Ayrı bir dünya var bu gazetenin bahçesinde

ÇARŞAMBA günü yayın yönetmenimiz Ahmet Hakan, Hürriyet’in de içinde bulunduğu Demirören Medya Center’daki kedi ve köpekler için Sancaktepe Belediyesi’nin katkısıyla gerçekleşen güzel haberleri paylaştı.
Dünya Kediler Günü’nü de kutladığımız 17 Şubat haftasına yaraşır güzellikteki gelişme, yeni kedi ve köpek evleri, veteriner ve mama desteğini içeriyordu. Pası bu müjdeli haberden alıp, Demirören Medya Center’daki kedi ve köpekler için gündelik olarak yapılanları ve bu işin arkasındaki gönüllüleri anlatacağım.
(Kutup Prensesi)
Instagram sayfası “@yasam_gonulluleri” olan bir gönüllüler grubu var. Toplam 45 kişi yer alıyor burada. Hepsi halihazırda Demirören Medya Center’da çalışıyor olmasa da hepsinin yolu buradan geçti. Gün içinde 7 kişi aktif olarak bahçedeki kedi ve köpeklerle ilgileniyor.
MASA ARKADAŞIMDI
2011’den beri radyolar bölümünde asistan olarak çalışan Binnur Bayraktar, bütün organizasyonun koordinatörü. “Binaya geldiğim ilk andan itibaren onlarla ilgilenmeye başladım çünkü masamda gördüğüm ilk kişi köpeğimiz Topie olmuştu. Kendisi benim masa arkadaşım, dert ortağım olmuştu. Maalesef, 19.12.2018’de yaşlılıktan dolayı kendisini kaybettik. Topie’yle ilgilenirken, bahçedeki kedi ve köpeklerle de topluca ilgilenmeye başladık” diye anlatıyor başlangıcı.
Geldiğimiz noktada büyük bir ekipten bahsediyoruz. İsimleri analım: Aslıhan Canseven, Şebnem Turhan, Duygu Kaya, Deniz Lice, Nuray Çerminki, Emin Çapa ekibin eski üyeleri, artık burada çalışmıyorlar. Halihazırda Ebru Tülümen, Solmaz Kazan, Aylan Gazep, Başak Şengül, Zeynep Tekin, Özgül Ören, Merve İnanduçar, Enes Kutuk, Celal Umut Eren, Yasin Er ve Sadun Atuna görevlerini sürdürüyor.
(Küpeli)
YAVRULAR BEKLİYOR
Günlük rutini anlatıyor Bayraktar: “Her gün ben, Ebru, Aylan, Zeynep, Gülcan, Sadun ve Çimen Kafe’de çalışan arkadaşlar mamaları ve suları tazeliyoruz. Hızlıca halledip işimizin başına dönüyoruz. Mama ve veteriner masrafları için gönüllülerimizin ve şirketin destekleriyle devam ediyoruz. Bazen de şirkette tura çıkıp para topluyoruz.”
Bahçede 60’a yakın kedi, 4’ü yavru 9 köpek var. Ben dahil buradan kedi-köpek sahiplenen bir çok insan var. Bu satırları okuyup heveslenen varsa Kadife isimli köpeğin
4 yavrusuna ilgi göstermelerini öneririm. Instagram.com/yasam_gonulluleri sayfasından takip edebilirsiniz.
