Kediler gerçekten sudan nefret eder mi

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Bu konuya eğilen uzmanlar, “Acaba kediler sudan nefret ediyor mu?” sorusunu araştırmışlar.

Öncelikle tüm kedilerin böyle bir davranışa sahip olduğunu kabul etmenin haksızlık olduğu belirtiliyor.

Pennsylvania Üniversitesi’nden Carlo Siracusa’ya göre bu yönden kediler, köpeklerden farklı değil: “Kedilerin sudan hoşlanmayan eşsiz bir yaratık olduğunu düşünme eğilimindeyiz, ancak sudan hoşlanmayan birçok köpek var.”

California’da hayvan davranış uzmanı olan Wailani Sung, kedi ve köpeklerin mekân farklılıklarına değiniyor: “Evcil kediler kapalı alanlarda kalma eğilimindeyken, köpekler daha sık dünyaya açılıyor ve maceralara atılıyor, bu da onlara suya alışmak ve suda olmaktan zevk almak için daha fazla fırsat veriyor olabilir. Çoğu evcil köpek de banyo yoluyla düzenli olarak suya maruz kalır, ancak kediler genellikle dilleriyle kendilerini tımar ederler - suya ihtiyaç duymazlar.”

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Ancak her şey bir yana kedilerin gerçekten sudan kaçmak için haklı sebepleri var. Kedilerin vücutlarının her yerinde çevreyi daha iyi algılamalarına yardımcı olan tüyler var ve bu tüyler ıslanınca bu algıları bozulabiliyor. Bu nedenle de temkinli olabiliyorlar. Bir de tabii kedilerin öngörülemeyen durumlardan hoşlanmadıklarını da bu nedenlere ekleyelim.

Kediler için bir uyarı var ama: Özellikle de kuru mamayla beslenenlerin su içmeye teşvik edilmesi gerekebilir. Çünkü evrimsel süreçte kedilerin su ihtiyacının çoğunu, evrimleştikleri kurak ev ortamlarında bulmak yerine yedikleri yiyeceklerden elde etmeleridir. Uzmanlar, beslenme alanlarından uzakta ve tercihen ana yaşam alanında daha yüksek bir yerde bulunan en az bir su kabı da dahil olmak üzere birden fazla su kabı bulundurulmasını öneriyor.

Yaramaz kediye spreyle su sıkılmasına ise karşılar. Genellikle verilen tepkinin kedinin yanlış davranışın ne olduğunu anlaması için çok geciktiğini ve sahibinin tahmin edilemeyecek şekilde tehditkar olduğunu düşünmesine yol açıyor.

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EN MEŞHUR KEDİNİN YENİ DOSTLARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın göreve başlamasının ardından Downing Street 10 Numara’da hareketlilik yaşanıyor. Konu bu konutun asıl sahibi kedi Larry. Starmer ailesinin halihazırda Jojo adında bir kedileri var. Konutta da Larry vardı. Şimdi bu kedilere kardeş geldi: Bir Sibirya kedisi.

Sir Starmer aslında çocuklarının isteği üzerine Downing Street’e taşınırken bir Alman Çoban köpeği getirecekti ancak aile arasındaki müzakereler sonucunda bir kedide karar kılınmış.

Konutun kapısına peki kedi kapısı eklenebilir mi? İngiltere Başbakanı bombaya dayanıklı kapıya böyle bir giriş açılmasının zor olduğunu söylüyor.

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Downing Street’te önceki Başbakan Rishi Sunak, bir Labrador olan Nova’yla, Boris Johnson da Jack Russell cinsi Nova adlı bir köpekle yaşamıştı.

Sir Winston Churchill de Nelson ve Munich adında iki kedi, Rufus adında bir kaniş beslemişti.





OKUR FOTOSU

Okurumuz Erdoğan Gözel, kedileri Lulu ve Zuzu’nun fotoğraflarını “Yavrularımızın fotoğrafları. Yayınlarsanız mutlu oluruz” notuyla iletmiş. Yayınlamaz mıyız. Lulu, Zuzu ve okurumuza ailesiyle beraber upuzun, neşeli, sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...