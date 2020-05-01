Çok uyuyor hasta mı acaba

Kritik haftalar devam ediyor. Eve kapanabilenler artık evlerindeki en küçük detayı bile ezberledi. Evini kedi ya da köpeğiyle paylaşanlar için sıra bir süredir ev arkadaşlarının hareketlerindeki değişimi izlemeye geldi. Artık en ufak bir değişikliği gözlemlediğimizi zannediyoruz.
Kafalardaki yeni takıntı da şöyle: Bazen kedi ya da köpeğimiz fazla sakin duruyorsa, fazla uyuyorsa, “Acaba bizimkine bir şey mi oldu” gibi bir telaş hasıl oluyor. Bilinen hastalıklar bir kenara, ne gibi durumlarda veteriner hekime başvurmak gerekiyor acaba?
Bu köşenin yardımsever veterinerleri, koronavirüs günlerinde kapılarını aşındırmama kızmadan yardımcı oluyorlar. VetSanitas’tan Halis Uçan sorularımı yanıtladı.
METABOLİK DEĞİŞİME DİKKAT
Ne gibi durumlarda veterinere başvurmalıyız?
“Metabolik diye adlandırılan kısımda bir sorun varsa, yani yemek yemesinde bir değişiklik, idrarında fazlalık ya da kokusundaki değişiklik, dışkıdaki bozulmalar, derideki kaşıntılar, dökülmeler, akıntılar görürseniz bunlar tehlikeli olabilir. Bu söylediklerim kedi ve köpekler için geçerli. Ama psikolojik yönden değişiklikler bu dönemde çok anormal değil. Çözülemeyecek derecede olursa müdahale etmek lazım.
ÇOK YEMEK YİYOR YA DA HİÇ YEMİYORSA
Bir anda çok su içmeye başlıyor ya da bir anda çok yemek yiyor. Ya da hiç yemek yemiyor, çok azaltıyor. Mesela ağzından ya da başka bir yerinden, poposundan kokular geliyor. Kedilerin normal periyotlarda kusma durumu vardır, şimdi bahsedeceğim sıra dışı durumlar için. Sürekli kusmalar sıkıntılı. Böbrek problemi, pankreatit ya da bir enfeksiyonun, vücuttaki bir yangının, bir tümörün habercisi olabilir. Dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Genel olarak da hayvanın genel duruşunu, hareketlerini inceleyip, değişiklik görürseniz hekiminize danışın.”
KÖPEKLER ŞU AN MUTLUDUR KEDİLER İSE MUTSUZ
PSİKOLOJİK olarak ortaya çıkabilecek farklılıklar:
“Şu anda 2 aydır herkes evde. Hayvanların belli bir alanı var ve siz o alanı işgal etmiş durumdasınız. Özellikle kedilerde bu durum önemli. Şu anda onların alanını paylaşıyorsunuz ve kediler de özgür, alanına çok düşkün hayvanlar. Bunu mutsuzluk olarak yansıtabilirler.
Köpeklerde tam tersi, sahipleri yanında diye inanılmaz bir mutluluk içerisindeler.”
PEKİ NASIL ÖNLEYECEĞİZ?
“Şu anda Türkiye’de açıkçası kedilerle alakalı bu işin uzmanı yok. Köpek eğitimcileri mevcut ve başarılılar ama kedilerde eğitimci ya da psikolojik problemlerde çözüm üretecek uzman yok. Varsa da ben bilmiyorum. Bazı bitkisel karışımlar var gayet başarılı oluyor. Tablet, sıvı, damla, koku yayan, buharla sakinleştiren türevleri var. Çözüm olabiliyor. Ama siz yine destek almadan, onu oyalayıp onun dikkatini çekebilecek onu rahatlatabilecek şeyleri ön plana alın. Oyun oynamak, antrenman yaptırmak, koşturmak, saklambaç oynamak, olta benzeri oyuncağıyla oynatmak hem ev halkı hem kedi için iyi olur. Köpekler için gezdirmek şart. Evde oynamak çok fazla katkı sağlamaz.”
