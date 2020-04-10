Huysuz ev arkadaşı için çözümler

Karantinada herkes iyi bir ev arkadaşı olmayabilir. Buna kediler ve köpekler de dahil. Bazen sinir bozucu hareketler yapabilirler, bazen de gürültülü davranıp evlerdekileri diğer kişileri rahatsız edebilirler. İşte iki senaryo ve olası önlemler...
MOBİLYALARINIZI TIRMALAMASINI NASIL ENGELLERSİNİZ
Cevap kısa ve net aslında: İMKÂNSIZ.
Ama deneyelim yine de. Tavsiyeler şöyle:
* Tırmalama tahtasını, kedinizi şekerleme yapmayı sevdiği yerlere koyun. Mesela güneşli bir pencerenin önüne. Böylece tahtayı, onun radarına sokmuş olursunuz.
* Her kedi farklı dokuları sever. Kimisi ahşap, kimisi halı, kimisi kumaş... Bu nedenle farklı türde tırmalama tahtaları deneyebilirsiniz.
* Kedinizi yavruyken alıştırmak için tırmalama tahtasını kullandığı zaman onu mamayla ödüllendirip böyle bir refleks geliştirmesini sağlayabilirsiniz.
* Daha dikkatli olun. Kediniz uykudan uyandığında onu tırmalama tahtasının yakınına koyun. Çünkü kediler uyandıklarında tırmalamayı severler.
* Dikkat. Mobilyalarınızı tırmaladı diye kedinizi cezalandırmaktan vazgeçin. Cezalandırma sizin bulunduğunuz sırada o hareketi yapmasını engeller, siz orada yokken o hareketleri yapmayı sürdürür.
* Eski mobilyalarınızı tırmalamasına izin vermeyin. Çünkü böyle yaparak diğerleri için de izin koparmış oluyor.
DURDUK YERE HAVLAMASININ ÖNÜNE NASIL GEÇERSİNİZ
* Neden havladığını anlamaya çalışın ve o nedeni ortadan kaldırmayı deneyin.
* Havladığında ona sevecen yaklaşın, onu över tonda konuşun.
* Ödül kurabiyesini tam burnunun önünde sallayın. Çoğu köpek, koku alma duyusu her şeyin önüne geçtiği için anında sessizleşecektir.
* Şimdi sessiz olduğu için ona iyi bir köpek olduğunu söyleyin.
* Sessiz kaldığı 3 saniyeden sonra ona ödül mamasını verin.
* Yine havladığında başka bir ödül yiyeceğini gösterin ve bu kez süreyi uzatın. Mesela 5 saniye boyunca sessiz kalmadan vermeyin.
* Bu sayede köpeğiniz, sessiz kaldığı süreden sonra ödüllendirileceğini anlayacaktır.
* Bunu her havlama nöbetinde tekrarlayıp, sessizlik sürelerini uzatın.
* Bu yöntemle köpeğinize olur olmadık zamanlarda havlamaması gerektiğini öğretebilirsiniz.
BİZİM YERİMİZE DE GEZ LOKİ
“Bir köpeğin köpek haline gelişine tanık olmak neden insanın içini mutlulukla doldurur” diye soruyor Instagram hesabının sahibi. Loki’nin maceraları tanık olanlara da aynı hissi yaşatıyor. Bugünlerde gezemiyoruz, gezenleri izlemek belki biraz iyi gelebilir.
ZARAFET VE BAY ÜNLÜ
Zarafetin insan karşılığı Audrey Hepburn’ün filmlerinde ona eşlik eden kedi ve köpeklerin yıldız oyuncunun hayatında da önemli yeri vardı. Bu hafta da Hepburn’ü, ismiyle müsemma Yorkshire Terrier cinsi köpeği ‘Mr. Famous’ (Bay Ünlü) ile fotoğrafıyla analım.
EV ARKADAŞINIZ HAKKINDA HER ŞEY!
The Pet Collective evlerimizi paylaştığımız kedi, köpekler ve daha fazlası için hem eğlenceli hem eğitici hem de gündeme ilişkin videolarla karantina günlerinde vakit geçirmek için birebir. Videolara https://www.youtube.com/user/ThePetCollective adresinden erişebilirsiniz.
EVDEN ÇIKTIĞINIZDA ONLARI UNUTMAYIN
Zorunlu hallerde sokağa çıkarken yanınızda sokak hayvanları için su ve mama götürmeyi unutmayın lütfen. Eğer ilgilenilmediğini düşündüğünüz hayvanlar varsa İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca resmi kurumlara başvurup talepte bulunabilirsiniz.
EN TATLI #EVDEKAL UYARISI
Muğla’dan okurumuz Serdar Karakaya bu fotoğrafı şu notla paylaştı: “Bu fotoğrafı parktaki kedi evinde çektim. Mini bir uyarı yazısı ekledim. Küçük bir tebessüm olsun diye.” Sokaktaki kedileri ihmal etmeyen okurumuza teşekkürler...
