Koronavirüs ve köpekler: Tehlike var mı ne yapmalı nasıl korumalı

“Evde kal” çağrılarına imkân dahilinde uyabilenler evde hayatlarını sürdürüyorlar. Ama durum ne olursa olsun, gün içerisinde evden çıkması gerekenler olabiliyor: Köpekler ve sahipleri.
Bu durumda akıllarda bir sürü soru işareti oluşuyor. Tuvalet ihtiyacını gidermek için dışarı çıkardığınız köpeğiniz dışarıda virüs kapabilir mi, o virüsü eve taşıyabilir mi, bunu engellemek için neler yapmak gerekir? Bu sorulara bir yenisi geçen hafta eklendi ve bu hafta tekrar sorulacak: Sokağa çıkma yasağı varken köpeğimizin tuvalet ihtiyacı için dışarıya çıkamayacak mıyız?
Bunlara cevap olması adına, VetSanitas kliniğinden veteriner hekim Halis Uçan’la konuştum.
Anlattıklarını maddeler halinde sıralıyorum.
Köpeğin taşıyıcı olup olmaması:
“Kedi ve köpeklerin bir şey yiyerek ya da havadan yayılan bir koronavirüs etkenini alıp kendinde üreterek sahibine ya da etrafındaki canlılara aktarma gibi bir olayı yok. O yüzden böyle bir tehlike yok. Ama mekanik olarak taşıma riski var. Ayakkabılarınız, elbiseleriniz, maskeniz vs nasıl taşıyorsa onların da tüyleri, patileri taşıyabilir.”
Taşıyıcılık ihtimaline karşı:
“Bunu bertaraf etmek için kedi ve köpekler için çeşitli dezenfektanlar var. En spesifikleri onlar. Eğer bulamıyorsanız, bir sabunla yıkamak, ayaklarını patilerini, vücutlarını şöyle bir silmek yeterli olur. Ama bunları da tek kullanımlık şeylerle yapmak lazım. Aynı şeylerle tekrar tekrar temizlik yapmamak lazım.”
Sokağa çıktınız, başka biri köpeğinizi sevdi, o kişide koronavirüs varsa taşıma ihtimali olur mu?:
“Bir bulaş olursa o 3-4 saat minimum insana risk olarak geri döner ama sonuçta dediğim gibi bir dezenfektanla silerseniz sıkıntı yaratmaz.”
Başka insanlarla/başka köpeklerle temas:
“Böyle bir teması şu an çok önermiyoruz. Sonuç olarak bilmiyoruz. Ama köpek sadece mekanik taşıyıcı olabilir, biyolojik taşıyıcı olamaz.”
Özetlemek gerekirse: “Kediden kediye kedi koronası geçebilir, köpekten köpeğe köpek koronası geçebilir. Ama insandan geçişle ilgili bir durum yok.”
Eve dönüşte yapılması gerekenler:
Şu an için köpeğinizin dışarıda başka canlılarla temasını önermiyoruz. Buna dikkat edin.
Eve döndüğünüzde kendinize hangi önlemleri alıyorsanız köpeğinize de onu uygulayın.
Eve girmeden önce köpeğinizi güzelce dezenfekte edip içeri alın. Patilerini sabunlu suyla ya da özel dezenfektanıyla silin.
Eğer şüpheli bir insan tarafından ellendiyse ya da yerlerde yuvarlandıysa vücudunu dezenfektanla üstten bir silin. Bir risk olmayacak.
Evinizde bir de kediniz varsa, köpeğiniz eve döndüğünde, onu dezenfekte etmeden kedinizle bir araya gelmemesine de özen gösterin.
Temizliği asla çamaşır suyu gibi güçlü asidik ve bazik temizleyicilerle yapmayın, kedi ve köpekler için özel dezenfektanlardan kullanın.
Koronavirüs salgını bittiğinde, ev izolasyonu sonrası depresyon:
“Henüz çözüm yok ama bu konuya kafa yormak şart. Köpek için sahibinin evde olması çok büyük bir lüks. Yani çok az bir zamanda birlikte oluyorlardı. Şimdi zaten korona hikâyesi bitip sahipler evden işe gitmeye başladığında çok daha farklı bunalımlar yaşayacaklar hayvanlar. Uyku haricinde 3-5 saat görebildiği sahibiyle şu anda 24 saat beraber bu köpekler. Buna alışacak, bu çok iyi gelecek onlara. Ama bir süre sonra günün yarısı görmediği bir sahip olacak.”
