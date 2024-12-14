 Ödül mamasını sayabiliyorlar

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Buna göre köpekler az ve çok arasındaki farkı anlayabiliyor.

Araştırmada bunu şöyle açıklamışlar: fMRI’da gördüklerine göre köpeklerin parietotemporal korteksi nokta sayısındaki farklılıklara tepki vermiş. Ama köpekler noktaların boyutuna değil sayısına tepki vermiş çünkü noktaların toplam alanı sürekli sabit tutulmuş.

Bunlar da bize köpeklerin neyin az neyin çok olduğunu fark edebildiklerini gösteriyor. Yani köpeğinize sayıca az vereceğiniz ödül mamasının onu tatmin edeceğini düşünmeyin.

Araştırmanın yazarı Lauren Aulet, sonuçların evrimin 80 milyon yıl öncesine kadar uzanan ‘sayısallığın ortak bir sinirsel mekanizma’ olduğuna dair kuvvetli bir kanıt olduğunu aktarıyor.

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MÜZEDE KEDİLİ BİR GECE

Çin’de Şanghay Müzesi’nde nefis bir iş yapılmış. Piramidin Tepesinde: Antik Mısır Uygarlığı başlıklı sergide ziyaretçiler sergiyi kedileriyle beraber gezmiş.

Geçmişe bakılırsa kedilerin hakkının verildiği bir hamle olmuş. Çünkü biz kedileri ne kadar seversek sevelim Antik Mısır gibi sevemeyiz: Kedilere tanrısallığın sembolü olarak bakıyorlardı.

Smithsonian Magazine’in haberine göre 10 gece süren kedili müze etkinliğinde her gece için ayrı ayrı 2000’er insan, 200’er kedi bileti basılmış ve hepsi satılmış.

Tabii bu etkinlikte bir kaza yaşanmaması için kedisiyle gelenlere, kedilerin araba ya da çantalarından çıkarılmaması gerektiği söylenmiş, ayrıca eserler de cam bariyerlerin arkasına konulmuş. Yani ortalık kedi dostu hale getirilmiş.

Kediler, atalarının görsellerini görünce mutlu olmuştur diye düşünüyorum.

SANIK KOLTUĞUNDA KÖPEK VAR

ABD’nin Indiana eyaletinde Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada iki köpek sanık olarak listelenince ülkede şaşkınlık yaşandı.

İki terrier tipi karma cins köpeğe açıldığı belirtilen dava söz konusu köpeklerin cezalandırılmasıyla ilgili değil. Bu dava köpeklerin köpek dövüşünde nasıl kullanıldıkları ve geleceklerine dair.

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Köpekler, 28 Haziran 2024’te, polisin şikâyet üzerine geldikleri bir konutta kirli kafes içinde, yiyecek ve sularının olmadığı bir durumda bulundu. Bu konuttaki kişi de köpek dövüştürmekle suçlandı.

Bu konutta 31 Ekim 2023’te yapılan başka bir baskında da 10 köpeğin ele geçirildiği belirtiliyor. Bu köpeklerde de dövüş için kullanılan köpeklerle tutarlı yaralar olduğu tespit edilmiş.

Peki bu davada köpeklerin işi ne? ABD’de hayvan dövüşlerini yasaklayan Hayvan Refahı Yasası, olaya karışan köpeklere el konulmasına kapı aralıyor. Bu da köpeklerin belirsiz bir yola girmesine yol açıyor. Bu dava ise bu olayın tüm taraflarının ortaya çıkarılması ve el koyma kararının verilmemesini amaçlıyor.

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Bu durum ilk değil. Daha önce ABD Georgia’da bir köpek dövüşü davasında da 60’tan fazla köpek sanık olarak listelenmiş. 2016’da da ABD Illinois’te bir başka davada 64 köpek sanık olmuş.

OKUR FOTOSU

RIFKI YENİ YILA HAZIR

OKURUMUZ Nermin Begik, kedisinin fotoğrafını arkadaşı Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol aracılığıyla iletmiş. Rıfkı’nın yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını görüyoruz. Okurumuza tüm sevdikleri ve Rıfkı’yla uzun, sağlık, mutlu bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...