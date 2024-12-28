Kedinizi nasıl mutlu edersiniz

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Şimdi başlıktaki sorunun cevabına geçelim. 2025 yılına girerken, yılın son yazısında güzel bir yıl geçirmek için atacağımız adımları belirleyelim. Kedilerin insanlarla sıkı bir bağ kurabildiğini fakat bunu pek göstermediklerini biliyoruz. Bari biz onlara sevgimizi gösterelim de onların içten içe bize besledikleri duygulara karşılık verelim.

Kedileri mutlu etmenin 5 kritik adımı var. Derlediklerimi aktarayım.

Vücut diline dikkat edeceğiz: Mesela yavaşça göz kırpmak muhtemelen olumlu bir duygusal duruma işaret eder. Ama mutlu olmayan, dokunulmak istemeyen kediler donar, sizden uzaklaşır, kulaklarını düzleştirir, tıslar, ya da son çare olarak tırmalar veya ısırır. Kuyruğunu dikleştirip size gelen kedi dostça sinyal verirken sallanan kuyruk rahatsızlık belirtisidir.

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Sağlıklı bir ortam sağlayacağız: Bunun da kendi içinde 5 adımı var. Kedilerin korktuklarında geri çekilebilecekleri güvenli bir alan. Günlük aktivitelerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için ayrılmış alan. Avlanmayı simüle eden oyuncaklar. Kedilerle etkileşime girerken onun tavrına göre hareket etmek. Ve istenmeyen uyarıcılardan (ağır koku, yüksek ses) arındırılmış bir ortam.

Kum kabını temizleyeceğiz: Buranın temizliği size angarya gibi gelebilir ancak kediler için buranın temizliği çok önemli. Temiz bir tuvalet, tuvaletini yapmadan önce ve sonra burada biraz vakit geçirmeyi seven kediler için çok kritik. Unutmayın, buranın pisliği, ileride kediniz için sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Odanın durumuna dikkat edeceğiz: Birden fazla kedileri olanlar için bu not. İnsanlar kediler birbirleriyle kavga etmediğinde aralarının iyi olduğunu düşünüyor ancak kediler arasındaki uzun bakışmalar, kum kabı, mama kabı kullanımını engellemek gibi durumlar gerginliğe işaret eder. Bu gerginlikleri iyi okuyup önlem almak şart.

Kedileri ve diğer hayvanları güvende tutacağız: Bazı insanlar kedilerini serbest bırakıyor ve hem evde hem dışarıda bir hayat yaşamalarını sağlıyor. Bu güzel bir şey ama kedilerin avcılığı da doğal hayattaki bazı türleri tehlikeye atabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor.

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2025 size, sevdiklerinize, kedilerinize, köpeklerinize, tüm canlılara yaşam hakkına saygı duyulan, sağlıklı, neşeli günler getirsin. İyi seneler.

KAYIP KEDİ 7 YIL SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

BOOTS isimli kedi 2017’de İngiltere Birmingham’daki evinden kaybolduğunda onunla aynı evi paylaşanlar bir daha görüşemeyeceklerini düşünüyordu.

Başıboş sarman kedi, yetkililer tarafından tam yedi yıl sonra eski mahallesinde bulundu ve mikroçipi tarandıktan sonra Noel için zamanında ailesiyle yeniden bir araya getirilebildi.

Boots bunca zaman boyunca ailesinin eski mahallesinde dolaşıp durmuş, burada mahalle sakinleri tarafından beslenmiş.

Meğer ona düzenli mama veren kişi taşındığında da mahalleli tarafından yetkililere başı boş hayvan ihbarı yapılmış.

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Görevli, kayıp bir kediyi bu kadar uzun bir süre sonra sahibiyle buluşturabilmenin ‘çok nadir’ bir durum olduğunu söylemiş.

Sahibi Mary-Ann Lloyd, ailenin Boots kaçtıktan sonra çok büyük bir kalp kırıklığı yaşadığını ve şimdi ona kavuştukları için çok mutlu olduklarını söylüyor.

Haziran ayından bu yana İngiltere›deki kedilerin 20 haftalık olduklarında mikroçip takılması yasal bir zorunluluk. Ülkemizde de çip zorunluluğu var, malum.

Tüm bu hikâyedeki en ilginç detay Boots’un geri dönünce hiç yabancılık çekmeden aile üyelerine ve evdeki yeni kedilere uyum sağlaması olmuş. Sanki evinden hiç ayrılmamış gibiymiş. Boşuna demiyoruz “Mekânın sahibi” diye.

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BALADİLER İHTİŞAMLI GÜNLERİNE DÖNEBİLİR Mİ



MISIR’da bulunan ve nüfusu 15 milyonu aşan Baladi köpekleri her yerde ve maalesef genellikle ya kötü muamele görüyor ya da öldürülüyor. National Geographic’teki habere göre bu durumu değiştirmek için hayvanseverler seferber olmuş durumda.

Mücadele biraz da ülkemizdeki duruma benziyor. Dergi, kökenleri tartışmalı olan bu köpekleri araştırmış. Mısır dilinde ‘baladi’ kelimesi yerel anlamına geliyor. Bazılarına göre onlar Mısır salukisi, Firavun tazıları ve Kenan köpeği gibi modern ırkların karışık soyundan geliyor. Diğerleri Baladi köpeklerinin Firavunlar tarafından saygı duyulan ata köpeklerinden gelen kendi cinsleri olduğuna inanıyor.

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Mısır’daki Hayvan Haklarını Koruma Derneği’ne (SPARE) göre, Mısırlılar uzun zamandır köpeklere saygı duysa da son yıllarda Baladiler ağır zulüm görüyormuş. Şimdi kısırlaştırarak nüfusunu kontrol altına alma çalışmalarıyla beraber bu köpeklerin esasında ne kadar zeki olduklarını anlatan çalışmalarla sahiplenme çağrıları yapılıyormuş.

Ülkedeki kanunlar da Türkiye’deki gibi: Caydırıcı değil.

Baladi köpeklerinin yüzyıllar önce Mısır köpeklerinin sahip olduğu statüye ulaşmaları için önlerinde uzun bir yol var ama hayvanseverler ümitsiz değil. Umalım ki 2025 onlar için de iyi bir yol olsun.

TİLKİ KUYRUK’TAN İYİ SENELER

Okurumuz Kumru Eren, kedisi Tilki Kuyruk’un fotoğrafını şu notla iletmiş: “Hindi sevdiği için yılbaşı yemeğini iple çekiyor.” Okurumuza ve başta Tilki Kuyruk olmak üzere tüm kedi ve köpeklere mutlu huzurlu, sevdikleriyle beraber sağlıklı bir yıl diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...