Kediler neden bu kadar çok uyuyor

Türkiye'de tehlikeli ellerde toplumdan dışlanan canlılar statüsüne geçişini içimiz acıyarak izlediğimiz köpekler, dünyadaki araştırmalarda zekâlarını her geçen gün daha da belirgin şekilde gösteriyorlar.

Son olayı anlatayım da Türkiye’nin dışında, köpekleri anlama çabasıyla ne güzel gelişmeler kaydedildiğini görün. Meksika’da yaşayan Nörobiyolog Laura V. Cuaya, Border Collie cinsi köpeği Kun-Kun’la Macaristan’a taşındığında, köpeğinin burada farklı bir dil konuşulduğunu anlayıp anlayamadığını merak ediyor.

Budapeşte’deki Eötvös Loránd Üniversitesi’ndeki araştırmacılar Kun-Kun dahil, farklı ırklardan 18 köpek üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Söz konusu dillerden sadece birini işiten köpeklere Küçük Prens kitabının Macarca ve İspanyolca çevirilerini okuyorlar. O sırada da beyinlerini tarıyorlar.

Sonuç mu: İki dilin, beynin karmaşık sesleri işleyen kısımlarında farklı aktivite kalıplarını tetiklediğini ve ilk kez insan olmayan bir beynin diller arasında ayrım yapabildiği bulundu. NeuroImage’da yayınlanan sonuçlar göz kamaştırıcı. Bir diğer detay da yaşlı köpeklerin farklı dilleri daha iyi ayırt edebildiği olmuş. Aynı araştırmada bir de ne Macarca ne İspanyolca olan, uydurulmuş kelimeler dinletilmiş ve köpekler bu kelimelerin anlamsız olduğunu da fark etmişler. Muhteşem değil mi?

Bir tarafta köpekleri anlamaya çalışıp onlarla daha mutlu bir hayatın yolunu aralayan insanlar var, öbür tarafta köpeklerin yaşam hakkını elinden almak için bir kenarda bekleyenler var. Tarafınızı seçin.

ELON MUSK’IN BELALILARI

Çıkışlarıyla herkesin sinirini bozmayı başaran, kripto para piyasasında yarattığı dalgalanmayla da tüm dünyada düşman kazanan Elon Musk’tan şu sıra intikamı kedi kardeşlerimiz alıyormuş. Mesele eğlenceli. Musk’ın internet hızına seviye atlatan uydu hizmeti Starlink’in kullanıcılara sunduğu uydu antenler, kış şartlarında performans kaybı yaşamaması için ısınarak üzerindeki karı eritme özelliğine sahip. Hal böyleyken, sıcak bir tabağı andıran bu çanaklar, kedilerin gündüzleri uyumak için favori noktalarından biri olmuş. Starlink abonesi Aaron Taylor, Twitter’da paylaştığı mesajda, “Starlink, soğuk günlerde sıcak bir yer haline gelmesini keşfeden kediler üzerine yatana kadar mükemmel çalışıyor” demiş. Kullanıcılar kedilerin bu hareketi sırasında internet hızında yavaşlama olduğunun altını çiziyor. Kedilere kimse söz geçiremez, bunu Elon Musk da öğrenmiş oldu.