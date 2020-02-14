Karşılıksız sevgiye karşılık vermenin günü geldi

EVET, bugün Sevgililer Günü. Bugün her yanımız güller, renkli balonlar, mutlu çiftlerle dolup taşacak, sevgilisi olanlar daha mutlu, sevgilisi olmayanlar daha mutsuz olacak.
Ama bu insanları ilgilendiren bir mesele.
Biz bugün de insanların dertlerini kenara bırakacağız ve yanı başımızda bizden sevgi ve ilgi bekleyenlere yöneleceğiz.
İstanbul Ansiklopedisi’nde, Oruç Auroba’nın ‘İstanbul’un Hayvanları’ maddesindeki tarifiyle “İstanbul’un ‘yerleşik-şehirli’ iki hayvanı” kedi ve köpeklere ülkenin her noktasında giderek artan sevgiyi bugün taçlandırsak güzel olmaz mı? Bakın mesela, dünyada neler yapılıyor.
ABD’de tüm ülkenin yüzde 11’i olan 27.6 milyon kişi köpeğine, ülkenin yüzde 6.7’sine denk gelen 17.1 kişi de kedisine hediye alacak. Ve bu insanların sadece Sevgililer Günü’nde bu hediyeler için 751.3 milyon dolar harcamaları bekleniyor. Bu, geçen yıl 647.9 milyon dolardı.
Araştırma şirketi Euromonitor International’a göre küresel ekonomi son 10 yılda sadece
yüzde 43 büyürken, evcil hayvan sektörü aynı
dönemde yüzde 66 büyüdü. ABD’liler 2019’da
hayvanları için 52 milyar dolar harcarken bu sayı 2009’da 34 milyar dolardı.
İnsanlar uzun bir süredir artan bir oranla hayvanlarını ailenin bir parçası olarak görüyor. Son araştırma 2015’ten ve bu oran yüzde 95.
Kediler için egzersiz aletinden köpekler için tasarım kıyafetlere kadar çok geniş bir skalada ürünler mevcut. Ama ben size o kadar harcama yapın demiyorum. Sadece onlara bir kıyak yapın.
Kediniz ya da köpeğiniz olmayabilir ama sokakta sevgi bekleyen çok canlı var. Siz de bugüne bir sokak hayvanı severek ya da besleyerek başlayın. Bir kere beslediniz ve sevdiniz mi, bu iyiliğinizi asla unutmayacak olan bu hayvanlarla aranızda zaman içerisinde bir bağ oluşacağını şaşırarak göreceksiniz.
Bunları yapacak vaktiniz yoksa ama yardımda bulunabilecek paranız varsa, bir barınağa ya da derneğe ulaşarak daha iyi şartlara kavuşmaları için destek verebilirsiniz. Ben yönlendirmede bulunmayayım, siz istediğiniz derneği sosyal medya aracılığıyla kolayca bulabilirsiniz.
KEDİNİZ VARSA...
*Bugünü evde beraber geçirin.
*Bol bol oyun oynamaya çalışın.
*Ödül maması ya da ıslak mama verin.
*Seveceğini düşündüğünüz yeni bir oyuncak alın ya da bir kutu ya da karton torbayı her şeyden çok sevdikleri için ona öyle oyuncaklar hazırlayın.
KÖPEĞİNİZ VARSA...
*Bir köpeğin en sevdiği şeylerden birisi sizin dibinizde olmak, o yüzden yan yana vakit geçirin.
*Bugün ona ödül maması verin.
*Onu en sevdiği yere, muhtemelen park olmalı, götürün.
*Seveceğini düşündüğünüz bir oyuncak alın.
TAKİP ÖNERİSİ: INSTAGRAM’DAKİ CENNET
Köpek cinsleri arasında Instagram'ın en sevecen davrandığı galiba Golden Retriever'lar. Milyonlarca hesap var ve hepsi birbirinden güzel. Buradan başlayın, bir bakmışsınız saatler geçmiş.
instagram.com/goldenretrievers
KARŞINIZDA BIDIK
OKURUMUZ Enhar Demirel, kedileri Bıdık’ın fotoğrafını şu notla paylaştı: “Oğlumun doğum gününde kapımıza gelen, oğlumun alerjisine rağmen 7 yıldır bizimle Bıdık kızımız. Yaklaşık 2.5 yıldır sokak hayvanlarına da yuva bulmaya çalışıyorum. 130’u geçti. Instagram’da @travellerandcat hesabımda da hikâyeleri ile birlikte paylaşıyorum.”
