Eve kapandık ama onları unutmayın

Daha önce karşılaşmadığımız bir durumu yaşıyoruz. Çin’in Vuhan kentinde görüldüğü anda yavaş yavaş dünyada konuşulmaya başlanan koronavirüs, bu ay ülkemize geldi ve hayatımızı kökünden değiştirdi.
Uzmanların virüsün yayılmasını engellemede en önemli şart olarak bize sundukları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz ve zorunlu haller dışında evden çıkmıyoruz. Artık iş nedeniyle evden çıkmak zorunda olanlar dahil, sosyal sorumluluk kampanyasına dönüşen #EvindeKalTürkiye’ye hemen herkes uyuyor.
Hal böyle olunca, sokak hayvanları için önemli bir tehlike meydana geliyor: Unutulmak.
Mahallemizde, işyerimizde ya da işe giderken yolumuz üzerinde rastladığımız ve bağ kurduğumuz sokak hayvanları, sokakların boşalmasıyla beraber, büyük bir yalnızlığa ve daha da önemlisi açlığa doğru yol alıyorlar.
EVDEN ÇIKARKEN MAMA ALALIM
Bunu önlemek için yapabileceklerimiz var elbette. Birincisi, bunu kendimiz yapabiliriz. Zorunlu haller dışında evden çıkmıyoruz, o zorunlu hallerde -market, eczane, köpeğinizin tuvalet ihtiyacı için evden çıktığınızda- yanımıza bir de kedi-köpek maması alabilir, sosyal mesafe ve hijyene uyarak evden çıktığımız kısa zamanda, onlar için bu mama ve suyu sokağımızda uygun bir yere bırakabiliriz.
Bir de şehirlerimizdeki ormanlarda yaşayan, artık evlerimize çekildiğimiz için insanlarla karşılaşma şansları iyice azalan canlılar var. Onlar için de belediyelerin alacağı önlemleri beklemek durumundayız. Umarım gereğini yaparlar.
O güne kadar siz zorunlu hallerde sokağa çıkarken aklınızın bir yerine sokak hayvanlarını yazmayı unutmayın. Evden çıkmıyorsanız da sizin yerinize sokak hayvanlarını besleyen platformlar var. Ormanamama.com, instagram.com/cakbipati ve instagram.com/huysuz.ihtiyar bunlar arasında. Sosyal medya aracılığıyla bu platformları bulup güvenilirliklerini öğrenmek çok kolay. Yardımda bulunmayı ihmal etmeyin, belki karşılıksız sevgilerine ufak da olsa bir cevap vermiş oluruz.
HAYVANLAR HAKKINDA DÜŞÜNELİM
Karantinada olduğumuz günlerde okumak, bize hiç kuşku yok ki iyi gelecek. Bilim felsefesi ve davranışbilimi uzmanı Vinciane Despret, Antik Yunan’dan günümüze kadar bizi meşgul eden soruları ele alıp insan-hayvan ilişkisini ve sınırları yeniden ele almamızı hedefliyor. Size başka okumalar yaptıracak, ufuk açıcı bir kitap.
EVDEN ÇALIŞANLAR PATRONLARIYLA ÇOK MUTLULAR
Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle, şirketlerin büyük çoğunluğu çalışanlarına evden çalışma imkânı sunuyor. Ülkemizde de bu durum geçerli. Bu yeni durum, evimizi paylaştığımız kedi-köpeklerimiz için bir yenilik. Evde uzun süreli yalnızlıklarını geride bırakan kedi ve köpekler, şimdi bu yeni duruma alışıyorlar. Avustralya Melbourne’de yaşayan Mark Polchleb, oluşturduğu Instagram hesabıyla, bu durumu paylaşmak isteyenlere bir platform yarattı. Polchleb, “Köpeklerimin sürekli ayakucumda olmasının avantajını kullandım. Şu anda hayatımızda bence biraz mutluluğa ihtiyacımız var” diyerek anlatmış DogsWorkingFromHome (evden çalışan köpekler) Instagram hesabını açma fikrini buluşunu. Ve eklemiş: “Bence hepimiz, köpeğimiz kafasını onu sevelim diye ellerimize sürterken klavyede yazı yazmaya çalışmışızdır.”
Kullandığımız fotoğrafın altyazısındaki “Bu şekilde yeterince uzun durursam, o burada değilken ne kadar çok çalıştığımın farkına varabilir” hikâyesi gibi gününüzü güzelleştirecek detaylar toplanmaya başladı bile. Instagram.com/DogsWorkingFromHome adresinde görebilir ya da belki daha iyisini yapıp bize kedi/köpeğinizle evde nasıl çalıştığınız gösteren fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Biz de seçer yayınlarız. Bence güzel fikir.
FENOMENLERİMİZE MERHABA DEYİN
Bu hafta köşemizi iki fenomen şereflendiriyor. Kendisini, Pomeranian cinsi köpekler Shila ve Eddie’nin menajeri olarak tanıtan okurumuz şu notla paylaştı fotoğrafları: “Her ne kadar burada Türkiye’de tanınmıyorsa da dünyada hatırı sayılır bir takipçi sayısı olan Instagram sayfalarından birine sahipler. Videoları dünyanın ünlü sosyal medya sayfalarında sürekli paylaşılıyor.” Instagram hesaplarını da ben ekleyeyim: //instagram.com/shila_the_pom.
