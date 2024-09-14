Kediler ABD’de seçimi etkileyebilir mi

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Bu seçimde ABD toplumunu ayrıştıran çok sayıda konu arasında bir de kedi meselesi var.

Trump’ın yardımcısı olarak açıkladığı JD Vance’in Demokratların ön plandaki siyasetçilerine yönelik kullandığı “Kendi hayatlarından ve yaptıkları seçimlerden mutsuz olan ve bu yüzden ülkenin geri kalanını da mutsuz etmek isteyen bir grup çocuksuz kedili kadın” ifadesi kediseverlerin canını sıktı.

Şimdi de hafta içinde yapılan ilk münazaranın ardından küresel fenomen şarkıcı Taylor Swift’in Harris’e desteğini açıkladığı paylaşımı ‘kedi’ meselesini tekrar gündeme getirdi.

ÇOCUKSUZ KEDİLİ KADIN

Kucağında kedisiyle fotoğrafını paylaşan Swift, açıklamasını “Çocuksuz kedili kadın” olarak imzaladı.

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Swift’in 285 milyon takipçisine duyurduğu kararı, ABD seçimlerinde etkili olacağa benziyor. Çünkü bu paylaşımın ardından oy verme işlemleriyle ilgili bilgi alınan resmi sitelerde yaşanan yoğunluk, seçime olan ilginin arttığını gösteriyor. Uzmanlara göre de sandığa giden kişi sayısı arttıkça Demokratların kazanma ihtimali kuvvetleniyor.

Bunu bir de kediseverlikle teyit edelim. Araştırmaya göre Demokratların kedi sahibi olma oranı yüzde 40, Cumhuriyetçilerin yüzde 35.

Tabii bu Cumhuriyetçilerin kedi sevmediği anlamına gelmiyor. Kedisi olan Demokratların yüzde 31.8’i, yine kedisi olan Cumhuriyetçilerin yüzde 33.3’ü, kedilerini ailelerinin en önemli üyesi olarak görüyormuş.

Trump son olarak ülkedeki köpek sevgisine dokunan bir çıkışla Harris’le yaptığı münazarada Ohio’ya gelen göçmenlerin, insanların köpeklerini kaçırıp yediğini öne sürecek kadar ileri gitti.

Hayvan sevgisi ABD seçiminde belirleyici bir faktör olarak önümüzde duruyor.

‘KEDİ 9 CANLIDIR’ DEDİKLERİ BU OLSA GEREK

Olay Britanya’da Kuzey Yorkshire’da gerçekleşiyor. Nicci Knight, Türkiye’de tatildeyken komşuları kedileri Ted’in gölette boğulduğunu haber vermiş. Knight da ailesiyle uzakta olmasına rağmen Ted için bir cenaze töreni düzenlenmesini sağlamış. Knight ve ailesi Türkiye tatilindeyken, kedilerini bakmak için eve giden bakıcıdan Ted’in evde olduğuna dair bir mesaj almış. Meğer Ted hayattaymış ve kedi kapısından içeri girerek mekânına kurulmuş. Daha sonra Facetime üzerinden görüntülü konuşarak gerçekten kedisinin yaşadığını öğrenen Knight, başka bir ölü kedinin yakılması için 130 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) verdiğiyle kalmış.

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GÖZ GÖZE BAKIP ANLAŞABİLİYORUZ

Advanced Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre insanlar köpekleri gözlerine bakarak severse iki canlının beyni senkronize olabiliyormuş. Bu durum daha önce insan-insan etkileşiminde ve diğer türlerin kendi aralarında gözlemlenen bir durumdu. Bu da farklı türdeki canlılar arasındaki ilk etkileşim.

Araştırmanın yazarları, “Köpekler, davranışlar, yüz ifadeleri ve hatta ses tonları aracılığıyla çok çeşitli insan duygusal durumlarını ve iletişim sinyallerini okumak, anlamak ve bunlara yanıt vermek üzere evrimleşti. Kediler, diğer evcil veya refakatçi hayvanlarda sıklıkla görülmeyen olağanüstü düzeyde aktif bir arkadaşlık sunuyorlar” diyor.

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OKUR FOTOĞRAFI

ÜZÜM’ÜN GÜZELLİĞİ

Okurumuz Ahmet Arıman, “Kızımın kedisi Üzüm” notuyla bu dünya güzelini paylaşmış. Üzüm, okurumuz, kızına, ailesiyle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı, upuzun bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...