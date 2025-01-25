Kaygılı hallerinin sebebi bizmişiz

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Pandemiyle beraber artışa geçen köpek sahiplenme sayısı İngiltere’de son 4 yılda 3.7 milyona ulaşmış durumda.

Tüm hanelerdeki köpek sahipliği oranıysa yüzde 36. Ve bu kitlenin önemli kısmı ne yapıyor olursa olsun köpeklerini evde bırakmıyor ve gittiği her yere götürüyor. Bu bence iyi bir şey. Ama sonuçları var.









Bu hafta yayımlanan araştırmaya göre İngiltere’de yaşayanlar sosyalleşmek için dışarı çıktıklarında köpeklerini evde bırakırlarsa kendilerini kötü hissediyorlar. İlk kez evcil hayvan sahiplenenlerin yüzde 82’si evcil hayvanlarını evde bırakma konusunda endişeli veya kaygılı. Bu oran tüm köpek sahiplerinde yüzde 66.

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YALNIZ KALDIĞINDA ZORLANIYOR

Şimdi araştırmalar bu tavrımızın köpekleri endişeye ittiğini söylüyor. Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği araştırması bize diyor ki 10 köpekten 8’i evde yalnız bırakıldığında zorlanıyor. Bu zorlananların yarısı ise bu konuda açık bir belirti göstermiyor. Bu nedenle sahipleri bu köpeklerin endişesini anlayamayabiliyor.

Konuyu irdeleyen Independent gazetesinin makalesinde şöyle denmiş: “Modern köpek eğitim yöntemleri, cezalandırma yerine ödüller kullanmanın ve köpeklerin ipuçlarına ve ihtiyaçlarına göre tepki vermenin önemini öne çıkarıyor. Ancak köpeğe zarar verme korkusu, hep net olarak çizilmiş sınırlardan faydalanan köpeklerin aşırı insanlaştırılmasına yol açabilir. Sonuç olarak, davranış sorunlarıyla yaygın olarak karşılaşıyoruz.”

Uzman görüşüne göre de eğer köpeğimize daha o yavruyken yalnız kalmayı öğretmezsek, biz yanından uzaklaştığımızda dünyanın sonunun geldiğini düşünüyor. Bu da yaşamı boyunca bu tavrı sürdürmesine yol açıyor.

Önerilen ise veterinerlere ya da köpek davranışı konusunda uzman olan eğitmenlere danışarak bunun eğitimini vermek.



UZMANLARDAN UYARI ÖPMEYİN



YAPILAN yeni bir araştırma bize ev köpekleri gibi evcil hayvanların non-tifoidal Salmonella gibi zoonotik patojenleri bulaştırabileceğini gösteriyor. Bunun için uyarıları şu: Onlara zararı olmayan ama bize zararı olabilecek patojenlere maruz kalmamak için köpeklerimizi ağızlarından öpmemeliyiz.

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OKUR FOTOSU

SANAT ELEŞTİRMENİ SİSİP’TEN BİR ANI



OKURUMUZ yazar Semra Aktunç -aynı zamanda 2011’de kaybettiğimiz yazar Hulki Aktunç’un eşi- bize bir not iletmiş: “Fotoğrafta gördüğünüz, yazar Hulki Aktunç’un kedisi Sisip. Sisip burada ressam Berna Türemen’e ait bir kedi tablosunu inceliyor. Fotoğraf 1992-1993 yıllarında çekilmiş.”







Hayat dediğimiz, tüm bu anıların toplamı sanıyorum. Semra Hanıma paylaşımı için çok teşekkür ediyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.



NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...