Eve kapandık ama onları unutmayın
Daha önce karşılaşmadığımız bir durumu yaşıyoruz. Çin’in Vuhan kentinde görüldüğü anda yavaş yavaş dünyada konuşulmaya başlanan koronavirüs, bu ay ülkemize geldi ve hayatımızı kökünden değiştirdi.
Uzmanların virüsün yayılmasını engellemede en önemli şart olarak bize sundukları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz ve zorunlu haller dışında evden çıkmıyoruz. Artık iş nedeniyle evden çıkmak zorunda olanlar dahil, sosyal sorumluluk kampanyasına dönüşen #EvindeKalTürkiye’ye hemen herkes uyuyor.
Hal böyle olunca, sokak hayvanları için önemli bir tehlike meydana geliyor: Unutulmak.
Mahallemizde, işyerimizde ya da işe giderken yolumuz üzerinde rastladığımız ve bağ kurduğumuz sokak hayvanları, sokakların boşalmasıyla beraber, büyük bir yalnızlığa ve daha da önemlisi açlığa doğru yol alıyorlar.
EVDEN ÇIKARKEN MAMA ALALIM
Bunu önlemek için yapabileceklerimiz var elbette. Birincisi, bunu kendimiz yapabiliriz. Zorunlu haller dışında evden çıkmıyoruz, o zorunlu hallerde -market, eczane, köpeğinizin tuvalet ihtiyacı için evden çıktığınızda- yanımıza bir de kedi-köpek maması alabilir, sosyal mesafe ve hijyene uyarak evden çıktığımız kısa zamanda, onlar için bu mama ve suyu sokağımızda uygun bir yere bırakabiliriz.
Bir de şehirlerimizdeki ormanlarda yaşayan, artık evlerimize çekildiğimiz için insanlarla karşılaşma şansları iyice azalan canlılar var. Onlar için de belediyelerin alacağı önlemleri beklemek durumundayız. Umarım gereğini yaparlar.
O güne kadar siz zorunlu hallerde sokağa çıkarken aklınızın bir yerine sokak hayvanlarını yazmayı unutmayın. Evden çıkmıyorsanız da sizin yerinize sokak hayvanlarını besleyen platformlar var. Ormanamama.com, instagram.com/cakbipati ve instagram.com/huysuz.ihtiyar bunlar arasında. Sosyal medya aracılığıyla bu platformları bulup güvenilirliklerini öğrenmek çok kolay. Yardımda bulunmayı ihmal etmeyin, belki karşılıksız sevgilerine ufak da olsa bir cevap vermiş oluruz.
HAYVANLAR HAKKINDA DÜŞÜNELİM
Karantinada olduğumuz günlerde okumak, bize hiç kuşku yok ki iyi gelecek. Bilim felsefesi ve davranışbilimi uzmanı Vinciane Despret, Antik Yunan’dan günümüze kadar bizi meşgul eden soruları ele alıp insan-hayvan ilişkisini ve sınırları yeniden ele almamızı hedefliyor. Size başka okumalar yaptıracak, ufuk açıcı bir kitap.
EVDEN ÇALIŞANLAR PATRONLARIYLA ÇOK MUTLULAR
Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle, şirketlerin büyük çoğunluğu çalışanlarına evden çalışma imkânı sunuyor. Ülkemizde de bu durum geçerli. Bu yeni durum, evimizi paylaştığımız kedi-köpeklerimiz için bir yenilik. Evde uzun süreli yalnızlıklarını geride bırakan kedi ve köpekler, şimdi bu yeni duruma alışıyorlar. Avustralya Melbourne’de yaşayan Mark Polchleb, oluşturduğu Instagram hesabıyla, bu durumu paylaşmak isteyenlere bir platform yarattı. Polchleb, “Köpeklerimin sürekli ayakucumda olmasının avantajını kullandım. Şu anda hayatımızda bence biraz mutluluğa ihtiyacımız var” diyerek anlatmış DogsWorkingFromHome (evden çalışan köpekler) Instagram hesabını açma fikrini buluşunu. Ve eklemiş: “Bence hepimiz, köpeğimiz kafasını onu sevelim diye ellerimize sürterken klavyede yazı yazmaya çalışmışızdır.”
Kullandığımız fotoğrafın altyazısındaki “Bu şekilde yeterince uzun durursam, o burada değilken ne kadar çok çalıştığımın farkına varabilir” hikâyesi gibi gününüzü güzelleştirecek detaylar toplanmaya başladı bile. Instagram.com/DogsWorkingFromHome adresinde görebilir ya da belki daha iyisini yapıp bize kedi/köpeğinizle evde nasıl çalıştığınız gösteren fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Biz de seçer yayınlarız. Bence güzel fikir.
FENOMENLERİMİZE MERHABA DEYİN
Bu hafta köşemizi iki fenomen şereflendiriyor. Kendisini, Pomeranian cinsi köpekler Shila ve Eddie’nin menajeri olarak tanıtan okurumuz şu notla paylaştı fotoğrafları: “Her ne kadar burada Türkiye’de tanınmıyorsa da dünyada hatırı sayılır bir takipçi sayısı olan Instagram sayfalarından birine sahipler. Videoları dünyanın ünlü sosyal medya sayfalarında sürekli paylaşılıyor.” Instagram hesaplarını da ben ekleyeyim: //instagram.com/shila_the_pom.