ÇEVRE AKTİVİSTLERİ VE GÖNÜLLÜLER SAĞ OLSUN
VETERİNER hekim Halis Uçan, sokak hayvanları için uyguladıkları kontenjan doğrultusunda ve güçleri yettikçe tedavi ve besleme yardımı yaptıklarını söylüyor. Sokaklara dair gözlemi şöyle: “Duyarlı olan insanlar bile yüzde 100 kedi köpeğe odaklanamıyor. Artık herkes kendi derdine düşmüş diyeyim. Çevre aktivistleri, gönüllüler çok iyi çalışıyorlar. İlgisiz bırakmıyorlar sokak hayvanlarını. Ama tabii kısırlaştırma için götürdükleri merkezler çalışabiliyor mu, aktif mi, bu dönemde ona bakmak gerekiyor. Bize de getiriyorlar, biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz.”
Her hafta yaptığım çağrıyı yenileyeyim ben de: Zorunlu hallerde sokağa çıkarken, mutlaka sokağınızda uygun bir yere su ve kedi-köpekler için mama bırakmayı unutmayın.
NADYA’YLA TANIŞIN
OKURUMUZ Ali Ekber İnal, “gerçek dostum” dediği köpeği Nadya’nın fotoğrafını, “Tam 1 yaşında ve iyi ki yanımda. Güzel kızım” notuyla paylaştı.
SİVAS’TA İLGİ BEKLİYORLAR
AMACIMIZ sokak hayvanlarına daha iyi bir dünya sağlamak. O nedenle bu doğrultuda çabalayan oluşumlara destek olmak şart. Halihazırda yardım ettiğiniz bir dernek varsa, aklınızı çelmeyeyim. Ama yardım edecek yer arıyorsanız, buyurun: Songül, Mine, Zeynep ve Merve’den oluşan bir grup olduklarını belirten Huzur Kedileri hesabı, www.patifood.com/mine-ilayda-celik adresi üzerinden sokak hayvanları için mama desteğinizi alabiliyorlar. Instagram adresleri şöyle: www.instagram.com/huzurkedileri
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Çok uyuyor hasta mı acaba
Kritik haftalar devam ediyor. Eve kapanabilenler artık evlerindeki en küçük detayı bile ezberledi. Evini kedi ya da köpeğiyle paylaşanlar için sıra bir süredir ev arkadaşlarının hareketlerindeki değişimi izlemeye geldi. Artık en ufak bir değişikliği gözlemlediğimizi zannediyoruz.
Kafalardaki yeni takıntı da şöyle: Bazen kedi ya da köpeğimiz fazla sakin duruyorsa, fazla uyuyorsa, “Acaba bizimkine bir şey mi oldu” gibi bir telaş hasıl oluyor. Bilinen hastalıklar bir kenara, ne gibi durumlarda veteriner hekime başvurmak gerekiyor acaba?
Bu köşenin yardımsever veterinerleri, koronavirüs günlerinde kapılarını aşındırmama kızmadan yardımcı oluyorlar. VetSanitas’tan Halis Uçan sorularımı yanıtladı.
METABOLİK DEĞİŞİME DİKKAT
Ne gibi durumlarda veterinere başvurmalıyız?
“Metabolik diye adlandırılan kısımda bir sorun varsa, yani yemek yemesinde bir değişiklik, idrarında fazlalık ya da kokusundaki değişiklik, dışkıdaki bozulmalar, derideki kaşıntılar, dökülmeler, akıntılar görürseniz bunlar tehlikeli olabilir. Bu söylediklerim kedi ve köpekler için geçerli. Ama psikolojik yönden değişiklikler bu dönemde çok anormal değil. Çözülemeyecek derecede olursa müdahale etmek lazım.
ÇOK YEMEK YİYOR YA DA HİÇ YEMİYORSA
Bir anda çok su içmeye başlıyor ya da bir anda çok yemek yiyor. Ya da hiç yemek yemiyor, çok azaltıyor. Mesela ağzından ya da başka bir yerinden, poposundan kokular geliyor. Kedilerin normal periyotlarda kusma durumu vardır, şimdi bahsedeceğim sıra dışı durumlar için. Sürekli kusmalar sıkıntılı. Böbrek problemi, pankreatit ya da bir enfeksiyonun, vücuttaki bir yangının, bir tümörün habercisi olabilir. Dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Genel olarak da hayvanın genel duruşunu, hareketlerini inceleyip, değişiklik görürseniz hekiminize danışın.”
