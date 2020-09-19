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Serhat Demirel

Serhat Demirel

sdemirel@hurriyet.com.tr

2020 kötü bir yıldı, 2021’e şimdiden hazırlanmalı

19 Eylül 2020

Ne kadar can sıkıcı bir yıl olduğunu kalkıp anlatacak değilim elbette. Ama dünyanın iyiye gittiği yok, o yüzden “Çok şükür kötü günleri geride bıraktık, sırada daha kötü günler var” diyerek 2021’e şimdiden hazırlanmak gerek. Bu hazırlıkları sadece kendimize yapmayalım tabii. Kedi-köpekler için de tedbir almak şart.

Hatırlayalım:

Acil durum çantası: Evde yaşayan herkesin bir acil durum çantası olması gerektiği gibi, kedi ya da köpeğinizin de bir tane olması lazım. İçinde bir hafta yetecek kadar yemek, su, katlanabilir tabaklar, bir haftalık ilaçları, künyesi, belgeleri, tasması, taşıma çantası, oyuncakları, battaniyesi gibi eşyaları olmalı.

2020 kötü bir yıldı, 2021’e şimdiden hazırlanmalı

Hayvan dostu toplanma alanı: Etrafınızdaki toplanma alanlarını kontrol edin. Ayrıca hayvan dostu otelleri hatta hayvanınızla birlikte kalmanıza izin verecek arkadaş ve akrabalarınızı belirleyin.

Mikroçip: Kedi ya da köpeğiniz kaybolduğunda onu bulmanın en kolay yolu, mikroçipinin olması. İhmal etmeyin.

Dayanışma ağı: Şunu unutmayın, bir felaket yaşandığında evinizde olmayabilirsiniz, arkadaşınız ya da komşunuzun böyle bir durumda hayvanınıza göz kulak olabileceğinden emin olmak için böyle dayanışma ağlarına girip görev paylaşımı yapabilirsiniz.

2020 kötü bir yıldı, 2021’e şimdiden hazırlanmalı

KEDİLERİN MASAJ HAREKETİ NE ANLAMA GELİYOR

KEDİLERİN en sevdiğimiz hareketlerinden birisi bu. Farklı teoriler var. Artık hangisi aklınıza yatarsa.

En popüler olanı, yavru kedilerin annelerini emerken daha çok süt gelsin diye yaptıkları bu hareketi yetişkin halde de yatacakları yeri düzgün hale getirmek için taklit etmeleri.

Diğer teori, kediler evcilleşmeden önce toprağın üzerinde patileriyle yaptıkları bu hareketle uyudukları alanı rahat hale getiriyorlardı, evcilleşince de bunu sürdürdüler. Son teori şu: Kediler bu hareketle alanlarını işaretliyorlar. Yani kucağımıza çıkıp masaj yaptıklarında “Bu kucak bana ait” diyorlarmış. Ben en çok son teoriyi sevdim.

BİLİNMEYENLERİNE YOLCULUK

BBC’nin son belgeseli, ‘Cat Tales: In From the Wild’ kediler hakkında yıllarca kafa yorulan konular hakkında bazı cevapların peşine düşüyor.

Buna göre insan beyni kedi miyavlamasına, bebek ağlamasına verdiği tepkinin benzerini veriyormuş. Kediler de zaten insanlar etrafta yokken miyavlamıyormuş ama kedilerin insanlar üzerinde yaptıkları bu manipülasyonun farkında olduklarından emin değilmişiz.

Kedileri de köpekler gibi eğitmenin yolunu da anlatıyorlar: Mamayı ödül olarak kullanırsak başarı geliyor.

KEDİLER NEDEN SOĞUK DURUYOR

Ayrıca köpekler daha fazla yüz ifadesine sahipken, kediler neden duygusuz ve soğuk duruyor, onun peşine düşmüşler. Cevap, kedilerin köpeklerdeki gibi surat ifadesi yapabilmek için doğru kas yapısına sahip olmamaları.

Kedilerle ilgili en yaygın yanlışlardan birisi de belgesele göre yakaladıkları minik fare ya da kuşları sahiplerine hediye olarak getirmeleri. Bu hareket aslında kedinin yakaladığı canlıyı, kendini güvende hissettiği, başka canlılara karşı üstünlüğe sahip olduğunu bildiği egemenlik alanına getirmesi anlamına geliyormuş.

EN ZORLU SEÇİM: ADI NE OLSUN

KEDİ ve köpeklerde isim seçmek pek kolay değil. Bilimin bize söylediği bazı şeyler var bu konuda. Kulak vermek lazım. David Brunner ve Sam Stall’un yazdığı ‘Kedi Sahibinin El Kitabı’ ve ‘Köpek Sahibinin El Kitabı’ çalışmalarından aktarıyorum.

Yeterince zaman tanınırsa kediler onlara taktığımız bütün isimleri tanımayı ve bu isimle seslendiğimizde karşılık vermeyi öğrenirmiş. Ama en geçerli isimler kısa ve sonu uzun “e” sesiyle bitenlermiş. Tıslayan sesler içeren isimlerden de uzak durmak gerekiyormuş. Köpeklerdeyse durum biraz daha karışık.

KOMUTLA BENZEMESİN

Köpekler çok heceli isimleri tek heceli isimlerden daha kolay ayırt ederlermiş. Yani Karabaş, Bobi’den daha makbul bir isim oluyor. İsmine alışması için her fırsatta ismini söyleyin: Köpeğinizi okşarken, onu gezdirirken, oyun oynarken adını tekrarlayın.

İsmini kızgın bir ses tonuyla ya da onu disipline ederken söylemeyin. Bir de isminin sık kullanılan bir komuta benzememesine dikkat edin. Misal, “bodur” ve “otur” kelimeleri birbirine benzediğinden, köpeğinizde “Bodur” ismini koymamaya dikkat edin.  Yazarların notunu da ekleyeyim: Köpeğine insan ismi koyanlar genellikle köpeklerini daha çok önemsiyorlarmış. Bundan sonra köpeklerine insan adı veren hayvanseverlere daha fazla sempatiyle bakacağım.

2020 kötü bir yıldı, 2021’e şimdiden hazırlanmalı

OKUR FOTOĞRAFI
HERKÜL’LE TANIŞIN

OKURUMUZ Kenan Ataç, kedisi Herkül’ün fotoğrafını “Kedimiz Herkül’ün portresi, pasaport resmi gibi çıkmış” notuyla iletti.

2020 kötü bir yıldı, 2021’e şimdiden hazırlanmalı

TAKİP ÖNERİSİ

KEDİ Mİ KÖPEK Mİ YOKSA BUKALEMUN MU

JAPON bir ailenin Shiba Inu cinsi üç köpeği Saki, Ibuki ve Hazuki ile aralarına sızan kedi Kiki’nin eğlenceli ve bir o kadar disiplinli dünyası ilginizi çekecek. Bir göz atın derim. https://www.instagram.com/saki.ibuki.hazuki/

2020 kötü bir yıldı, 2021’e şimdiden hazırlanmalı

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...

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