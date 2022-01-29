Bu ne cüret! Kedilerin beyni küçülmüş

Kediler aslında alacakaranlık canlıları. En aktif oldukları zaman dilimi gün batımı ve gün doğumu arasındaki kısımda yaşanıyor. Sebebi de avlanma dürtüleri. Çünkü av için en iyi zaman alacakaranlık. Kediler atalardan gelen davranışı günümüze taşıyarak apartman dairesindeyken de bunu sürdürüyorlar. Avlanmanın enerji isteyen bir eylem olması nedeniyle de bütün gün buna hazırlanıyorlar. Görüyor musunuz, meğer bizim minnoşlar neler yapıyormuş!
15 SAATTEN FAZLA UYUYORSA DİKKAT!
Evrimin bu zorlaması şuna yol açıyormuş: Kediler için en az 12-14 saat uyku gerekiyor. İyi uyku enerji tasarrufu, kas onarımı, bağışıklığın güçlenmesi gibi konularda onlara iyi geliyor. Bu sürenin sadece yüzde 25’ini derin uykuda geçiriyorlar bu arada. Kalanında hep tetikteler. Uyku esnasında bıyıkları, patileri hareket ediyor ya da sesler çıkarıyorlarsa rüya görmeleri de muhtemelmiş. Buraya da gözünden kalp çıkan bir emoji bırakıyorum.
Yetişkin bir kedi günde 15-16 saatten fazla uyuyorsa bu bazı problemlerin habercisi olabiliyormuş. Şüphelenebileceğiniz durumlar: Ağrısı, hipertiroidi, depresyonu olabilir. Kilolu kedilerde bu durumu görmeniz daha olası. Uyku düzeninde gördüğünüz farklılıkta veterinere danışmanız iyi olur.
HERKES ONU KÖPEK SANIYOR
Maine Coon cinsi kediler irilikleriyle tüm dünyaya nam saldılar ama kendi içlerinde de sıradışı büyüklükte üyelerine rastlıyoruz. Son örneği Rusya’da ortaya çıktı ve tüm dünyanın ilgisini çekti. Küçük bir kasaba olan Stari Oskol’da
Son olayı anlatayım da Türkiye’nin dışında, köpekleri anlama çabasıyla ne güzel gelişmeler kaydedildiğini görün. Meksika’da yaşayan Nörobiyolog Laura V. Cuaya, Border Collie cinsi köpeği Kun-Kun’la Macaristan’a taşındığında, köpeğinin burada farklı bir dil konuşulduğunu anlayıp anlayamadığını merak ediyor.
Budapeşte’deki Eötvös Loránd Üniversitesi’ndeki araştırmacılar Kun-Kun dahil, farklı ırklardan 18 köpek üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Söz konusu dillerden sadece birini işiten köpeklere Küçük Prens kitabının Macarca ve İspanyolca çevirilerini okuyorlar. O sırada da beyinlerini tarıyorlar.
Sonuç mu: İki dilin, beynin karmaşık sesleri işleyen kısımlarında farklı aktivite kalıplarını tetiklediğini ve ilk kez insan olmayan bir beynin diller arasında ayrım yapabildiği bulundu. NeuroImage’da yayınlanan sonuçlar göz kamaştırıcı. Bir diğer detay da yaşlı köpeklerin farklı dilleri daha iyi ayırt edebildiği olmuş. Aynı araştırmada bir de ne Macarca ne İspanyolca olan, uydurulmuş kelimeler dinletilmiş ve köpekler bu kelimelerin anlamsız olduğunu da fark etmişler. Muhteşem değil mi?
Bir tarafta köpekleri anlamaya çalışıp onlarla daha mutlu bir hayatın yolunu aralayan insanlar var, öbür tarafta köpeklerin yaşam hakkını elinden almak için bir kenarda bekleyenler var. Tarafınızı seçin.
ELON MUSK’IN BELALILARI
Çıkışlarıyla herkesin sinirini bozmayı başaran, kripto para piyasasında yarattığı dalgalanmayla da tüm dünyada düşman kazanan Elon Musk’tan şu sıra intikamı kedi kardeşlerimiz alıyormuş. Mesele eğlenceli. Musk’ın internet hızına seviye atlatan uydu hizmeti Starlink’in kullanıcılara sunduğu uydu antenler, kış şartlarında performans kaybı yaşamaması için ısınarak üzerindeki karı eritme özelliğine sahip. Hal böyleyken, sıcak bir tabağı andıran bu çanaklar, kedilerin gündüzleri uyumak için favori noktalarından biri olmuş. Starlink abonesi Aaron Taylor, Twitter’da paylaştığı mesajda, “Starlink, soğuk günlerde sıcak bir yer haline gelmesini keşfeden kediler üzerine yatana kadar mükemmel çalışıyor” demiş. Kullanıcılar kedilerin bu hareketi sırasında internet hızında yavaşlama olduğunun altını çiziyor. Kedilere kimse söz geçiremez, bunu Elon Musk da öğrenmiş oldu.
