Havalar ısınıyor dikkat

Vaka sayıları düşüşünü sürdürüyor ve planlandığı üzere 1 Haziran’da kademeli normalleşmeye geçeceğiz.

Aşı takvimi de tüm yaş gruplarına doğru hızlıca yol alırken, önümüzün yaz olmasıyla tatil imkânı şanslı olanlarımıza göz kırpıyor.

Bu şansı yakalayabileceklerdenseniz planınızı yapmış olabilirsiniz. Böyle zamanlarda kedi köpekle evini paylaşanlar için işler zorlaşıyor. Çünkü zor bir karar sizi bekliyor: Seyahate beraber mi gideceksiniz, yoksa onu geride mi bırakacaksınız.

Pandemide siz eve kapanmışken size yârenlik ettiler o kadar, onları bırakıp tatile gidecek kadar kötü olmayın. Gelin bu keyfi beraber yaşayın. Köpeklerle yolculuk nispeten daha kolay.









Bu hafta biz karayoluyla yolculuk edecek kedileri konu alalım. Sizin için araştırdım buldum. İlginize sunuyorum.