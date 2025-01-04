Kediniz size kin tutar mı

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Peki bunun tersi için ne diyorsunuz? Hiç kedinizin odanın karşı tarafından size ters ters baktığı, onu sevmeye çalıştığınızda hemen kaçtığı gibi durumlar yaşıyor musunuz? Özetle kedinizin size kin tutmuş olma ihtimalini hiç düşündünüz mü?

Bu konu araştırılmış. İyi haberi baştan vereyim: Kediler aslında kin tutmuyorlarmış.

Kin tutmak, karmaşık soyut düşünme ve uzun vadeli ahlaki yargılama yeteneği gerektirdiği ve kediler de daha anlık ve içgüdüsel olarak hareket ettikleri için böyle bir durum pek olası değilmiş.

Bu çıkarımı The Cat Behaviour Clinic’te kedi davranışı uzmanı olan Mieshelle Nagelschneider yapıyor. Ve ekliyor: “Kedilerin tepkileri hayatta kalma içgüdüleri, anımsama ve duygusal tepkiler tarafından şekillenir. Bir kedi kızgın görünüyorsa, bu kin beslemekten ziyade muhtemelen belirli bir olaya veya uyarana tepki olarak ortaya çıkar.”

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E şimdi kin tutmadıkları için bu durumda intikamcı da olmuyorlar. Nagelschenider devam ediyor: “Onlarda intikam almak için gerekli bilişsel çerçeve yok.”

EĞER SİZE KIZGINSA GÖNLÜNÜ ALIN

Yani kedimizin yaptığı bir eylem bizi üzdü diye, bu onların kasıtlı bir davranışı olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine kedilerimiz bizi yaşamda kalma sigortaları olarak gördükleri için bizi üzmeye çalışmaz sadece çevrelerinde olanlara tepki gösterir.

Eğer kediniz kızgın görünüyorsa veya kin tutuyor gibi görünüyorsa onun gönlünü alabileceğiniz şeyler var. Sevdiği bir oyuncağı, ödülü vererek başlayabilirsiniz.

Burada önemli bir detay var. Fizyolojik olarak, korkutucu bir olaydan sonra kortizol gibi stres hormonlarının normale dönmesi 24 ila 48 saat sürebilirmiş. Yani kediler rahatsızlık kaynağından saatler veya günlerce kaçınabilir. Eğer bundan uzun sürerse, bu rahatsızlık kaynağı hâlâ orada olduğu içindir.

Mesela bir kişi kedinin kuyruğuna bastı ve kedinin canı yandı. İlgili kişiye yönelik rahatsızlığı iki günden uzun sürerse, demek ki o kişi kediye karşı başka kabahatler de işlemiştir.

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Kaynağını bilemediğiniz bir durum varsa da o zaman bir uzman yardımı almanız şart. İstikamet veteriner.

KEDİ ADASINA TURİST AKINI

Japonya’nın en meşhur kedi adası Aoshima, kedilerin insandan fazla olduğu bir yer olarak meşhur. Balıkçıların fareleri yok etmeleri için adada nüfusunu artırdığı kediler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra nüfusu 900 iken günümüzde sadece 4 kişinin yaşadığı adada artık zor bir hayat sürüyor.

2018’de planlı kısırlaştırmayla nüfusun artışı önlense de halihazırdaki kedi sayısı önemli bir bakım programı gerektiriyor. Adada yaşayan kalmayınca gönüllü gruplar devreye girecek ve yaşayan kedilere bakacak. Bu bölge yoğun şekilde turist ilgisi çekiyor ancak madalyonun bir de bu yüzü var işte. Adada belirsiz bir geleceğe doğru hızla yol alınıyor.

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Buradan bir başka turist ziyaret noktasına geçelim. Haber ülkemizden.

Van’da bulunan Van Kedisi Köyü’nü 2024 yılında 200 bin turist ziyaret etmiş. Anadolu’nun emsalsiz kedi ırkının korunması ve yetiştirilmesine adanmış bu merkezde dünya çapında şöhrete sahip bu kedileri görenlerin sayısı sevindirici.

Umarım dünyanın bu ilgisi, ülkemizde yaşayan fakat kedilere mesafeli duran, onları sevmeyen insanların da fikrini değiştirir. 2025’ten ilk dileğim bu.

OKUR FOTOSU

IŞINLA BİZİ SCOTTY

Okurumuz Sera Erdoğan, dünya tatlısı kedisi Scotty’nin fotoğrafını “Paylaşırsanız sevinirim” diyerek iletmiş. Paylaşmaz mıyız. Şu güzelliğe bakın. Scotty’ye, okurumuz ve tüm sevdikleriyle uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

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NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...