(Sakallı)
KAZA GEÇİRDİ 15 TEMMUZ’DA YOL ARKADAŞINDAN OLDU
HÜRRİYET’in bahçesinin en meşhuru, Sakallı adındaki dişi bir köpek. Hikâyesini Şebnem Turhan’dan dinliyoruz: “Kendisi 2013 yılında, gazetenin kapısında can dostu Arap’la beraber bulunan eski bir domuz avcısı. İşe yaramadığını düşünüp atmışlar. Sakallı, 2014 yılında avcılık döneminden kalma alışkanlığıyla arabalara havlarken bir kaza yaşadı, ayağı kırıldı. 1.5 ay tedavi gördü. 15 Temmuz 2016’da CNN Türk ve Hürriyet gazetesi de saldırıya uğradığında çok korkan Arap maalesef bizi terk etti ve Sakallı yalnız kaldı. Artık psikolojisi bozuldu, kilo almaya başladı. Meğer tiroit hastalığı varmış. Teşhis konuldu, ömrünün sonuna kadar sabah-akşam ilaç kullanması gerekiyor. Çalıştığım süre boyunca ilacını ben verdim. Artık Sakallı’yla Binnur Hanım ilgileniyor ve ilaçlarını aksatmadan veriyor.”
TAKİP ÖNERİSİ: ZAYIF KEDİLER GİREMEZ!
INSTAGRAM’da ‘We Rate Chonks’ yani ‘Şişman Hayvanları Oyluyoruz’ hesabı, kilolu demeyelim de kemikleri iri kedileri oyluyor. Uyarayım, incelemeye başlayınca bırakamayacaksınız. instagram.com/weratechonks
TURŞU’YLA TANIŞIN
BUGÜN Hürriyet günü. Gazetemizin muhabirlerinden Ece Çelik, kedisi Turşu’nun fotoğrafını şu notla paylaştı: “Turşu Kuzguncuk’un en gözde kedilerinden biriydi. Her gün sokağı kolaçan eder, işten gelme saatimde sokak kapısında belirirdi. Kapıyı açınca apartmanda ısınır, hisli gözlerle evin içine almamı isterdi. Soğuk bir kış günü, bu duygu sömürüsüne daha fazla dayanamadık, eşimle Turşu’yu eve aldık. Hemen -hâlâ çok sevdiği- kanepeye sanki ilk kez gelmemiş, sanki hep oradaymış gibi uzandı ve göbeğini açtı. Yaklaşık 3 yıldır birlikte yaşadığımız kızım, kucaktan inmeyen bir sevgi bombası.”
Ayrı bir dünya var bu gazetenin bahçesinde
ÇARŞAMBA günü yayın yönetmenimiz Ahmet Hakan, Hürriyet’in de içinde bulunduğu Demirören Medya Center’daki kedi ve köpekler için Sancaktepe Belediyesi’nin katkısıyla gerçekleşen güzel haberleri paylaştı.
Dünya Kediler Günü’nü de kutladığımız 17 Şubat haftasına yaraşır güzellikteki gelişme, yeni kedi ve köpek evleri, veteriner ve mama desteğini içeriyordu. Pası bu müjdeli haberden alıp, Demirören Medya Center’daki kedi ve köpekler için gündelik olarak yapılanları ve bu işin arkasındaki gönüllüleri anlatacağım.
(Kutup Prensesi)
Instagram sayfası “@yasam_gonulluleri” olan bir gönüllüler grubu var. Toplam 45 kişi yer alıyor burada. Hepsi halihazırda Demirören Medya Center’da çalışıyor olmasa da hepsinin yolu buradan geçti. Gün içinde 7 kişi aktif olarak bahçedeki kedi ve köpeklerle ilgileniyor.
MASA ARKADAŞIMDI
2011’den beri radyolar bölümünde asistan olarak çalışan Binnur Bayraktar, bütün organizasyonun koordinatörü. “Binaya geldiğim ilk andan itibaren onlarla ilgilenmeye başladım çünkü masamda gördüğüm ilk kişi köpeğimiz Topie olmuştu. Kendisi benim masa arkadaşım, dert ortağım olmuştu. Maalesef, 19.12.2018’de yaşlılıktan dolayı kendisini kaybettik. Topie’yle ilgilenirken, bahçedeki kedi ve köpeklerle de topluca ilgilenmeye başladık” diye anlatıyor başlangıcı.
