Dalmaçyalılar bize iyi gelecek

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Bu konunun en bilinen örneklerinin başında Dalmaçyalı denilen köpekler geliyor. Bilim insanları şimdi bu köpeklerdeki beneklerin, memelilerin neden bazı hastalıklara yakalandığına dair cevapları ortaya çıkarabileceği ihtimali üzerine çalışıyor.

Bath Üniversitesi›nden Dr. Kit Yates, embriyo gelişirken kürk pigment hücrelerinin nasıl oluştuğu ve değişimiyle ilgili 4 yıldır devam eden çalışmayı yürüten isimlerden. Diyor ki, “Dalmaçyalıları incelemek, hem evrimimiz hem de hastalıklara yatkınlığımız gibi insan genetiği hakkındaki anlayışımızı geliştirme potansiyeline sahip.”

Dalmaçyalı köpeklerin yüksek bir oranı sağır oluyor. Bu oranın her iki kulakta yaklaşık yüzde 8, tek kulakta ise yüzde 22 olduğu tahmin ediliyor. Sağır köpeklerin yaşamı zor geçebiliyor ve bu nedenle agresif olabiliyorlar.

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Araştırmacı ekip sağırlığın doğrudan ırkın melanosit eksikliğiyle bağlantılı olduğuna inanıyor. Dr. Yates, “Melanositler embriyonun arka kısmında başlar ve dışarıya doğru, embriyonun ve gelişmekte olan derinin etrafına doğru göç ederler, bu yüzden onların örüntülerini inceleyerek öğrenebileceğimiz şeyler vardır, bu da bu sağlık durumuna yardımcı olabilir” diyor. Bu çözülebilirse, insanlardaki rahatsızlıklar için de mesafe kat edilebilir.

BU KEŞİFLE DAHA UZUN YAŞAYACAKLAR

Japon bir bilim insanı, kedilerde kronik böbrek hastalığını hedef alan ve kedilerin yaşam süresini potansiyel olarak 30 yıla kadar uzatabilecek bir tedavi geliştirdi. Kedilerin yaklaşık yüzde 30’unu 10 yaşına kadar etkileyen hastalık son aşamada organ yetmezliği ve ölüme yol açabilen lanet bir hastalık.

Tokyo Üniversitesi’nde immünoloji uzmanı olan Dr. Toru Miyazaki, böbreklerin immünoglobin antikorları kullanarak toksinleri atmasına yardımcı olan makrofaj apoptoz inhibitörü adlı bir protein keşfetmişti. Birçok hayvanın kanında bulunan bu proteinin kedilerde her zaman düzgün çalışmadığını fark eden Dr. Miyazaki bunun üzerine çalışıyor. 2 milyon dolar bağış toplayarak araştırmalarını sürdüren Dr. Miyazaki, klinik deneylerde umut verici sonuçlar almış. İlacın 2025’e kadar ticari kullanıma sunulması bekleniyor.

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OBEZ KEDİLER İLAÇLA KİLO VERECEK

EVCİL hayvanların yaşam koşullarını iyileştirme çalışmaları hızla ‘insanlaştırma’ trendine doğru evrildi. Kilo verme ilaçları da topa girdi ve Vivani Madical adlı şirket kedilerde obezite ve diyabet tedavisi için bir ilaç implantı tasarladı.

OKV-119 implant tedavisinin kedilerin 112 gün boyunca vücut ağırlıklarının en az yüzde 5’ini kaybetmelerine yardımcı olduğunu gösteriyor. Vivani’ye göre evcil kedi nüfusunun yüzde 40’ının kilolarını yönetmek için yardıma ihtiyacı var. Kedi obezitesinin daha sık görülmeye başlaması da bu çalışmaları tetikliyor.

İlaç, kısırlaştırılmış beş erkek kedide denenmiş. Kayıt sırasında kediler 28 aylık ve ortalama 5.61 kilo ağırlığındaymış. Kedilerin sağlığında olumlu gelişmeler ve beklenen kiloya inmeleri konusunda da önemli aşama kaydedilmiş.

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OKUR FOTOSU

CARAMEL VE YAVRUSU

Okurumuz Özlem Gelvalı, “Bahçemizin kedisi Caramel’in bu yılki ilk bebeğiyle keyif zamanları. Her yıl bahçemizde çocuklarını büyütüp bakıyoruz. Trakya’dan sevgiler” notuyla bu nefis fotoğrafı iletmiş. Okurumuza, Caramel’e ve yavrusuna upuzun, sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin ya da köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...