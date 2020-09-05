Bu ne sevgi ah bu ne yolculuk

Zoe ve Guy Eilbeck, oğulları Cam ve Max’le beraber yelkenle dünya turundayken koronavirüs nedeniyle sınırların kapatılacağı haberini aldıklarında, sadece 48 saat süreleri vardı.
ABD’de Güney Carolina’da yelkenlilerini limana bağlayıp hemen ülkeleri Avustralya’ya dönüş için harekete geçtiler. Ama bir problem vardı: Avustralya’nın hayvanlarla ilgili katı kuralları.
ARKADAŞINA BIRAKTI
Bu nedenle 2018’de Sicilya, Messina’da bulup sahiplendikleri köpekleri Pipsqueak’i sınırdan bu kadar kısa sürede geçirmeleri mümkün değildi. Sınırların bu kadar uzun süre kapalı kalacağına dair bir öngörüleri yoktu ve dönüp tekrar buluşacaklarını düşünerek Pip’i bir arkadaşlarına emanet ettiler. Ama hayat öyle devam etmedi ve zorlu serüven başladı.
SERÜVEN BAŞLIYOR
27 Mart’ta köpekleri Pip’i, Güney Carolina’daki arkadaşlarına bırakıp yola çıktılar. Ama bu evde diğer köpekler yüzünden huzur bulamadı ve 4 Nisan’da aynı bölgede başka bir arkadaşlarının evine gitti Pip.
19 Temmuz’da, hayvan hakları aktivisti Melissa Young, Pip’le beraber önce Charlotte’a, ardından Los Angeles’a uçtu.
21 Temmuz’da Pip, Los Angeles’tan Yeni Zelanda Auckland’a 13 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
24 Temmuz’da, Auckland’dan Melbourne’e gitti ve burada 10 günlük zorunlu karantinaya girdi.
11 Ağustos’ta Melbourne’den Sydney’e uçtu ve sonunda ailesiyle kavuştu.
YOLCULUK 5 AY SÜRDÜ
Pip’in yolculuğunun özeti şöyle: 5 ay sürdü. Tanımadığı yardımseverlerle beraber Güney-Kuzey Carolina, Los Angeles, Auckland, Melbourne ve sonunda Sydney’e kadar 17 bin kilometrelik yolu aştı. Sonunda, “Sesimizi duyunca kollarımıza koştuğu an inanılmazdı” şeklinde anlattıkları, aileyle buluşma yaşandı.
HANGİ KEDİCİSİNİZ
İNGİLTERE’deki Exeter Üniversitesi yaptığı araştırma sonucu kedi sahiplerini beş gruba ayırmış. Burada, kedi sahiplerinin, kedilerinin sokağa çıkma ve sokakta avlanma davranışlarına yönelik tavırlarını incelemişler. Yapılan ankette şu kategoriler ortaya çıkmış. Acaba siz hangisisiniz?
1. Vicdanlı bakıcılar: Kedilerinin sokaktaki hayatı anlama sorumluluklarının farkındadırlar ama kedilerinin olumsuz davranışları için suçluluk hissederler.
2. Özgürlük savunucuları: Bu gruptakiler kedi davranışları üzerindeki her türlü kısıtlamaya karşı çıkma eğilimindeler. Kedilerinin davranışlarını doğal olarak görüyor ve bunu değiştirmek için sorumluluk almaya gerek duymuyorlar.
3. Korumacılar: Kedisinin güvenliğine öncelik verip, onu olası tehlikelerden korumayı asıl hedef haline getiriyorlar. Kedilerinin hayatı diğer hayvanların hayatından daha ön planda onlara göre.
4. Hoşgörülüler: Bu gruptakiler kedilerinin avlanma davranışından hoşlanmazlar, ancak buna tolerans gösterirler ve bu davranışı değiştirmek için küçük adımlar atarlar.
5. ‘Bırakınız yapsın’cılar: Bu sahipler, kedilerin sokakta dolaşması ve avlanmasıyla ilgili herhangi bir kaygı duymazlar.
KARŞINIZDA BONCUK
OKURUMUZ Yüksel Gökmen, kedisi Boncuk’un fotoğrafını, “Oğlum Boncuk çevredeki birçok kediden daha iri, bu sebeple fotoğrafta da görüldüğü gibi bazen özgüveni tavan yapıyor” notuyla paylaştı.
BİR ORAN: YÜZDE 202
KORONAVİRÜS nedeniyle evlere kapanmamızın, evcil hayvanların yarattığı ekonomide sağladığı büyümeye dair kritik bir veri geliyor ABD’den. Köpekler için bebek bezi satışları, 15 Ağustos’a kadarki dönemi kapsayan 6 ayda 24 milyon dolara yükselmiş. Bu geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 202 fazla. Bunun sebebi de pandemide insanların barınaklarda köpek bırakmayacak seviyede köpekleri sahiplenmeleri ve sokağa çıkamadıkları dönemde evde yaptırdıkları tuvalet eğitimleri nedeniyle köpekler için bebek bezi kullanımlarının artması olmuş. Yine aynı dönemde tasma ekonomisi yüzde 13, köpek oyuncakları ekonomisi de yüzde 18 büyümüş.
