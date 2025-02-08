Ev eşyalarında kanser tehlikesi

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Araştırmacılar 100’den fazla köpeğin tasmasına beş gün boyunca kimyasalları toplayan silikon cihazlar takmış. 120 kimyasalı bulmak üzere çalışıldı, en az yarısında yaklaşık 40 kimyasal bulundu. Ancak kimyasalların hacmi ve sayısı daha sıcak bölgelerde önemli ölçüde artmış.

Ev eşyasında sıklıkla kullanılan, son derece toksik olan ftalatlar ile yaygın bir hava kirleticisi olan antrasen, köpeklerin idrar örneklerinde bulunan mesane kanseri belirteçleriyle ilişkilendiriliyor.

En yaygın maruz kalma yolu, toz. Kimyasallar üründen kopabiliyor ya da ayrılabiliyor. Bu da solunan ya da yutulan tozda bulunabiliyor.

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Sıcaklık da bunda önemli bir etken. Ürünler hem sıcakta daha çok gaz salıyor hem de uçucu olmaları nedeniyle soluduğumuz havaya daha hızlı karışıyor.

Peki ne yapmalı? Uzmanlara göre kimyasallar her yerde olduğu için bundan kaçınmak neredeyse imkânsız. Sadece satın aldığımız ürünlerin üretildiği malzemeleri, koruyucu maddeleri ve içeriklerini okumak için kendimizi eğitmek bile önemli bir adım.

KÖPEĞİNİZİ KLONLAR MISINIZ

İspanya’nın güneyinde Ovo Group Reproduction adlı laboratuvar, daha önce yaptığı ‘pahalı atları klonlama’ çalışmalarını evcil hayvanlar için de uygulayacağını belirtince insanlar bunun için para biriktirmeye başlamış.

Euronews, haberinde 33 yaşındaki Christian Morales’in hikâyesini aktarıyor. Çok sevdiği Fransız Bulldog Lola’yı kaybedince onu tekrar görme olasılığını canlı tutmak isteyen Morales, Lola’nın DNA’sını bir laboratuvarda saklamış.

Fakat klonlama için biraz daha paraya ihtiyacı varmış. Çünkü klonlamanın maliyeti 55 bin Euro.

Yüksek maliyete rağmen bu işlem giderek popüler hale geliyor. Laboratuvar daha önce pahalı atları klonlamaya odaklanmış fakat artık alanı genişletmiş.

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Güzel bir ihtimal, ama eski anıların yerini tutar mı? Pek sanmıyorum.

Bilim insanları klonlanan evcil hayvanların görünüm ve davranış olarak orijinaline neredeyse birebir benzediğini açıklıyor. Ancak psikologlar, klonlamanın bir evcil hayvanın bilincini veya anılarını geri getiremeyeceğini, yani sahiplerinin hâlâ keder yaşadığını savunuyor.

İspanya’da evcil hayvanının DNA’sını saklamak için çok sayıda insan yılda 500 Euro ödeyerek bu ihtimale yatırım yapıyor. Kafalarında tek bir düşünce var: Klonlama çalışmalarının daha uygun fiyata yapılması.

‘YOĞURMA’ VİDEOLARINI NEDEN SEVİYORUZ

Instagram ve TikTok’ta bayılarak izlediğimiz ‘hamur açma’ ya da ‘kurabiye yapma’ olarak anılan hareketi kedilerin bu hareketi annelerini emdikleri zaman memelerinden daha çok süt gelsin diye yaptıklarını öğrendik. Fakat şimdi bu hareketi izlemeyi biz niye seviyoruz onu öğrenmek için çalışıyoruz.

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Kedi uzmanları diyor ki, yetişkin kediler kaygılı hissettiklerinde ya da kendilerini sakinleştirmek istediklerinde bu yoğurma hareketini yapıyorlar. Diğer kediler de sadece rahat ve güvende hissettiklerinde bu hareketi yapıyor. Bu da onların mutlu olduğunu gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor.

OKUR FOTOSU

TOBİ’NİN KEYFİ

Okurumuz Başak Erel, kedisi Tobi’nin fotoğrafını “Merhaba, kedimiz Tobi, televizyonun önünde her zamanki gibi” notuyla iletmiş. Tobi haklı. O dururken, televizyonu izlemeye ne gerek var? Okurumuza, Tobi’ye ve tüm sevdikleriyle sağlıklı upuzun bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...