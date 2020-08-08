Bu hayatta kazandığım en erdemli davranışlardan biri hayvan sevgisi

İnsanların kedi, köpekleriyle oluşturdukları bağ çok kuvvetli. Bunu hayvan hakları için mücadele eden insanların çabaları, sosyal medyada karşımıza çıkan ülke fark etmeksizin hikâyelerde görüyoruz. Kimisi günümüzü güzelleştiriyor, kimisi kötü haberler nedeniyle canımızı sıkıyor. Ama her halükârda bu ilişki hepimize iyi geliyor.
Bireysel hikâyeler, bütün bunların arasında en ilham verici olanları. Oyuncu Gonca Vuslateri’nin evini paylaştığı, hayat yolunu beraber yürüdüğü 2 kedisi ve 2 köpeğiyle ilgili serüveni size de iyi gelecek.
Vuslateri’nin 11 aylık 2 kedisi, 2 de köpeği var: Pekinez cinsi çok yaşlı olan Cissy ve Tuzla barınağından sahiplendiği 9 yaşındaki Duma.
Oyuncu, “Hayvan sevgimi en çok babam bana aşılamıştır” diyerek başlıyor anlatmaya: “Babam askeriyedeyken, çocukluğumuzda çok zaman birdenbire eve yavru kedi-köpek getirirdi. Özellikle yavru köpek. Çocukluğumdan beri hayvanlarla yaşadım ben.”
İlk aşkın tadı bir başkaymış, Puppy adındaki köpekleri için çok mücadele etmişler ama “Köpek bakımı konusunda biraz da cahilliğimize denk gelmişti, çok kahrımızı çekti” diyerek nitelediği dönemde ne yaptılarsa beraber bir hayat kuramamışlar. Hep kaçmış Puppy. Nitekim İzmir’den İstanbul’a gelirlerken son kaçışı olmuş, bir daha onu bulamamışlar hiçbir yerde. “Hep Puppy’yi düşünür, üzülürüm” diyor: “Bize çok şey öğretti. Ondan sonra çok hayvan sahiplendik. Daima hayvanımız oldu onun
sayesinde.”
Barınaktan sahiplendiği ilk hayvan Duma. Gecenin bir saati arkadaşı Lal Denizli’yle otururken ilanı görüp aramışlar, onu kurtarmışlar. “Reklamlarda bile oynadı. Türkiye’nin tanıdığı bir hayvan oldu. Eğittim onu. Dans eden, ağlama taklitleri yapan, taklalar atan köpek oldu. Allah uzun ömür versin ki kurtarmaya devam edelim” diye anlatıyor kısaca. Ama iş Duma’yı derinlemesine anlatmaya gelince, tıpkı evladını anlatan ebeveynler gibi tüm özelliklerini döküyor. Anlatıyor: “Duma çok enteresan bir köpek. Başka bir frekansımız var onunla. Küsmelerimiz, barışmalarımız var. Evde birini istemediği zaman bunu çiş-kaka yapmadan bana anlatma şekli var mesela: Gidip çamaşır makinesi gibi saçma sapan bir yer seçip orada oturuyor. Neden orada oturabileceğine bir anlam veremediğimde, ‘Umarım aldın mesajı Goncacığım herhalde’ diyor bakışlarıyla sanki. Başka hayvana tahammülü yok. Ama kedilerle ilgili de sorunu yok. Görmezden gelmeyi öğrendi. Mükemmel dans eder. Bir şey mırıldanırsam arka ayakları üzerine oturup el çırpar gibi dans eder. Çok kaçar ama kaybolduğunu anladığında eve gider. Bir gün Taksim Meydan’da kaçtı, kurtuldu elimden. Fıtık ameliyatı olduğumdan peşinden koşamadım, aradım bulamadım. Sonunda sinirimden eve yürüdüm. Bir baktım evin önünde. İşini bitirmiş beni bekliyor, ‘Nerede kaldın’ der
gibi bakıyor.”
Son mesajı şöyle: “Bu hayatta kazandığım en önemli, en erdemli davranışlardan birinin hayvan sevgisi olduğuna inanıyorum. Bunu bana kazandıran aileme, hayatıma giren hayvanlarıma da çok müteşekkirim.” Ne güzel...
