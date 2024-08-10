Seni iyileştirecek şey işte burada

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Ve bu durumun böyle olacağını tüm hayvanseverler uzun zamandır söylüyordu. Dinleyen olmadı. Yetkililerin felakete yol açan bu karardan dönecekleri anı bekliyoruz. Umarım kısa sürede vicdanları rahatlatan, yaşam hakkına öncelik veren bir çalışma yapılır.

Bu köşede hep yaptığımı sürdüreyim, iyiliklerden bahsedeyim.

Bu hafta dikkatimi çeken bir araştırma, köpeklerin gizli becerileri arasında yaşam koçluğu, terapistlik ve spor hocalığı olduğunu gösteriyordu.

Hemen detaylara geçeyim. Amerika’da 2 bin köpek sahibiyle yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 39’unun duygusal, yüzde 27’sinin zihinsel, yüzde 25’inin de fiziksel sağlıklarının iyileştiği görülmüş.

Peki bu mucizeyi köpekler nasıl yapıyor? İşin sırrı şu cevaplarda: Yüzde 69, üzgün olduğunda köpeği sayesinde rahatlamış hissediyor, yüzde 60 stresli anlarında köpeklerinin yanında durarak kendini sakinleştirdiğini, yüzde 45’i içini dökmek istediğinde köpeğinin iyi bir dinleyici olarak orada durduğunu söylüyor.

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EGZERSİZ YAPTIRIYORLAR

Yine araştırmaya göre köpekler her gün ortalama 9 kez moralimizi yükseltiyor. Bunu yaparken de yüzde 73’e göre komik hareketlerle, yüzde 67’ye göre bize sırnaşmalarıyla gösteriyor.

Araştırmanın bir diğer güzelliği. Bu faydaların sadece zihinsel sağlıkla sınırlı kalmaması. Köpekler birer fitness gurusu gibi sahiplerini harekete geçiriyor. Köpek sahiplerinin yüzde 81’i aktivite seviyelerinin arttığını, yüzde 49’u kalkıp hareket etmelerinin tek nedeninin tüylü dostları olduğunu itiraf ediyor. Bunların arasında düzenli yürüyüşten (yüzde 86), eğlenceli oyunlara (yüzde 71), koşu (yüzde 29), treking (yüzde 25) gibi etkinlikler var.

Yaşam becerileri de katıyorlar bize: Her 10 köpek sahibinden 7’si sabırlı olmayı öğrendiğini söylerken, diğerleri empati (yüzde 41), dayanıklılık (yüzde 36) ve esneklik (yüzde 26) gibi beceriler edindiğini belirtiyor.

Hayatınıza giren bir köpek size bu faydaları da sağlıyor işte. Yeter ki bir şans verin.

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ABD’Lİ SPORCULARIN GİZLİ KAHRAMANI BEACON

Spor müsabakalarının tartışmalı konularından biri sporcuların ruh sağlığı. Genç sporcular baskıyı hissediyor ve bu stresi yönetemedikleri durumda sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu yolda da yeni arayışlar var. ABD’nin cimnastik takımının yaratıcı çözümü terapi köpeği. 4 yaşındaki Beacon, Golden Retriever cinsi. Beacon’ın eğitmeni Tracey Callahan Molnar, “En güzel etkileşim, ben sustuğumda ve Beacon ile sporcu baş başa kaldığında oluyor. Bu, jimnastikçinin Beacon’ı sevmesi demek olabilir. Bazıları onunla konuşuyor. Bazıları benimle de konuşuyor. Genel olarak Beacon kiminle birlikteyse onunla çok yakından ilgileniyor” diyor.

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Kendi de eski bir jimnastikçi olan eğitmen, hayvan terapisinin profesyonel rekabetçi spor disiplinlerinde yaygın şekilde uygulanması gerektiğini savunuyor.

Olimpiyat ve köpek deyince bu hafta bir de insanın içini burkan bir detay vardı. Kadınlar 10 kilometre maraton yüzmede altın madalya kazanan Hollandalı Sharon Van Rouwendaal yarışın ardından mayıs ayında kaybettiği Rio’yu andı ve kolundaki pati dövmesini öptü. Rouwendaal, “O benim her şeyimdi” dedi. Böyle iz bırakan bir sevgi ne kadar değerli.

OKUR FOTOSU

KISKANDIRAN KEYİF

Okurumuz Mehmet Can Tekin, iki kedisinin günümüzü güzelleştirecek bir fotoğrafını paylaşmış, üzerine de “Canım kedilerim” notunu düşmüş. Adları da Limbo ve Çörek. Okurumuza, Limbo ve Çörek’e upuzun, sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

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NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...