Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Serhat DEMİREL>Barınaktakilerin artık bir sahibi var
"Serhat Demirel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Serhat Demirel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

Barınaktakilerin artık bir sahibi var

3 Nisan 2020

Koronavirüs salgınının dünyadaki yeni merkezi haline gelen ABD’de tablo her geçen gün ağırlaşırken, hayvanseverler bir iyilik hareketi başlattılar.

Karantina kararı alınan ABD eyaletlerinde, bu durumdan barınaklar da etkilendi. Ve barınakların kapatılması nedeniyle ölüme terk edilecek hayvanların bu durumunu kabullenmeyen ABD’liler, kedi ve köpekleri sahiplenmeye başladılar.

Bu iyilik hareketine hayatlarında hiç evcil hayvan bakmamış olan ABD’liler bile dahil olmuş durumda. ABD’de koronavirüsten en çok etkilenen New York’ta şu anda barınaklarda sahipsiz hayvan kalmamış. ABD’de yılda 6.5 milyon kedi ve köpek barınaklara geliyor ve bunların 1.5 milyonu uyutuluyor. Ülkemize de örnek olmasını diliyoruz...

HATIRLATMA

Eve kapandık ve sokak hayvanları dışarıda kaldı. Şehir içerisindeki sokak hayvanları için zorunlu hallerde evden çıkarken mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Belediyelerden de şehir ormanlarında sahipsiz kalan hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürmelerini isteyelim.

Barınaktakilerin artık bir sahibi var

BU DA YAVRU KEDİLİ TEYZE

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan “Kitten Lady” hesabının sahibi Hanna Shaw, danışmanlık kariyerini bırakıp kendini yavru kedilerin kurtarılmasına adayan bir hayvansever. Hasta ya da bakıma muhtaç yavru kedileri sağlığına kavuşturduktan sonra onlara yeni yuvalar bularak sahiplendirilmelerini sağlıyor. YouTube kanalı da bulunan Kitten Lady, yüklediği 100’e yakın videoda yavru kedi bakımıyla ilgili eğitimler veriyor. Buradan elde ettiği geliri yine bu kedileri kurtarmak için harcıyor. instagram.com/kittenxlady

Barınaktakilerin artık bir sahibi var

KEDİSİNİN EVİNDE YAŞAYAN MARLON BRANDO

Güzel denk geldi. Bugün Marlon Brando’nun doğum günü. The Godfather’da kucağında kedisiyle yaptığı konuşmayla sinema tarihinin en unutulmaz anlarından birinin başrolünde yer alan aktör, sahne dışında da hayvansevermiş. Kedisiyle ilişkisini şöyle anlatmış: “Ben kedimin evinde yaşıyorum.”

Barınaktakilerin artık bir sahibi var

ŞEKER’LE TANIŞIN

Okurumuz Elif Koca, kedisi Şeker’in fotoğrafını selamlarını ileterek bizimle paylaştı.

Barınaktakilerin artık bir sahibi var

 

X
Serhat DEMİREL Serhat DEMİRELTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
65 plus arkadaşlar aman bu klipten uzak durunErtuğrul ÖZKÖK65 plus arkadaşlar aman bu klipten uzak durun03.04.2020
Fatih Terim’den ne öğrendikSavaş ÖZBEYFatih Terim’den ne öğrendik03.04.2020
“Mavi Işık Yak”Ayşegül DOMANİÇ YELÇE“Mavi Işık Yak”03.04.2020
Afrikalı sevgiliMehmet ÜstündağAfrikalı sevgili03.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.