KİTAP: KALBİNİZ İÇİN GEREKLİ
Hayvanların ruh dünyasıyla ilgili dünyanızı değiştirecek bir çalışma. Bazı kısımları duygulanmadan okumak mümkün değil. Ama okumanızı tavsiye ederim. Kitaptan bir alıntı: “Bir kalbin güvende olması için bir başkasının varlığı hava kadar gerekli.”
BİR KEDİ NASIL SEVİLİR
KARŞILAŞTIĞINIZ bir kediyi nasıl seveceğiniz, ona nasıl yaklaşacağınız bir muamma. Sağı solu belli olmuyor, dokunulmaktan hoşlanmıyor ama yine de temkinli olarak yaklaşıyoruz. Science Direct’te yer alan bilimsel araştırmanın sonuçlarını paylaşayım ben, rehber olsun.
Kediyi severken önemli olan kontrolü ve seçme hakkını mümkün olduğu kadar ona vermeniz. Araştırmalara göre sevilmek için kedinizin size yanaşmasını beklediğinizde onu daha uzun süre sevmenize izin veriyorlar. Genel olarak kedilerin yüz bölgesine, özellikle kulak arkası, çene altı ve yanaklarına dokunulmasından hoşlandığını ve göbeğine, sırtına ve kuyruğuna dokunulmasından daha çok tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Kediniz...
Kuyruğu havada size yaklaşıyorsa...
Gurluyor ve ön patileriyle masaj yapıyorsa...
Rahat bir duruştaysa, kulakları havadaysa...
Onu sevmeyi bıraktığınızda hafifçe patisiyle sizi devam etmeniz için dürtüyorsa sıkıntı yok.
Ama kediniz...
Başını çeviriyor, dokunmamanız için çekiliyorsa...
Sürekli gözlerini kırpıştırıyor, kafasını ya da bedenini sallıyor, burnunu yalıyorsa...
Kulakları düz ve arkaya doğru yatıksa...
Kuyruğu kabarıksa...
Patisiyle elinizi uzaklaştırmaya çalışıyor, ısırıyor ya da tırmalıyorsa durum iyi değil, dokunmayın.
Karşılıksız sevgiye karşılık vermenin günü geldi
EVET, bugün Sevgililer Günü. Bugün her yanımız güller, renkli balonlar, mutlu çiftlerle dolup taşacak, sevgilisi olanlar daha mutlu, sevgilisi olmayanlar daha mutsuz olacak.
Ama bu insanları ilgilendiren bir mesele.
Biz bugün de insanların dertlerini kenara bırakacağız ve yanı başımızda bizden sevgi ve ilgi bekleyenlere yöneleceğiz.
İstanbul Ansiklopedisi’nde, Oruç Auroba’nın ‘İstanbul’un Hayvanları’ maddesindeki tarifiyle “İstanbul’un ‘yerleşik-şehirli’ iki hayvanı” kedi ve köpeklere ülkenin her noktasında giderek artan sevgiyi bugün taçlandırsak güzel olmaz mı? Bakın mesela, dünyada neler yapılıyor.
ABD’de tüm ülkenin yüzde 11’i olan 27.6 milyon kişi köpeğine, ülkenin yüzde 6.7’sine denk gelen 17.1 kişi de kedisine hediye alacak. Ve bu insanların sadece Sevgililer Günü’nde bu hediyeler için 751.3 milyon dolar harcamaları bekleniyor. Bu, geçen yıl 647.9 milyon dolardı.
Araştırma şirketi Euromonitor International’a göre küresel ekonomi son 10 yılda sadece
yüzde 43 büyürken, evcil hayvan sektörü aynı
dönemde yüzde 66 büyüdü. ABD’liler 2019’da
hayvanları için 52 milyar dolar harcarken bu sayı 2009’da 34 milyar dolardı.
İnsanlar uzun bir süredir artan bir oranla hayvanlarını ailenin bir parçası olarak görüyor. Son araştırma 2015’ten ve bu oran yüzde 95.
Kediler için egzersiz aletinden köpekler için tasarım kıyafetlere kadar çok geniş bir skalada ürünler mevcut. Ama ben size o kadar harcama yapın demiyorum. Sadece onlara bir kıyak yapın.