Evden iki gün uzaklaşacaksak mamasını suyunu hazır edip, kapıyı çekip çıkabiliyoruz.
Peki bu durum her kedi için böyle mi?
Uzmanlar diyor ki, teoride mümkün ama pratikte bazı değişkenler var.
Her şeyin başında kedilerin de köpekler gibi ayrılık kaygısı yaşadıklarını unutmamak gerekiyor. Bir iş günü boyunca kedinizi evde bir başına bırakmada herhangi bir sorun yok. 24 saatte bir gözüne görünseniz, sevgi gösterseniz yeterliymiş.
Animalpath.org’daki araştırmaya göre, yetişkin kedileri 24-48 saat kadar süre yalnız bırakabilirsiniz, bu süreyi aşarsanız da ona göz kulak olacak birini bulmanız gerekiyor.
48 SAATİ AŞMAYIN
Yavru kedilerde durum biraz karmaşık. 4 aylıktan küçük bir kediniz varsa 2-4 saat arası yalnız bırakabilirsiniz (zaten öyle bir sevgi yumağının yanından kim ayrılabilir ki). 4-5 aylık kedileri 5 saate kadar, 6 aylıktan itibaren de mesainiz süresince evde tek bırakabilirsiniz.
The Guardian’da köpeklerin dünyasını anlayabilmek için yöneltilen onlarca soru arasında köpeklerin zaman mevhumuna ilişkin olanı dikkatimi çekti. Aslında bu soruyu iki katmanlı şekilde sormuşlar. Ele aldıkları ilk soru “Köpekler neden ayrılık kaygısı yaşar?” şeklinde. Cevabı irdelerken esasında pek de dertlerinin insandan ayrı kalma olmadığının altını çiziyor uzmanlar. The Pet Coach şirketinin yöneticisi ve konunun uzmanı Petrina Firth, insanların bu soruyla genellikle kastettikleri şeyin, bir kişiye aşırı bağlanma olduğunu ama esasında köpeğin sadece yalnız başınayken güvende hissetmemesi ve bu durumdan kaçınmak istemesi olduğunu belirtiyor. Yani diyor ki, “Bir yere gittiğimizde bir saat sonra döneceğimizi bilmiyorlar.” Bu da belirsizlikle beraber endişeli hallerini tetikliyor.
ZAMAN ALGISI BURUNLARINDA
Asıl soru şimdi geliyor: “Ne kadar süredir olmadığımızı nereden biliyorlar? Köpeklerde zaman mevhumu var mı?” Bizdeki 24 saatlik döngü yok ama onların da vücutlarını uyarladıkları bir sistem var. Mesela: Her gün aynı saatte beslerseniz köpeğinizi, sindirim sistemi o sırada yiyecek bekleyecek şekilde hazır olur ve şaşırtıcı şekilde bu her gün aynı dakikaya denk gelebilir. Bu arada bu durum kediler için de geçerliymiş.
Ama diyelim 40 dakika sizsiz durduğunda sesini çıkarmayan bir köpek, yokluğunuz 45 dakikaya uzayınca ortalığı ayağa kaldırıyorsa iş değişir. Bu konudaki en iyi teori köpeklerin koku alma duyusu ve havadaki kokunuzun zamanla küçük bir oranda azalmasıymış. Bu değişim onları huzursuz edebiliyormuş. Aradaki farkı şöyle açıklıyorlar: İnsanlar bir fincan çaydaki bir kaşık tatlandırıcının kokusunu alırken bir köpek aynı şeker miktarının kokusunu bir yüzme havuzunda yakalayabilir. Aramızda böyle büyük bir fark var.
BEYAZ SARAY’IN KOMUTANI
ABD Başkanı Joe Biden
Bir Twitter kullanıcısı şu minvalde özetlemişti durumu: “Düşünsene bir yere doğru gidiyorsun, biri seni alıyor, öpüyor, hamur gibi yoğuruyor, sonra alıp bambaşka bir yere bırakıyor.”