KEDİLER NE YAPACAK
“Kediler hep evde olduğu için çok büyük bir sıkıntı yok. Ama kedi köpek birlikte yaşayan evlerde, tabii ki köpeklerle samimi olan kedilerden bahsediyorum, köpeği içeri alacaksanız almadan önce dezenfekte edeceksiniz. Ama kedi gidip onu yalıyorsa kedide de dezenfektan kullanmakta fayda var. Evde yaşayan bir kedi için koronavirüs mekanik taşıyıcı olma ihtimali ancak evde bir korona hastası varsa ya da karantinada bekleyen biri varsa onun temasıyla olur. Dolayısıyla karantinada biri varsa odasına sokulmamalı. ”
TUVALET İÇİN ÇIKARMAK SERBEST
Geçen hafta sonu tuvalet ihtiyacı için köpeğini dışarı çıkaran kişilerin bir kısmı sokağa çıkma yasağı yüzünden cezayla karşılaşmıştı. Neyse ki bu hafta İçişleri Bakanlığı konuyu düzeltti. Son genelgede, -ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla- denilerek, sokak hayvanlarını besleyecek
kişiler ve evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacak kişiler istisna kapsamına alındı. Böylelikle oturduğu evin önünde, bahçesinde sokak hayvanlarını beslemek ya da köpeğinin tuvalet ihtiyacını sağlamak sokağa çıkma yasağı esnasında mümkün oldu.
ELBET BİR GÜN BİZ DE GEZECEĞİZ
EVE kapalıyken dışarının hayalini kuruyoruz. Burada yapılmışı var: campingwithdogs isimli hesap, köpekleriyle kamp yapanlar ya da doğa yürüyüşleri yapanların hikâyelerini aktarıyor. Faydalı bilgiler de cabası. Gezin görün derim... (instagram.com/campingwithdogs)
LUCKY’YLE TANIŞIN
OKURUMUZ Gizem Orhan Ekici, köpeği Lucky’nin fotoğrafını “Sizinle evde beraber karantinada kaldığımız Lucky’mizi paylaşmak istedik” notuyla paylaştı.
BU KAMPANYAYA DİKKAT
BİREYSEL çabalar kurumları da harekete geçiriyor. Bu da bizi sevindiriyor. Amacımız sokak hayvanları için daha yaşanabilir bir dünya çünkü. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 48 bin avukat üyesiyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Avukatlar, 26 Nisan’a kadar yüzde 42 indirimle satılan mamaları ister kumbarada biriktirebilecek, isterlerse kargo kuponu alarak dilediği adrese gönderebilecek. Sokak hayvanları için yapılan bu kampanyayı alkışlayıp paylaşmak boynumuzun borcu. Detaylar için buyrun: www.petburada.com/adalet
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Koronavirüs ve köpekler: Tehlike var mı ne yapmalı nasıl korumalı
“Evde kal” çağrılarına imkân dahilinde uyabilenler evde hayatlarını sürdürüyorlar. Ama durum ne olursa olsun, gün içerisinde evden çıkması gerekenler olabiliyor: Köpekler ve sahipleri.
Bu durumda akıllarda bir sürü soru işareti oluşuyor. Tuvalet ihtiyacını gidermek için dışarı çıkardığınız köpeğiniz dışarıda virüs kapabilir mi, o virüsü eve taşıyabilir mi, bunu engellemek için neler yapmak gerekir? Bu sorulara bir yenisi geçen hafta eklendi ve bu hafta tekrar sorulacak: Sokağa çıkma yasağı varken köpeğimizin tuvalet ihtiyacı için dışarıya çıkamayacak mıyız?
Bunlara cevap olması adına, VetSanitas kliniğinden veteriner hekim Halis Uçan’la konuştum.
Anlattıklarını maddeler halinde sıralıyorum.
Köpeğin taşıyıcı olup olmaması:
“Kedi ve köpeklerin bir şey yiyerek ya da havadan yayılan bir koronavirüs etkenini alıp kendinde üreterek sahibine ya da etrafındaki canlılara aktarma gibi bir olayı yok. O yüzden böyle bir tehlike yok. Ama mekanik olarak taşıma riski var. Ayakkabılarınız, elbiseleriniz, maskeniz vs nasıl taşıyorsa onların da tüyleri, patileri taşıyabilir.”
Taşıyıcılık ihtimaline karşı:
“Bunu bertaraf etmek için kedi ve köpekler için çeşitli dezenfektanlar var. En spesifikleri onlar. Eğer bulamıyorsanız, bir sabunla yıkamak, ayaklarını patilerini, vücutlarını şöyle bir silmek yeterli olur. Ama bunları da tek kullanımlık şeylerle yapmak lazım. Aynı şeylerle tekrar tekrar temizlik yapmamak lazım.”
Sokağa çıktınız, başka biri köpeğinizi sevdi, o kişide koronavirüs varsa taşıma ihtimali olur mu?:
“Bir bulaş olursa o 3-4 saat minimum insana risk olarak geri döner ama sonuçta dediğim gibi bir dezenfektanla silerseniz sıkıntı yaratmaz.”
