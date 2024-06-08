Köpeklerin dilini yapay zeka çözecek

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Wav2Vec2 gibi yapay zekâ modelleri havlamaya dayanarak bir köpeğin cinsiyetini, duygusunu ve cinsini belirleyebileceğini öne sürüyor. Modellerin doğruluğunu test etmek, yapay zekâ modellerini eğitmek üzere iki farklı veri seti kullandılar ve ardından sonuçları karşılaştırdılar. Biri insan konuşması kullanılarak eğitilmiş ve köpeklerin havlama sesleriyle ince ayar yapılmış, diğeri ise sadece havlamalar kullanılarak eğitilmiş veri seti kullanıldı. İnsan konuşmasıyla eğitilen modelin köpeklerin gizli dilini anlama ve tanımlamada daha başarılı olduğunu gördüler. Ardından 21 French Poodle, 11 Schnauzer ve 42 Chihuahua dahil olmak üzere 74 köpeğin havlamalarıyla da ince ayar yaptılar.

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YÜZDE 62 DOĞRU TANIMLADI

Genel olarak, insanlar ve köpekler üzerinde eğitilen model, cinsi ve duyguyu yüzde 62 doğrulukla tanımlayabildi. Cinsiyetini yüzde 69 oranında belirleyebildi ve hatta yüzde 50 oranında da veri seti içerisinde yer alan bir köpeği tanımlayabildi. Vardığımız bu nokta, araştırmacılara göre insan konuşmasından türetilen kalıpların, köpeklerin gizli dilini çözmemize yardımcı olmak için sağlam bir temel oluşturabileceğini gösteriyor.

Şimdi sırada bu modeli geliştirmek için işin içine daha fazla cins, duygu ve tür katarak araştırmayı derinleştirmek var.

BU TEKNOLOJİLERLE SAĞLIĞINI TAKİP EDİN

JAPONYA’da evcil hayvan sahipleri için teknoloji geliştiren bir şirket olan Rabo, insanlar kedilerinin neler yaptığını takip edebilsin diye akıllı bir tasma üretmiş. Catlog, kedinin rutini, iştahı ve davranışları gibi girdileri izliyor ve yapay zekâ kullanarak bir sağlık analizi sağlıyor. Bu sayede kedi sahipleri olası sorunlar konusunda uyarılabiliyor. Aynı zamanda bu verileri sistemdeki diğer 30 bin kedinin verileriyle karşılaştırdıkları bir uyku izleme özelliğini de bu ay kullanıma sunacaklarmış. Japonya, ortalama yaşam süresini uzatma işini evcil hayvanlarda da uygulamak istiyor. Yaptıkları tıpkı insan nüfusu gibi yaşlanmakta olan kedi nüfusunu, insan dostlarıyla daha uzun süre yaşatmayı hedefliyor. Ne güzel.

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Japonya Çevre Bakanlığı’na göre ülkedeki kediler daha uzun yaşıyor ve ortalama yaşam süresi 2023’te 15.79 yıla ulaşarak rekor kırdı. Bu insan yaşında 79 yaşa denk geliyor.

ACISINI DİLE GETİREN UYGULAMA

Tek gelişme bu değil. Teknoloji firması Carelogy de kedilerin acı çektiğini sahiplerine söyleyebilen bir uygulama geliştirdi. Yapay zekâya kedilerde birbirinden ayrılmış kulaklar veya gergin ağızlıklar gibi beş rahatsızlık belirtisinin nasıl tespit edileceğini öğreterek yapıyorlar bunu da. Kanada’da geliştirilen Tably adlı uygulama da bir kedinin acı hissedip hissetmediğini telefonun kamerasını kullanarak çektiği görüntülerden anlıyor. Onlar da ‘kedi yüz buruşturma ölçeği’ olarak adlandırdıkları bir kritere dayanarak, kedinin kulak ve baş pozisyonu, göz daralması, ağız gerginliği ve bıyıkların nasıl değiştiği yoluyla sıkıntıyı tespit ediyor.

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OKUR FOTOSU

OĞLUŞ İSTER DE BİZ YAPMAZ MIYIZ

Okurumuz Güler Duman, “Hürriyet’in bu sevimli ve çok faydalı köşesini takip ediyoruz, bizim oğluşumuz da burada bulunmak istedi. Bu tatlı kareyi sizinle paylaşmak istedik” diyerek kedilerinin fotoğrafını iletmiş. Adını vermedikleri için ismiyle seslenemiyorum ama dünya güzeline ailesiyle birlikte uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin ya da köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...