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Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

Karantinadan çıkarken onları unutmayın

6 Haziran 2020

Yaptığımız çağrıya uyan okurlarımızdan her hafta kedi ya da köpeklerinin fotoğraflarını alıyoruz.

Bu fotoğraflarda da ekseriyetle, “Yayımlanırsa çok mutlu oluruz” notu oluyor. Kedi ya da köpeğimizin bu fotoğrafı görünce anlamayacağını bildiğimiz halde neden mutlu oluyoruz? Ya da bu eylemimiz onlar için bir anlam ifade etmese bile neden onlar adına seviniyoruz? Ne yalan söyleyeyim, ben de okurlarımız gibi, elimde imkân olsa şehrin bütün açık alanlarında kedilerimin fotoğrafını sergilemek isterdim. Çünkü kurduğumuz bağ ve hayatımıza kattıkları, sadece mama ve su verip barınma imkânı sağlamamızla karşılanacak şeyler değil. Onlarla yaşadığımız sevgi alışverişini anlatmak istiyoruz sürekli. Özellikle koronavirüs nedeniyle karantinada olduğumuz günlerde bunun değerini daha da çok anladık.

Karantinadan çıkarken onları unutmayın

‘SARILARAK UYUYORUZ’

Son dönemde ‘Hekimoğlu’ dizisinde Doktor Zeynep’i canlandıran oyuncu Damla Colbay da karantinayı kedisiyle geçirenlerden. 50 gün boyunca markete bile çıkmadığı dönemde kedisi onun en büyük yardımcısı olmuş. Colbay tanışmalarını şöyle anlatıyor: “Canim kedim Pişi’mle 6 yıl önce, o üç aylıkken tanıştık. O günden beri yanımdan hiç ayrılmadı. Büyük bir bağla birbirimize bağlıyız. Bebekken çok yaramaz olduğu için genelde benim dışımda kimseyle anlaşamazdı, büyüdükçe biraz olsun sakinleşti. Normal kedilere göre daha büyük ve kilolu. O yüzden sarılarak uyuduğumuz anları çok seviyorum.”

Karantinadan çıkarken onları unutmayın

‘UMARIM YÜZ YAŞINA KADAR YAŞAR’

Peki karantina nasıl geçti? “Karantina sürecinde 50 gün boyunca markete bile çıkmadan geçirdiğim bir dönem oldu, o dönemde Pişi’min varlığına bir kez daha yüzlerce kez teşekkür ettim. O var diye hiç yalnız hissetmedim, hatta aramızdaki bağ daha da güçlendi.” Ve son olarak da ilan-ı aşkını dinleyelim Damla Colbay’ın: “O benim en büyük sırdaşım, en değerli varlığım. Hayatını benimle geçirdiği ve beni bulduğu için çok mutluyum. Umarım yüz yaşına kadar yaşar.”

KARANTİNA SIRDAŞLARIMIZ

Selim İleri, ‘Sona Ermek’ romanını “Issız akşamlarında beni okumuş olanlara” ifadesiyle, okurlarına ithaf etmişti. Kedilerimiz, köpeklerimiz de bizim ıssız akşamlarımızda yanımızdaki sırdaşlarımız oldular. Karantinadan kendimizi sokaklara attığımız günlerde onları ihmal etmeyelim diye hatırlatmak istedim.

Karantinadan çıkarken onları unutmayın

BİR GÜN BİLE MUTLU OLSUNLAR DİYE

ÇOK kutsal bir işe kendilerini adamış durumdalar. Felçli, yaşlı, engelli hayvanların tedavi ve bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Ve her zaman yardıma ihtiyaçları var. Derneğin kurucusu Zuhal Kadıoğlu, “Maalesef felçli, yaşlı, kanserli hayvanların ömürleri çok uzun olmuyor. Bu yüzden yaşamlarının geri kalanında bir gün bile olsa mutlu olabilecekleri bir ortam yaratmak istedim” diyor. Bazı fotoğrafları görmeye insanın yüreği dayanmıyor, baştan uyarayım. Onun için de kurumsal ayrı bir hesap açmışlar, buradaki duyuruları takip ederek istediğiniz zaman yardım edebilirsiniz. www.instagram.com/encanderkurumsal

Karantinadan çıkarken onları unutmayın

KEDİLERİN EDEBİYATI

BAŞLIK kendisini anlatıyor zaten. Edebiyatımızdaki kedi etkisinin izini süren Şerife Çağın’dan elden bırakamayacağınız bir derleme... İncelemeler ve kediler üzerine yazılar, bu sevgi konusunda ufkunuzu açacak.

‘KEDİ EDEBİYATI: TÜRK EDEBİYATININ KEDİLERİ VE KEDİCİLERİ’
Derleyen: Şerife Çağın
Dergâh Yayınları
519 sayfa
48 TL

Karantinadan çıkarken onları unutmayın

ARABA SEVDALISI LOVA

YALOVA’dan okurumuz Celalettin Demirel, kedisi Lova’nın fotoğrafını, “1 yaşında ve arabayla gezmeye bayılıyor” notuyla iletmiş.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...

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