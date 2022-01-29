Bu ne cüret! Kedilerin beyni küçülmüş

Başlıktaki soruya çoğu kedisever “Bizim bundan niye haberimiz yok?” şeklinde tepki gösterebilirler. Haklı oldukları bir yan var. Çünkü kedilerin uyumadıkları zaman diliminin bizim uyuduğumuz döneme denk gelmesi işleri tersine döndürüyor. Ama tüm bunların hepsi aslında çok eskilere dayanan, nesilden nesile aktarılan davranış biçimi yüzünden oluyor.

Kediler aslında alacakaranlık canlıları. En aktif oldukları zaman dilimi gün batımı ve gün doğumu arasındaki kısımda yaşanıyor. Sebebi de avlanma dürtüleri. Çünkü av için en iyi zaman alacakaranlık. Kediler atalardan gelen davranışı günümüze taşıyarak apartman dairesindeyken de bunu sürdürüyorlar. Avlanmanın enerji isteyen bir eylem olması nedeniyle de bütün gün buna hazırlanıyorlar. Görüyor musunuz, meğer bizim minnoşlar neler yapıyormuş!

15 SAATTEN FAZLA UYUYORSA DİKKAT!

Evrimin bu zorlaması şuna yol açıyormuş: Kediler için en az 12-14 saat uyku gerekiyor. İyi uyku enerji tasarrufu, kas onarımı, bağışıklığın güçlenmesi gibi konularda onlara iyi geliyor. Bu sürenin sadece yüzde 25’ini derin uykuda geçiriyorlar bu arada. Kalanında hep tetikteler. Uyku esnasında bıyıkları, patileri hareket ediyor ya da sesler çıkarıyorlarsa rüya görmeleri de muhtemelmiş. Buraya da gözünden kalp çıkan bir emoji bırakıyorum.

Yetişkin bir kedi günde 15-16 saatten fazla uyuyorsa bu bazı problemlerin habercisi olabiliyormuş. Şüphelenebileceğiniz durumlar: Ağrısı, hipertiroidi, depresyonu olabilir. Kilolu kedilerde bu durumu görmeniz daha olası. Uyku düzeninde gördüğünüz farklılıkta veterinere danışmanız iyi olur.

HERKES ONU KÖPEK SANIYOR

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