KÖPEKLER ŞU AN MUTLUDUR KEDİLER İSE MUTSUZ
PSİKOLOJİK olarak ortaya çıkabilecek farklılıklar:
“Şu anda 2 aydır herkes evde. Hayvanların belli bir alanı var ve siz o alanı işgal etmiş durumdasınız. Özellikle kedilerde bu durum önemli. Şu anda onların alanını paylaşıyorsunuz ve kediler de özgür, alanına çok düşkün hayvanlar. Bunu mutsuzluk olarak yansıtabilirler.
Köpeklerde tam tersi, sahipleri yanında diye inanılmaz bir mutluluk içerisindeler.”
PEKİ NASIL ÖNLEYECEĞİZ?
“Şu anda Türkiye’de açıkçası kedilerle alakalı bu işin uzmanı yok. Köpek eğitimcileri mevcut ve başarılılar ama kedilerde eğitimci ya da psikolojik problemlerde çözüm üretecek uzman yok. Varsa da ben bilmiyorum. Bazı bitkisel karışımlar var gayet başarılı oluyor. Tablet, sıvı, damla, koku yayan, buharla sakinleştiren türevleri var. Çözüm olabiliyor. Ama siz yine destek almadan, onu oyalayıp onun dikkatini çekebilecek onu rahatlatabilecek şeyleri ön plana alın. Oyun oynamak, antrenman yaptırmak, koşturmak, saklambaç oynamak, olta benzeri oyuncağıyla oynatmak hem ev halkı hem kedi için iyi olur. Köpekler için gezdirmek şart. Evde oynamak çok fazla katkı sağlamaz.”
ÇEVRE AKTİVİSTLERİ VE GÖNÜLLÜLER SAĞ OLSUN
VETERİNER hekim Halis Uçan, sokak hayvanları için uyguladıkları kontenjan doğrultusunda ve güçleri yettikçe tedavi ve besleme yardımı yaptıklarını söylüyor. Sokaklara dair gözlemi şöyle: “Duyarlı olan insanlar bile yüzde 100 kedi köpeğe odaklanamıyor. Artık herkes kendi derdine düşmüş diyeyim. Çevre aktivistleri, gönüllüler çok iyi çalışıyorlar. İlgisiz bırakmıyorlar sokak hayvanlarını. Ama tabii kısırlaştırma için götürdükleri merkezler çalışabiliyor mu, aktif mi, bu dönemde ona bakmak gerekiyor. Bize de getiriyorlar, biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz.”
Her hafta yaptığım çağrıyı yenileyeyim ben de: Zorunlu hallerde sokağa çıkarken, mutlaka sokağınızda uygun bir yere su ve kedi-köpekler için mama bırakmayı unutmayın.
NADYA’YLA TANIŞIN
OKURUMUZ Ali Ekber İnal, “gerçek dostum” dediği köpeği Nadya’nın fotoğrafını, “Tam 1 yaşında ve iyi ki yanımda. Güzel kızım” notuyla paylaştı.
SİVAS’TA İLGİ BEKLİYORLAR
AMACIMIZ sokak hayvanlarına daha iyi bir dünya sağlamak. O nedenle bu doğrultuda çabalayan oluşumlara destek olmak şart. Halihazırda yardım ettiğiniz bir dernek varsa, aklınızı çelmeyeyim. Ama yardım edecek yer arıyorsanız, buyurun: Songül, Mine, Zeynep ve Merve’den oluşan bir grup olduklarını belirten Huzur Kedileri hesabı, www.patifood.com/mine-ilayda-celik adresi üzerinden sokak hayvanları için mama desteğinizi alabiliyorlar. Instagram adresleri şöyle: www.instagram.com/huzurkedileri
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...