Kedilerle gündelik hayattaki ilişkimiz zaman zaman böyle oluyor. Onları yapmakta olduğu bir işten alıkoyarak sevmeye çabalıyoruz. Bundan vazgeçecek değilim.
Guardian’da Şirin Kale, “Kedilerin iç yaşamı: Kedi dostlarımız sarılmak, mutluluk ve insanlar hakkında ne düşünür” başlıklı yazısında bu konuyu irdelemiş. Hoşumuza gitmeyen sonuçları sıralamış. Köpeklerin laboratuvara götürüp davranışlarını incelemenin kolay olduğunu, kedilerinse mekânlarından ayrıldıklarında davranışları değiştiği için inceleme şansının az olduğunu aktaran Kale, bilgimizin kısıtlı olduğunu söylüyor. Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Saho Takagi’nin evini bir kediyle paylaşmaya başladıktan davranış biçimleriyle yakından ilgilendiğini anlatıyor. Makalenin sonuçları ilginç. Daha önce bu köşede aktarmıştık: Kediler göremese de sahibinin sesine göre onun yerini takip edebiliyor.
FAZLA TEMAS YOK
Üzücü sonuçlar Pennsylvania Üniversitesi’nden Dr. Carlo Siracusa’dan geliyor. O, kedilerin sevgisiz ve ilgisiz hayvanlar olduğu önyargısının gerçeği yansıtmadığını, kedilerin de insanlarla bağ kurduğunu söylüyor. Kedilerin yakınlık yoluyla sevgi gösterdiklerini, yani fiziksel etkileşim olmasa da sizinle aynı odada olmanın onlar için yeterli olduğunu anlatıyor ve “Fiziksel olarak yakınınızda olarak size sevgilerini gösteriyorlar” diyor.
Ama şunu da ekliyor. Bazı kediler sahiplerinin üzerinde ya da yanında uyumayı ve fiziksel teması sevse de genel bir kural olarak, kediler kucaklanmayı, sarılmayı ve öpülmeyi sevmezlermiş. Kedilerin büyük çoğunluğu bundan hoşlanmazmış. Diğer kedilerle de benzer bir yakınlık kuruyor ve birlikte büyüdükleri kedilere daha yakın ilişki kuruyorlarmış.
Ne yalan söyleyeyim. Bu sonuç karşısında incindim.
New York Times’ta Davey Alba imzalı makale, kedi köpek videolarının dezenformasyon yaymaya alet edildiğini konu alarak kritik bir uyarı yapıyor. Alba’ya göre sistem şöyle işliyor: Sosyal medyada gününüzü güzelleştiren viral videoları kullanan hesaplar, ilginizi çekerek videolarıyla etkileşim kurmanızı sağlıyor. Kuruma bağlı farklı hesaplarla sizi deyim yerindeyse avlayan kaynak, asıl amacı olan dezenformasyon içeren haber ve videoları da size haberin içine yerleştirdiği linkler vasıtasıyla gösteriyor. Böylelikle dezenformasyonun hedefine oturuyorsunuz. Konuyla ilgili bilginiz varsa aklınızı çelemeyebilirler ama kararsızlar ya da bilgisizler söz konusuysa dezenformasyon her konuda insanların karar mekanizmasını etkileyebilir.
Sonuç: Düzenli olarak kedi köpek videoları, haberleri, hikâyeleri paylaşan mecranın müdavimi olan siz, günün birinde onların etkisi altına girme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.
YANILTICI İÇERİK
Videoyu, haberi, oluşturan ya da paylaşanlar arasında bir lisans anlaşması varsa bu konuda sosyal medya platformlarının yapabileceği bir şey olmuyor ancak dezenformasyon üzerine çalışan danışmanlık şirketi Card Strategies’in CEO’su
Ama bu öyle basit bir teşhis değil. Kafanıza göre kedilere bu yaftayı yapıştıramazsınız. Uzmanlara soralım, bakalım onlar ne diyorlar. Öncelikle diyorlar ki bu işin bir testi varmış. Ve 2042 kedi ve sahibi arasındaki ilişkiyi inceleyerek ortaya bir anket çıkarmışlar.
Liverpool Üniversitesi ve John Moores Üniversitesi’nden dört bilim insanı, “Journal of Research in Personality”nin aralık ayında yayımlanacak makalelerinde, incelemeleri sonucunda insanların kedilerini tarif edebilecekleri 46 ifade şekli tespit etmişler. Türünün ilk örneği olan ve “CAT-Tri+” adı verdikleri testteki ifadeler, sizin kedinizin psikopat olup olmadığına dair kritik bir veri oluşturuyor.
