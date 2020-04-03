Barınaktakilerin artık bir sahibi var

Koronavirüs salgınının dünyadaki yeni merkezi haline gelen ABD’de tablo her geçen gün ağırlaşırken, hayvanseverler bir iyilik hareketi başlattılar.
Karantina kararı alınan ABD eyaletlerinde, bu durumdan barınaklar da etkilendi. Ve barınakların kapatılması nedeniyle ölüme terk edilecek hayvanların bu durumunu kabullenmeyen ABD’liler, kedi ve köpekleri sahiplenmeye başladılar.
Bu iyilik hareketine hayatlarında hiç evcil hayvan bakmamış olan ABD’liler bile dahil olmuş durumda. ABD’de koronavirüsten en çok etkilenen New York’ta şu anda barınaklarda sahipsiz hayvan kalmamış. ABD’de yılda 6.5 milyon kedi ve köpek barınaklara geliyor ve bunların 1.5 milyonu uyutuluyor. Ülkemize de örnek olmasını diliyoruz...
HATIRLATMA
Eve kapandık ve sokak hayvanları dışarıda kaldı. Şehir içerisindeki sokak hayvanları için zorunlu hallerde evden çıkarken mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Belediyelerden de şehir ormanlarında sahipsiz kalan hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürmelerini isteyelim.
BU DA YAVRU KEDİLİ TEYZE
Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan “Kitten Lady” hesabının sahibi Hanna Shaw, danışmanlık kariyerini bırakıp kendini yavru kedilerin kurtarılmasına adayan bir hayvansever. Hasta ya da bakıma muhtaç yavru kedileri sağlığına kavuşturduktan sonra onlara yeni yuvalar bularak sahiplendirilmelerini sağlıyor. YouTube kanalı da bulunan Kitten Lady, yüklediği 100’e yakın videoda yavru kedi bakımıyla ilgili eğitimler veriyor. Buradan elde ettiği geliri yine bu kedileri kurtarmak için harcıyor. instagram.com/kittenxlady
KEDİSİNİN EVİNDE YAŞAYAN MARLON BRANDO
Güzel denk geldi. Bugün Marlon Brando’nun doğum günü. The Godfather’da kucağında kedisiyle yaptığı konuşmayla sinema tarihinin en unutulmaz anlarından birinin başrolünde yer alan aktör, sahne dışında da hayvansevermiş. Kedisiyle ilişkisini şöyle anlatmış: “Ben kedimin evinde yaşıyorum.”
ŞEKER’LE TANIŞIN
Okurumuz Elif Koca, kedisi Şeker’in fotoğrafını selamlarını ileterek bizimle paylaştı.
Barınaktakilerin artık bir sahibi var
Koronavirüs salgınının dünyadaki yeni merkezi haline gelen ABD’de tablo her geçen gün ağırlaşırken, hayvanseverler bir iyilik hareketi başlattılar.
Karantina kararı alınan ABD eyaletlerinde, bu durumdan barınaklar da etkilendi. Ve barınakların kapatılması nedeniyle ölüme terk edilecek hayvanların bu durumunu kabullenmeyen ABD’liler, kedi ve köpekleri sahiplenmeye başladılar.
Bu iyilik hareketine hayatlarında hiç evcil hayvan bakmamış olan ABD’liler bile dahil olmuş durumda. ABD’de koronavirüsten en çok etkilenen New York’ta şu anda barınaklarda sahipsiz hayvan kalmamış. ABD’de yılda 6.5 milyon kedi ve köpek barınaklara geliyor ve bunların 1.5 milyonu uyutuluyor. Ülkemize de örnek olmasını diliyoruz...
HATIRLATMA
Eve kapandık ve sokak hayvanları dışarıda kaldı. Şehir içerisindeki sokak hayvanları için zorunlu hallerde evden çıkarken mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Belediyelerden de şehir ormanlarında sahipsiz kalan hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürmelerini isteyelim.
BU DA YAVRU KEDİLİ TEYZE
Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan “Kitten Lady” hesabının sahibi Hanna Shaw, danışmanlık kariyerini bırakıp kendini yavru kedilerin kurtarılmasına adayan bir hayvansever. Hasta ya da bakıma muhtaç yavru kedileri sağlığına kavuşturduktan sonra onlara yeni yuvalar bularak sahiplendirilmelerini sağlıyor. YouTube kanalı da bulunan Kitten Lady, yüklediği 100’e yakın videoda yavru kedi bakımıyla ilgili eğitimler veriyor. Buradan elde ettiği geliri yine bu kedileri kurtarmak için harcıyor. instagram.com/kittenxlady
KEDİSİNİN EVİNDE YAŞAYAN MARLON BRANDO
Güzel denk geldi. Bugün Marlon Brando’nun doğum günü. The Godfather’da kucağında kedisiyle yaptığı konuşmayla sinema tarihinin en unutulmaz anlarından birinin başrolünde yer alan aktör, sahne dışında da hayvansevermiş. Kedisiyle ilişkisini şöyle anlatmış: “Ben kedimin evinde yaşıyorum.”
ŞEKER’LE TANIŞIN
Okurumuz Elif Koca, kedisi Şeker’in fotoğrafını selamlarını ileterek bizimle paylaştı.