Huysuz ev arkadaşı için çözümler
Karantinada herkes iyi bir ev arkadaşı olmayabilir. Buna kediler ve köpekler de dahil. Bazen sinir bozucu hareketler yapabilirler, bazen de gürültülü davranıp evlerdekileri diğer kişileri rahatsız edebilirler. İşte iki senaryo ve olası önlemler...
MOBİLYALARINIZI TIRMALAMASINI NASIL ENGELLERSİNİZ
Cevap kısa ve net aslında: İMKÂNSIZ.
Ama deneyelim yine de. Tavsiyeler şöyle:
* Tırmalama tahtasını, kedinizi şekerleme yapmayı sevdiği yerlere koyun. Mesela güneşli bir pencerenin önüne. Böylece tahtayı, onun radarına sokmuş olursunuz.
* Her kedi farklı dokuları sever. Kimisi ahşap, kimisi halı, kimisi kumaş... Bu nedenle farklı türde tırmalama tahtaları deneyebilirsiniz.
* Kedinizi yavruyken alıştırmak için tırmalama tahtasını kullandığı zaman onu mamayla ödüllendirip böyle bir refleks geliştirmesini sağlayabilirsiniz.
* Daha dikkatli olun. Kediniz uykudan uyandığında onu tırmalama tahtasının yakınına koyun. Çünkü kediler uyandıklarında tırmalamayı severler.
* Dikkat. Mobilyalarınızı tırmaladı diye kedinizi cezalandırmaktan vazgeçin. Cezalandırma sizin bulunduğunuz sırada o hareketi yapmasını engeller, siz orada yokken o hareketleri yapmayı sürdürür.
* Eski mobilyalarınızı tırmalamasına izin vermeyin. Çünkü böyle yaparak diğerleri için de izin koparmış oluyor.
DURDUK YERE HAVLAMASININ ÖNÜNE NASIL GEÇERSİNİZ
* Neden havladığını anlamaya çalışın ve o nedeni ortadan kaldırmayı deneyin.
* Havladığında ona sevecen yaklaşın, onu över tonda konuşun.
* Ödül kurabiyesini tam burnunun önünde sallayın. Çoğu köpek, koku alma duyusu her şeyin önüne geçtiği için anında sessizleşecektir.
* Şimdi sessiz olduğu için ona iyi bir köpek olduğunu söyleyin.
* Sessiz kaldığı 3 saniyeden sonra ona ödül mamasını verin.
* Yine havladığında başka bir ödül yiyeceğini gösterin ve bu kez süreyi uzatın. Mesela 5 saniye boyunca sessiz kalmadan vermeyin.
* Bu sayede köpeğiniz, sessiz kaldığı süreden sonra ödüllendirileceğini anlayacaktır.
* Bunu her havlama nöbetinde tekrarlayıp, sessizlik sürelerini uzatın.
* Bu yöntemle köpeğinize olur olmadık zamanlarda havlamaması gerektiğini öğretebilirsiniz.
BİZİM YERİMİZE DE GEZ LOKİ
“Bir köpeğin köpek haline gelişine tanık olmak neden insanın içini mutlulukla doldurur” diye soruyor Instagram hesabının sahibi. Loki’nin maceraları tanık olanlara da aynı hissi yaşatıyor. Bugünlerde gezemiyoruz, gezenleri izlemek belki biraz iyi gelebilir.
ZARAFET VE BAY ÜNLÜ
Zarafetin insan karşılığı Audrey Hepburn’ün filmlerinde ona eşlik eden kedi ve köpeklerin yıldız oyuncunun hayatında da önemli yeri vardı. Bu hafta da Hepburn’ü, ismiyle müsemma Yorkshire Terrier cinsi köpeği ‘Mr. Famous’ (Bay Ünlü) ile fotoğrafıyla analım.
EV ARKADAŞINIZ HAKKINDA HER ŞEY!
The Pet Collective evlerimizi paylaştığımız kedi, köpekler ve daha fazlası için hem eğlenceli hem eğitici hem de gündeme ilişkin videolarla karantina günlerinde vakit geçirmek için birebir. Videolara https://www.youtube.com/user/ThePetCollective adresinden erişebilirsiniz.
EVDEN ÇIKTIĞINIZDA ONLARI UNUTMAYIN
Zorunlu hallerde sokağa çıkarken yanınızda sokak hayvanları için su ve mama götürmeyi unutmayın lütfen. Eğer ilgilenilmediğini düşündüğünüz hayvanlar varsa İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca resmi kurumlara başvurup talepte bulunabilirsiniz.
EN TATLI #EVDEKAL UYARISI
Muğla’dan okurumuz Serdar Karakaya bu fotoğrafı şu notla paylaştı: “Bu fotoğrafı parktaki kedi evinde çektim. Mini bir uyarı yazısı ekledim. Küçük bir tebessüm olsun diye.” Sokaktaki kedileri ihmal etmeyen okurumuza teşekkürler...