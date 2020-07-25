Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Serhat DEMİREL>"Depresyonla köpeğimin yardımıyla mücadele ettim"
"Serhat Demirel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Serhat Demirel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

"Depresyonla köpeğimin yardımıyla mücadele ettim"

25 Temmuz 2020

İnsanın en iyi dostu olarak anılmaları boşuna değil. Hayvan sevgisi, çoğu zaman insanı duygu dünyasındaki en derin çukurlardan çekip çıkarabiliyor. Böyle bir örneği aktaracağım bugün. Geçen hafta, ülkemizde yazar olarak tanınan ama aynı zamanda gazeteci ve senarist olan Jojo Moyes, depresyonla mücadelesini kaleme aldı The Times gazetesi için.

2019’da yazar Jojo Moyes, arkadaşı Sarah Phelps’in Twitter’a koyduğu bir fotoğraftan çok etkileniyor. “Hayatımda gördüğüm en üzgün köpeğin fotoğrafıydı” diye tanımlıyor bu karşılaşma anını. Hayatının nasıl kötü bir döneminde olduğunu, “Hayatım tamamen harap haldeydi. Ailemizden biri ciddi şekilde hastaydı ve hayatımda ilk kez depresyonla mücadele ediyordum” şeklinde anlatıyor. Fikrin hayata geçişi çok hızlı gerçekleşmiş ve Saraybosna’daki bir barınakta yaşamını sürdüren köpeği sahiplenmiş Moyes.

Depresyonla köpeğimin yardımıyla mücadele ettim

Maalesef hemen hemen her barınak köpeği gibi tedirgin, başkalarına güvenemeyen, rahat hissedemeyen köpek, eve geldiği ilk gün, aynı zamanda Moyes’un iptal edemeyeceği bir yemeğe gittiği akşam evden kaçmış. Ve onu bulabilmeleri ancak bir köpek dedektifi sayesinde olmuş. 13 gün sonra kavuşmuşlar. Bu kavuşma 10 gün sürebilmiş, çünkü 10 gün sonra tekrar kaçmış. Bu ayrılık da 11 gün sürmüş. Bütün bu tavır onun adının ‘Sisu’ olmasına yol açmış. Fincede ‘dışarıya düşkün, bağımsız’ anlamına gelen kelimeyi seçmişler. Moyes onun başından ayrılmayarak, onun hayatındaki tüm ilkleri bir kenara not ederek, duygusal olarak aralarındaki bağın günden güne kuvvetlenmesinin de büyük yardımıyla depresyonunu geride bırakmış. Şimdi Sisu için her şey tamamıyla kusursuz hale gelebilmiş değil ama Moyes’in iki köpeği Alfie ve BigDog’la beraber mutlu bir hayata adım adım ilerliyor.

Jojo Moyes, yazısını hepimize öğüt olacak şu ifadelerle tamamlıyor ki hepimizin hayatında bu sözlerin mutlaka yeri olmalı: “Bütün hayvanlar size bir şeyler öğretirler. Ama bunu en çok barınak hayvanları yapar. Bu onların bilinmeyen yeteneğidir. Sisu, bazen etrafınızdaki dünyayı değiştiremeyeceğinizi ama neredeyse her zaman bir şeyleri değiştirebileceğinizi hatırlatıyor bana. Ve bu küçük değişim bazen de tek ihtiyacınız olabiliyor.”

Depresyonla köpeğimin yardımıyla mücadele ettim

Sokaktaki canlılara yapılan zulümler maalesef her gün karşımıza çıkıyor. Kanunları bekliyoruz ki tablo düzelsin. O güne kadar yapabileceğimiz, bir hayvanın hayatınızı ne kadar güzel yönde etkileyebileceğini anlatmak. Bu sevginin özel taraflarını aktarmak. Jojo Moyes’in deneyimi, size güzel bir yol olur ve barınaklarda yuva arayan kedilere-köpeklere yoldaşlık etmeyi düşünürsünüz umarım.

Depresyonla köpeğimin yardımıyla mücadele ettim

OKUR FOTOĞRAFI

GOOFY’YLE TANIŞIN

OKURUMUZ Başak Taraktaş, kedisi Goofy’nin fotoğrafını, “1.5 yaşındaki kedim ürkek, meraklı ve uykucu bir erkek kedi” notuyla paylaştı.Depresyonla köpeğimin yardımıyla mücadele ettim

TAKİP ÖNERİSİ

YAVRU KEDİLERİN MUTLULUKLA BİR İLGİSİ VAR

İNSANI yavru kedi videosu izlemekten daha mutlu edecek kaç şey vardır bu hayatta bilmiyorum. Girip kaybolunacak Instagram hesaplarında sıra Kitten Faces’te. Avuç içi kadar kedilerin büyüme hallerine bayılacaksınız. Devamı için: https://www.instagram.com/kitten_faces/

Depresyonla köpeğimin yardımıyla mücadele ettim

KEMERBURGAZ’IN İYİLİKSEVERLERİ

OKURLARIMIZIN pandemiden sonraki sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanları için nasıl çabaladıklarına dair örnekleri paylaşmıştım. Rutinini bozmadan devam edenler var. İstanbul’dan Ceyhun Güven’i dinleyelim: “Ormandaki dostlarımıza düzenli olarak beslemeler yapıyoruz, bakımlarını sağlıyoruz. Kemerburgaz Pirinççi Köyü’nde yaklaşık 1000 köpek var. Artık bizi tanıyorlar. Elimizden geldiği sürece devam edeceğiz.” Çabası ve emeği için teşekkür ediyoruz.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...

X
Serhat DEMİREL Serhat DEMİRELTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu ortak imza yeni dönemin habercisiTolga AKYILDIZBu ortak imza yeni dönemin habercisi25.07.2020
Söz verip de gelmeyenler...Müge AKGÜNSöz verip de gelmeyenler...25.07.2020
Kadına şiddeti kınıyoruzGüzin AblaKadına şiddeti kınıyoruz25.07.2020
Hangi markalar çirkin ülke damgası yiyecekErtuğrul ÖZKÖKHangi markalar 'çirkin ülke' damgası yiyecek25.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.