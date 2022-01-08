Kedileri ne kadar yalnız bırakabiliriz

Köpeklerin dünyasını anlama yolculuğumuzda sorduğumuz tanıdık soruların etrafında geziniyoruz sürekli. Sanırım bu yolculuktan keyif alıyoruz ve üzerinde konuşmayı da seviyoruz.

The Guardian’da köpeklerin dünyasını anlayabilmek için yöneltilen onlarca soru arasında köpeklerin zaman mevhumuna ilişkin olanı dikkatimi çekti. Aslında bu soruyu iki katmanlı şekilde sormuşlar. Ele aldıkları ilk soru “Köpekler neden ayrılık kaygısı yaşar?” şeklinde. Cevabı irdelerken esasında pek de dertlerinin insandan ayrı kalma olmadığının altını çiziyor uzmanlar. The Pet Coach şirketinin yöneticisi ve konunun uzmanı Petrina Firth, insanların bu soruyla genellikle kastettikleri şeyin, bir kişiye aşırı bağlanma olduğunu ama esasında köpeğin sadece yalnız başınayken güvende hissetmemesi ve bu durumdan kaçınmak istemesi olduğunu belirtiyor. Yani diyor ki, “Bir yere gittiğimizde bir saat sonra döneceğimizi bilmiyorlar.” Bu da belirsizlikle beraber endişeli hallerini tetikliyor.

ZAMAN ALGISI BURUNLARINDA

Asıl soru şimdi geliyor: “Ne kadar süredir olmadığımızı nereden biliyorlar? Köpeklerde zaman mevhumu var mı?” Bizdeki 24 saatlik döngü yok ama onların da vücutlarını uyarladıkları bir sistem var. Mesela: Her gün aynı saatte beslerseniz köpeğinizi, sindirim sistemi o sırada yiyecek bekleyecek şekilde hazır olur ve şaşırtıcı şekilde bu her gün aynı dakikaya denk gelebilir. Bu arada bu durum kediler için de geçerliymiş.

Ama diyelim 40 dakika sizsiz durduğunda sesini çıkarmayan bir köpek, yokluğunuz 45 dakikaya uzayınca ortalığı ayağa kaldırıyorsa iş değişir. Bu konudaki en iyi teori köpeklerin koku alma duyusu ve havadaki kokunuzun zamanla küçük bir oranda azalmasıymış. Bu değişim onları huzursuz edebiliyormuş. Aradaki farkı şöyle açıklıyorlar: İnsanlar bir fincan çaydaki bir kaşık tatlandırıcının kokusunu alırken bir köpek aynı şeker miktarının kokusunu bir yüzme havuzunda yakalayabilir. Aramızda böyle büyük bir fark var.

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