavi gözlü Sigrid’le şehri bisiklet üstünde turluyor. Beyaz tüylü ve mavi gözlü olan 5 kediden 4’ü maalesef sağır oluyor. Sigrid de böyle. Travis Nelson, kedisi Sigrid’in doğuştan itibaren seslere değil görüntülere tepki verdiğini fark ediyor, onu bisikletinin sepetine koymasının hoşuna gidip gitmeyeceğini merak ediyor ve macera başlıyor. Sigrid’in yolculuğu çok keyifli. Takip etmek isteyenler buraya buyursun: instagram.com/skintension
OKUR FOTOSU
DUDU’NUN UYARISINI DİKKATE ALALIM
OKURUMUZ Zeynep Demirel, kedisi Dudu’nun fotoğrafını, Dudu’nun düşüncelerini aktaran şu ifadelerle iletti: “Ben Dudu. Bizlere evlerinizi açıp bizi ev hayatına alıştırdıktan sonra sokağa bırakmayın. Sokaklardaki arkadaşlarımın da yaşam hakkına saygı duyun ve onları koruyun. Herkese sevgiler.” Dudu’nun isteklerinin aynısı için çaba sarf eden bir köşe burası. Dudu’yu dinleyelim lütfen. Bu arada sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.
NİCE 100’LERE DİYELİM Mİ
MEKÂNIN Sahibi köşesinde bugün 100’üncü yazıyı okuyorsunuz. 2020’nin ocak ayının ilk yarısında başladığımızda daha COVID-19’un ülke topraklarına resmen girmesine iki ay vardı. Hayatımız bu kadar kökünden sarsılmamıştı. Daha sonra evlere kapandık, endişeli günler geçirdik, tanıdıklarımızı, yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Karanlık günlere çoğu insan hayatını paylaştığı evcil dostlarıyla tutundu. Bu köşe de sık sık bu ilişkiyi ele aldı. Geldiğimiz noktada artık hayat biraz daha normale dönmeye başladı. Yaz da geliyor. İçimizde bir iyimserlik. Siz okudukça, hikâyelerinizi paylaştıkça bu köşe devam edecek. Umarım daha söyleyecek sözümüz vardır. 100’üncü yazı vesilesiyle okuyuculara teşekkürlerimi sunuyorum.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...