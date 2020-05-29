Parklar hazır, siz hazır mısınız

Koronavirüs yüzünden eve kapandığımız günlerin sonuna doğru yaklaştığımızı söylüyor yetkililer. Çeşitli önlemlerle, dikkatli şekilde sokağa çıkabileceğimiz, eski hayatımıza şöyle bir ucundan bakabileceğimizi duyduk, içimiz kıpır kıpır. Ama sokağa dönüşte tedbiri elden bırakmamak hayati önem taşıyor. Kedi-köpekler için normalleşme konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor peki? Anatolia Hayvan Hastanesi’nden veteriner hekim Ulaş Fırat Kalkan’la alabileceğimiz önlemleri konuştum. Aktarıyorum...
ONLAR İÇİN DE SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN
Kedi ve köpeklerden insana koronavirüs bulaşmıyor ancak tüyleri ya da patileri vasıtasıyla taşıma ihtimalleri mevcut. Normalleşme başlayınca nasıl önlemler almalıyız?
Bir kere her şeyden önce sosyal mesafemizi korumamız lazım, normal günlük hayatta olduğu gibi. Onun dışında kedi-köpek sahipleri için öncelikli olarak mekanik taşımaya dikkat edilmesi lazım. Yani koronavirüs taşıyan bir kişi gelip sizin köpeğinizi sevdiğinde, daha sonra siz köpeğinizle temas ettiğinizde mekanik olarak size taşıyabilir. Onun için her dışarı çıkıp eve geri döndüğünde kedi-köpeğinizi mutlaka belli solüsyonlarla dezenfekte etmeniz lazım. Bunun dışında da mümkün mertebe hem insanlarla hem de diğer hayvanlarla temasını ertelemek gerekir. Popülasyonun az olduğu yerlerde gezdirme ihtiyacını karşılamamız gerekir. Köpeklere ağızlık takmak gerekebilir, patilere giydirilen kullan-at şeklinde bazı plastik materyaller var, patik ya da ayakkabı şeklinde. Tek kullanımlık olanları tercih etmek ya da her giriş-çıkışta onları yıkamak, dezenfekte etmek gerekir. Bu iki önlem bu süreçte etkili olacaktır mutlaka.
TEMİZLİK İÇİN KULLANILAN KİMYASALLARA DİKKAT
SOLUNUM PROBLEMİ ÇIKARIYOR
Koronavirüs döneminde kliniğinize getirilen kedi ve köpeklerde ne gibi rahatsızlıklar var?
Bu süreçte güncel olarak söyleyebileceğim en önemli şey şu: İnsanların kendi evleri için kullandıkları dezenfektanlar ve ağır deterjanlar kedi ve köpekleri olumsuz etkiliyor, bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Aşırı deterjan kullanımı, uygun olmayan şampuanlarla, solüsyonlarla kedilerini, köpeklerini sürekli yıkayanlar, evlerin sürekli deterjan gibi kimyasallara maruz kalması sebebiyle kedi-köpeklerde hem solunum problemleri, hem cilt problemleri, alerjiler, normal mevsime göre 3.5-4 kat arttı. Bunun çözümü uygun temizleyiciler kullanmak, aşırıya kaçmamak.
SOKAKTAN KEDİ-KÖPEK SAHİPLENİNCE İLK ÖNCE KARANTİNA UYGULAYIN
Şu sıralar mevsim nedeniyle sokaklarda yavru kedi sayısında büyük artış var. Evinde kedi ya da köpek besleyenler, sokak hayvanlarını bu süreçte sahiplenme konusunda ikilem yaşayabiliyorlar. Burada nasıl bir yol izlemeli?
Her şeyden önce rutin aşılamalarının yapılması lazım. Ve belli bir süre eve alındığı zaman gözlemlenmesi, yani karantina gerekir. Bu karantina dönemi esnasında dışarıdan gelen hayvanın herhangi bir problemi olup olmadığına bakılır: Hareketliliği, canlılığı yerinde mi, burun akıntısı var mı? Bir durgunluğu, iştahsızlığı var mı? Aksi halde sokaktan geldiği için evdeki hayvanlarımız için tehlike oluşturur. Bu süreden sonra rutin aşılamalarının yapılması ve şüphelenilen bir hastalık varsa, özellikle de viral hastalıklar yönünden veteriner hekime gitmesinde fayda var. Sosyal olarak eve alışmadıysa problemlerle karşılaşmanız normal. Ama başka örnekler de var. Eve sonradan gelen kediyi çok güzel bir şekilde sahiplenen kediler hatta köpekler de var. Daha önceden doğum yapmış dişi kediler, özellikle dışarıdan gelen yavru kediler için daha kucaklayıcı, en azından zarar vermeyecek şekilde davranış gösterebilirler, kabullenebilirler.
NOT: Bu köşenin amacının sokak hayvanlarına fayda sağlamak olduğunu her fırsatta belirtiyorum. Anatolia Hayvan Hastanesi de acil durumlarda sokak hayvanlarına ve imkânı olmayan kişilerin getirdiği hayvanlara ilk müdahaleyi ücretsiz olarak yaptığını, sonrasında da belirli indirim uyguladıklarını belirtiyor. Aklınızda bulunsun.
YUMAK’LA TANIŞIN
BU kez mutfaktan. DHA Ilgaz’dan Cengiz Yalçın, kedisi Yumak’ın fotoğrafını ve selamlarını gönderiyor.
İSTANBUL’UN KEDİLERİ BURADA
İSTANBUL’un kedileri dünya çapında meşhur; bu hesap da sokaktan manzaralar paylaşarak bu dünyayı tanıtıyor. Evdeyken, sokakta kediler ne yapıyor merak edenler için https://www.instagram.com/catsofistanbul/ adresinden takip edebilirsiniz.
Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Parklar hazır, siz hazır mısınız
Koronavirüs yüzünden eve kapandığımız günlerin sonuna doğru yaklaştığımızı söylüyor yetkililer. Çeşitli önlemlerle, dikkatli şekilde sokağa çıkabileceğimiz, eski hayatımıza şöyle bir ucundan bakabileceğimizi duyduk, içimiz kıpır kıpır. Ama sokağa dönüşte tedbiri elden bırakmamak hayati önem taşıyor. Kedi-köpekler için normalleşme konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor peki? Anatolia Hayvan Hastanesi’nden veteriner hekim Ulaş Fırat Kalkan’la alabileceğimiz önlemleri konuştum. Aktarıyorum...
ONLAR İÇİN DE SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN
Kedi ve köpeklerden insana koronavirüs bulaşmıyor ancak tüyleri ya da patileri vasıtasıyla taşıma ihtimalleri mevcut. Normalleşme başlayınca nasıl önlemler almalıyız?
Bir kere her şeyden önce sosyal mesafemizi korumamız lazım, normal günlük hayatta olduğu gibi. Onun dışında kedi-köpek sahipleri için öncelikli olarak mekanik taşımaya dikkat edilmesi lazım. Yani koronavirüs taşıyan bir kişi gelip sizin köpeğinizi sevdiğinde, daha sonra siz köpeğinizle temas ettiğinizde mekanik olarak size taşıyabilir. Onun için her dışarı çıkıp eve geri döndüğünde kedi-köpeğinizi mutlaka belli solüsyonlarla dezenfekte etmeniz lazım. Bunun dışında da mümkün mertebe hem insanlarla hem de diğer hayvanlarla temasını ertelemek gerekir. Popülasyonun az olduğu yerlerde gezdirme ihtiyacını karşılamamız gerekir. Köpeklere ağızlık takmak gerekebilir, patilere giydirilen kullan-at şeklinde bazı plastik materyaller var, patik ya da ayakkabı şeklinde. Tek kullanımlık olanları tercih etmek ya da her giriş-çıkışta onları yıkamak, dezenfekte etmek gerekir. Bu iki önlem bu süreçte etkili olacaktır mutlaka.
TEMİZLİK İÇİN KULLANILAN KİMYASALLARA DİKKAT
SOLUNUM PROBLEMİ ÇIKARIYOR
Koronavirüs döneminde kliniğinize getirilen kedi ve köpeklerde ne gibi rahatsızlıklar var?
Bu süreçte güncel olarak söyleyebileceğim en önemli şey şu: İnsanların kendi evleri için kullandıkları dezenfektanlar ve ağır deterjanlar kedi ve köpekleri olumsuz etkiliyor, bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Aşırı deterjan kullanımı, uygun olmayan şampuanlarla, solüsyonlarla kedilerini, köpeklerini sürekli yıkayanlar, evlerin sürekli deterjan gibi kimyasallara maruz kalması sebebiyle kedi-köpeklerde hem solunum problemleri, hem cilt problemleri, alerjiler, normal mevsime göre 3.5-4 kat arttı. Bunun çözümü uygun temizleyiciler kullanmak, aşırıya kaçmamak.
SOKAKTAN KEDİ-KÖPEK SAHİPLENİNCE İLK ÖNCE KARANTİNA UYGULAYIN
Şu sıralar mevsim nedeniyle sokaklarda yavru kedi sayısında büyük artış var. Evinde kedi ya da köpek besleyenler, sokak hayvanlarını bu süreçte sahiplenme konusunda ikilem yaşayabiliyorlar. Burada nasıl bir yol izlemeli?
Her şeyden önce rutin aşılamalarının yapılması lazım. Ve belli bir süre eve alındığı zaman gözlemlenmesi, yani karantina gerekir. Bu karantina dönemi esnasında dışarıdan gelen hayvanın herhangi bir problemi olup olmadığına bakılır: Hareketliliği, canlılığı yerinde mi, burun akıntısı var mı? Bir durgunluğu, iştahsızlığı var mı? Aksi halde sokaktan geldiği için evdeki hayvanlarımız için tehlike oluşturur. Bu süreden sonra rutin aşılamalarının yapılması ve şüphelenilen bir hastalık varsa, özellikle de viral hastalıklar yönünden veteriner hekime gitmesinde fayda var. Sosyal olarak eve alışmadıysa problemlerle karşılaşmanız normal. Ama başka örnekler de var. Eve sonradan gelen kediyi çok güzel bir şekilde sahiplenen kediler hatta köpekler de var. Daha önceden doğum yapmış dişi kediler, özellikle dışarıdan gelen yavru kediler için daha kucaklayıcı, en azından zarar vermeyecek şekilde davranış gösterebilirler, kabullenebilirler.
NOT: Bu köşenin amacının sokak hayvanlarına fayda sağlamak olduğunu her fırsatta belirtiyorum. Anatolia Hayvan Hastanesi de acil durumlarda sokak hayvanlarına ve imkânı olmayan kişilerin getirdiği hayvanlara ilk müdahaleyi ücretsiz olarak yaptığını, sonrasında da belirli indirim uyguladıklarını belirtiyor. Aklınızda bulunsun.
YUMAK’LA TANIŞIN
BU kez mutfaktan. DHA Ilgaz’dan Cengiz Yalçın, kedisi Yumak’ın fotoğrafını ve selamlarını gönderiyor.
İSTANBUL’UN KEDİLERİ BURADA
İSTANBUL’un kedileri dünya çapında meşhur; bu hesap da sokaktan manzaralar paylaşarak bu dünyayı tanıtıyor. Evdeyken, sokakta kediler ne yapıyor merak edenler için https://www.instagram.com/catsofistanbul/ adresinden takip edebilirsiniz.
Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...