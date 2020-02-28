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Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

Bizim çocuk koronavirüs kapar mı

28 Şubat 2020

Koronavirüs kapımıza kadar dayandı. Bugüne kadar korunma tedbirlerine sokakta pek rastlamazken, son bir haftada maskeyle gezen insanların sayısında gözle görülür artış var. Demek ki toplum olarak dikkat etmeye başlıyoruz.

Bu köşenin dünyasında başköşede kedi ve köpekler olduğu için hayati soruyu soralım: Koronavirüs kedi-köpeklere bulaşır mı? Diyelim ki onlara bulaştı, oradan bize gelir mi?

Bizim çocuk koronavirüs kapar mı

Dünya Sağlık Örgütü bu konuda şunu diyor: “Kedi ya da köpeklerin yeni koronavirüse yakalanabileceğine dair herhangi bir kanıt şu an için bulunmuyor.”

Ama tedbiri elden bırakmamamız gerektiğinin altını çiziyorlar. Çünkü kedi ve köpeklerden insanlara geçen bazı hastalıklar var. “Bir kedi ya da köpeği sevdikten sonra, ellerinizi bol su ve sabunla yıkamanız iyi bir fikir” şeklinde tavsiye veren Dünya Sağlık Örgütü, bu sayede sizi kedi-köpeklerden insanlara geçebilen koli basili ya da salmonella gibi bakterilerden korumayı hedefliyor.

Kedi ve köpeklere maske takmak ise bu virüse yakalanacaklarına dair bir kanıt olmadığı için gerekli değil. İçiniz rahat etsin istiyorsanız yine de siz bilirsiniz. 

Bizim çocuk koronavirüs kapar mı

EN DEVRİMCİ KEDİ

SOVYET lider Vladimir Lenin’in kedisever olduğu çeşitli kaynaklarda zaten geçiyordu, 2017’de Oxford’da yapılan sergiyle de perçinlenmiş oldu. 1922 yılından kalan fotoğrafta, Lenin’i Moskova’ya yakın Gorki köyünde kucağında bir kediyle görüyoruz. İsmi maalesef bilinmiyor. Fotoğrafı çeken ise kardeşi Maria.

Bizim çocuk koronavirüs kapar mı

‘LORENZO’NUN YAĞI’NDAN İLHAMLA

BU köşede ilham vermesi niyetiyle hayvansever öyküleri paylaşıyorum. Bu kez “Bir insan bir kediyi ya da köpeği daha uzun nasıl yaşatabilir” konusunda fikir verebilecek bir portreyi tanıtacağım size.

Aslı Delikara, medya iletişimi ve yayıncılık yapan bir ajansın sahibi. Hayatının merkezindeyse sokak hayvanları ve evinde beslediği kediler yer alıyor. Ailesinin de hayvansever olmasının etkisiyle hatırlayabildiği en erken yaşından beri hayvanlarla iç içe yaşamış. Tüm kedilerini sokaktan alıp sahipleniyor. Şu anda biri Norveç orman kedisi olan Ponçik ve Peluş’la paylaşıyor evini.

Buraya kadar normal. Delikara’yı ilginç kılan, kedilerine bakma serüveni. Dinliyoruz: “Hayvan beslemenin tek kötü yanı var, ölümlerine tanık olmak. Kendime yıllık kontrol yaptırmaya üşenirim ama kedilere her yıl en iyi hastanelerde check-up yaptırırım. İstanbul’daki ilk kedilerim ilerleyen yaşta böbrek hastası olmuştu.

onları terk etmedim

Bu hastalık halsizlik, iştahsızlık yapıyor. Kanın sürekli serumla temizlenmesi gerekiyor. Bir yıl kadar her gün veterinere götürdüm günde iki defa. Böbrek hastası kedilere özel mama var ama onu da çok az yiyorlar. ‘Lorenzo’nun Yağı’ filmi gibi araştırdım. Gittim diyetisyenlere, böbrek hastası insanların neler yiyemeyeceğini listeledim, sonra veterinerlere sordum, böbrek hastası kedilerin yiyemeyeceklerini listeledim. Sonra hepsinden ortak bir liste oluşturup menü hazırladım. Böylece böbrek hastası kedilerin neler yiyebileceğini buldum ve evde kendim mama yapmaya başladım. Her gün üç defa şırıngayla yedirdim. Serum yapmayı da öğrendim, kendim yaptım. Durumları ağırlaşınca veterinerde yoğun bakıma alındılar, oksijen çadırında kaldılar. Terk edilmiş hissetmesinler diye her gün ziyaret edip konuştum. Bir insan için ne yapılabilirse rahmetli kedilerim Balkız ve Lokum için onları yaptım.”

Hayatın bir de bu yönü var tabii. Düşünmek istemediğimiz kısmı...

Bizim çocuk koronavirüs kapar mı

LİMON’LA TANIŞIN

ERCAN Oyman, Limon’un fotoğrafını şu notla paylaştı: “10 yıl önce çok sevdiğim köpeğimiz Zeyna’mızı kaybettikten sonra, eşim kedilerden korkuyor olsa da oğlumun doğum günü hediyesi olarak hayatımıza girdi. Artık kedilerden korkan eşimin de dünyasının merkezinde o var. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Limon sayesinde hepimiz, çantamızda mutlaka mama paketi taşıyoruz. Yaz-kış sokakta gördüğümüz hayvanları besliyoruz. Limon bize bunu kattı. Onu çok seviyoruz.

Bizim çocuk koronavirüs kapar mı

ÇÖPLÜKTEN KURTARILAN HAYATLAR

BU köşenin sokak hayvanlarına daha iyi şartlar sağlamaya önayak olmak gibi bir asli görevi var. Malum, iklim ve imkân olarak zor şartlarda sokak hayvanlarını kurtarmaya çalışan, onları beslemek için mücadele eden insanlar var. Takip önerisi bu hafta böyle bir hesap için geliyor: Çorum’da, çöplerde yaşayan, orada hayat mücadelesi veren kedi-köpekleri bulup, onları yaşatıp sahiplendirmeye kendini adamış Gökçe Erdoğan’ın hesabı, instagram.com/voddiri adresinde. Bir inceleyin, kedi-köpek sahiplenmek isteyen arkadaşlarınıza buradaki bir dünya güzelini kurtarma şansını, onurunu verebilirsiniz belki.

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