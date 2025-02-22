Köpekler neden göz kırpar

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Çalışmaya göre köpekler de insanlar gibi farkında olmadan bağ kurmak için hızlı göz kırpmayı kullanıyor olabilirmiş.

Çalışmayı yorumlayan Pisa Üniversitesi’nden etolog Martina Francesconi, “Köpeklerin birbirleriyle bu kadar ince ve zor algılanabilir bir şekilde senkronize olabilmeleri, nasıl iletişim kurduklarına dair büyüleyici sorular ortaya çıkarıyor. Birbirleriyle sandığımızdan daha fazla uyum içinde olabilirler” diyor.

Araştırmaya göre evcil köpekler diğer köpeklerin yanında daha fazla göz kırpma eğilimindeler. Ayrıca ortam gerildiğinde köpek arkadaşlarıyla -ve insanlarla- barışı sağlamak için de göz kırpıyor gibi görünüyorlar.

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Buna ek olarak, köpekler diğer köpeklerin de aynı şeyi yapmasına karşılık olarak esneme ve eğlenceli yüz ifadeleri takınma eğilimindeymiş. Uzmanlara göre bu da iletişim kurmak ve bağ kurmak için yüz taklidi olarak bilinen yöntemi kullandıklarını gösteriyor.

KAYDA ALINIP DUYGUSAL TEPKİLERİ İZLENDİ

Parma Üniversitesi’nde evrimsel biyolog olan ve daha önceki çalışmaların çoğunda görev yapan Chiara Canori, ve meslektaşları bir terrier, bir cocker spaniel veya bir border collie’nin hemen arkasındaki bir oyuncağa veya ödül mamasına odaklanırken kameraya baktığı 12 saniyelik çeşitli videolar oluşturmuş.

Bazı kliplerde köpeklerin gözlerini kırptığı görülürken bazılarında kırpmadığı belirlenmiş. Üçüncü video setinde köpeklerin burunlarını yaladıkları görülmüş. Bu hareket köpeklerde heves ya da hayal kırıklığına işaret ediyor.

Araştırmacılar videoları düzenleyip videolardaki köpeklerle hiç iletişime girmemiş çeşitli ırklardan 54 yetişkin köpeğe bu videoları izletti.

Duygusal tepkilerini değerlendirmek için köpek izleyicilere kalp monitörleri taktı ve ayrıca göz kırpma ve diğer davranışları tespit etmek için onları filme aldılar. Sonuç: Diğer köpeğin göz kırpmasını izleyen köpeklerin ortalama yüzde 16 daha fazla göz kırptığını gördüler.

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Canori ve diğerleri, bunun köpeklerin bilerek göz kırptığı anlamına gelmediğini belirtiyor. Fakat bunun köpek iletişimini anlamamızda önemli bir çalışma olduğu ortada.

Köpeklerle iletişimimiz aslında çok kolay. Onları sevmemiz yeterli. Böylelikle bize olan karşılıksız sevgilerine layık olabileceğiz.

ÜLKER HANIMIN ANISINA

ANKARA Altındağ’da, Gültepe Mahallesi’nde, Necla Teyze olarak tanınan Ülker Güleryüz, yaşadığı gecekonduda meydana gelen yangın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öncesinde yaşananlar durumu daha çarpıcı hale getiriyor. Bakıp beslediği her biri çipli olan köpekleri belediye topluyor. Teyze buna direniyor. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Ülker Güleryüz, bazı kişilerin hedefi haline geliyor. Gece de kaldığı gecekondu yanıyor ve ölüyor. Olayın varsa bir kriminal boyutu ortaya çıkarılmasını beklemek zorundayız.

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Ama öncesinde önümüzde kocaman bir soru duruyor: Sefalet içerisinde yaşarken bile, sokak hayvanları için hayatını adamış bir hayvanseveri daha iyi şartlarda yaşatamayıp kaybettik. Bu konunun üzerinde uzun uzun düşünmek gerekiyor.

MELEKLER YOLLADI

HEPİMİZİN içini yakan bir cinayetle kaybettiğimiz Ahmet Minguzzi’ye dair çok acayip bir şey yaşandı bu hafta. 24 Ocak’ta Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanan Minguzzi, yaşam mücadelesini 9 Şubat’ta yitirmişti. 14 yaşındaki Minguzzi’nin ardından yaşanan olayı annesi Yasemin Minguzzi sosyal medya hesabından paylaştı: “Bu bir mucize, oğlum Ahmet’in kedisi Pandi bulundu, Gökhan Bey’e ona 1.5 yıl baktığı için teşekkür ederim. Gökhan Bey’i aradığımda Pandi’nin oğlum Ahmet’in kedisi olduğunu bilmiyordu. Pandi’yi bana melek oğlum yolladı bundan eminim...”

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OKUR FOTOSU

MAHALLENİN GÜZELİ

OKURUMUZ Özlem Öğüt, mahallede başına geleni aktarıyor: “75 yaşındaki annemin dişlerini çekmemi istemesi üzerine, esnerken yakaladık mahallemizin kedisini” diyor okurumuz. Fotoğraf, İstanbul, Teşvikiye’den. Diş sağlığı genel sağlığın da göstergesi olduğundan kediciğimizin sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisine, okurumuza ve annesine upuzun sağlıklı bir ömür dileriz. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...