Psikopatlık derken, aslında hafife almamak gerekiyor çünkü eğer kedinizde buna eğilim varsa yaşadığı ortamda buna bağlı değişiklikler yapmanız gerektiğinin de habercisi bu. Buradaki psikopatlık ifadesi, kedinizin buna bağlı cesaretini de gösteriyor.
5 SORULUK TESTLE
TOPLA ARIYOR
İskoçya’da Glasgow Üniversitesi’nden hayvan-bilgisayar etkileşimi uzmanı Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas’ın fikri hayata geçti ve köpeklerin sahiplerini görüntülü arayabilecekleri bir düzenek geliştirildi. Sistem şöyle işliyor: Oyun oynamayı sevdiği tenis topunun içine yerleştirilen parça, köpeğin topu sallamasıyla görüntülü arama komutu veriyor ve sahibinin telefonu aranıyor. Görüşme, cihazın bağlı olduğu ekranda da sahibinin görünmesiyle devam ediyor.
Dr. Hirskyj-Douglas, Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden akademisyenlerin yardım ettiği düzeneği kullanarak 10 yaşındaki Labrador cinsi köpeği Zack’le denemeler yaptı.
İlk iki gün, kimisi tesadüfen olan 16 arama yapan köpeği Zack, ekranda gördüğü sahibini tanıdı ve oyuncaklarını ekranın önüne getirip oyun oynama çağrısında bile bulundu. Günde ortalama 5, bir haftada toplam 35 arama yapan Zack’in hareketlerinde olan biteni fark ettiğine dair değişimler gözlemlediğini söyleyen Dr. Hirskyj-Douglas “Zack’in topu almakla arama yapmak arasındaki bağlantının farkında olduğundan emin değiliz” diyor. O da şimdilik bence.
KÖPEK İNTERNETİ
Çünkü konuşmasını şöyle sürdürüyor araştırmacı: “Evcil hayvanlara daha fazla özerklik tanıyacak ve teknolojiyle etkileşimleri üzerinde kontrol sağlayan bir tür ‘köpek interneti’ geliştirmeye yönelik bir adım daha attık. Bu, pandemide sahiplenilen köpeklerin sahipleri işe dönerken evde yalnız kalmanın stresiyle başa çıkmanın yeni yollarını bulmasına yardımcı olabilir.”
Zack
Kedilerin uyuma şekillerini inceleyen uzmanların yorumlarını derledim. Bize de rehber olabilecek sözler sarf etmişler. Rehber niyetine dikkatinize sunuyorum.
Yan yatmışsa: Yan yatan bir kedi insanların önemli kısmı gibi en rahat pozisyonda uyuyor demekmiş. Bu muhtemelen onun en uzun ve derin uykusu olacak. Ellememeniz ikiniz için de en hayırlısı.
Sırtüstü, göbeği açık: Bilirsiniz bir kedinin karnını sevdirmesi, onun kendini güvende hissettiğinin habercisi. Bu uykuda da geçerliymiş. Yerini ve yanındakileri güvenli buluyor demekmiş.
Kıvrılmış şekilde: Hilal şeklini alıp kuyruklarını da kapatarak yatıyorlarsa olası tehlikelere karşı kendilerini korumaya alıyorlarmış. Aynı zamanda onu rahat bırakmanız gerekiyormuş.
Bu nedenle uzman görüşleri, tanıklıklar, bilimsel çalışmalar gibi çeşitli konulara değiniyorum.
Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılının ertesi gününde Atatürk’ün köpeği Foks ile ilişkisine değineceğim. Hayvan sevgisi konusunda da Atatürk’ün yolunu takip etmek, bizi arzuladığımız noktaya taşıyacaktır.
KÖPEKLERİ HEP SEVDİ
Hayatının önemli kısmı cephelerde geçen Atatürk’ün köpeklerle hep yakın bir ilişkisi olmuş. Çocukluğunda sevdiği ve sahiplendiği köpeklerin haricinde, Sofya’da askeri ataşeyken Alp adını verdiği İngiliz seteri bir köpeği olduğu ve Çanakkale dahil olmak üzere uzun süre yanında olduğu kaynaklarda yer alıyor. İstiklal Savaşı’nda ortada kalan Alber isimli av köpeğine de sahip çıktığı biliniyor.
Downton Abbey dizisi karakterlerinden Nelson’ın adını verdiği kedisini çevresi çok sevdiği için ona bir Facebook sayfası açan Cathy Peake, kedisinin bir reklam kampanyasında bile rol aldığını söylüyor. Peake, kedisinin anısına bir opera salonunda koltuk alıp, adını yazdırmış.
