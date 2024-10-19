×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSerhat DEMİREL
Serhat Demirel
Serhat Demirel
Serhat DemirelYazarın Tüm Yazıları

Evden çıkmadan köpeğinizi sevin

#Kedi#Köpek#Test

Bunu yapmak için birinden duymaya ihtiyacınız yok elbette ama eğer unutuyorsanız ya da bazen ihmal ediyorsanız bunun nelere mal olduğunu öğrenmeniz için bu araştırma önemli.

Haberin Devamı

Araştırmalar, köpeğiyle yaşayan insanlar evden çıktıklarında evde kalan köpeklerinin onları özlediğini ve bu özlem duygusunun giderek arttığını gösteriyor. Yani siz eve döndüğünüzde köpeğinizin duyduğu heyecan, evden uzak kaldığınız süreyle doğru orantılı.

İtalya’daki Pisa ve Perugia Üniversitelerinden araştırmacılar evden çıkmadan önce köpeğinize biraz şefkat göstermeniz halinde, durumun daha iyi olacağını ortaya çıkarmış. 

Bağlanma sorunu olmayan, yaşları 1-11 arasındaki 10 köpek üzerinde deney yapan araştırmacılar farklı cins köpekleri incelerken çalışmaya katılanlar tasmalı köpeklerini çitlerle çevrili bir alana götürmüşler ve burada köpeklerinin kalp atış hızı ölçülmüş.

SAHİBİNİ DAHA SAKİN BEKLİYOR

İlk testte, köpek sahipleri köpeklerini alana soktuktan sonra bir araştırmacıyla bir dakika boyunca konuşup, köpeklerine özel ilgi göstermeden oradan ayrılmış.

Evden çıkmadan köpeğinizi sevin

Haberin Devamı

İkinci testte, köpek sahipleri araştırmacıyla etkileşimleri sırasında köpeği sevmişler.

Gelelim ayrılık sonrasına: Sahipleri ayrıldıktan sonra köpekler ortalama üç dakika boyunca onları aramış. Sahipleri döndükten sonra köpeklerin stres hormonu kortizol seviyeleri ve kalp atış hızları ölçülmüş.

Köpekler sevilse de sevilmese de kortizol seviyeleri değişmemiş ama kalp atış hızları, gitmeden sevildiklerinde belirgin bir düşüş göstermiş.

Bu sürede hareketleri kaydedilen köpekler, sahibinin dönüşünü beklerken daha sakin durmuş.

Evden çıktığınızda köpeğiniz huzursuz oluyorsa, ayrılık şeklinize dikkat etmenizde fayda var.

KEDİLER DAR YERLERDEN NASIL GEÇİYOR

Kedilerin meraklı halleri başların çok iş açıyor. Bunu biliyoruz. Ama bu merakının peşine gitmesine imkân sağlayan bir de fizikleri var. “Sen nasıl girdin oraya” diyeceğimiz durumlarda yakaladığımız kedilerin bu yeteneklerinin sebebine bakalım.

Anahtar nokta iskelet yapıları. Esnek omuz kemerleri sayesinde su gibi akarlar. İnsanların aksine bu kemer sadece kaslarla bağlanır ve sıradışı bir hareket kabiliyeti yakalarlar. Daha küçük ve sert olmayan köprücük kemikleri de bunu destekler.

Haberin Devamı

Kedi tıbbı uzmanlarına göre, bu anatomik özellikler kedilerin küçülüp, daracık yerlerden geçmelerine imkân tanır.

Bir de bıyıkları etkili: Bu hassas tüyler, kedigillerin bir açıklığa girmeden önce o açıklığın boyutunu tam değerlendirmelerine olanak tanıyor. Bununla bitmiyor. Ayrıca bu yıl yapılan araştırmalara göre de kediler kendi vücut boyutları konusunda çok hassas farkındalığa sahip. Bir yerden geçip geçemeyeceklerine dair kuvvetli bir sezgileri de var.

Uzmanlar diyor ki kedilere evinizde bu yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar oluşturun. O dar yerlere girip huzur içinde vakit geçirebiliyorlarmış.

YAKIŞIKLI ŞERO

Okurumuz Sebati Özzeren, kedisi Şero’nun fotoğrafını, “Kedimizin adı Şero. 3 yaşında erkek. Ailemizin sevimli ve yaramaz bir üyesi. Fotoğrafını yayınlarsanız çok seviniriz” notuyla iletmiş. Yayınlamaz mıyız? Şu yakışıklılığa bakın. Okurumuza, ailesi ve Şero’yla birlikte upuzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

Evden çıkmadan köpeğinizi sevin

Haberin Devamı

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...

#Kedi#Köpek#Test
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Hamas’a lider olmak eşittir öldürülmeyi göze almak

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Önemli kararlar alınabilir, değişim yaşanabilir

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Türk çayı elden gidiyor mu?

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Bahçeli’nin uzattığı el ve DEM’in kilit noktası

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Enerji, teknoloji ve milli güvenlik (8)

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