VUSLATERİ’DEN PETSHOP UYARISI
DÜZENLEMELER, kurallar, denetimler oluyor ama petshoplarda hayvan satılmasının önüne geçilemediği oluyor. Vuslateri’nin de bu konuda bir anısı var: “Hayvan satılma meselelerine çok sinirleniyorum. Petshop’tan hayvan kurtarmak için hayvan almıştım. O zamanlar ‘satın alma sahiplen’ tavrı bu kadar yoğun konuşulmuyordu. 13 yıl önce Cissy hayatıma bu şekilde girdi. Bana bütün farkındalığı da neredeyse Cissy kazandırdı.”
DİŞ SAĞLIĞI ÖNEMLİ
KEDİ ve köpeklerde diş sağlığı, en az insanlar kadar önemli. Bu nedenle 3 yaşından itibaren, her yıl veterinere ağız temizliği için götürmeniz öneriliyor. Veteriner kontrolünde ağzında, dişlerinde çürük ya da problem yoksa, sizin diş fırçalama rutinine başlamanız da kritik. Çünkü eğer ağzında bir problem varsa, fırçalamanızı engellemek için sizi ısırabilirler bile. Daha sonra yapacağınız adımlar şöyle:
Kedi, köpekler için özel ağız diş macunu ve diş fırçası alacaksınız.
Kedinizi, köpeğinizi kendini rahat hissedeceği bir yere koyacaksınız.
Fırçalama esnasında mümkün olan en az baskıyı uygulayın, zapt edilmiş hissederse huysuzlanabilir ama çok hareketli kedilerinizi, tıpkı tırnaklarını keseceğiniz zaman sarıp sarmaladığınız gibi, diş fırçalarken de sıkı tutabilirsiniz.
Sakince dişini fırçalayın ve işlem sonunda ona dişlerinde tartar oluşturmayacak ödül maması verin. Böylece bu işleme alışkanlık kazanmasını sağlayabilirsiniz.
ASİL’LE TANIŞIN
OKURLARIMIZ Gülben Sitare ve Nevzat Yaman, kedileri Asil’i “Evin küçük oğlu, her yönüyle bir tanemiz” notuyla paylaştı. Sizden de bekliyoruz.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Bu hayatta kazandığım en erdemli davranışlardan biri hayvan sevgisi
İnsanların kedi, köpekleriyle oluşturdukları bağ çok kuvvetli. Bunu hayvan hakları için mücadele eden insanların çabaları, sosyal medyada karşımıza çıkan ülke fark etmeksizin hikâyelerde görüyoruz. Kimisi günümüzü güzelleştiriyor, kimisi kötü haberler nedeniyle canımızı sıkıyor. Ama her halükârda bu ilişki hepimize iyi geliyor.
Bireysel hikâyeler, bütün bunların arasında en ilham verici olanları. Oyuncu Gonca Vuslateri’nin evini paylaştığı, hayat yolunu beraber yürüdüğü 2 kedisi ve 2 köpeğiyle ilgili serüveni size de iyi gelecek.
Vuslateri’nin 11 aylık 2 kedisi, 2 de köpeği var: Pekinez cinsi çok yaşlı olan Cissy ve Tuzla barınağından sahiplendiği 9 yaşındaki Duma.
Oyuncu, “Hayvan sevgimi en çok babam bana aşılamıştır” diyerek başlıyor anlatmaya: “Babam askeriyedeyken, çocukluğumuzda çok zaman birdenbire eve yavru kedi-köpek getirirdi. Özellikle yavru köpek. Çocukluğumdan beri hayvanlarla yaşadım ben.”
İlk aşkın tadı bir başkaymış, Puppy adındaki köpekleri için çok mücadele etmişler ama “Köpek bakımı konusunda biraz da cahilliğimize denk gelmişti, çok kahrımızı çekti” diyerek nitelediği dönemde ne yaptılarsa beraber bir hayat kuramamışlar. Hep kaçmış Puppy. Nitekim İzmir’den İstanbul’a gelirlerken son kaçışı olmuş, bir daha onu bulamamışlar hiçbir yerde. “Hep Puppy’yi düşünür, üzülürüm” diyor: “Bize çok şey öğretti. Ondan sonra çok hayvan sahiplendik. Daima hayvanımız oldu onun
sayesinde.”
