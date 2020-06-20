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Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

Bir kedi bir hayatı nasıl değiştirir

20 Haziran 2020

BU hafta dünyada büyük etki yaratan bir hikâyenin ana kahramanı aramızdan ayrıldı. Geriye de ilham verici bir serüven bıraktı.

Anlatayım.

2007 yılında, uyuşturucuya saplanmış hayatında bir çıkış yolu arayan James Bowen, sokak çalgıcılığıyla para kazanmaya çalışıp barınakta yatarken, bir gün sakat halde bir basamakta sarman bir kedi bulur.

Bir kedi bir hayatı nasıl değiştirir

Bowen, o sırada hayatını idame ettirebilmek için hem sokak çalgıcılığı yapıyor, hem de evsizlerle dayanışma için bizzat evsizler tarafından hazırlanan The Big Issue dergisini satıyor. Kedisi Bob da günlük işlerinde ona eşlik ediyor.

KENDİ FİLMİNDE OYNADI

Bir süre sonra ikili haline geliyorlar ve dikkat çekmeye başlıyorlar. Ve yayıncıların dikkatinden de kaçamıyorlar. Bir yayıncı, teklifini yapıyor ve 2012 yılında ilk kitap yayımlanıyor: ‘Bob Adındaki Bir Sokak Kedisi ve Hayatımı Nasıl Kurtardığının Hikâyesi’. Bu kitap 2016’da Yabancı Yayınevi tarafından ‘Sokak Kedisi Bob’ adıyla Türkçeye de çevrildi.

Dünyada 40’tan fazla dilde okuyucuyla buluşan, sonra 5 kitapla devam eden seri, sadece İngiltere’de 1 milyondan fazla sattı. Hikâye 2016’da filme de uyarlanırken, Bob bu filmde kendisini canlandırdı. Tabii, filmde ona benzeyen 6 tane dublörü de oynadı.

Ve James Bowen’ın hayatı değişti. Bob onu uyuşturucudan kurtarıp çok satan bir yazar haline getirdi.

MİLYONLARIN HAYATINA GİRDİ

İlk imza gününde kuyruğun uzunluğunu görünce şok geçiriyor, yıllar sonra değişimi fark ediyor: “İnsanların vâkıf olamadıkları konuları anlamaları için onların gözlerini açtım. Hayatımı düzene sokabileceğimi de duyulamayanların sesini duyurabileceğimi de hiç düşünemiyordum.”

Bu hafta işte o Bob, 14 yaşında aramızdan ayrıldı. Bowen, “Bana bir yoldaşlıktan çok daha fazlasını verdi. O yanımdayken hayatıma yön vermeyi ve bir amaca yönelmeyi başardım. Binlerce insanla tanıştı, milyonların hayatına girdi. Hayatımın ışığı gitmiş gibi hissediyorum. Onu hiç unutmayacağım” diyor.

Biz de unutmayacağız.

Bu duyguları yaşamak için bir kedi ya da köpekle yoldaşlık yapmanız yeterli. Bu da bugüne kadar bu konuda çekincesi olanlara bir çağrı olsun.

Bir kedi bir hayatı nasıl değiştirir

TAKİP ÖNERİSİ

KONUŞAN KEDİLER İÇİN BUYURUN

BİR kuş ya da sinek gördüğünde hedefe kilitlenip konuşmaya başlayan kedilerin ne kadar ilginç olduğunu bilenler bilir. Bilmeyenler ya da bu görüntüyü izlemek isteyenler için dev hizmet. Bunun bir Instagram hesabı var. Konuşan kedilerin seyre doyulmayan görüntüleri için sizi şu adrese alalım: https://www.instagram.com/ekekekkekkek/

Bir kedi bir hayatı nasıl değiştirir

OKUR FOTOĞRAFLARI

USLU VE SEVECEN COCO

OKUYUCULARIMIZDAN Adnan Uzluer, kedisi Coco’nun fotoğrafını bize ulaştırdı. “1.5 yaşında, aşırı uslu ve herkese kendini sevdirir” notuyla ilettiği fotoğrafı biz de sizlerle paylaşıyoruz...

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...

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