Köpeklerde zaman kavramı var mı

Bir kediyi sevdiğinizde, onu öptüğünüzde, ona sarıldığınızda kedilerin ne hissettiğine dair az çok bir fikrimiz var. Ama bu fikrimizin doğru olduğunu duymasak daha iyi olurdu ne yalan söyleyeyim.

Bir Twitter kullanıcısı şu minvalde özetlemişti durumu: “Düşünsene bir yere doğru gidiyorsun, biri seni alıyor, öpüyor, hamur gibi yoğuruyor, sonra alıp bambaşka bir yere bırakıyor.”

Kedilerle gündelik hayattaki ilişkimiz zaman zaman böyle oluyor. Onları yapmakta olduğu bir işten alıkoyarak sevmeye çabalıyoruz. Bundan vazgeçecek değilim.

Guardian’da Şirin Kale, “Kedilerin iç yaşamı: Kedi dostlarımız sarılmak, mutluluk ve insanlar hakkında ne düşünür” başlıklı yazısında bu konuyu irdelemiş. Hoşumuza gitmeyen sonuçları sıralamış. Köpeklerin laboratuvara götürüp davranışlarını incelemenin kolay olduğunu, kedilerinse mekânlarından ayrıldıklarında davranışları değiştiği için inceleme şansının az olduğunu aktaran Kale, bilgimizin kısıtlı olduğunu söylüyor. Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Saho Takagi’nin evini bir kediyle paylaşmaya başladıktan davranış biçimleriyle yakından ilgilendiğini anlatıyor. Makalenin sonuçları ilginç. Daha önce bu köşede aktarmıştık: Kediler göremese de sahibinin sesine göre onun yerini takip edebiliyor.

FAZLA TEMAS YOK

Üzücü sonuçlar Pennsylvania Üniversitesi’nden Dr. Carlo Siracusa’dan geliyor. O, kedilerin sevgisiz ve ilgisiz hayvanlar olduğu önyargısının gerçeği yansıtmadığını, kedilerin de insanlarla bağ kurduğunu söylüyor. Kedilerin yakınlık yoluyla sevgi gösterdiklerini, yani fiziksel etkileşim olmasa da sizinle aynı odada olmanın onlar için yeterli olduğunu anlatıyor ve “Fiziksel olarak yakınınızda olarak size sevgilerini gösteriyorlar” diyor.

Ama şunu da ekliyor. Bazı kediler sahiplerinin üzerinde ya da yanında uyumayı ve fiziksel teması sevse de genel bir kural olarak, kediler kucaklanmayı, sarılmayı ve öpülmeyi sevmezlermiş. Kedilerin büyük çoğunluğu bundan hoşlanmazmış. Diğer kedilerle de benzer bir yakınlık kuruyor ve birlikte büyüdükleri kedilere daha yakın ilişki kuruyorlarmış.

Ne yalan söyleyeyim. Bu sonuç karşısında incindim.