Lindsey Manton’un 10’uncu doğum gününden 4 gün sonra aniden fenalaşan köpeği Kimi Raikkondog Manton, COVID-19 nedeniyle yanına girmesine izin verilmemesi nedeniyle veterinerde tek başına hayatını kaybetmiş. O da bunun anısına eline geçen toplu parayı köpeğinin dövmesini yaptırmaya harcamış. Bacağındaki dövmeyi yaptırması 7 saat sürmüş.
15 yaşındaki Terrier cinsi köpeği ölünce onun küllerini elmasa çeviren ve o elmastan yüzük yaptıran Stephanie ve kedisinin patisinin üç boyutlu çizimini yapıp bunu seramik vazosunun üzerine işleyen Valeria, diğer gönül telimi titreten kişiler oldu.
Anlatın, peki siz ailenizden birisi kadar çok sevdiğiniz kedinizi, köpeğinizi kaybettiğinizde neler yaptınız? Haftaya da bunları konuşuruz.
MUTLU SONLA BİTMİŞ NEYSE Kİ
New York’taki Barnard College’da köpek davranışı uzmanı olan Alexandra Horowitz, Live Science’a araştırmacıların köpekler konusunda sadece zekâyı tek başına çalışmadığını, farklı yönlere de baktığını anlatıp, kedilerin kendi yapmaları gereken şeylerde, köpeklerin de köpeklerin yapması gereken şeylerde iyi olduğunu söylüyor. Bu nedenle kıyaslamayı sağlıklı bulmuyor.
Maine’deki Unity College’dan Kristyn Vitale de hayvan davranışlarının üç geniş bölümde incelendiğini belirtiyor: Problem çözme yeteneği, kavram oluşturma ve sosyal zekâ. Vitale, insanların kedileri soğukkanlı ve ilgisiz olarak görmelerine rağmen aslında kedilerin genellikle köpeklerle aynı seviyede sosyal zekâ sergilediklerini anlatıyor.
ARALARINDA FARK YOK
2005 yılında yapılan ve kedi-köpek kıyaslaması içeren araştırmadaysa iki türün de insanların işaret ettiği ipuçlarını kullanarak gizli yiyecekleri bulma yeteneği arasında büyük fark göremedi. Aynı çalışmada kedilerin, köpeklere kıyasla dikkat çekme davranışlarının bazı bileşenlerine sahip olmadığını ortaya koydu.
ŞARTLARI İYİLEŞTİRELİM
Ez cümle, zekâ olarak kıyaslama yapmayı bırakabiliriz. Bilim insanları da bize bunu salık veriyor. Ne yapalım o zaman? Didaktik olacak ama olsun. Sokakta gördüğümüz kedi köpeği daha iyi şartlara kavuşturmak için çabalamak, becerebiliyorsak sahiplenmek, imkânımız yoksa da sahiplendirmek için uğraşmak yeterli sanırım.
Oregon State Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bu kez yüzümüze gülmüş. Biz hep kediler bizi umursamıyorlar, hareketlerimizi anlayabiliyorlar ama önemsemiyorlar diye düşünüyorduk. Ama araştırmacılar diyorlar ki kediler de beraber yaşadıkları insanlara karşı köpekler gibi bağlanma özellikleri gösterebilirlermiş.
Current Biology’de yayımlanan çalışmaya göre evcil kedilerin bakıcılara karşı, köpekler ya da bebeklerde görülen farklı bağlanma stilleri sergiledikleri ortaya çıkmış.
Araştırma şöyle yapılmış: 70 yavru kedi bakıcılarıyla bağlanma deneyine sokulmuş. İki dakika bakıcısıyla, iki dakika aynı odada, iki dakika da ayrı odada tutulmuş.
SAHİBİ YOKKEN STRESLİ
Genç, yaşlı fark etmeksizin kedilerin yüzde 65’i sahibi odada yokken ‘güvenli’ bağlanma stili dedikleri davranışı sergiledi. Yani sahibi odada yokken daha stresli, sahibi odaya dönünce daha rahat bir ruh hali gösterdiler.
Yüzde 35’iyse ‘güvensiz’ bağlanma stili sergiledi. Sahibi yokken stresli, o geri dönünce stresi devam etti, aşırı temas, kaçınma ve düzensiz temas gösterdiler.
Araştırmanın sonucu olarak güvenli-güvensiz bağlanma stilleri arasındaki farklar insanların çocuklarıyla yaşadığı ilişkideki bulgulara benzer oldu. İyi haber, kedilerin çoğunluğu, güvenli bağlanma davranışı sergiledi.