Başka insanlarla/başka köpeklerle temas:
“Böyle bir teması şu an çok önermiyoruz. Sonuç olarak bilmiyoruz. Ama köpek sadece mekanik taşıyıcı olabilir, biyolojik taşıyıcı olamaz.”
Özetlemek gerekirse: “Kediden kediye kedi koronası geçebilir, köpekten köpeğe köpek koronası geçebilir. Ama insandan geçişle ilgili bir durum yok.”
Eve dönüşte yapılması gerekenler:
Şu an için köpeğinizin dışarıda başka canlılarla temasını önermiyoruz. Buna dikkat edin.
Eve döndüğünüzde kendinize hangi önlemleri alıyorsanız köpeğinize de onu uygulayın.
Eve girmeden önce köpeğinizi güzelce dezenfekte edip içeri alın. Patilerini sabunlu suyla ya da özel dezenfektanıyla silin.
Eğer şüpheli bir insan tarafından ellendiyse ya da yerlerde yuvarlandıysa vücudunu dezenfektanla üstten bir silin. Bir risk olmayacak.
Evinizde bir de kediniz varsa, köpeğiniz eve döndüğünde, onu dezenfekte etmeden kedinizle bir araya gelmemesine de özen gösterin.
Temizliği asla çamaşır suyu gibi güçlü asidik ve bazik temizleyicilerle yapmayın, kedi ve köpekler için özel dezenfektanlardan kullanın.
Koronavirüs salgını bittiğinde, ev izolasyonu sonrası depresyon:
“Henüz çözüm yok ama bu konuya kafa yormak şart. Köpek için sahibinin evde olması çok büyük bir lüks. Yani çok az bir zamanda birlikte oluyorlardı. Şimdi zaten korona hikâyesi bitip sahipler evden işe gitmeye başladığında çok daha farklı bunalımlar yaşayacaklar hayvanlar. Uyku haricinde 3-5 saat görebildiği sahibiyle şu anda 24 saat beraber bu köpekler. Buna alışacak, bu çok iyi gelecek onlara. Ama bir süre sonra günün yarısı görmediği bir sahip olacak.”
KEDİLER NE YAPACAK
“Kediler hep evde olduğu için çok büyük bir sıkıntı yok. Ama kedi köpek birlikte yaşayan evlerde, tabii ki köpeklerle samimi olan kedilerden bahsediyorum, köpeği içeri alacaksanız almadan önce dezenfekte edeceksiniz. Ama kedi gidip onu yalıyorsa kedide de dezenfektan kullanmakta fayda var. Evde yaşayan bir kedi için koronavirüs mekanik taşıyıcı olma ihtimali ancak evde bir korona hastası varsa ya da karantinada bekleyen biri varsa onun temasıyla olur. Dolayısıyla karantinada biri varsa odasına sokulmamalı. ”
TUVALET İÇİN ÇIKARMAK SERBEST
Geçen hafta sonu tuvalet ihtiyacı için köpeğini dışarı çıkaran kişilerin bir kısmı sokağa çıkma yasağı yüzünden cezayla karşılaşmıştı. Neyse ki bu hafta İçişleri Bakanlığı konuyu düzeltti. Son genelgede, -ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla- denilerek, sokak hayvanlarını besleyecek
kişiler ve evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacak kişiler istisna kapsamına alındı. Böylelikle oturduğu evin önünde, bahçesinde sokak hayvanlarını beslemek ya da köpeğinin tuvalet ihtiyacını sağlamak sokağa çıkma yasağı esnasında mümkün oldu.
ELBET BİR GÜN BİZ DE GEZECEĞİZ
EVE kapalıyken dışarının hayalini kuruyoruz. Burada yapılmışı var: campingwithdogs isimli hesap, köpekleriyle kamp yapanlar ya da doğa yürüyüşleri yapanların hikâyelerini aktarıyor. Faydalı bilgiler de cabası. Gezin görün derim... (instagram.com/campingwithdogs)
LUCKY’YLE TANIŞIN
OKURUMUZ Gizem Orhan Ekici, köpeği Lucky’nin fotoğrafını “Sizinle evde beraber karantinada kaldığımız Lucky’mizi paylaşmak istedik” notuyla paylaştı.
BU KAMPANYAYA DİKKAT
BİREYSEL çabalar kurumları da harekete geçiriyor. Bu da bizi sevindiriyor. Amacımız sokak hayvanları için daha yaşanabilir bir dünya çünkü. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 48 bin avukat üyesiyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Avukatlar, 26 Nisan’a kadar yüzde 42 indirimle satılan mamaları ister kumbarada biriktirebilecek, isterlerse kargo kuponu alarak dilediği adrese gönderebilecek. Sokak hayvanları için yapılan bu kampanyayı alkışlayıp paylaşmak boynumuzun borcu. Detaylar için buyrun: www.petburada.com/adalet
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...