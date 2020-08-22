Hak ettikleri sevgiyi almaya başladılar

Köpeklerinizin en güzel göründüğü fotoğrafları hazırlayın. Ya da maalesef artık aramızda olmayan eski can dostlarınızın fotoğraflarını sandıklardan çıkarın. Çünkü bu çarşamba Dünya Köpekler Günü’nü eda edeceğiz.
Bizde hayvan hakları yasası henüz kanunlaşmaktan çok uzakta. O yüzden Türkiye’de yaşayanlar olarak biz ancak kendi çevremizde, temas edebileceğimiz mesafedeki hayvanların hayatına olumlu etki bırakabiliyoruz. Ya da böyle günlerde fotoğraf paylaşmakla yetiniyoruz. Ama dünyada bu konuda ilerleme kaydetmiş ülkeler var tabii.
Almanya mesela, tam da bu günün muhteşemliğine yaraşır şekilde, karşılıksız sevgileriyle insanların hep yakınında olan köpeklerin hakkı olan ilgiyi görmesini sağlayacak bir düzenleme hazırladı.
Köpek sahiplerinin uyması gereken kurallar güncelleniyor. Buna göre evlerinde köpek bakanlar, köpeklerini günde en az 2 kez, toplamda 1 saatten az olmayacak şekilde yürüyüşe çıkarmak zorunda. Köpeklerin uzun süre bağlı tutulması yasak olacak. Bir de köpekler tüm gün yalnız bırakılamayacak. Dünyanın en güzel canlıları yavru köpekler için de bir kıyak yapılmış: Sosyalleşebilmeleri için günde en az 4 saat insanlarla vakit geçirmesi zorunlu olacakmış.
Biz daha meselenin abecesinde, “Köpekleri öldürmeyin, kötü davranmayın” feryatları ededuralım, dünyanın sonundaki ülkeler alfabeyi tamamlayıp ikinci tura başlamışlar. Düzenlemeye sebep olarak da Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner, “Evcil hayvanlar pelüş oyuncaklar değildir, karşılanması gereken ihtiyaçları vardır” demiş.
Tabii Almanlar buna biraz alınmış. Çünkü köpeklere yeterince iyi baktıklarına inanıyorlar. BBC Türkçe’nin haberinde, Almanya Köpek Derneği’nin (VDH) açıklaması yer alıyor. Buna göre birçok köpek sahibi bu düzenlemeye gülüp geçmiş. Çünkü zaten köpekleriyle yeterince iyi vakit
geçiriyorlarmış.
İnanışa göre kediler dünyayı ele geçirme planı yapıyorlardı. Acaba köpekler bu konuda kontrolü ele almış olabilirler mi?
HAYDİ UMUT OLABİLECEK Mİ?
TÜRKİYE’de hayvan hakları için hayvanseverlerin yardım çığlıkları günden güne yükseliyor. Bunun karşılığı da yavaş yavaş geliyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet bünyesinde Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü’nü kurdu. Burada eğitim alan doğa koruma polisleri doğa ve hayvanları da koruyacak. İhbarlar için de “Haydi” isimli mobil uygulama kullanıma sunuldu. IOS ve Android marketlerden uygulamayı indirip gördüğünüz ihlalleri bildirebilirsiniz.
MİYAVLAMAYA DAİR
KEDİLERİN miyavlamasının sebebi sadece insanlarla iletişim kurmak içinmiş. Bu iletişimin sebebi, acıkmaları, sevgi istemeleri ya da ortalıkta giden bir sıradışı durumu bildirmek içinmiş. Yavru kedilerin miyavlaması annelerine üşüdüklerini ya da aç olduklarını bildirmek içinmiş, onlar da büyüyünce miyavlamayı sadece insanlarla iletişim için kullanıyorlarmış. Bunları öğrenince insanın kedilere sevgisi daha bir artıyor.
KEDİLER NEDEN TIRMANDIKLARI AĞAÇLARDAN İNEMEZLER?
Çok sık gördüğümüz haberlerdendir: Ağaçtaki kediyi kurtarmak için bölgedeki insanlar seferber olur, son çare itfaiye gelir ve merdiven sayesinde kediyi durduğu yerden alır. Çok iyi tırmanıcı olan kediler, neden tırmandıkları gibi dönemiyorlar peki? Tırnaklarının eğimi yüzündenmiş. Şöyle ki, içe doğru kıvrılan tırnakları, onların kafaları yönünde ilerlemeleri ya da tırmanmalarını sağlıyor. Tırnaklarına uygun şekilde yüksek yerden bu kez baş aşağı şekilde inmeleri gerekiyor. İşte çoğu kedi bunu beceremiyor. Bunu denemeyi düşünenlerin de büyük kısmı korktuğu için olduğu yerde kalmayı tercih ediyor. Biz de bu manzaraları görmeye devam ediyoruz.