Bu ne sevgi ah bu ne yolculuk
Zoe ve Guy Eilbeck, oğulları Cam ve Max’le beraber yelkenle dünya turundayken koronavirüs nedeniyle sınırların kapatılacağı haberini aldıklarında, sadece 48 saat süreleri vardı.
ABD’de Güney Carolina’da yelkenlilerini limana bağlayıp hemen ülkeleri Avustralya’ya dönüş için harekete geçtiler. Ama bir problem vardı: Avustralya’nın hayvanlarla ilgili katı kuralları.
ARKADAŞINA BIRAKTI
Bu nedenle 2018’de Sicilya, Messina’da bulup sahiplendikleri köpekleri Pipsqueak’i sınırdan bu kadar kısa sürede geçirmeleri mümkün değildi. Sınırların bu kadar uzun süre kapalı kalacağına dair bir öngörüleri yoktu ve dönüp tekrar buluşacaklarını düşünerek Pip’i bir arkadaşlarına emanet ettiler. Ama hayat öyle devam etmedi ve zorlu serüven başladı.
SERÜVEN BAŞLIYOR
27 Mart’ta köpekleri Pip’i, Güney Carolina’daki arkadaşlarına bırakıp yola çıktılar. Ama bu evde diğer köpekler yüzünden huzur bulamadı ve 4 Nisan’da aynı bölgede başka bir arkadaşlarının evine gitti Pip.
19 Temmuz’da, hayvan hakları aktivisti Melissa Young, Pip’le beraber önce Charlotte’a, ardından Los Angeles’a uçtu.
21 Temmuz’da Pip, Los Angeles’tan Yeni Zelanda Auckland’a 13 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
24 Temmuz’da, Auckland’dan Melbourne’e gitti ve burada 10 günlük zorunlu karantinaya girdi.
11 Ağustos’ta Melbourne’den Sydney’e uçtu ve sonunda ailesiyle kavuştu.
YOLCULUK 5 AY SÜRDÜ
Pip’in yolculuğunun özeti şöyle: 5 ay sürdü. Tanımadığı yardımseverlerle beraber Güney-Kuzey Carolina, Los Angeles, Auckland, Melbourne ve sonunda Sydney’e kadar 17 bin kilometrelik yolu aştı. Sonunda, “Sesimizi duyunca kollarımıza koştuğu an inanılmazdı” şeklinde anlattıkları, aileyle buluşma yaşandı.
HANGİ KEDİCİSİNİZ
İNGİLTERE’deki Exeter Üniversitesi yaptığı araştırma sonucu kedi sahiplerini beş gruba ayırmış. Burada, kedi sahiplerinin, kedilerinin sokağa çıkma ve sokakta avlanma davranışlarına yönelik tavırlarını incelemişler. Yapılan ankette şu kategoriler ortaya çıkmış. Acaba siz hangisisiniz?
1. Vicdanlı bakıcılar: Kedilerinin sokaktaki hayatı anlama sorumluluklarının farkındadırlar ama kedilerinin olumsuz davranışları için suçluluk hissederler.
2. Özgürlük savunucuları: Bu gruptakiler kedi davranışları üzerindeki her türlü kısıtlamaya karşı çıkma eğilimindeler. Kedilerinin davranışlarını doğal olarak görüyor ve bunu değiştirmek için sorumluluk almaya gerek duymuyorlar.
3. Korumacılar: Kedisinin güvenliğine öncelik verip, onu olası tehlikelerden korumayı asıl hedef haline getiriyorlar. Kedilerinin hayatı diğer hayvanların hayatından daha ön planda onlara göre.
4. Hoşgörülüler: Bu gruptakiler kedilerinin avlanma davranışından hoşlanmazlar, ancak buna tolerans gösterirler ve bu davranışı değiştirmek için küçük adımlar atarlar.
5. ‘Bırakınız yapsın’cılar: Bu sahipler, kedilerin sokakta dolaşması ve avlanmasıyla ilgili herhangi bir kaygı duymazlar.
KARŞINIZDA BONCUK
OKURUMUZ Yüksel Gökmen, kedisi Boncuk’un fotoğrafını, “Oğlum Boncuk çevredeki birçok kediden daha iri, bu sebeple fotoğrafta da görüldüğü gibi bazen özgüveni tavan yapıyor” notuyla paylaştı.
BİR ORAN: YÜZDE 202
KORONAVİRÜS nedeniyle evlere kapanmamızın, evcil hayvanların yarattığı ekonomide sağladığı büyümeye dair kritik bir veri geliyor ABD’den. Köpekler için bebek bezi satışları, 15 Ağustos’a kadarki dönemi kapsayan 6 ayda 24 milyon dolara yükselmiş. Bu geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 202 fazla. Bunun sebebi de pandemide insanların barınaklarda köpek bırakmayacak seviyede köpekleri sahiplenmeleri ve sokağa çıkamadıkları dönemde evde yaptırdıkları tuvalet eğitimleri nedeniyle köpekler için bebek bezi kullanımlarının artması olmuş. Yine aynı dönemde tasma ekonomisi yüzde 13, köpek oyuncakları ekonomisi de yüzde 18 büyümüş.