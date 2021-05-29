Bu tatile beraber gidelim

Yatağınızda huzurlu şekilde uyurken, gelişiyle ortalığı ayağa kaldıran ya da uykusu sık sık bölünen veya horlamasıyla zaten sizi uyutmayanlar... Partnerinizden bahsetmiyorum, kedi ya da köpeğinizi anlatıyorum.

Bu durum hep kötü değil tabii ki. Bir kediyle koyun koyuna yatmanın tadı kötü olamaz. Ama ufak tefek sakıncalar olabilir, dikkatinize sunayım.

Yeni çalışmalar sahibiyle birlikte uyuyan köpeklerin, sahibine yaklaşan kişiye havlama, ısırma ya da sahibin evden uzaklaşmasıyla başa çıkamama gibi aşırı sahiplenici davranışlar gösterdiğini ortaya koyuyor.

Veterinerler genellikle köpeklerle çocukların birlikte uyumasını önermiyor. Sizinle uyumaya alışan köpeğiniz, evden uzaklaştığınızda strese giriyor. Dolayısıyla yatak paylaşmak her köpek için uygun olmayabiliyor.

YARISI MEMNUN

London School of Hygiene and Tropical Medicine’den Prof. James Logan, köpeklerin bakteri ve parazit taşıma ve bunların bize zarar vermesi ihtimalinin söz konusu olduğunu ama bu riskin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Ama bizim göreceğimiz zarara kıyasla onların psikolojik olarak karşı kalabilecekleri yük çok daha ağır. Kedilerle uyumak ise farklı bir hikâye. Uykusu hafif biriyseniz kedinizin gece birkaç kez uyanıp geri gelmesi sizi de uykunuzdan edebilir.





