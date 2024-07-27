Ruh halimiz onları etkiliyor

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Bu haberde yeni bir detay yok. Ama bu konuda yeni bir gelişme var. Köpekler ve insanlar arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğunu kuvvetlendiren yeni bir sonuç elde etmiş bilim insanları.

Şöyle: Bir köpek, sıkıntı içerisindeki bir insanı hissettiğinde kendi davranışlarında da bunun bir yansıması oluyormuş. Bristol Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde kıdemli öğretim görevlisi ve konuyla ilgili makalenin başyazarı olan Dr. Nicola Rooney, araştırmalarının bir ilk olduğuna inandıklarını söylerken şunları anlatıyor: “Köpek sahipleri, evcil hayvanlarının duygularına ne kadar uyumlu olduklarını bilirler, ancak burada stresli, tanıdık olmayan bir insanın kokusunun bile bir köpeğin duygusal durumunu, ödül algısını ve öğrenme yeteneğini etkilediğini gösteriyoruz.”

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Rooney’nin ilginç bir notu var: “Köpek bakıcıları genellikle stresin ipte ilerlediğini söylerler, ancak biz bunun havada da ilerleyebileceğini gösterdik.”

Araştırmayı yapan ekip insanların stresli ya da rahat kokularına maruz kaldıktan sonra köpeklerin duygu durumlarını anlamak için iyimserlik ya da kötümserlik testi kullanmış.

18 köpek ve insan dostu araştırmaya katılmış. Köpekler bir mama kabı bir yere konulduğunda içinde ödül maması olduğu, başka bir yere konulduğunda ise boş olduğu konusunda eğitilmiş. Bu farkı öğrendikten sonra, ödül maması olan yere hızlı, boş olan yere daha yavaş gittikleri görülmüş. Daha sonra ilk iki kase arasına içinde ne olduğu belirsiz bir kase yerleştirilmiş ve buna ne kadar hızlı gidecekleri ölçülmüş.

Hızlı gitmeleri içinin dolu olduğuna dair iyimserliklerini, yavaş gitmeleri boş olduğuna dair karamsarlıklarını gösterecek.

Bu denemeleri de stresli ya da rahatlamış insanlardan alınan ter ve nefes örneklerine maruz bırakıldıktan sonra tekrarladılar.

Sonuç: Stres kokusu alınca köpekler boş kase beklemek üzere eğitildikleri belirsiz kase konumuna daha yavaş yaklaştı. Rahatlamış insan kokusuna maruz kalınca bu tekrarlanmadı.

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Biz sakinsek onlar da sakin, biz huzursuzsak onlar da huzursuz. Belki de sokak hayvanlarına yaklaşımda da bunu benimsemek gerekir.

KEDİNİZ KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Asla kilolu olduğunuzu söylemiyorum. Olur da zayıflamak isterseniz diye bir haber aktarıyorum. Biz evcil hayvanlara tahmin ettiğimizden daha çok benziyoruz. Kedilerdeki mikrobiyomlar da tıpkı bizimkiler gibi diyet değişikliklerine tepki veriyormuş.

Ohio Eyalet Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından yapılan yeni araştırma, kalori kısıtlı bir diyet uygulanırken kedi kumunda yağ asidi olarak da bilinen yüksek düzeyde propiyonik asit bulmuş. Bu da kedilerin bir miktar kilo vermelerine yardımcı olan bir faktörmüş. Bu durumun da Prevotella 9 copri bakterilerinin artışından kaynaklandığı düşünülüyor. Kediler diyeti bırakınca bu asit seviyesi düşüyor.

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İşte bu yönde yoğunlaşılacak bir araştırma da bağırsak mikrobiyomlarındaki benzerlik nedeniyle insanların da kilo vermesini kolaylaştıracak yöntemin kapısını aralayabilir.

SEVGİYİ YAYMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK

Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme maalesef tüm itirazlara rağmen kabul edildi ve artık TBMM’de yapılacak oylama bekleniyor. Yasanın geri çekileceğine ya da kabul edilmeyeceğine dair ümidimizi koruyoruz. Bu düzenlemeye dair yaşamı savunan ve bunun için sesini yükselten herkese de şükranlarımızı sunuyoruz. Maalesef bu noktada yapacak başka bir şey yok. Bu köşede ben başta sokak hayvanları olmak üzere, tüm canlıların yaşam hakkını savunmayı, daha iyi şartlarda yaşamaları için elimden geleni yapmayı sürdüreceğim.

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OKUR FOTOĞRAFI





ŞİRİN: KUYRUKLU MELEK

Okurumuz Ahmet Teoman, kedisi Şirin’in “Herkes çevresinde kanatsız melek ararken kuyruklu meleğimiz Şirin bizi seçti. İyi ki de bizi seçmiş. Evimize neşe ve bereket getirdi. Bu güzelliği yayınlarsanız çok seviniriz” notuyla paylaşmış. Böyle bir isteği geri çevirmem mümkün değildi. Şirin ve okurumuza uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...