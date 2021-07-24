Bu sevgi bir tırmalamayla bozulmasın

Evini kedilerle paylaşan ve günün birinde başarabilirse tatile gidenlerin yaptığı şey genelde aynı: Evin anahtarını, günde bir kez uğrayabilecek arkadaşlarına verip, kedilerinin mama, su ve tuvalet temizliğini sağlamasını istemek.

Böyle bir tatil sonunda eve dönen kedi sahipleri genelde kedilerinin tavırlarında değişiklik olduğunu düşünürler ya da öyle hissetmek isterler. Peki gerçekten böyle bir durum var mı? Daha açık sorayım: Kedilerimiz bizi özler mi?

Bir kedinin kafasının içinde neler olup bittiğine dair kesin bir yanıt vermek çok zor.









Lincoln Üniversitesi’nde 2015’te yapılan araştırma, kedilerin sahiplerini köpekler gibi özlemediğini, çünkü sahiplerine köpekler gibi bağlanmadıklarını söylüyor. Başka bir araştırmaysa kedilerin onları yalnız bıraktığımızda sinirlendiklerini ve bunu pasif-agresif davranışlarla gösterdiklerini söylüyor.

MUTLULUĞUN İŞARETİ