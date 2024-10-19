Evden çıkmadan köpeğinizi sevin

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Araştırmalar, köpeğiyle yaşayan insanlar evden çıktıklarında evde kalan köpeklerinin onları özlediğini ve bu özlem duygusunun giderek arttığını gösteriyor. Yani siz eve döndüğünüzde köpeğinizin duyduğu heyecan, evden uzak kaldığınız süreyle doğru orantılı.

İtalya’daki Pisa ve Perugia Üniversitelerinden araştırmacılar evden çıkmadan önce köpeğinize biraz şefkat göstermeniz halinde, durumun daha iyi olacağını ortaya çıkarmış.

Bağlanma sorunu olmayan, yaşları 1-11 arasındaki 10 köpek üzerinde deney yapan araştırmacılar farklı cins köpekleri incelerken çalışmaya katılanlar tasmalı köpeklerini çitlerle çevrili bir alana götürmüşler ve burada köpeklerinin kalp atış hızı ölçülmüş.

SAHİBİNİ DAHA SAKİN BEKLİYOR

İlk testte, köpek sahipleri köpeklerini alana soktuktan sonra bir araştırmacıyla bir dakika boyunca konuşup, köpeklerine özel ilgi göstermeden oradan ayrılmış.









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İkinci testte, köpek sahipleri araştırmacıyla etkileşimleri sırasında köpeği sevmişler.

Gelelim ayrılık sonrasına: Sahipleri ayrıldıktan sonra köpekler ortalama üç dakika boyunca onları aramış. Sahipleri döndükten sonra köpeklerin stres hormonu kortizol seviyeleri ve kalp atış hızları ölçülmüş.

Köpekler sevilse de sevilmese de kortizol seviyeleri değişmemiş ama kalp atış hızları, gitmeden sevildiklerinde belirgin bir düşüş göstermiş.

Bu sürede hareketleri kaydedilen köpekler, sahibinin dönüşünü beklerken daha sakin durmuş.

Evden çıktığınızda köpeğiniz huzursuz oluyorsa, ayrılık şeklinize dikkat etmenizde fayda var.



KEDİLER DAR YERLERDEN NASIL GEÇİYOR



Kedilerin meraklı halleri başların çok iş açıyor. Bunu biliyoruz. Ama bu merakının peşine gitmesine imkân sağlayan bir de fizikleri var. “Sen nasıl girdin oraya” diyeceğimiz durumlarda yakaladığımız kedilerin bu yeteneklerinin sebebine bakalım.

Anahtar nokta iskelet yapıları. Esnek omuz kemerleri sayesinde su gibi akarlar. İnsanların aksine bu kemer sadece kaslarla bağlanır ve sıradışı bir hareket kabiliyeti yakalarlar. Daha küçük ve sert olmayan köprücük kemikleri de bunu destekler.

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Kedi tıbbı uzmanlarına göre, bu anatomik özellikler kedilerin küçülüp, daracık yerlerden geçmelerine imkân tanır.

Bir de bıyıkları etkili: Bu hassas tüyler, kedigillerin bir açıklığa girmeden önce o açıklığın boyutunu tam değerlendirmelerine olanak tanıyor. Bununla bitmiyor. Ayrıca bu yıl yapılan araştırmalara göre de kediler kendi vücut boyutları konusunda çok hassas farkındalığa sahip. Bir yerden geçip geçemeyeceklerine dair kuvvetli bir sezgileri de var.

Uzmanlar diyor ki kedilere evinizde bu yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar oluşturun. O dar yerlere girip huzur içinde vakit geçirebiliyorlarmış.



YAKIŞIKLI ŞERO



Okurumuz Sebati Özzeren, kedisi Şero’nun fotoğrafını, “Kedimizin adı Şero. 3 yaşında erkek. Ailemizin sevimli ve yaramaz bir üyesi. Fotoğrafını yayınlarsanız çok seviniriz” notuyla iletmiş. Yayınlamaz mıyız? Şu yakışıklılığa bakın. Okurumuza, ailesi ve Şero’yla birlikte upuzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.









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