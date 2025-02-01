Kızak köpeği değilse kış saatinden etkilenmiyor

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Ama bunu yaşayan ülkelerde ilginç bir araştırma var. Bu durumun evcil hayvanlar üzerindeki etkisine bakmışlar.

Örnek olarak Kanada, Ontario’daki kızak köpeklerini incelemişler. Günleri katı kurallarla belirlenen bu çalışan köpeklerin saatlerindeki değişim, onlarda ölçülebilir bir rahatsızlığa yol açmış.

Toronto Üniversitesi’nden bilim insanları, Kanadalı kızak köpeğine hareket sensörü yerleştirmiş ve saatler geri alındıktan sonraki sabah, köpeklerin neredeyse tam olarak 1 saat önce aktif ve hareket halinde olduklarını görmüşler.

Fakat aynı ırklardan olan evcil köpeklerde ölçülebilir bir etki görülmemiş. Ekstra bir saat daha yatakta dinlenme fırsatı bulmuş gibiymişler.

PLoS One dergisinde yayımlanan çalışma, kurtlar ile evcil köpeklerin davranışlarındaki farklılıkları araştıran bir geniş projenin parçası.

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Araştırmacılar sensörleri 25 kızak köpeği ve 29 evcil köpeğe yerleştirmiş.

İnsanlardaki gibi, eğer bir görevi varsa köpeklerde de keskin bir programın dışına çıkılması sorun yaratmış. Fakat gündelik hayatında rahat olan, programsız yaşayabilenlerde bu fark bir sorun yaratmamış. Müreffeh olunca herhangi bir sorununuz kalmıyor diyerek bu bahsi kapatabiliriz.

CAMDAN BAKMAYI NEDEN SEVİYORLAR

SOĞUK havalarda pek de dışarıya çıkmaya bayılmayan kediler pencere önü çiçeğine dönüşüyorlar. Ve büyülenmiş şekilde dışarıyı izliyorlar. Bunun neden olabileceğine dair kafa yordunuz mu bilmiyorum ama muhtemel sebeplerine baktım, sizin için derledim.

- Öncelikle bu noktaları sevmelerinin sebebi öncelikle sıcak olmaları.

- Sonra bu kısmın dış dünyayı seyredebilmeleri açısından bir eğlence merkezi görevi görmesi.

- Dış tehlikelerden uzak bir gözlem noktası olması bir diğer konu.

- Bir de dramatik detay var: Kediler de insanlar gibi kış depresyonu yaşayabilirmiş. Onun üstesinden gelme çabası olarak da görebiliriz bu duruşu.

Peki pencere kenarındaki deneyimini nasıl güzelleştiririz?

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- Pencere kenarına, rahat durabileceği bir alan ayarlayın.

- Pencere dışına kuş yemliği koyun, kuşlar gelince kedinizin keyfi artabilir.

- Çok güneş geliyorsa, güneş kırıcı da kullanabilirsiniz.

- Tabii pencerenin kapalı ve güvenli olduğuna emin olmalısınız.

TOM’UN BİR İSTEĞİ VAR

GÜNÜN kalp ısıtan haberi Trabzon’dan. Belediyede çalışan Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, 2 aylıkken sahiplenip, Tom adını verdiği kedisiyle maça gitmek istiyor fakat bunu başarabilmiş değil. Evcil hayvanların stadyuma girmesine izin verilmediği için de Tom ile tribüne gidemiyor. Bunun üzerine Tom’un fotoğrafının yer aldığı, üzerine ‘Ben ne zaman stada gireceğim?’ ve ‘Trabzonspor’un reklam yüzünü hiç merak ettiniz mi?’ yazılı afişleri aydınlatma direklerine asmaya başlamış. Yolcu, şöyle diyor: “Trabzonspor’un yeni forma tanıtımında reklam filmi için bizi çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştık. Çok güzel oldu. Trabzonspor maçlarını kurulan dev ekranlarda ve evde izliyoruz. ‘Tom’ ile birlikte maçları statta izleyebilmek için Trabzonspor’dan bir talebimiz oldu. Birkaç kez de bu isteğimizi yineledik. İnşallah bu kez sesimizi duyarlar. Onunla tribünde ya da uygun bir yerde bir maç dahi olsa izlemek istiyoruz. Taraftar olarak orada bulunup, destek olmak istiyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Etrafımdakilerin ‘Tom’u sevmesi çok hoşuma gidiyor. Rakip takım taraftarı bile ‘Tom’u takip ediyor. Hayatında hiç Trabzon’a gelmemiş insanlar bile ‘Tom’u merak ediyor. Fenerbahçeli bir aile var, ‘Tom’u takip ediyor ve seviyorlar. Bu sevgi ve ilginin birleştirici olduğunu düşünüyorum.”

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Eğer Tom büyük kalabalıklar arasında sakin kalabiliyorsa, stadyuma gidip atmosferi yaşamasını isterim ben de. Bakalım bu hikâye nasıl sona erecek.

OKUR FOTOSU

İKİ DÜNYA GÜZELİ BİR ARADA

OKURUMUZ Haluk Ahmet Teoman, iki dünya güzelinin fotoğrafını şu notla iletmiş: “Alp ve Ezgi’nin harika Fındık (büyük olan) ve Müdür’ü. Bu canları paylaşmanız dileğiyle.”

Paylaşmaz mıyız... Alp ve Ezgi’nin, okurumuzun çocukları olduğunu tahmin ediyorum. Başta Alp ve Ezgi olmak üzere, okurumuza ve köpeklerine upuzun, sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...