Çünkü kedilerin dünyasını anlamak için çabalarımız beklenen hızda sonuç vermiyor. Ama köpeklerle ilgili ne düşünsek hiç mahcup etmiyorlar ve fazlasıyla sevindirici sonucu önümüze seriyorlar.
Uzmanlar şimdi de bazı köpeklerin çocuklardakine benzer mizah anlayışına sahip olduklarına dair kanıtlar sunuyorlar.
Köpek uzmanı ve British Columbia Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren psikoloji profesörü Stanley Coren, konunun 1872’de Charles Darwin’in hayvanlar ve insanların duyguları hakkında kitap yazmasından itibaren konuşulduğunu aktarıyor.
Coren, köpeklerin oyuncu bir karakter sergilediği sırada bu durumun gerçekten güldüğünün işaretçisi olduğunu, insanlardaki oyuncu karakter ve mizah anlayışı arasındaki doğru orantının köpeklerde de gözlemlenebileceğini söylüyor.
MİZAH DUYGULARI VAR
Bazı köpek cinslerinin mizah duygusunun daha gelişkin olduğunun altını çizen Stanley Coren, California Davis Üniversitesi’nde Benjamin Hart ve Lynnette Hart tarafından bir grup uzmanın 56 köpek cinsini bu konuda sıraladığı araştırmayı da paylaşıyor. Atılan topu koşup getirme, frizbi oynama ya da saklambaç gibi oyunlara eşlik edip etmeme gibi oyunculuk özelliklerini araştıran uzmanlar, en oyuncu türleri şöyle bulmuş: İrlanda seteri, İngiliz springer spaniel, Cairn terrier, Airedale terrier, Golden retriever ve Standard poodle. En az oyuncuysa, yani bunu söylemek istemem ama mizah duygusu en az olan cinslerse maalesef şunlar olmuş: Chihuahua, Rottweiler, Bulldogs ve Bloodhound tazılar.
Bunun bir örneği İspanya’da yaşanıyor. Pas, gazetemizin yazarlarından ve Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz’dan geldi. Barselona’da gördüğü manzarayı etrafındakilere sorarak ilginç bir bilgiye ulaştı. Meğer şehirdeki bir seferberlikmiş.
Olay şu, İhsan Yılmaz, şehirde gezerken çoğu insanın yanında aynı cins köpeği görüyor ve öğreniyor ki meselenin avla bir ilgisi var. Detaylara geçeyim. İspanya’da İspanyol Tazısı cins köpekler avcılıkta kullanılıyor. Fakat zaman içerisinde eski av performansını veremediğinde kuyulara ve oluklara atılarak kaderine terk ediliyor ya da öldürülüyor.
“SOS Galgos” adında bir sivil toplum kuruluşu başı çekiyor ve bunun önüne geçmek için kurtarma, iyileştirme, sahiplendirme çalışmalarıyla 3 binden fazla İspanyol Tazısı’nı sahiplendirerek hayatlarını kurtarıyor.
İSPANYOL TAZISI
Hatasını telafi etmek için türlü şirinlikler yapmaktan tutun da en sevdiği ödül mamasına kadar gönül alma çabalarına girişenler için güzel bir gelişme. Max Planck Enstitüsü’nde İnsanlık Tarihi araştırmalarında köpek araştırmaları yapan ekip köpeklerin insanların bir şeyi isteyerek mi yoksa yanlışlıkla mı yaptığına dair veriler elde etti. Ekibin başındaki Julianne Brauer, “Bu kadar net bir resim görmeyi beklemiyordum” diyor.
BİZİ SÜREKLİ İZLİYORLAR
Deneyde, 51 köpek ve sahibi incelenirken, aralarında yer alan cam paravanın ortasındaki boşluktan köpeğin olduğu tarafa mama bırakmaya çalışan kişiler, yanlışlıkla ya da bilerek mamayı diğer tarafa iletmeyi beceremeyince farklı tavırlar gördüler.
Eğer mamayı bilerek köpeğe veremediyse köpek hızlıca koşarak mamayı yerden alıp yiyor, ama eğer yanlışlıkla yaptıysa mamaya ulaşmak için tereddüt içerisinde bekliyor ve daha uzun sürede mamayı alıyor. Brauer bunu, “Bizi durmadan izliyorlar ve bu deneyde gördüğümüz şekilde küçük farklılıklara karşı çok hassaslar. Bu da oldukça şaşırtıcı ve ilgi çekici” şeklinde açıklıyor.
