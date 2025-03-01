Ruh sağlığımızı nasıl etkiliyorlar

Haberin Devamı

Evcil Hayvanlar ve Refah Çalışma Programı (PAWS), kedi ve köpeklerin insan ruh sağlığı ve mutluluğundaki etkisine bakmak için büyük bir çalışmaya girişiyor.

IPSOS’un 31 ülkede yaptığı araştırmaya göre insanların yüzde 45’i ruh sağlığını en önemli sağlık sorunu olarak tanımlıyor ve bu oran 2018’den bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Kanser, uyuşturucu kullanımı ya da koronavirüs riskinden daha fazla insan ruh sağlığı konusunda endişe duyuyor. Önceki araştırmalar, evcil hayvanların ruh sağlığı üzerinde muazzam bir olumlu etkiye sahip olabileceğini ortaya kodu ancak bu hayvanların genel sağlığımızla ilgili oynadıkları rol hakkında hâlâ öğrenilecek çok şey var.

Haberin Devamı

GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Waltham Petcare Bilim Enstitüsü tarafından yürütülen PAWS programı iddialı: 350 binden fazla insan ve 20 ülkeyi kapsayacak.

Çalışmaya dair açıklama yapan Mars Petcare Başkanı Loïc Moutault şöyle diyor: “Bir evcil hayvan sahibi olarak, evcil hayvanların hayatımıza kattığı neşe ve rahatlığı ilk elden biliyorum. Ayrıca bir evcil hayvan sahibi olmanın ya da sadece bir evcil hayvanla etkileşime girmenin her yaştan ve her kesimden insana fayda sağlayabileceğine dair kanıtlar giderek artıyor.”

Yapılacak bu çalışma, stres, yalnızlık, kaygı ve uyku gibi konularda çeşitli ruh sağlığı sorunlarını ve evcil hayvan etkilerini ele alacak. PAWS, insanlar ve evcil hayvanların farklı popülasyonlarda karşılıklı fayda sağlayan uygulamaları nasıl geliştirebileceğini araştıracak. Bir çalışma, evcil hayvan etkileşimlerinin yaşlı yetişkinler üzerindeki etkisini değerlendirmeyi planlıyor; bir diğeri, yavruların evlat edinildikten sonra genel sağlığındaki değişime bakacak; bir diğeri ise evcil hayvan ebeveynliğinin dünya çapında uyku üzerindeki etkisini araştıracak.

Çok daha fazla araştırma yine bu kapsamda yapılacak.

Sonucu merakla bekliyoruz.

Haberin Devamı

DEVASA MAMA PAZARI

Küresel ölçekte kedi mamasının ulaştığı pazar büyüklüğü şapka uçuracak cinsten. 2024’te dünya çapında bu pazar 37 milyar dolara ulaşmış. 2025-2033 arasında her yıl yüzde 2.99’luk bir büyüme göstermesi beklenen pazarın 2033’te 49.8 milyar dolara ulaşması bekleniyormuş.

Dünyadaki en büyük tüketici Kuzey Amerika. Yüzde 30’la pazarın hâkimi durumunda. Bu pazarın büyüme sebepleri de araştırmada aktarılıyor: Kaliteli evcil hayvan beslenmesine artan ilgi, kedilerin evcil hayvan olarak benimsenmesinin artışı, özel beslenme ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık, fonksiyonel formülasyonlarda yenilik, çevreye duyarlı uygulamalar, ürün çeşitliliğinde iyileşme, artan harcanabilir gelirler, kentsel evcil hayvan sahipliğinin artması ve tüketiciler için kolaylığı artıran dijital platformların varlığı.

Haberin Devamı

Siz ne dersiniz bilmem, ben harcadığımız para feda olsun diyorum.

KEDİNİN SİZİ ISIRMASI SUÇ DEĞİL

İngiltere’de Cambridgeshire Polisi, bir kişinin polis imdatı arayarak iki kedinin kavga ettiği ve bir kedinin de kendisini ısırdığına dair ihbarda bulunuyor. Fakat İngiliz mizahının güzel bir örneğiyle gündelik yaşamında karşılaşan adamın çağrısı polisin de tepkisine yol açıyor. BBC’nin haberine göre polis gelen bu çağrıyı Facebook’tan duyururken hattı meşgul eden, darp, istismar gibi çağrılarla kıyaslayarak uyarıda bulunmuş: “Kediniz sizi ısırırsa, lütfen bunu bir suç olarak bildirmek için bizi aramayın.” Polis yine de kedi vakasını aralarında değerlendirmiş ve şu sonuca varmış: “Herhangi bir tehlike tespit edilmediği için polis müdahalesine gerek yoktur.”

Haberin Devamı

OKUR FOTOSU

TOPİTOŞ GELİŞMELERİ İZLİYOR

Okurumuz Emre Carudi, kedisinin fotoğrafını, “Fenerbahçe’den selamlar. Canımız Topitoş” ifadesiyle iletmiş. Fotoğrafta Topitoş’un bakışlarından gelişmeleri dikkatli şekilde izlediğini anlıyoruz. Okurumuza, kedisi Topitoş ve tüm sevdikleriyle upuzun, sağlıklı bir ömür dileyelim. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını beklediğimizi ekleyelim.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...