Kediniz ya da köpeğiniz olmayabilir ama sokakta sevgi bekleyen çok canlı var. Siz de bugüne bir sokak hayvanı severek ya da besleyerek başlayın. Bir kere beslediniz ve sevdiniz mi, bu iyiliğinizi asla unutmayacak olan bu hayvanlarla aranızda zaman içerisinde bir bağ oluşacağını şaşırarak göreceksiniz.
Bunları yapacak vaktiniz yoksa ama yardımda bulunabilecek paranız varsa, bir barınağa ya da derneğe ulaşarak daha iyi şartlara kavuşmaları için destek verebilirsiniz. Ben yönlendirmede bulunmayayım, siz istediğiniz derneği sosyal medya aracılığıyla kolayca bulabilirsiniz.
KEDİNİZ VARSA...
*Bugünü evde beraber geçirin.
*Bol bol oyun oynamaya çalışın.
*Ödül maması ya da ıslak mama verin.
*Seveceğini düşündüğünüz yeni bir oyuncak alın ya da bir kutu ya da karton torbayı her şeyden çok sevdikleri için ona öyle oyuncaklar hazırlayın.
KÖPEĞİNİZ VARSA...
*Bir köpeğin en sevdiği şeylerden birisi sizin dibinizde olmak, o yüzden yan yana vakit geçirin.
*Bugün ona ödül maması verin.
*Onu en sevdiği yere, muhtemelen park olmalı, götürün.
*Seveceğini düşündüğünüz bir oyuncak alın.
TAKİP ÖNERİSİ: INSTAGRAM’DAKİ CENNET
Köpek cinsleri arasında Instagram'ın en sevecen davrandığı galiba Golden Retriever'lar. Milyonlarca hesap var ve hepsi birbirinden güzel. Buradan başlayın, bir bakmışsınız saatler geçmiş.
instagram.com/goldenretrievers
KARŞINIZDA BIDIK
OKURUMUZ Enhar Demirel, kedileri Bıdık’ın fotoğrafını şu notla paylaştı: “Oğlumun doğum gününde kapımıza gelen, oğlumun alerjisine rağmen 7 yıldır bizimle Bıdık kızımız. Yaklaşık 2.5 yıldır sokak hayvanlarına da yuva bulmaya çalışıyorum. 130’u geçti. Instagram’da @travellerandcat hesabımda da hikâyeleri ile birlikte paylaşıyorum.”
KİTAP: KALBİNİZ İÇİN GEREKLİ
Hayvanların ruh dünyasıyla ilgili dünyanızı değiştirecek bir çalışma. Bazı kısımları duygulanmadan okumak mümkün değil. Ama okumanızı tavsiye ederim. Kitaptan bir alıntı: “Bir kalbin güvende olması için bir başkasının varlığı hava kadar gerekli.”
BİR KEDİ NASIL SEVİLİR
KARŞILAŞTIĞINIZ bir kediyi nasıl seveceğiniz, ona nasıl yaklaşacağınız bir muamma. Sağı solu belli olmuyor, dokunulmaktan hoşlanmıyor ama yine de temkinli olarak yaklaşıyoruz. Science Direct’te yer alan bilimsel araştırmanın sonuçlarını paylaşayım ben, rehber olsun.
Kediyi severken önemli olan kontrolü ve seçme hakkını mümkün olduğu kadar ona vermeniz. Araştırmalara göre sevilmek için kedinizin size yanaşmasını beklediğinizde onu daha uzun süre sevmenize izin veriyorlar. Genel olarak kedilerin yüz bölgesine, özellikle kulak arkası, çene altı ve yanaklarına dokunulmasından hoşlandığını ve göbeğine, sırtına ve kuyruğuna dokunulmasından daha çok tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Kediniz...
Kuyruğu havada size yaklaşıyorsa...
Gurluyor ve ön patileriyle masaj yapıyorsa...
Rahat bir duruştaysa, kulakları havadaysa...
Onu sevmeyi bıraktığınızda hafifçe patisiyle sizi devam etmeniz için dürtüyorsa sıkıntı yok.
Ama kediniz...
Başını çeviriyor, dokunmamanız için çekiliyorsa...
Sürekli gözlerini kırpıştırıyor, kafasını ya da bedenini sallıyor, burnunu yalıyorsa...
Kulakları düz ve arkaya doğru yatıksa...
Kuyruğu kabarıksa...
Patisiyle elinizi uzaklaştırmaya çalışıyor, ısırıyor ya da tırmalıyorsa durum iyi değil, dokunmayın.