STOACI KARDEŞLER
OKURUMUZ Saygı Cura, kedileri Seneca ve Lucilius’un fotoğrafını, “Chincilla cinsi kedilerimin isimleri Roma döneminden Stoa felsefecilerine dayanıyor” notuyla paylaştı. Sizden de katkı bekliyoruz.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Hak ettikleri sevgiyi almaya başladılar
Köpeklerinizin en güzel göründüğü fotoğrafları hazırlayın. Ya da maalesef artık aramızda olmayan eski can dostlarınızın fotoğraflarını sandıklardan çıkarın. Çünkü bu çarşamba Dünya Köpekler Günü’nü eda edeceğiz.
Bizde hayvan hakları yasası henüz kanunlaşmaktan çok uzakta. O yüzden Türkiye’de yaşayanlar olarak biz ancak kendi çevremizde, temas edebileceğimiz mesafedeki hayvanların hayatına olumlu etki bırakabiliyoruz. Ya da böyle günlerde fotoğraf paylaşmakla yetiniyoruz. Ama dünyada bu konuda ilerleme kaydetmiş ülkeler var tabii.
Almanya mesela, tam da bu günün muhteşemliğine yaraşır şekilde, karşılıksız sevgileriyle insanların hep yakınında olan köpeklerin hakkı olan ilgiyi görmesini sağlayacak bir düzenleme hazırladı.
Köpek sahiplerinin uyması gereken kurallar güncelleniyor. Buna göre evlerinde köpek bakanlar, köpeklerini günde en az 2 kez, toplamda 1 saatten az olmayacak şekilde yürüyüşe çıkarmak zorunda. Köpeklerin uzun süre bağlı tutulması yasak olacak. Bir de köpekler tüm gün yalnız bırakılamayacak. Dünyanın en güzel canlıları yavru köpekler için de bir kıyak yapılmış: Sosyalleşebilmeleri için günde en az 4 saat insanlarla vakit geçirmesi zorunlu olacakmış.
Biz daha meselenin abecesinde, “Köpekleri öldürmeyin, kötü davranmayın” feryatları ededuralım, dünyanın sonundaki ülkeler alfabeyi tamamlayıp ikinci tura başlamışlar. Düzenlemeye sebep olarak da Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner, “Evcil hayvanlar pelüş oyuncaklar değildir, karşılanması gereken ihtiyaçları vardır” demiş.
Tabii Almanlar buna biraz alınmış. Çünkü köpeklere yeterince iyi baktıklarına inanıyorlar. BBC Türkçe’nin haberinde, Almanya Köpek Derneği’nin (VDH) açıklaması yer alıyor. Buna göre birçok köpek sahibi bu düzenlemeye gülüp geçmiş. Çünkü zaten köpekleriyle yeterince iyi vakit
geçiriyorlarmış.
İnanışa göre kediler dünyayı ele geçirme planı yapıyorlardı. Acaba köpekler bu konuda kontrolü ele almış olabilirler mi?
HAYDİ UMUT OLABİLECEK Mİ?
TÜRKİYE’de hayvan hakları için hayvanseverlerin yardım çığlıkları günden güne yükseliyor. Bunun karşılığı da yavaş yavaş geliyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet bünyesinde Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü’nü kurdu. Burada eğitim alan doğa koruma polisleri doğa ve hayvanları da koruyacak. İhbarlar için de “Haydi” isimli mobil uygulama kullanıma sunuldu. IOS ve Android marketlerden uygulamayı indirip gördüğünüz ihlalleri bildirebilirsiniz.
MİYAVLAMAYA DAİR
KEDİLERİN miyavlamasının sebebi sadece insanlarla iletişim kurmak içinmiş. Bu iletişimin sebebi, acıkmaları, sevgi istemeleri ya da ortalıkta giden bir sıradışı durumu bildirmek içinmiş. Yavru kedilerin miyavlaması annelerine üşüdüklerini ya da aç olduklarını bildirmek içinmiş, onlar da büyüyünce miyavlamayı sadece insanlarla iletişim için kullanıyorlarmış. Bunları öğrenince insanın kedilere sevgisi daha bir artıyor.
KEDİLER NEDEN TIRMANDIKLARI AĞAÇLARDAN İNEMEZLER?
Çok sık gördüğümüz haberlerdendir: Ağaçtaki kediyi kurtarmak için bölgedeki insanlar seferber olur, son çare itfaiye gelir ve merdiven sayesinde kediyi durduğu yerden alır. Çok iyi tırmanıcı olan kediler, neden tırmandıkları gibi dönemiyorlar peki? Tırnaklarının eğimi yüzündenmiş. Şöyle ki, içe doğru kıvrılan tırnakları, onların kafaları yönünde ilerlemeleri ya da tırmanmalarını sağlıyor. Tırnaklarına uygun şekilde yüksek yerden bu kez baş aşağı şekilde inmeleri gerekiyor. İşte çoğu kedi bunu beceremiyor. Bunu denemeyi düşünenlerin de büyük kısmı korktuğu için olduğu yerde kalmayı tercih ediyor. Biz de bu manzaraları görmeye devam ediyoruz.
STOACI KARDEŞLER
OKURUMUZ Saygı Cura, kedileri Seneca ve Lucilius’un fotoğrafını, “Chincilla cinsi kedilerimin isimleri Roma döneminden Stoa felsefecilerine dayanıyor” notuyla paylaştı. Sizden de katkı bekliyoruz.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...