Geldiğimiz noktada büyük bir ekipten bahsediyoruz. İsimleri analım: Aslıhan Canseven, Şebnem Turhan, Duygu Kaya, Deniz Lice, Nuray Çerminki, Emin Çapa ekibin eski üyeleri, artık burada çalışmıyorlar. Halihazırda Ebru Tülümen, Solmaz Kazan, Aylan Gazep, Başak Şengül, Zeynep Tekin, Özgül Ören, Merve İnanduçar, Enes Kutuk, Celal Umut Eren, Yasin Er ve Sadun Atuna görevlerini sürdürüyor.
(Küpeli)
YAVRULAR BEKLİYOR
Günlük rutini anlatıyor Bayraktar: “Her gün ben, Ebru, Aylan, Zeynep, Gülcan, Sadun ve Çimen Kafe’de çalışan arkadaşlar mamaları ve suları tazeliyoruz. Hızlıca halledip işimizin başına dönüyoruz. Mama ve veteriner masrafları için gönüllülerimizin ve şirketin destekleriyle devam ediyoruz. Bazen de şirkette tura çıkıp para topluyoruz.”
Bahçede 60’a yakın kedi, 4’ü yavru 9 köpek var. Ben dahil buradan kedi-köpek sahiplenen bir çok insan var. Bu satırları okuyup heveslenen varsa Kadife isimli köpeğin
4 yavrusuna ilgi göstermelerini öneririm. Instagram.com/yasam_gonulluleri sayfasından takip edebilirsiniz.
(Sakallı)
KAZA GEÇİRDİ 15 TEMMUZ’DA YOL ARKADAŞINDAN OLDU
HÜRRİYET’in bahçesinin en meşhuru, Sakallı adındaki dişi bir köpek. Hikâyesini Şebnem Turhan’dan dinliyoruz: “Kendisi 2013 yılında, gazetenin kapısında can dostu Arap’la beraber bulunan eski bir domuz avcısı. İşe yaramadığını düşünüp atmışlar. Sakallı, 2014 yılında avcılık döneminden kalma alışkanlığıyla arabalara havlarken bir kaza yaşadı, ayağı kırıldı. 1.5 ay tedavi gördü. 15 Temmuz 2016’da CNN Türk ve Hürriyet gazetesi de saldırıya uğradığında çok korkan Arap maalesef bizi terk etti ve Sakallı yalnız kaldı. Artık psikolojisi bozuldu, kilo almaya başladı. Meğer tiroit hastalığı varmış. Teşhis konuldu, ömrünün sonuna kadar sabah-akşam ilaç kullanması gerekiyor. Çalıştığım süre boyunca ilacını ben verdim. Artık Sakallı’yla Binnur Hanım ilgileniyor ve ilaçlarını aksatmadan veriyor.”
TAKİP ÖNERİSİ: ZAYIF KEDİLER GİREMEZ!
INSTAGRAM’da ‘We Rate Chonks’ yani ‘Şişman Hayvanları Oyluyoruz’ hesabı, kilolu demeyelim de kemikleri iri kedileri oyluyor. Uyarayım, incelemeye başlayınca bırakamayacaksınız. instagram.com/weratechonks
TURŞU’YLA TANIŞIN
BUGÜN Hürriyet günü. Gazetemizin muhabirlerinden Ece Çelik, kedisi Turşu’nun fotoğrafını şu notla paylaştı: “Turşu Kuzguncuk’un en gözde kedilerinden biriydi. Her gün sokağı kolaçan eder, işten gelme saatimde sokak kapısında belirirdi. Kapıyı açınca apartmanda ısınır, hisli gözlerle evin içine almamı isterdi. Soğuk bir kış günü, bu duygu sömürüsüne daha fazla dayanamadık, eşimle Turşu’yu eve aldık. Hemen -hâlâ çok sevdiği- kanepeye sanki ilk kez gelmemiş, sanki hep oradaymış gibi uzandı ve göbeğini açtı. Yaklaşık 3 yıldır birlikte yaşadığımız kızım, kucaktan inmeyen bir sevgi bombası.”