Bunun içerisine tatiller de dahil. Hatta Euro’nun yüksekliğine aldırmadan yurtdışında tatile bile yeltenenler var. Onlar arasında, pandemi süresince kendilerine yoldaşlık eden köpeklerini de tatile götürmek isteyen olursa diye bir kısa liste sunacağım şimdi.
Good Trip Clothing isimli firmanın yaptığı çalışmayı Euronews aktarmış. Ve Avrupa’nın köpeklerle gezilebilecek en iyi şehirlerini belirlemişler. Bu liste hazırlanırken kriterler şöyle olmuş: Köpek dostu otel sayısı, köpek dostu restoran sayısı, açık alan ve doğayla iç içe oluşu, ortalama sıcaklık.
BİR KENARA NOT EDİN
Avrupa’nın köpek dostu şehirleri listesinde birinci sırada Fransa’nın başkenti Paris var. 351 köpek dostu otel, 184 restoran ve köpekle kolay ulaşım imkânları Paris’i listenin zirvesine taşımış. Berlin ikinci sırada. Ona avantaj sağlayan şey ise havanın aşırı sıcak olmaması. Çekya’nın payitahtı Prag üçüncü çünkü Avrupa’nın çoğu yerinden en kısa uçuş mesafesine sahip. Milano dördüncü çünkü sıcaklık yüksek. Moskova’nın beşinci olmasının sebebi de düşük sıcaklık.
Bu güzel bir şey. Ama bir yandan da bu derece konuşuyor oluşumuz onları birer nesne haline getirebiliyor. Burada ara ara hayvan istismarına yönelik tehlikelere dikkat çekmeye çalışıyorum uzmanların görüşleri doğrultusunda.
Guardian gazetesinde, New York’ta yaşayan Arwa Mahdawi’nin dikkat çekip fitilini ateşlediği tartışma ilginç.
Önce olayı anlatayım: Hatırlarsınız, Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton birkaç ay önce köpeği Roscoe’nun bir tabak meyveyle fotoğrafını paylaşmış, özel jetiyle seyahat ederken çektiği anlaşılan fotoğrafla köpeğinin veganlıkla çok mutlu olduğunu dünyaya duyurmuştu.
Ama
Kedilerin bir özelliğiyle daha karşı karşıyayız: Bedava yemek ile yemek için bir görevi yerine getirme arasında seçim yapma şansı verildiğinde, kediler fazla çaba gerektirmeyen yemeği tercih ediyor. Bu sonuç kedi severler için sürpriz olmasa da kedi davranışlarını inceleyen uzmanlar için sürpriz olmuş. Neymiş, çoğu hayvan, yiyecekleri için çalışmayı tercih edermiş.
California Üniversitesi Veterinerlik Okulu’ndaki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, kediler yiyeceklerini almak için basit bir bulmaca çözmek yerine, kolayca bulunabilen bir kaptan yemeyi tercih etmişler. Aferin onlara.
Kuşlar, kemirgenler, kurtlar, primatlar hatta zürafalar dahil olmak üzere çoğu türün yiyecekleri için çalışmayı tercih ettiğini gösteren araştırmalar olduğunun altını çizen araştırmacılar, “Bu konuda güçlü bir eğilim göstermeyen sadece kediler gibi görünüyor” ifadesini kullanıyorlar.
Buradan kedilerin tembel oldukları sonucu çıkmasın. Çalışmanın bir parçası olan kediler, aktivite monitörleri taktı. Çalışma, daha aktif olan kedilerin bile serbestçe bulunabilen mamayı seçtiğini buldu. Günahlarını almayın hemen.
Bu ne cüret! Kedilerin beyni küçülmüş
Beraber yaşadığımız kedilerin zekâsıyla alakalı şakalar yapıyoruz ama biliminsanlarının bu konuyu ciddiye alacaklarını düşünmemiştim açıkçası.
Royal Society Open Science’da yayımlanan araştırma Raffaela Lesch, Andrew C. Kitchener, Georg Hantke, Kurt Kotrschal ve W. Tecumseh Fitch imzalı. Diyorlar ki: “Kedilerin beyninin küçüldüğüne dair şüpheler doğru.”
Araştırmaya göre son 10 bin yılda evcilleşerek evlerin içinde yaşamaya başlayan kedilerin beyinleri önemli ölçüde küçüldü. Bu sonuç, insanlar tarafından bakılmaya başlanan hayvanların evrimleştiklerine dair yeni anlayışlara yol açabilecek önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.