Barınaktan sahiplendiği ilk hayvan Duma. Gecenin bir saati arkadaşı Lal Denizli’yle otururken ilanı görüp aramışlar, onu kurtarmışlar. “Reklamlarda bile oynadı. Türkiye’nin tanıdığı bir hayvan oldu. Eğittim onu. Dans eden, ağlama taklitleri yapan, taklalar atan köpek oldu. Allah uzun ömür versin ki kurtarmaya devam edelim” diye anlatıyor kısaca. Ama iş Duma’yı derinlemesine anlatmaya gelince, tıpkı evladını anlatan ebeveynler gibi tüm özelliklerini döküyor. Anlatıyor: “Duma çok enteresan bir köpek. Başka bir frekansımız var onunla. Küsmelerimiz, barışmalarımız var. Evde birini istemediği zaman bunu çiş-kaka yapmadan bana anlatma şekli var mesela: Gidip çamaşır makinesi gibi saçma sapan bir yer seçip orada oturuyor. Neden orada oturabileceğine bir anlam veremediğimde, ‘Umarım aldın mesajı Goncacığım herhalde’ diyor bakışlarıyla sanki. Başka hayvana tahammülü yok. Ama kedilerle ilgili de sorunu yok. Görmezden gelmeyi öğrendi. Mükemmel dans eder. Bir şey mırıldanırsam arka ayakları üzerine oturup el çırpar gibi dans eder. Çok kaçar ama kaybolduğunu anladığında eve gider. Bir gün Taksim Meydan’da kaçtı, kurtuldu elimden. Fıtık ameliyatı olduğumdan peşinden koşamadım, aradım bulamadım. Sonunda sinirimden eve yürüdüm. Bir baktım evin önünde. İşini bitirmiş beni bekliyor, ‘Nerede kaldın’ der
gibi bakıyor.”
Son mesajı şöyle: “Bu hayatta kazandığım en önemli, en erdemli davranışlardan birinin hayvan sevgisi olduğuna inanıyorum. Bunu bana kazandıran aileme, hayatıma giren hayvanlarıma da çok müteşekkirim.” Ne güzel...
VUSLATERİ’DEN PETSHOP UYARISI
DÜZENLEMELER, kurallar, denetimler oluyor ama petshoplarda hayvan satılmasının önüne geçilemediği oluyor. Vuslateri’nin de bu konuda bir anısı var: “Hayvan satılma meselelerine çok sinirleniyorum. Petshop’tan hayvan kurtarmak için hayvan almıştım. O zamanlar ‘satın alma sahiplen’ tavrı bu kadar yoğun konuşulmuyordu. 13 yıl önce Cissy hayatıma bu şekilde girdi. Bana bütün farkındalığı da neredeyse Cissy kazandırdı.”
DİŞ SAĞLIĞI ÖNEMLİ
KEDİ ve köpeklerde diş sağlığı, en az insanlar kadar önemli. Bu nedenle 3 yaşından itibaren, her yıl veterinere ağız temizliği için götürmeniz öneriliyor. Veteriner kontrolünde ağzında, dişlerinde çürük ya da problem yoksa, sizin diş fırçalama rutinine başlamanız da kritik. Çünkü eğer ağzında bir problem varsa, fırçalamanızı engellemek için sizi ısırabilirler bile. Daha sonra yapacağınız adımlar şöyle:
Kedi, köpekler için özel ağız diş macunu ve diş fırçası alacaksınız.
Kedinizi, köpeğinizi kendini rahat hissedeceği bir yere koyacaksınız.
Fırçalama esnasında mümkün olan en az baskıyı uygulayın, zapt edilmiş hissederse huysuzlanabilir ama çok hareketli kedilerinizi, tıpkı tırnaklarını keseceğiniz zaman sarıp sarmaladığınız gibi, diş fırçalarken de sıkı tutabilirsiniz.
Sakince dişini fırçalayın ve işlem sonunda ona dişlerinde tartar oluşturmayacak ödül maması verin. Böylece bu işleme alışkanlık kazanmasını sağlayabilirsiniz.
ASİL’LE TANIŞIN
OKURLARIMIZ Gülben Sitare ve Nevzat Yaman, kedileri Asil’i “Evin küçük oğlu, her yönüyle bir tanemiz” notuyla paylaştı. Sizden de bekliyoruz.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...