Araştırmacılar, evcil kedilerle Avrupa ve Afrika’dan gelen vahşi kediler arasındaki kafataslarının boyutunu karşılaştırdılar. Ekip ayrıca vahşi ve evcil kedilerin melezlerini de inceledi ve beyin boyutlarının diğer iki grubun ölçümleri arasında kaldığını buldu. Bu, değişikliklere yol açanın evcilleştirme olduğunun bir başka göstergesi.
EVCİLLEŞME NETİCESİ
Kedilerin beyin büyüklüğü, araştırmacıların 1960’lardan beri araştırdığı bir konu. Evcilleştirilen hayvanlarda görülen bu beyin küçülmesi eğilimi koyun, köpek ve tavşanlarda da gözleniyor.
Evcilleşen hayvanlarda uyarılabilirlik ve korkuyla alakalı daha az sinir hücresi üretildiği ve bu nedenle beynin eskisi kadar büyümediği öne sürülüyor. Yani daha az strese maruz kalma, beyin boyutu ve genel vücut morfolojisinde değişikliklere yol açıyor.
Çalışmanın sonuçları tamamen yeni olmasa da bazı durumlarda onlarca yıllık araştırmaları güncelleyerek evcilleştirme teorileri üzerinde çalışan biliminsanlarına yorumlamaları için taze veriler sağlıyor bize.
Ben bu haberi kedilerime açıklayamam. Alacağım tepkiyi bilmiyorum.
FDA, AĞRI İLACINI ONAYLADI
Hemen hemen her kedi sahibi, dört ayaklı sevgililerinin hayatlarının son aşamasına girmiş olabileceğini fark ettikleri üzücü anı hatırlar. Ve bunu sadece yaşayanlar bilir. Çok üzücüdür. Yaşı ilerlemiş kediniz yatağa ilk kez atlayamıyor olabilir veya belki de yavaş yavaş kendisini temizlemeyi hatta kumunu kullanmayı bırakmış olabilir. Bunlar yaşlanmanın belirtileri gibi görünse de eklemlerde dejeneratif bir durum olan osteoartritten yani kireçlenmeden de kaynaklanabilir.
Veterinerler bu kronik hastalığın kedi dostlarımızda son derece yaygın olduğunu ve tüm kedilerin yaklaşık yüzde 45’ini ve 12 yaşından büyük kedilerin yüzde 90’ını etkilediğini söylüyor. Ancak bu dayanılmaz ağrıların önüne geçmek için hiçbir zaman denenmiş ve gerçek bir tedavi olmamıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kedilerde artritle ilişkili ağrıyı tedavi etmek için ilk ilacı onayladı. Ağrılar üzerinde çok etkili olduğu ve kedinin yaşamına birkaç yıl daha ekleyebileceği ifade ediliyor. İlacın 2022’nin ikinci yarısında piyasada olması bekleniyor.
BİZ BAKINCA SAKİNLİKLERİNİ KAYBEDİYORLAR
İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi, insanları büyüleyen ve “yavru köpek gözleri” diyebileceğimiz o bakışları köpeklerin hangi durumda sergilediklerine dair bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucu hepimizi mutlu edecek: Köpekler, eğer bir insan kendisine bakıyorsa o sırada daha fazla yüz ifadesi sergiliyor. Lezzetli yiyecek gördüklerinde heyecanlansalar da bir insan gördüklerinde daha fazla yüz ifadesi sergiliyorlar. Köpek davranışlarını inceleyen birimden Dr. Juliane Kaminski, liderlik ettiği bu araştırma için şunu söylüyor: “Çalışmamızda, biri izlerken çok daha fazla yüz ifadesi sergilediler, ancak yiyecek ikramlarını görmek aynı etkiyi yaratmadı.” Merak etmesinler, biz de en çok köpekleri gördüğümüzde yüz ifadesi sergiliyor ve sevgiden ne yapacağımızı şaşırıyoruz.
OKUR FOTOSU
İPEK VE BABAANNENİN MACERALARI
Okurumuz Selen Özden Alpan, babaannesiyle kedisi İpek’in fotoğrafını paylaşırken şu notu iliştirmiş: “Kedimizin ismi İpek. Yavruyken hastaydı ve babaannem sokaktan alıp gönüllü olarak sahiplendi. Güzelce baktı. Şu anda 1 yaşında. Aşırı hareketli ve yaramaz. İkisi de çok mutlu.” İpek ve babaanneye saygı ve sevgilerimi yolluyorum, sizden de fotoğraflarınızı bekliyorum.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...